Pablo Pinto: "Renova ahora a Simeone es un mensaje de cara a reforzar el proyecto"

Voz 1 00:00 las doce y cuarto casi de la noche hora menos en Canarias dos con Kiko Narváez hola hola qué tal buenas noches que era todo mano nosotros también pues queremos a todos buena a casi todos es Gustavo López qué tal qué tal mano un feliz día de los enamorados gracias dijo bueno ya no es pero eh quiero decir para mí es hoy

Voz 2 00:20 nada son claro en Argentina si se mantiene así el quince y la verdad es que yo América todo el mundo pero bueno es que yo yo soy argentino y lo sigo obtengamos lo que sí que se quedan después la radio lo voy así te cuatro cuatro cuatro que efectivamente yo me equivoco y Pablo Pinto hola hola hola algo que felicitar algo no ha contado

Voz 1 00:47 se cumple el día de San Valentín medirse solicitud de tu padre pues nada romántico diseño pinto serbio como Dios manda está por ahí Miguel Martín Talavera o la tala qué tal buenas noches cómo estáis tamén Pedro Fullana a Pedro hola muy buenas bueno pues nada hay club

Voz 0237 01:02 que giran y basan todo su proyecto entorno a una estrella hay otros que lo organizan todo y lo basan todo en torno al presidente

Voz 1 01:12 hay otros que en los que todo gira alrededor de un entrenador y este es el caso del Atlético de Madrid todo gira alrededor del Cholo Simeone lo que diga el Cholo va a misa pero así a misa de doce a misa de ocho a misa que creéis que el Atlético ha hecho

Voz 0237 01:27 lo que ya sabíamos contra aquí en el Larguero hace unos meses que iban a llegar a un acuerdo que ya estaba esto más a menos a

Voz 1 01:32 ha encarrilado para que en febrero se hiciese oficial así has ido Pedro Fullana hoy el Atlético de Madrid por sorpresa día de San Valentín ha dicho nuestro amor eterno casi

Voz 1142 01:43 si no era un mal día para reafirmar esa relación eterna entre club muy temas de hecho oficial ese acuerdo que avanzó también la Cadena SER Deportivos que con todo Talavera el pasado veinticuatro de enero en esos términos es decir que iba a renovar dos años más su contrato hasta dos mil veintidós estampado hoy la firmas ha hecho el vídeo oficial y una fotografía de familia en la que hemos visto a Simeone a Gil Marín Enrique Cerezo Andrea haber está al profe Ortega ha hablo Barcelona el técnico de porteros a Nelson Vivas su ayudante que trajo desde Argentina a su jefe de prensa José Luis Pasquet pero no estaba el Mono Burgos y la razón de que el segundo entrenador no estuviera en la foto de familia es que no ha firmado la renovación que sí ha firmado Simeone y el resto el cuerpo técnico va a seguir negociando le queda un año más de contrato hasta el dos mil veinte si van a seguir negociando porque de momento el Mono Burgos no acepta las condiciones económicas que sí han aceptado el rastro el resto de miembros del cuerpo técnico una fotografía como digo falta todavía un miembro que se va a unir en los próximos meses sin no hay nada extraño que tenía esta voz en la con Simeone de protagonista en el día de hoy en ese vídeo que ha difundido el Atlético de Madrid para dar la buena nueva

Voz 0501 02:58 agradezco a toda la gente del Atlético de Madrid por el apoyo a la continuidad de este proxecto donde nos espera un futuro hacia el dos mil veintidós con mucha ilusión pero con mucho de lo que me genera eh volver a renovar con con el Atlético de Madrid es todo lo que veo de cara al futuro yo trabajo veo gente gente involucrada para para seguir creciendo veo ilusión juventud el camino tiene que continuar como cuando empezamos aquella noche Málaga pensando solamente en el partido

Voz 1 03:32 el partido yo te digo del Cholo se presenta a buenos que hay aquí gente de pie que Atxondo se ponen detrás no no voy a dar nombres pero se ponen detrás aplaudiendo todos en pie es que el Cholo Kiko presenta este vídeo se presenta a la alcaldía la preside a la alcaldía de Madrid la presidenta de la presidencia de la Comunidad yo hago tendría opciones pero pero está poniendo a hueco Manu ya de hoy es

Voz 1266 03:57 ya gana con facilidad Aloisi a la hora de de trincar lo que hace Generali revalorizar pues un ayuntamiento una comunidad pues seguramente sí

Voz 2 04:05 decir que los números valga te arriba

Voz 1266 04:07 lo que ocurre con el Cholo Simeone que si lo escuchamos hace tres o cuatro año pues el mensaje es absolutamente el el mismo iré pues lo que es yo me quedo con el tema de la ilusión la ilusión que tienen los jugadores la ilusión que detecta en el club a la hora de ir creciendo es un matrimonio pues totalmente no seguro de cara lo que es el el futuro sólo se confirma con la firma yo lo que sí pienso que tienen instan con tanta confianza que el día de mañana cualquier problema que tuviese uno otro yo creo que se sentaría salarial la mano en no habría ningún inconveniente no veo yo hay una hipoteca de sentimiento entre el Cholo y el Atleti Madrid porque se entienden a la perfección y no llegaría ningún momento problemas caso de que surgiese cualquier cosa Hinault le interesase o a uno got o su mensaje no le llegase tanto al jugador como al club

Voz 1 04:57 en los tienen el bote a todos no se puede decir es que cuesta encontrar una Atlético que hoy sea crítico con el Cholo porque porque porque porque es muy difícil serlo no pero es que no hay es casi unánime Gustavo Pablo Talavera la los Atlético están sea es que no hay nadie que debata el Cholo

Voz 0749 05:15 mira conociéndole un poco al Cholo de yo creo que al final estas

Voz 1 05:18 es muy difícil poner a a casi todos de acuerdo

Voz 0749 05:21 complicadísimo prácticamente imposible pero el Cholo logró algo que muy pocos entrenadores logran que es la comunión con con el equipo y la afición y los directivo imparte gran parte de la prensa también en ese sentido no es si él se queda es porque el huele que algo puede llevar a pasar en grande sí no él es es el primero en dar siempre un paso un paso al costado y lo que dice en el vídeo creo que ese mensaje al al futbolista le en el día a día no es en un vídeo no es una palabra sino en el día a día y en los actos en la en la pasión la juventud que tanto habla de él sabe que hay jugadores que se van a ir el caso de Godín no se cesado de cien tema de Lucas o alguno más que pueda hay alguno que pueda ciega pero él ve que se pueden hacer cosas grande y puede seguir compitiendo sino al Cholo es el primero en dar un paso al costado ve que los centro viento en sonó mismo que el mensaje de como entrenador no les llega al futbolista que ve que la ficción se está alcanzando ese mensaje SIVE que se está agotando esa paciencia ese crédito el seguramente daría ese paso ha costado no se quedaría en un en un club como es el Atlético de Madrid por la pasión que tiene a sus colores y creo que él interiormente sabe que independientemente de estos cuatro meses que le quedan en el futuro algo bueno algo grande puede hacer con el Atlético madre

Voz 1266 06:32 a mí es lo recuerdo

Voz 1670 06:34 me perdona matara el acuerdo me deja dos cosas normalmente sólo pensar mal de porqué lo anuncia ahora el Atlético de Madrid porque como AIS venido contando letal a tu Fullana aguarda está de boca hecho hace semanas hace meses pero por qué justo esta semana cuando vienes de caer en el derbi

Voz 1 06:51 cuando está a la vuelta de la esquina eliminatoria con la Juve

Voz 1670 06:54 es un mensaje sin lugar a dudas de reforzar el el el el la idea al casillero no base esto locas el chabolismo y demás porque a mí el que ponga y dos mil veintidós a dos mil treinta y siete a dos mil cincuenta y cinco en el mundo el fútbol todos sabemos pues como la de Solari la desea que sea ya mañana el propio Cholo no tiene fuerzas observé que no se darán la mano como decía antes Kiko de Gil Marín y el hablan a diario tienen una comunión absolutamente abismal ahora mismo entre los dos Si en el día de mañana no se ve con fuerzas e irá pero sobre todo me fijo en eso en el momento en el que justo a las puertas de una eliminatoria decisiva con la Juve es como mensaje de puertas afuera de señores éste es el camino y con esto vamos a muerte

Voz 1576 07:34 no y sobre todo yo creo preguntadas Manu la unanimidad eh yo creo que la gente mucha generación de atléticos él sabe donde viene el equipo de donde se buscaba un rival digno para dos derbis donde es verdad que Quique Sánchez Flores levantó una una Europa League llegó una final de Copa pero prácticamente pues el club pasaba de un año muy bueno un año muy malo a que te caer eliminado contra equipos de Segunda división en la Copa hice algo ha hecho digo Pablo Simeone es volver a poner al equipo donde merecía donde había hecho historia volver a ganar títulos en la era de de Messi de Cristiano en la época más importante del fútbol español seguramente en toda su historia es capaz de arrebatarles títulos y competir con ellos de cara a cara eso yo creo que la gente no lo puedo olvidar yo creo que no lo debe olvidar el haber recuperado el orgullo y la dignidad de de un equipo que que si no lo había perdido por lo menos no tenía tan presente y sobre todo yo creo que también es un reto para para Simeone no sé si lo apuntado a Gustavo pero este no va a ser un verano normal en un año normal veremos lo que pasa con la Juve pero yo creo que se va a ir gran parte de su con una vertebral Godín y Filipe sobretodo de descender dando convencer a un peso pesado también que que renueve y que se quede y a partir de ahí eh volver otra vez a construir un equipo no te digo de cero pero sí casi casi de cero para volver otra vez a apuntalar el proyecto para unos cuantos años yo creo que eso es un reto que a él le a bastantes

Voz 1 08:55 con estos títulos que han ganado hasta ahora están satisfechos los Athletic

Voz 3 08:58 Nos de sobra no entendáis au o

Voz 1266 09:01 quién es si fuera o si fuera otro entrenador Kiko el exigir

Voz 1 09:04 además al Cholo se le perdona un tropezón

Voz 1266 09:06 o dos o tres y a lo mejor otro entrenador

Voz 1 09:09 cuestionar llamas que sumando uno

Voz 1266 09:11 dos y tres no lo ha tenido el día que tenga tres tropezones durante un año no cumpla sus objetivos seguramente Manu diremos oye pues han aguantado no la han aguantado el que todavía

Voz 1 09:20 pero lleva lleva unos llevado seguidos el de cara al en Champions el del Girona en Copa

Voz 1266 09:23 sí pero sumamos lo que es el año durante todo un año primero los ensayos claro el primero que lo lo objetivo por mucho que se lo quieran poner gente de fuera lo objetivo se lo pone el club se lo a Cerezo y Miguel Ángel Gil esos son los que le pone los objetivo al Cholo si tiene que cumplirán con alguien con Enrique con Miguel Ángel y por ahora ha cumplido perfectamente tanto con uno como con otro cuando habla con Miguel Ángel Gil mano te dice oye el entrenador más barato de la época de mi padre que ha tenido este Atlético de Madrid es el Cholo Simeone es el que más va a cobrar con diferencia serán veinte veintiuno veintitrés veintidós

Voz 1 10:01 un euro más que Griezmann como poco sí

Voz 1266 10:03 se nota esa era la intención es la idea yo siempre está a favor de que no entrenador o sea el que más cobra más que si para mí si va a mí me difícil que un albañil cubre mucho más que un arquitecto porque a la hora que le pide el arquitecto de que ponga ladrillo y cemento base mucho más difícil evidentemente sí cobra mucho más y tiene un más mayor contrato pero es cierto que el objetivo se lo ponen Miguel Ángel Enrique están encantados son siete temporada cumpliendo objetivo hay mucha gente que se cansa de de lo que es el Cholo la forma pero en el club están encantado no la demostración es que le han renovado

Voz 0237 10:34 sólo pueden hacer determinados entrenadores hoy como el Cholo porque mañana va a Valverde le dice a Bartomeu presi que quiero ganar un euro más que Messi

Voz 1 10:41 me lo que vamos a ver

Voz 0237 10:44 no no no no que a lo mejor si Valverde te gana todos

Voz 1266 10:46 Campion seguida primero que Messi juega cuatro partidos tan sólo hace meses pero que gana durante siete años entrenando al Fútbol Club Barcelona eso la exigencia que le da al Barcelona gana veintitantos título a lo mejor Valverde tendría un contrato de dieciocho quince o veinte

Voz 1 11:02 y también podrían tira González la lista de los entrenadores que más años que más temporadas seguidas han estado en la historia de la Liga Miguel Muñoz e desde el sesenta hasta el setenta y cuatro encadenó catorce temporadas completas que eso ya es la leche bueno pues detrás de Miguel Muñoz si acaba este contrato acaba de firmar el segundo será Diego Pablo Simeone que cumpliría diez temporadas completas el tercero Johan Cruyff que estuvo siete y al final de la que iba a ser la octava completa echaron así que Simeone será el segundo entrenador que más temporadas completas ha estado en la historia toda la Liga en un club

Voz 1576 11:36 sí es que sea una buena comparación está bien

Voz 1266 11:38 el porque

Voz 1576 11:40 porque Johan Cruyff yo creo que marcó una época de lo que es el Barça actual si yo creo que fue un punto de inflexión en su estilo y en su distinta forma Manu yo creo que digo Pablo Simeone ha sido el Johan Cruyff del Atlético de Madrid lado personalidad dado proyecto Lada la personalidad yo creo que es un punto de inflexión en la historia del Atlético de Madrid

Voz 0749 11:59 y aparte mano yo creo que es eh una apuesta un proyecto que empezó con él lo mantuvo y creo que los doce potencia eh Se agradece mutuamente del Atlético de Madrid de tener al Cholo el Cholo de de ser parte del Atlético de Madrid lo es un poco Kiko no el entrenador más barato el objetivo el Atlético de Madrid habitualmente es estar entre los tres primeros poder tiene el objetivo de Champions para que ese dinero que entre por pues la Champion pueda seguir potenciando lo al Atlético de Madrid revalorizan dolo hipotensión lo futbolista atrayendo bueno futbolista o manteniendo las estrellas o manteniendo al entrenador y ese es el objetivo número uno si a partir de ahí empiezas a sumar títulos empresas a competir empresa a meter la cabeza en Champions llevar una final como exigió hubo es verdad que no se ganó pero ganar la Europa League ganas Copa del Rey gana la Supercopa mucho mejor pero creo si no me equivoco Kiko corregirme creo que el entrar en Champions el Atlético Madrid es el punto número uno y ese es el objetivo entre los tres primero estará en el año para potenciar equipo revisarlo y que nadie se quiere ahí y que muchos quieran volver

Voz 2 12:59 es obvio que si ahora eso Sara en octavo con el Girona eso ya hablamos todo no es con la únicos dura

Voz 1266 13:06 ante lo que es el año lo venimos diciendo mano humor lo todo todo Fullana y compañía con el tema de de que cuando sume y recoja la nota a final de temporada lo de la Juve ese es el partido para mí es el partido de la temporada definir si es la primera vez en un año completo que el Cholo suspense suspende lo que es el objetivo la exigencia a poder pasar a cuartos de final de de Champions y seguir en la Liga va a siete punto pero para mí el partido de la temporada ante la Juve

Voz 0237 13:33 ya aunque no termina Pablo si termina termina la Juve no termina el a que estoy de acuerdo con Kiko lo que dice es un examen porque te echa Girona te echa la Juve dices ahora tonto pero es verdad que te echaría la Juve no no el cara a Abbás como el año pasado que bueno no es que ese no es el que te echo pero perdiendo esos dos partidos te quedaste fuera

Voz 1 13:49 de de la y mira a mano al Dortmund que era

Voz 1670 13:53 qué pasó como primero con el tres cero el Tottenham está prácticamente fuera o sea que tampoco es que a día de hoy pasar primera segundo da igual pero sí que es verdad que sería el primer patinazo de una temporada entera con las tres competiciones no habiendo dado un poquito más de lo esperado en ninguna de ellas lo que iba a decir evidentemente hoy no es el día para hablar de eso pero el día que se vaya el Cholo es un solar aquello de no sólo hay que fichar un entrenador aquí que ficha un director deportivo porque prácticamente se él el que ejecuta las altas y las bajas hay que ficharon Secretario Técnico porque es el que dice hay que fichar a este hombre gusta este otro así que evidentemente que parece que queda mucho pero el día que se vaya el Cholo del Atlético de Madrid prácticamente

Voz 2 14:29 pienso Gemma Ruiz toda la dirección deportiva tendría como un solar tala en el tema era lo de mi época cuando iba venía uno teníamos etcétera etcétera

Voz 1266 14:38 con un presupuesto de cuatrocientos millones con el metropolitano con sesenta y tanto mil cien mil socios de aquí para allá dentro de lo que cabe la exigencia deportiva si es ponerlo en comparación con el Cholo hará con lo que te da ese es un Titanic que que tiene cositas

Voz 2 14:53 pero el problema que incluya sí pero quién coge el titán no animo

Voz 0749 14:58 el Deportivo no anime de Hamás no no eso son embolado pero

Voz 2 15:00 claro porque otro lado es este jugando tiene cuatrocientos y pico millones de presupuesto que ya lo querrían mucho me deportivo pero como

Voz 1576 15:06 es un Titanic raros que coges

Voz 2 15:08 tan sólo un entrenador lo que otras muchas cosas pero ya consolidado hombre claro

Voz 1 15:16 pero el el del Cholo pero lo deja a Madrid Ana Belén veremos si eso que habéis dicho alguna de los otros no sé quién ha sido me parece Gustavo lo bello lo de compararlo con Johan Cruyff que algunos están mandando tu incidió mandan me mandan mensajes diciendo pero que decir pero qué locura comparada al Cholo con ello el suelo totalmente lo que el Cholo es al Atlético es lo que Johan fue al Barça

Voz 1576 15:38 punto de inflexión que sufrió creado dotado al Barça

Voz 1 15:40 la de una personalidad y un estilo de una filosofía de juego queda de de la manera que sea Inter bueno pues exactamente clonado que sería correcto volcado con lo que ven el terror recto pues el Cholo ha hecho lo mismo en el Atlético con otro estilo totalmente distinto pero para mí el Cholo ha sido exactamente igual ha puesto ser ahora Johan se fue del Barça y consiguió que eso perdurar en el tiempo vamos a ver si cuando se vaya el Cholo la filosofía que ha creado alrededor perduran

Voz 0237 16:04 tiempo también os se pone patas arriba ese cambia totalmente

Voz 1 16:07 que también puede ser

Voz 3 16:10 pues nada chaval

Voz 1 16:10 volvió contentos a todos el chiísmo no tiene fisuras no encuentro una grieta por ahí hasta Manolete hoy estaba contento

Voz 2 16:17 Manuel no me lo ha dicho ya con los palos que dependa no pero eso sí

Voz 1670 16:25 la renovación del Cholo la de todos nosotros que venimos comentando veintidós que aguantaba todo

Voz 1 16:30 exactamente incluyó a Manolete que eso sí que no la leche se llega un acuerdo importantísimo bueno en la anterior foto no estuvieron ni el profe Ortega ni el Mono Burgos ahora aparece el profe Ortega en la foto pero no aparece el buen hermano

Voz 1266 16:44 creo que la representante en la hermana de del Cholo no me parece bien que vivimos Silvia

Voz 0749 16:49 la noticia que sigue ahí vamos

Voz 2 16:52 a Unió indivisible claro Marley no ninguna

Voz 4 16:55 la ley del club es que hoy no ha llegado a esa foto porque no han llegado a un acuerdo pero que en los próximos días

Voz 1 17:01 asegura sin ningún problema para que sea hace tiempo que

Voz 0237 17:03 todos menos uno veintidós y otros lo peor a dos cero cinco un poquito así exactamente que no haya tanta diferencia hombre por favor eh pues nada

Voz 1 17:11 el siguiente será seguramente Oblak vamos a ver en ese programa

Voz 0237 17:15 tiene el Atlético de Madrid que ya os hemos ido contando en febrero dijimos que el Cholo Black pues vamos a ver si acaba febrero o empezando a marzo el acuerdo está muy bien encarrilado tampoco hay prisa por hacerlo ya deprisa y corriendo pero está todo bastante bien amarrado con el portero que va a renovar en breve también con el Atlético

Voz 1 17:32 pues nada chaval es que me voy a ver me digas curvas mano a partir de ahí si a partir de ahí las curvas sin haber Lucas no entre otras Itziar Lucas a son curva pero no son cuestas también está bien cuánto quedaba que acaba el día de los enamorados en Argentina tres y media a tres horitas

Voz 0749 17:50 sí seguramente haremos un próximo Larguero el lo estamos gestionando concluyó eh comiendo

Voz 2 17:56 las eso por sí solo no compro venga comprometo a ser un sanedrín en casa con un astado de por medio cuando termine casi finalice la Liga como lo ves está grabado esto Pablo no lo podía estirar esta corte no se puede no no hace falta que me lo graves no no Laura va a misa vale vale no es que por si acaso que quede claro que Gustavo López

Voz 1 18:17 se ha comprometido a esto de su casa va a depender de ustedes si quieren hacer eso está hecho hay que hacerlo vamos Fleta

Voz 2 18:25 de lo que haga falta estoy bueno acá en Argentina no no yo no he dicho hacemos en diciembre pero ahí lo de siempre no te preocupes que te gustó lo que sitúa a mí me está latiendo el corazón porque San Valentín un abrazo últimamente saludamos chavales que a los cuatro valor cinco