Rudy Fernández: "Lo bueno de la Copa es que no hay favoritos, pero por supuesto que el Barça es uno de ellos"

No hay resultados

Voz 1 00:00 bueno tiempo para el basket anoche hablábamos con el técnico del Barça con el campeón de la Copa del Rey e hace dos días hablábamos con la bomba Navarro hoy turno para un jugador del Madrid que hoy ha estaba como espectador viendo los dos primeros partidos de cuartos de final antes de debutar mañana en un espectacular derbi contra estudiantes está por ahí Marta Casas una noche más eh con un protagonista del Real Madrid hola Marta muy buena

Voz 2 00:23 has bajo la mano aquí seguimos estamos ya en en el hotel de concentración de los jugadores de de la de la Endesa ACB que están jugando la Copa del Rey he tardado poquito porque bueno es está literalmente cruzando la calle desde el Palacio de los Deportes así que ya estamos aquí en la recepción de este hotel y con uno de los grandes protagonistas uno de los líderes de este Real Madrid que un año más vuelve a aspirar a levantar la Copa del Rey como Rudy Fernández o la Rudy buenas noches

Voz 3 00:47 hola buenas noches oye cuanto de raros eh hace jugar una Copa

Voz 2 00:50 del Rey en casa en el Palacio de los Deportes entrenando en Valdebebas pero durmiendo en un hotel

Voz 3 00:55 si se hace raro pero bueno siempre jugar este tipo de competiciones especial más pues lo poder tienen la oportunidad de jugarla en casa no es cierto que estamos aquí cerquita del del pabellón está cerraron no estar en casa con tu familia pero bueno es una competición

Voz 2 01:09 el jugador quiere jugar pues Manu a unas horitas de el estreno del Real Madrid en esta Copa del Rey ya está Rudy Fernández aquí en El Larguero

Voz 1 01:16 hizo lo agradecemos que esté despierto a esta hora de la noche aguantando para del Larguero hola Rudy muy buenas Juan buenas noches yeso eso de estar en el hotel cruzar la calle y el pabellón es raro o comodísimo es perfecto o no

Voz 3 01:29 es raro y cómoda a la vez no yo creo que para la gente pues por ejemplo más de he tenido la suerte de venir rapidísimo aquí al hotel hacer la entrevista así que bueno yo creo que para la afición también y creo que tiene que ser bueno ver a los jugadores ir paseando por ahí al lado oí y eso es lo que le hace especial a esta copa no

Voz 1 01:49 yo también los equipos en el mismo hotel que eso sí que es raro no que que que raro pero positivo no los ocho equipos va a ser el ascensor y te encuentras con oro de sólo uno del Barça con uno de Unicaja

Voz 3 01:59 la Copa la Copa tiene esto no nos concentramos los ocho equipos aunque seamos de la misma ciudad en en el mismo Otegi eso en en teoría pues bueno sí que es cierto que te encuentras a compañeros porque al final son compañeros pero sigue la pista pues somos rivales y defendemos nuestra cara nuestra camiseta

Voz 4 02:18 lo primero cómo tienes el ojo después del gol Pazo del otro día bueno

Voz 3 02:22 coloreado no como que mi hijo cero pero bien la verdad es que a gusto es cierto que que tengo alguna molestia pero para nada me va a perjudicar a para jugar el partido

Voz 1 02:35 llegas con el ojo hay coloreado como tu hijo pero pero listo para jugar pero con la baja de Tom Kean y con y con la duda de Llull que no sé cómo está a esta hora de la noche a menos de veinticuatro horas

Voz 3 02:46 bueno él ha estado haciendo tratamiento sobre todo pues para para poder tener mejores sensaciones de cara al partido de mañana yo creo que que el está bueno está no contento de la última prueba ahí en ese sentido se verano en el último momento el sí sí puede estar en él en el partido no eso ya depende del entrenador si lo ve al cien por cien seguro que podrá estar con nosotros

Voz 1 03:08 el tema cansancios preocupa el nivel que lleváis de Euroliga Liga entre semana partidos viajes y ahora si mañana ganáis en caso de que gana seis estudiantes el que se meta no tiene ni veinticuatro horas de descanso no para jugar la semifinal

Voz 3 03:23 bueno así que no yo creo que ya planteando toda esta temporada yo creo que tener a dieciséis jugadores al final viene bien este equipo porque son como tú dices un calendario muy exigente y creo que todos los jugadores tenemos que estar a disposición del entrenador no el cansancio está por supuesto que estaba pero como te digo somos dieciséis jugadores los que estemos en la pista tenemos que ir al cien por cien sean cinco minutos diez son treinta así que en ese sentido hay que estar lo que damos lo que aguantamos en la pista pero hay que darlo al cien por cien porque sabes que tienes detrás a un jugador que también tiene que dar ese cien por cien no

Voz 1 04:01 para empezar para abrir boca estudiantes e que nos lo va a poner fácil es ya os ganaron en Liga y además han mejorado desde entonces no con la con Gentile un hueso duro para expresar

Voz 3 04:11 es un muy buen equipo yo creo que llevabas a este punto Es cierto que siempre hay algún equipo favorito pero la Copa del Rey siempre pueden haber sorpresas no oí en el sentido de que tenemos que tener el partido que jugaron ellos en en su campo contra nosotros que estuvieron muy acertados jugaron desde el primer minuto muy fuertes Si gracias a su trabajo no ganaron no así que tenemos que estar ser pende ser conscientes de que de que van a plantear un partido muy duro

Voz 1 04:40 vosotros ahí por el lado del cuadro de Baskonia Hay de la Peña que juegan mañana que otros ves algo favorito en esa eliminatoria Baskonia iba a Peña

Voz 3 04:51 bueno Baskonia es cierto que tiene la baja de toco que para ellos es importante pero después de la Peña también tiene una baja importante no sé yo creo que están jugando los dos a un muy buen nivel la Peña está demostrando ser un equipo muy bien entrenado que que bueno está demostrando pues estará arriba hay en ese sentido tienen a un base que que creo que está jugando a un grandísimo nivel que es la probeta lo bueno

Voz 4 05:19 eh con Baskonia el domingo no domingo lo están ahí los también recientes no los tenemos recientes así

Voz 3 05:26 que ya hemos jugado tres veces contra ellos sumando la Supercopa en la final así que ya los conocemos pero bueno al final llegados a este punto creo que nos conocemos todos

Voz 1 05:39 de cara a una

Voz 5 05:40 va a una lucha por el título que es el objetivo del Madrid

Voz 1 05:43 en todas las competiciones motiva más este año todavía siendo el único título que es escapó el año pasado la Copa

Voz 3 05:49 bueno el otro día lo decía la rueda de prensa no por supuesto que la Copa para nosotros es muy importante encima jugamos aquí en casa si me dices si me voy a elegir a él poder a que se repita el año pasado como tal y como como como paso lo firmaba no ganar la Euroliga a la Liga Endesa pero bueno por supuesto que este equipo siempre tiene que ser muy ambicioso lo ha demostrado durante estos últimos años Yoma R yo recuerdo el la el año que pudimos ganar tres bueno el cuatro con la Supercopa cuatro títulos en un año y eso fue histórico para para el Real Madrid y ojalá lo podamos repetir

Voz 1 06:29 vamos a ver el Barça no que el año pasado ganó en Las Palmas sin ser favorito fue un poco sorpresa que ganará el Barça hoy no ha fallado hoy ha conseguido meterse de momento en las semifinales es más favorito este año el Barça que el año pasado

Voz 3 06:43 bueno en este año han fichado muy buenos jugadores está demostrando buena ha demostrado que que bueno que está o una buena dinámica no sólo en la Liga Endesa que iba primero sino también en Euroliga que que está entre los cinco primeros yo creo que bueno han dado un paso adelante a nivel de fichajes es un equipo muy potente pero lo bueno de la Copa es que no hay nadie favorito no pero por supuesto que el Barça es uno de ellos

Voz 4 07:10 pero más que el año pasado

Voz 3 07:12 yo a ver yo diría que sí porque han fichado pues como te he dicho han fichado muchos jugadores han mantenido a jugadores del año pasado también

Voz 1 07:20 las mejores te vas siendo el velo

Voz 3 07:23 para mí sí para mí sí

Voz 1 07:25 más favorito que vosotros

Voz 3 07:28 bueno es que al final el tema el favorito es encima en esta competición es difícil de decir no pero nosotros también tenemos una baja que es importante que es la de Trey que siempre es un jugador muy importante en la plantilla pero el año pasado también tuvimos lesiones competimos hasta el final se nos escapó por pequeños detalles y acabamos muy bien la temporada al final ya te digo lo los jugadores somos los que los que tenemos que dar el paso adelante hoy y creo que el Madrid en este en este tipo de competiciones siempre lo gano pues veremos

Voz 1 08:02 qué pasa mañana en ese en ese partido que va a enfrentar a estudiantes contra contra el Real Madrid será divertido ser un partidazo como siempre es la Copa del Rey oye de Doncic antes de terminar Rudy esperaba su rendimiento en en la NBA de esta manera a este nivel

Voz 3 08:18 a ver vas muy sincero eh no no tanto sea me esperaba que lo iba a hacer bien esperaba que iba a hacer rookie del año porque todo el mundo sabe el talento que tiene el chaval yo lo he vivido en primera persona entrenaba con él pero que es de promediando casi doble doble con veinte puntos siendo el líder de de la franquicia cogiendo galones en momentos importantes yo lo hacía aquí pero claro es que tiene diecinueve años está en la mejor liga del mundo contra los mejores ya incluso los jugadores súper estrella de allí

Voz 4 08:57 lo aceptan como ellas a así que

Voz 3 09:02 por una parte me sorprende pero por otra parte no porque se la el jugador que Si el talento que tiene y sobre todo la cabeza no yo creo que que ha madurado muchísimo en estos años en el Madrid y lo está demostrando hablar en la en la mejor liga del mundo tú hiciste

Voz 1 09:18 no a la inversa de la NBA al Madrid pero ya no hemos podido

Voz 3 09:20 las no o nunca se sabe bueno nunca se sabe no hay que cerrar puertas a nada pero yo tengo treinta y tres años tengo a punto de cumplir treinta y cuatro tengo mi familia aquí estoy muy feliz en en Madrid ha dado muchísimos títulos antes de lo que más de los que me pensaba la verdad cuando llegue aquí así que aquí estoy muy feliz

Voz 1 09:41 llevaba el Papa otra vez no me han dicho sí

Voz 4 09:43 hay una niña la verdad es que muy feliz de ver cuando

Voz 5 09:47 pues mira tan justo es la

Voz 4 09:50 momento de la faena alforjas espero que no me pillé tras yo me pilló justo en los partidos pero bueno vamos a ver cómo cómo cómo se porta muy bueno bueno si la final Pfeiffer sí sí sí la verdad es que sí

Voz 1 10:05 nada dejamos a Rudy y Marta que descanse que mañana tiene partido importante

Voz 2 10:09 pues sí porque han tenido además un día largo uno más en esta Copa del Rey días intensos horas de muchas emociones hay mucha tensión así que dejamos ya a Rudy Fernández le damos las gracias por supuesto porque este ratito en el larguero le deseamos suerte de cara a ese partido de cuartos de final mañana contra el Movistar Estudiantes