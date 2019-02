¿Vuelve a ser el Real Madrid el favorito a ganar la Champions?

Voz 1375 00:00 vuelve a ser el Madrid el máximo favorito para ganar la Champions don Antonio Romero muy buenas

Voz 0458 00:06 hola qué tal mano muy buena yo sabía que este debate y volver en los octavos de final yo es que esto se veía venir Sevilla B lo ha puesto fácil Javi Marcos López muy buenas que hay buenas noches digo que será puesto Fathi Javi con ese silencio interpretativo que ha dejado de escalar puestos facilísimo Jordi Martí hola qué tal la mano muy buenas noches vaya panorama en Madrid con tantos jugadores investigados e Florin tú te digo es verdad que están súper triste se están ignoro qué tal buenas noches a todos están todo eso bueno yo que lo donará un comentario que siempre realmente cualquier cosa no

Voz 1375 00:40 esta rápidamente siempre estoy siempre estoy sacando punta a cualquier comentario inocente a Bale el hombre frío ritmo

Voz 0458 00:46 es un tema fácil está sea por esa falta forzar una falta y luego reírse

Voz 0985 00:54 a las preguntas y lo hizo porque así lo decidí bueno esto es una cierta desfachatez parece que la UEFA valora la fondo eh

Voz 0239 02:59 pero lo largo de una noventa y nunca acabo de

Voz 0985 03:02 tampoco gran cosa más vamos a esperar un poco vamos a esperar un poco a que el rendimiento sea un poco más sostenible en el tiempo para que demos al Real

Voz 1 03:09 Madrid es el Madrid más nerviosa a rendir cuando Jordi Jordi que el Madrid no necesita demasiado bien para el traspaso

Voz 1501 03:17 Barcelona noventa y dos con Michael Jordan no se recuerdo otra cosa que el Ajax o sea no no yo no creo que nadie una cosa igual el Ajax si una hora lo detuvo fíjate sometido a una presión enorme con el que ganó uno dos vamos que ese es el

Voz 0458 03:28 sí sí sí es el debate el oye muy bien

Voz 1284 03:33 no hay debates que ganó uno estáis soy más un dato Manu

Voz 1375 03:38 es una cosa que voy a decir yo he como se nota que llegan

Voz 1501 03:40 los cuartos de verdad entrado para fundamentalmente para apoyar a mi amigo y hermano Antonio Romero para preguntar si es una broma la pregunta el debate quiero decir es el único país del planeta Tierra yo no digo que llamen de fuera de Marte sí puede ser porque es el único aceptan llamadas e es el ego de Planeta del universo que es capaz de decir que es que el campeón de Europa sea que el vigente campeón de una competición no es el favorito para siguiente ronda sea yo eso es es algo que jamás en mi vida he visto sea dijera no es el favorito

Voz 0985 04:07 lo que el favorito es el equipo que tiene mes en sus filas que me dirías

Voz 1501 04:11 te diría que es uno de los favoritos pero es que el campeones

Voz 0239 04:14 conoció favorito por definición ya no es que yo te diré yo es que yo te respondería es muy fácil yo creo que la pregunta recuerdo la pregunta es si vuelve a ser el Real Madrid en la mano favorito para ser campeón el a ver qué dicen los oyentes terremoto respondería Jordi Marcos si me pude si me podéis recordarles sí claro si no a la pregunta muy fácil sí creo la pregunta es muy fácil días

Voz 1284 04:35 bueno tal matinal

Voz 0239 04:38 a ver pero la broma del matinal Jordi conviene ir con

Voz 1284 04:41 pero ya te digo una cosa Robben

Voz 0239 04:44 ya que no la cambio porque estamos en la jornada Bettini ITA

Voz 1284 04:47 estuvimos quitar el director pero no para que lo es todo el este

Voz 0985 04:53 cuando

Voz 0239 04:53 yo he venido de Amsterdam y cualquiera que haya paseado por las calles céntricas de Ámsterdam sabes que puede respirar alguna cosa que hace que la memoria se pueda distorsionar entonces la pregunta es directa en qué equipo ha jugado Messi las últimas temporadas que igual fumaba algo y se me ha olvidado

Voz 2 05:07 en cerrar también en el bar

Voz 1284 05:09 el Barça no ganó ninguna de ella no porque

Voz 0239 05:13 estas han sido feliz una de las últimas tres la ganado no vale

Voz 1284 05:16 destaca

Voz 0458 05:16 algo al menos una noche de lo que digo

Voz 0985 05:19 no

Voz 1 05:20 es la pregunta es es el Madrid el máximo favorito yo digo que hasta ahora no por historia por títulos y por todo sí pero hasta ahora no porque el juego del Madrid que había experimentado una mejora extraordinaria en en en el último mes y medio con vendremos que el juego le da para ganar al Ajax que es un grupo de niños

Voz 0239 05:39 valientes atrevidos osado Román que no habían perdido que no habían pero esta temporada que no habían pasado también escuché ayer Caruso vosotros queréis vosotros el dos de rayas de esos niños

Voz 1 05:49 dos sí porque son muy buenos porque son muy buenos días

Voz 1284 05:52 ya tenemos unos costes nada más

Voz 1 05:54 no no no no porque son muy buenos y como escuché a Pedja Mijatovic lo dijo que son muy buenos tanto tanto como como Dios digo esto porque es verdad que el Madrid ganó uno dos pero con vendremos que el juego del Madrid vosotros creéis que con este juego el Madrid puede ser campeón de Europa

Voz 1284 06:10 como veces no tiene ninguna pero soy no puedo

Voz 2 06:14 la he olvidado un detalle importantísimo al que no está Cristiano ya ha no no no

Voz 1501 06:21 que no está Cristians pero si el año pasado una cosa el año pasado estaba cotidiano no Jordi el año pasado estaba porque estaba a más de ya estamos en la Liga a más distancia la Liga eliminado de la Copa del Rey con una condición a Cristiano no te digo que Diego y con Cristiano que el Real Madrid es el Real Madrid con Cristiano que es el mejor jugador de su historia historia acompañará gol con Alfredo Di Stéfano porque probablemente a la par pero que es el mejor sobre todo lo que ese seguro porque no son datos el mejor goleador de la historia del mejor equipo de la historia digo que no lo desprecia digo que el año pasado con Cristiano estaba a más distancia la Liga eliminado de la Copa del Rey y con una eliminatoria que había ganado la ida pero que todos les daba pulmón

Voz 0458 07:03 podrá el mal

Voz 1284 07:03 sí saques que no me lo comparemos ahí no vale

Voz 0985 07:07 toma daca de ayer os pilla un equipo con más pegada ellos hacen destrozo de demostrarlo en cuenta ayer entonces tenemos mucho acierto

Voz 0239 07:15 me hablabas de un Madrid que achica balones hablabas

Voz 0985 07:17 en Madrid vulnerable hablabas de un Real Madrid sin balón y en estas condiciones desde amiga tú no puedes del mejor equipo de la teoría del Dakar a Mario rojo como un auténtico tomate que es el máximo favorito

Voz 1501 07:29 el mejor equipo de la historia fútbol que es el Ajax de la de ayer por lo que estoy oyendo al mejor de todos los tiempos

Voz 1284 07:35 el mejor de todos los emboscado más realizando

Voz 0239 07:38 pues realizando el mejor partido de la temporada

Voz 1501 07:40 Palmou uno dos con el Real Madrid que es el máximo

Voz 0239 07:43 a veces me gusta más es a tu pregunta dijo no no no es que estoy harto de que me hagáis preguntó

Voz 1284 07:51 no no duda muy pequeñitas no no no Rafael Nadal

Voz 1501 07:57 a Rafael Nadal va a jugar este año como casi siempre fijo sino hay lesión de por medio en el Roland Garros maravilloso del que fue campeón el año pasado Gomendio que lo ha ganado ya ya tiene dos dígitos ha ganado todos los pero todos los que ya no recuerdo alguien que haya bueno es el máximo favorito para ganarlo o no

Voz 0239 08:11 es uno de los máximos te lo he dicho Javier Herráez te lo he dicho Javi Herráez antes de empezar este debate ganó la Premier el año pasado el City y es el máximo para ese es el máximo favorito para ganar peldaño no ganó la Bundesliga muy buenas amigas el título es uno de los favoritos pero que después me lo nuestro es máxima el Dortmund líder y agradece que el moderador por primera vez desde que yo recuerdo en el debate intente ponerse del lado derecho

Voz 1375 08:41 yo dos preguntas con el matiz que tiene cada una de ellas pero la Premier ganó el City es el máximo favorito en Alemania ganó el Bayern

Voz 1501 08:47 el Barcelona no es el máximo favorito no partió la jornada uno como máximo favorito

Voz 1284 08:51 a ganar la Liga en la que uno de los favoritos no está mal todo

Voz 1501 08:57 cuál es lo tomillo es en fichajes eres el campeón y no es el máximo favorito pues en Pekín no

Voz 0239 09:02 sí porque hay tres candidatos para ganar la Liga hay tres candidatos o cuatro para ganar

Voz 1 09:07 la Champions si tomamos la última fotografía de ayer cuál sería el máximo candidato por juego el el el PSG

Voz 1501 09:15 el PSG serio ahora mismo el máximo diez que pegó un repaso ayer pero sí para Jet PSG juega no pero es que entonces era le pegó un repaso con Fernando Llorente marcando

Voz 1 09:23 sí sí sí el Athletic Bilbao sin Neymar y sin Cavani da una exhibición en en en All

Voz 0239 09:28 Trafford al final una comisión una exhibición contra el equipo de medio pelo que es un únete al que ha mejorado y que es el Ajax ahora mismo pero me equivoco de Jordi yo no he dicho que sea el dinero lo bueno del Real Madrid en las últimas temporadas Marcos que sea pasa por la piedra al París Saint Germain matizarla relatos que pasa por la piedra el Barcelona esa pasa por lo hemos pasado a Chanquete ha pasado por la piedra casado salen por la Champions no porque al Barça no es verdad porque el Barça no ha llegado más adelante porque ahora queda por él como el Barça no pasa de cuartos ha sido complicado muy duras temporadas el Real Madrid en las últimas temporadas Champions

Voz 1 10:12 fue Barça eliminó al Madrid de Mourinho en el último adiós de Champions

Voz 0239 10:16 vete a Canaletas celebrando número repito tú has dicho has esa película piedra y eso no yo te digo que el Real Madrid en las últimas temporadas porque el Barcelona no pasó te recuerdo de cuartos en las una más adecuada

Voz 1 10:27 dos en las tres últimas claro que son curiosamente

Voz 0239 10:30 la esquina el Real Madrid eso le convierte en el Real Madrid en las últimas temporadas sea pasa por la piedra a todos los equipos potentes de Europa jugando mía

Voz 1284 10:37 el Real irregular esto

Voz 1501 10:40 a todos nos ha pasado por el hecho de que el Barcelona haya pasado de cuarto le hace que no sea uno de los máximo favorito cuando tienes

Voz 3 10:48 me conmigo como estáis esta noche aquí después de la campana

Voz 0239 10:51 sí era el París Saint Germaine que tengan amar con López en un pedestal considerara París Anne Germaine máximo favorito para ganar la Liga es uno de los favoritos hoy dato tengo ya el dato de Internet gratuito

Voz 1375 11:04 no lo voy a decir

Voz 2 11:05 pero pero no tengo miedo lo tengo mi sorpresa no se podría decir se creía yo que sea o no depende he vamos a ver qué dicen los oyentes

Voz 5 11:23 vamos allá preparados listos Prou aguantar que el filtro desaladoras se cambia sólo quiero que den una junta sin tapar defenderemos otros esto es ser un equipo Caballero

Voz 6 11:31 entrena duro que llegan los profesional days de Fiat Professional con hasta un cuarenta por ciento de descuento tres años de mantenimiento integral y cero por ciento sólo hasta final de mes entra en Fiat Professional punto es y ahora qué vais a hacer

Voz 7 11:44 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 0239 11:46 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 8 11:49 ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad ciertos carburantes pueden dejar quedan está

Voz 9 11:53 cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 10 12:13 ser más Madrid ciento cuatro puntos tres ochenta le trae el perdida de vinos y cavas más este mes del llevamos gratis al cincuenta por ciento de su pedido

Voz 11 12:29 aproveche la mejor oferta del año llamando ahora el novecientos doscientos doscientos cincuenta o entrando en basket punto com bodegas más set directo de la bodega casa

Voz 10 12:37 que huevo frito

Voz 12 12:39 pues encontrarlas todo para tu cuarto de baño mueble de baño blanco con lavabo

Voz 7 12:43 despejó incluidos por sólo noventa y nueve euros brinco de precios bajos todos los días alquile su piso conseguida

Voz 13 12:51 Daddy total garantía renta garantizada la única que garantiza el cobro de su alquiler llámennos novecientos diez diez noventa y cinco o renta garantizada punto es

Voz 14 13:04 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 12 13:13 El Larguero con Manu Carreño

Voz 0458 13:18 madre mía cómo está el debate esta noche enseguida vamos con Rudy Fernández que no está esperando Rudy Fernández antes de el partido del Madrid de Copa del Rey de mañana porque estamos hablando del Madrid de fútbol de baloncesto el máximo favorito a ganar la Copa sin ninguna duda van pero el Barça es el campeón del año pasado pero no pero no no querrán cada vez que es como un argumento no vale

Voz 1284 13:37 no te fuera fuera fuera válido esto aparte es que lo es siempre igual para el fútbol el baloncesto la Pascual

Voz 16 13:49 hola buenas buenas hombre yo Pascual el último campeón de la Euroliga y la Liga tú crees campeón va a ganar una Copa en baloncesto lloro lloro si no es malo

Voz 1501 14:01 no es bueno es bueno saber oye Pascual de donde nos llamas

Voz 18 14:05 pues llamó después de San Vicente del Raspeig en Alicante

Voz 1375 14:08 de San Vicente del Raspeig en Alicante y cuál es tu equipo equipo eres

Voz 18 14:12 no vamos de Al Ras Madrid como Romeo como Tomás Roncero del Real Madrid a muerte

Voz 2 14:19 parte del Roncero como rozó Luis Romero se en Madrid como Roncero claro que sí me da apuntando el primer bote que años tienes

Voz 16 14:28 veintisiete veintisiete pues mira como Ron

Voz 2 14:30 pero también más o menos

Voz 1375 14:34 tú crees que a partir de ahora vuelve a ser el Madrid el máximo favorito para ganar la Champions

Voz 18 14:39 si puedo voy yo yo creo sobre todo después del partido que hizo ayer el vamos yo yo creo que merece más que nadie sobre es porque tiene ahora vas a un equipo

Voz 1375 14:53 bastante fuerte muy bien pues yo creo que es bastante claro aunque dado la cosa no madridista hasta la muerte más que Roncero y tal y cual pues ya está máximo favorito voto para Realmadrid para Torrejón no está mal

Voz 18 15:04 sí yo creo que el Barça estará ahora vamos no es nobles lo digo sobre todo a Jordi Martí que está ahora al Barça

Voz 1501 15:13 Jinámar a Buenos Aires

Voz 19 15:16 como no quería relajar Madrid Mons este año

Voz 0985 15:20 algo que decir Jerry no hombre no del Barça está muy ilusionado y con mucha confianza en sus posibilidades Pascual tengo por seguro en darlo por seguro y Messi oye Messi está bien eh por más que puedas ver qué está pasando por un momento delicado Messi está bien estará bien tenerlo por seguro

Voz 1501 15:37 esto es una promesa que a Pasqual sí que que ocurre es que ocurriría si vuelve a ganar el Madrid

Voz 1375 15:42 la cuarta seguida es que no imagino este este fin si no imagino Pascual está a Valverde la espalda algo gracias a Pasqual un abrazo y gracias por llamar y por escucharnos

Voz 18 15:52 igual igualmente y salud a la banda el larguero

Voz 1375 15:55 sí señor a toda la banda que formaba es también vosotros en un abrazo hasta luego Pascual la siguiente llamada gracias a todos los que ha sido un porrón de gente una noche más a todos los que El Larguero

Voz 2 16:06 sí

Voz 1375 16:06 es algún día teníamos que ampliar las llamadas me de cinco pues

Voz 2 16:11 cien ha sido así poner poner el teléfono gratis gracias

Voz 0239 16:15 la segunda llamada está por ahí

Voz 2 16:19 al Duke Touré hola a Liu

Voz 16 16:22 hola buenas noches buenas noches cómo estás muy bien nosotros pues muy bien encantados de escucharte

Voz 1375 16:29 de dónde nos llamas

Voz 16 16:30 qué te Saragoza desde Zaragoza muy bien

Voz 2 16:33 era el Zaragozano o no Zaragoza

Voz 17 16:36 a Senegal

Voz 16 16:38 yo digo en Zaragoza lo por eso digo eres del Zaragoza o no por el Madrid gana cosa pero Real Madrid

Voz 0985 16:47 pues bien al al yute es el tú me tienes que reconocer que en Senegal hay una gran parroquia azulgrana

Voz 17 16:56 ya lo sé ya lo sé yo no era también el área de Senegal

Voz 2 17:03 también también hay muchos bueno tú crees que esto

Voz 0239 17:06 poniendo otro has pita lo tiene claro

Voz 2 17:09 crees que el Madrid es el máximo favorito

Voz 1375 17:11 a partir de ahora para ganar la Champions

Voz 17 17:15 yo creo que sí hizo pues dar una explicación porque cualquier equipo ahora que está vivo en la Liga de Campeones te pregunta si quieres enfrentarse con Real Si siempre dice la verdad que no

Voz 16 17:29 correcto entonces culé que puedo que está jugando

Voz 17 17:31 en un campeonato que todos el equipo he que en ese campeonato voy a darle cómo no va ser favoritos para calmar de este campeonato

Voz 16 17:43 es que sea cualquier personaje preguntas te dice que no es el mismo sabe que no crea lo que dice

Voz 1375 17:51 o sea que Jordi Jordi Marcos no se creen lo que dice

Voz 17 17:56 no no no no no Jordi Martí no se la creen que no suele creer salir de aquí

Voz 16 18:01 si el buscando una televisión como

Voz 17 18:04 no enfrentar al Real Valladolid la casos que nos tocará

Voz 16 18:07 pero ya saben que he dicho y lo que no quieren ver lo voy a ganar ni a mí kilómetros

Voz 1375 18:15 nada Oye que parte de Senegal eres de que de Dakar donde

Voz 17 18:19 no habla de la versión miro hacia hacia hacia cambia la mecánica

Voz 1501 18:26 al sur hacia hacia las playas de salí a muy bien pues no

Voz 1375 18:30 ahora oye que que vaya bien buena te vaya bien

Voz 16 18:33 sí sí un saludo a Antonio Romero es un abrazo muy goles es un abrazo y gracias por llamar muchas gracias sí sí

Voz 0239 18:42 nada de tranquilo que en Senegal si seguirá habiendo dos

Voz 1284 18:45 es que yo lloro con ella desde que se fue el primo el Barça

Voz 0985 18:53 puré adiós Touré unos puedes confirmar que

Voz 2 18:56 está muy muy barcelonistas sí sí

Voz 1284 18:59 pero que les del Madrid dos cero una grada de animación destaca el Bernabéu para vosotros adiós Touré no es familia de Yaya Touré

Voz 1375 19:12 esta has destaca el cuatro vamos a ver esta llamada que me interesa mucho hola Patxi

Voz 16 19:17 hola buenas noches señores qué tal estamos pues estamos bien estamos bien cuando se están solas ha tocado Burdeos

Voz 20 19:24 poca ha sido duro el día o que has trabajado mucho bueno sí

Voz 16 19:27 en lo suficiente

Voz 1375 19:30 ni ni más ni menos que lo que hay que trabajar lo suficiente

Voz 16 19:32 el salto los gustos de donde sea más fácil pues mira os llamo de Barcelona de Barcelona con lo cual avisó ya Jordi Martí que no se crezca mucho conmigo

Voz 21 19:43 el sí

Voz 19 19:45 es cierto que va a entrar de acuerdo en lo que voy a decir a ver tuviera

Voz 16 19:49 la derrota para él

Voz 19 19:51 no tengo yo estoy se desarrolla desconocen Jordi Turull que sé que me va a darla

Voz 0239 19:58 Apache podría repetir de qué equipo es por favor para que que

Voz 16 20:01 no no mi equipo te lo digo todos nos vais a creer soy del Athletic Club de Bilbao

Voz 1284 20:06 no hombre no paro perfectamente Patxi que cuál

Voz 16 20:09 mojitos que somos históricos pero aunque pierda hoy el debate con con afición ganando vale porque el Madrid es el favorito para ganar esta Champions apunta por cien si siguen arbitrando así os tras no hay más un animal por lo que se favorito

Voz 1284 20:30 ahora en la Champions por su puesto así somos como el Madrid no vale ganar de cualquier problema

Voz 1375 20:37 sí teniendo ya te entendido bien que el Madrid es favorito para ganar la Champions

Voz 16 20:41 por los árbitros se sigan pitando como ayer no hay equipo que les pueda ganar esta Champions pero era fuera de juego no derrotas para Jordi Martí en el debate pero lo deja en cierto modo contenida porque no sabe él también

Voz 2 20:54 no Patxi es para mí esto es una derrota dulce en el sentido de que has puesto

Voz 16 20:59 el sábado has puesto que los muy

Voz 2 21:01 el Madrid es universal ya acierta todos los romanos

Voz 16 21:04 pues esto no no oye que les que les toca tirar que citen un poquito mejor el Real Madrid hace un mes se quejaba del bar sí que

Voz 1 21:14 no Patxi Patxi no escuchas ayer a a Sergio Ramos el mismo que dijo hace un mes que el bar era un desastre y ahora está encantado con el VAR

Voz 1284 21:20 pero que ese debate no no no estoy Antonio

Voz 16 21:25 con Sergio Ramos es el chico estoy que dijo por la televisión que le ha provocado la tarjeta las

Voz 0239 21:30 también es

Voz 0985 21:33 a Patxi y que ahora está siendo investigado le va a caer un partido por el ciclo y otros dos partidos

Voz 1284 21:39 no creo que levanten yo creo no será que no lo ha dejado claro no

Voz 0239 21:44 descarto que les quiten el brazalete todos los título les borren la foto pero no lo descarto Jordi sí

Voz 0985 21:51 que quede este corte Machi gracias por llamar

Voz 1375 21:53 Nieto ha llegado ayer no ha llegado a Patxi que ha llegado a él como a tiro al equipo para arriba eh

Voz 16 22:01 señor hombre perdona son nosotras dos bajaremos nunca no

Voz 2 22:07 y cuando están apurados algún par de penaltis al Getafe

Voz 1284 22:11 ha faltado encima

Voz 19 22:17 al Real Madrid en Palo Grande está lograr Macy's y gran reto

Voz 1501 22:22 sí sí sí te cuento con que me cruza hoy por las calles de Madrid hablando de esas ayudas no te lo creí

Voz 1375 22:29 no no no no no no lo puedo no puedo dar un abrazo a Patxi gracias por llamar

Voz 2 22:34 adiós adiós tres cero para los otros seis queréis no importa seguimos veremos si queremos pero esto es para mí eran como

Voz 1375 22:42 decía botón Luis Aragonés si podemos ir a machacar más ambivalente el voto último vale vamos a corta llamadas Si bueno

Voz 0239 22:48 pues dime dime Marte Jordi Martí que ha mostrado un firme defensor del bar desde que se instauró en el me diga a mí me encantaba el tono ni en el tono irónico y de vacile del debate creo que bajará del carro del bar me imagino otro

Voz 1375 23:02 seguro que no excluyente llamada de Juan Antonio hola Juan Antonio muy bien para jugar la noche de donde nos llamas

Voz 2 23:10 desde Linares buena tierra esa gran tierra de verdad te lo digo como aquel día por Linares ha ido el día por allí

Voz 18 23:17 pues bien con muchos problemas mucho

Voz 1375 23:20 es que vaya hambre

Voz 2 23:22 eso sí los difícil de arreglar pero bueno hay que tener paciencia y seguir luchando con

Voz 18 23:27 sí siempre y es eso lo llevo dentro solamente luchador cierra luchador

Voz 2 23:32 sí sí de gente trabajadora gente obrera ya

Voz 1375 23:35 salir p'alante ya vendrán tiempos mejores poco Fabio trabajar con Manu Carreño pero no no es fácil pero pero bueno cuando vais a orinar eh oye de Kiki puede Juan Antonio

Voz 18 23:45 no yo soy de mi ciudad

Voz 2 23:48 ajá enseñarle Linares dedica linense no

Voz 18 23:52 sí bueno soy simpatizante un poco del Real Madrid imponen un voto no quiere decir que Dios de Air Madrid como favorito

Voz 20 24:00 pero la favorito

Voz 18 24:02 pero sí es verdad que Madrid tiene una piedra angular cuando en Madrid juega la Copa no sé lo que pasa

Voz 20 24:09 que se reconvierte en

Voz 18 24:12 ayer jugó vi hayan jugado más en caso de aquí si juegas mal ambiente ganan porque tienen uno una persona aquí parece que lo cambios la Copa que verdaderamente Real Madrid para mí un equipo con mucha solera abatir por todos los equipos duró es muy bonito

Voz 2 24:30 vamos

Voz 1375 24:30 eso sí no o sea que no solamente se crece el Madrid sino que los rivales encogerse hoy

Voz 18 24:36 sí porque mira una cosa muy clara es partido de Real Madrid y Sevilla parecía que el Sevilla se comía Ana Padilla ni un Barcelona Sevilla salían los sevillanos que parecían que la habían con Mirko es que en sólo experimentada Tolo aquí pues se cree que el partido una cortina

Voz 2 24:55 el partido del año pero sí señor

Voz 18 24:58 a una ella parece que vamos que no lucha eso es lo que era madre tiene lo que tiene la piedra angular

Voz 1375 25:07 unos ciento argumento de Juan Antonio muy

Voz 1284 25:09 claro démosle Nares de Jaén ahí está

Voz 1375 25:12 lo primero con su tierra que lo segundo con el Madrid para darle el voto a Romero y a Torrejón

Voz 18 25:16 viva la Balompédica muchas gracias nada nada

Voz 1284 25:19 luego un abrazo a toda la tierra ya que toda la generados Linares

Voz 2 25:22 llegados a este punto recuerdo que los días pasan rápido pero el jueves pasado fue cinco cero también vamos a Guti

Voz 0239 25:30 vamos a Butragueño tiene cogido

Voz 1375 25:33 darme que ahora con ETA y que por favor cuando pasa

Voz 2 25:36 si la carretera Andalucía veis la perdiz que es pasar por la ruina te para seguir un bonito te vas a la al Museo de las minas sí si si decimos que venimos de parte de los Carreño pues gratis no te quiero ni contar te meten en la mina como si fuera un minero te ponen el casco bajas por la por el túnel te metes en el pozo ves cómo sacaban el plomo una pasaron pasaron no os perdáis esas recomendaciones en la obligando a Linares la carrera pegando a Linares

Voz 1501 26:03 bueno luego vas a Baeza

Voz 2 26:06 buen aceite te ya sombras de pasas por Martos que está la mejor claro pues a lo mejor de cada casa o la Benito hombre Benito cómo estás Benito

Voz 20 26:19 no lo evitó males cliente de lo que pasa es que te pasa estoy pero me cago en la leche está ingresado ahora sí admite ingresar el a dónde

Voz 2 26:30 no sé cuando te han operado eso sí que grande grande Benito ha pasado unos días joe te queda mucho hoy no

Voz 20 26:37 pues sí porque me han subido un poco luego en un poco de cuajada de de sangre y

Voz 2 26:45 un poco bueno pero eso no es nada barato lo peor ha estado muy bien eh que te venga para arriba eh

Voz 20 26:53 para que vean la clave tiene que estoy y estoy andando eh

Voz 1375 26:56 a veces es un granito ahí está ingresada en el Hospital de Laredo

Voz 0239 27:00 no se haría notas el voto y lo Bordas darnos lo que haga

Voz 20 27:05 no hombre no que vale que yo llamo para romper el desempate

Voz 2 27:12 bueno el desempate no pero para que no sea para que no sea cinco cero malo pero sí

Voz 20 27:17 en cuanto se termine la Champions aparezcan está gente que dice que el Madrid ha hecho luego la aparece nadie leía algo que no se entiende bien que llevan cuatro partidos legal a todos

Voz 2 27:37 Benito verdad me ya a ver yo no quiero molestarte en un día como hoy no vamos

Voz 1284 27:44 los últimos años al final la cosa acabó como acabó no quiero que les deja otra dicho eso vieja Benito soy yo de verdad no tiene

Voz 1 27:52 usted años yo te dije así como te dice Benito yo es el larguero ya lo hemos hecho el año pasado el otro

Voz 1375 27:59 lo permito o sea que no salimos luego Benito matiza

Voz 2 28:02 sí

Voz 20 28:02 si no vayamos hasta viviendo después de toda la vida

Voz 2 28:05 ah bueno vale no era razón

Voz 20 28:09 que en las últimas la última he tenido la suerte tremenda sabe peruano que darle el legado que yo creo que va a ser el Barcelona y el Madrid se le hay

Voz 1501 28:20 el diseño felicito

Voz 2 28:23 sí señor por las pelotas

Voz 1375 28:25 tiene esta sede o no es verdad es verdad que un tío que estaba con un compañero como es decir llama largo

Voz 2 28:31 pero es un diseño totalmente vámonos a tiene y cooperación que te tumbe pero vamos ni Sunny siete como este último

Voz 20 28:38 hay también sonido algo al vente ven

Voz 2 28:41 Tito

Voz 1375 28:42 un abrazo y recupera un abrazo a abrazo fuerte Benito un abrazo a los médicos y las enfermeras que están ahí en el hospital cuidando de todo el mundo que está ahí en ese hospital que también están escuchando las señoras y señores

Voz 2 28:53 es uno que se está dormido y seguramente fuese del Barça podría ser un cuatro dos cuatro claro sí lo he hecho

Voz 1284 28:58 llega desplazar

Voz 0239 29:00 pero estaba dormido pero en poco tiempo

Voz 0458 29:03 botín es tiempo y Rudy te deja si votamos de cinco más Matas Isabel tema interno me mata está así en cuatro uno en las llamada

Voz 1375 29:14 y en Internet más de cinco mil votos treinta y seis por ciento es el máximo favorito del Real Madrid Raúl jugado sesenta y cuatro por ciento no es el máximo favorito el Real Madrid

Voz 1284 29:25 el cuatro uno cuatro uno

Voz 1375 29:29 eh a través sólo una

Voz 0239 29:31 abrazo muy lo sino algún día más de que quiere ganar algún día llama por la tarde a Javier

Voz 1501 29:39 las a alrededor de las tres de la tarde es buena hora para definir la pregunta pregunta esto que es posible que pierda

Voz 0458 29:47 igual no porque hay una pregunta que esperaba era me dice Sergio Ramos sancionado

Voz 1284 29:51 oye eso lo he dicho yo lo que lo que a lo mejor hay que hacer una semana todo lo que a lo mejor hay que hacer alguna vez

Voz 1375 29:56 una semana es que las llamadas se cojan en Radio Barcelona no ya se hace con el ballet así que hemos hecho

Voz 1284 30:02 cuando que a una alegría al productor de Radio Barcelona

Voz 0458 30:08 además hombre a mí me Soria mal quitarle el sitio de trabajo

Voz 1501 30:12 pero si manejar la moto fue Internet Jordi así que