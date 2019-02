El Larguero: Hablamos con Rubén Sobrino, Lainez, Ben Yedder y Rudy Fernández (14/02/2019)

Voz 0746 00:00 muy buenas noches no nos ha ido nada mal en esta noche de fútbol europeo después de la Champions la Europa League ya sabes que tenemos cuatro equipos españoles dos dos sevillanos y los dos de la Comunidad Valenciana pues a las siete menos cinco han jugado Sevilla Betis el equipo de Machín el Sevilla ha ganado en Roma a la Lazio

Voz 1375 00:54 después de que anoche dieran de torta si hubiésemos los episodios lamentables con algún apuñalado incluido entre ultras de un equipo y de otro hoy afortunadamente en Roma hemos hablado de fútbol ya Ford nada mente para los nuestros el gol de Benger le da ventaja en esta eliminatoria al Sevilla cero uno en el minuto veintidós marcaba el delantero francés la vuelta miércoles que viene a las seis de la tarde en el Pizjuán a esa misma hora ha jugado el Betis en Francia contra el partido con polémica ahora lo vamos a analizar pero del tres uno con el que iba el equipo francés hemos pasado al tres tres así que valiosísimo empate el que ha sacado el equipo de Setién

Voz 1 01:33 goles de lo Celso Sidney el jovencísimo mexicano Laínez en el minuto noventa le daba él

Voz 1375 01:41 empate al Betis la vuelta a la jugará en el Villamarín la semana que viene jueves a las nueve de la noche eso en los partidos de la siete menos bingo las nueve ha jugado el Valencia y el Villarreal el Valencia sacado también importantísima victoria de Glasgow en el estadio del Celtic cero dos goles de Cheryshev ideas Rubén Sobrino está fuera de Ximo más mano casi ha terminado el partido hace nada hola Ximo qué tal

Voz 0962 02:06 hola qué tal muy buenas mano desde prácticamente desde el césped del Celtic Park porque esto me recuerda mucho a Stamford Bridge algunos campos ingleses la zona mixta está situada junto a la banda junto al banquillo en el que es sentado Marcelino ya estamos a la espera de que vayan pasando por aquí los protagonistas te puedes imaginar la cara de felicidades

Voz 1670 02:25 los jugadores del Valencia que ha

Voz 0962 02:28 encarrilado la eliminatoria gracias a este cero dos gracias al buen papel de un jugador que vamos a escuchar dentro de unos minutos el larguero

Voz 1375 02:35 hombre que bien pues nada enseguida escuchamos a un protagonista al Valencia que ha dicho Marcelino por cierto contento no

Voz 0962 02:40 pues sí Marcelino que ayer la verdad es que nos fuimos un poco asustados acongojados como decía el gran Luis Aragonés a lo hotel después del entrenamiento después de que nos metiera tanto miedo con el Celtic de Glasgow al final el partido no ha sido así se ha cumplido el guión que tenía en mente Marcelino y así de feliz estaba hoy el técnico asturiano que se ve con un pie casi medio en los octavos de final

Voz 1425 05:20 y luego ha contestado Marc Bartra también con unos emoticonos ríen

Voz 1375 05:24 a estas yo eh en el descanso contra el árbitro con tres uno en el marcador en el descanso del partido luego como digo al final al empataba tres además de los nuestros ahora enseguida nos van a ir pidiendo paso por ahí con algún protagonista además destacar que el Arsenal ha caído uno cero en Bielorrusia ante el Bate Borisov que ha ganado el Inter en Viena al Rápid sin y Cardin han ganó cero uno el Nápoles ha ganado al Zurich uno tres y el Chelsea al Malmö uno dos ahora enseguida también con Axel Torres repasamos lo más destacado en un día en el que con permiso de la Europa League el nombre propio del día es el Cholo Simeone se van cumpliendo los plazos de lo que os contamos aquí acabando el año pasado os acordáis en Navidades y luego os recordamos empezando este mismo año que los primeros en renovar serían una vez terminado el plazo del mercado de fichajes de invierno el Cholo y Oblak pues el primero ha sido el Cholo que ya es de nuevo el que más cobra de todos porque su contrato dice que tiene que cobrar un euro más que el jugador que más cobre así que enhorabuena para el Atlético Madrid y para el Cholo que amplió su contrato hasta dos mil veintidós

Voz 3 06:29 si cumple su contrato será

Voz 1375 06:31 eh más de una década al frente del banquillo rojiblanco en un día en el que ha habido otra cara en el mundo rojiblanco y el Atlético Madrid ha hecho un comunicado para anunciar que rompe definitivamente toda relación con Manuel ellas ex responsable de la cantera que reconoció haber abusado de un menor en una entrevista que publicaba ayer el país como contábamos anoche en El Larguero el club ha abierto una investigación y hoy han salido más casos que de momento no reconocido Manuel Briñas pero que me da la impresión de que va a ser ojalá me equivoque la punta

Voz 1670 07:06 el iceberg

Voz 1375 07:07 varios casos de abusos de menores de Manuel Briñas de quién repito esa desvinculada de digo Madrid con ese comunicado en el Real Madrid dos frentes abiertos después de lo que pasó anoche en Amsterdam ha abierto expediente la UEFA a Sergio Ramos podrían caerle dos partidos como nos dijo anoche Iturralde González llevan a cabo dos partidos

Voz 1 07:26 si fuera de la Champions en Liga hoy la Liga denunciado eh

Voz 1375 07:31 el corte de mangas de Gareth Bale en el derbi contra el Atlético de Madrid le podrían caer de uno a tres partidos de sanción si considera competición que bueno que eso es una provocación eh le pueden caer de uno a tres Si no lo consideran una provocación hasta doce le podrían caer si conseguirá que es una más

Voz 1425 07:50 a provocar a la grada de del Wanda Metropolitano bueno no

Voz 1375 07:55 no está claro que esto se vaya a decidir en breve pero la noticia es a que la Liga ha denunciado el gesto de Bale lo que no denunciaron y los de Britney árbitros del campo ni los del bar lo ha denunciado la Liga que por cierto ya ha recordado también en otra ocasión denunció un gesto de Piqué

Voz 3 08:07 en un derbi Barça Espanyol también la Liga de Tebas denunció ese gesto de Gerard Piqué

Voz 5 08:15 bueno lo que menos íbamos a tener que

Voz 1375 08:19 entrar en esto por ejemplo los de Piqué si los de Luis Suárez porque no

Voz 1670 08:24 pues no lo eh

Voz 1375 08:26 aquella por cierto aquella denuncia de la Liga pasándole a a competición si tenía que denunciar o no se tenía que sancionar no es la causa fue archivada Alcabón nada veremos habrán que acaba de Gareth Bale bueno tenemos servida ya la primera semifinal de la Copa del Rey de basket porque el Iberostar Tenerife ha ganado al Unicaja ocho ocho siete ocho y acabo de terminar hace nada en Madrid donde está jugando toda esta fase final de la Copa del Rey El partido que enfrentaba al Barcelona y al Valencia ha ido perdiendo todo el partido el Barça pero al fin tal Marta Casas el campeón sigue adelante muy buenas muy buenas mano pues si el

Voz 1509 09:06 vigente campeón ha dado un golpe encima de la mesa sobre todo en los últimos minutos con un parcial total en el último cuarto

Voz 1375 09:12 ocho XXI pero con un trece cero decisivo

Voz 1509 09:15 lo que ha hecho que el Barcelona finalmente ese haya llevado la victoria con ese resultado de ochenta y seis setenta y nueve que realmente puede ser algo engañoso porque al final el Valencia Basket del equipo de Jaume Ponsarnau ha sido el que ha ido por delante a lo largo de todo el partido y finalmente los de Pesic han sabido resistir han sabido darle la vuelta a los últimos minutos si finalmente meterse en las semifinales en un gran partido de Pau Ribas en un gran partido de Thomas Heurtel que han sido los más destacados en el conjunto blaugrana que se va a medir en las semifinales al Iberostar Tenerife que se ha metido por segunda vez en su historia en las semifinales de la Copa del Rey dando una de las sorpresas entre comillas de esta competición eliminando al Unicaja de Luis Casimiro que llegaba en muy buen momento

Voz 1670 09:54 bueno pues el Barça que sigue adelante luego veremos si tiene también

Voz 1375 09:56 por ahí algún brota en un ratito vamos a hablar con Rudy Fernández jugador del Madrid que eh juega mañana las otras dos partidos de cuartos de final a las siete de la tarde mañana Baskonia el Joventut ya a las nueve y media Real Madrid Estudiantes en Madrid Barça sólo se podrían enfrentar en una hipotética final si además de la victoria del Barça será homenajeado a la Bomba Navarro en el descanso el partido con estos gritos para el mítico jugador español toda una leyenda que el otro día estaba aquí en el Larguero esta misma semana y que hoy ha recibido ese homenaje en Madrid en el descanso el partido del Barça bueno y por último en esta portada Lardero te cuento que hoy se ha sorteado el cuadro final de la nueva Copa Davis este año ya sabéis que estrena formato de la mano de Piqué muchos dicen la Davis de Piqué

Voz 1670 10:45 bueno pues la España de Rafa Nadal

Voz 1375 10:47 Tania lo va a tener difícil lo de pasar a cuartos en un grupo donde está Croacia la Croacia de

Voz 3 10:53 ir donde está Rusia con Cassano deberá ser primera

Voz 1375 10:57 o una de las dos mejores segundas para pasar a cuartos no va a estar fácil pero así ha sido y así lo ha decretado el sorteo que ha celebrado hoy además como es jueves ya sabes lo que tenemos verdad el debate de los jueves ya sabes que puedes llamar y que además es gratis que ya sabes que la llamada hora para entrar en el debate de los jueves es gratis novecientos cien ochocientos ya puedes llamar ya está de ahí Javi Blanco Álvaro Benito Paco Fernández y Paco Hernández están ahí todos novecientos cien ochocientos

Voz 3 11:22 la pregunta de hoy crees que el Real Madrid

Voz 1375 11:27 vuelve a ser el máximo favorito para ganar la Champions sí o no

Voz 1390 11:31 después de lo de la ida de ayer después de ver cómo está el Madrid

Voz 1375 11:33 hasta los demás crees que vuelve a ser el máximo favorito para ganar la Champions sí o no novecientos cien ochocientos crees que es el Barça más favorito el Atlético otro equipo o es el Real Madrid pues enseguida te esperan ahí Antonio Romero Jordi Martí Marcos López y Mario Torrejón novecientos cien ocho hacía

Voz 3 11:50 juntos arranca Larguero

Voz 6 11:53 lo más vital no más

Voz 7 11:55 lo que se dan ahora con más rentas no compras tocona lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo cambias y conduces lo último oferte fue espacio en renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 0746 12:19 tenía de la Europa League no ha sido mala noche

Voz 1375 12:21 a los nuestros Axel Torres comentarista de la SER

Voz 0746 12:24 muy buenas qué tal mano muy buena no nos ha ido mal

Voz 8 12:27 no no de hechos resultados magníficos porque los cuatro partidos en principio tenían su difícil

Voz 1670 12:32 culta quizá el del Valencia el el que menos pero Celta

Voz 8 12:34 el para siempre es un campo con un ambiente hostil un lugar en el que te meten mucha intensidad tres victorias y un empate y además el empate siendo como ha sido que el Betis perdía dos cero a los quince minutos perdía tres uno al descanso también es una magnífica noticia así que jornada magnífica para

Voz 1375 12:50 al fútbol español con tres uno en contra no tenía buena pinta al descanso con polémicas esa jugada de Guardado que para mí toca balón no sé cómo las visto dub sí sí para menos penal que además es que

Voz 8 13:01 muy llamativo porque el árbitro no había dado penalti Nile avisa el árbitro de línea de gol que en la Champions ya no está pero en la Europa League sí porque como en Europa League no hay bar todavía están esos árbitros

Voz 0239 13:12 quinto árbitro detrás de la portería

Voz 8 13:14 es el que le ha dicho que era penalti cuando el árbitro ya lo había visto perfectamente que tocaba balón el jugador del Betis es algo muy llamativo porque le corrigen la decisión al al jefe al árbitro principal que ya lo había hecho bien Ile le dice

Voz 1670 13:29 en una cosa que no es lo que había ocurrido ha sido tremendo bueno al final empate a tres y con ese gol de la

Voz 1390 13:34 el último minuto en el noventa la victoria del Sevilla en Roma

Voz 1375 13:37 por tantísima también contra la dacha sí

Voz 8 13:40 sí porque además la un equipo es verdad que les faltaban inmóviles Savic que son dos de sus jugadores más importantes pero no equipo más o menos de de un nivel similar osea en la liga italiana pelea como el Sevilla para acabar cuarto para estar en la próxima Champions

Voz 0746 13:53 le diera un partido muy muy difícil y tiene mucho valor e lo la victoria al Valencia

Voz 1390 13:59 Villarreal también en Lisboa y inglés

Voz 0746 14:02 cero dos del Valencia pasó de gigante también sí

Voz 8 14:04 lo lo del Villarreal para mí tiene valor porque escuchaba muchas voces que prácticamente recomendaban tirar la competición y yo nunca soy partidario de eso creo que hay que salir a ganar en todos los torneos hay que

Voz 1266 14:17 intentar respetar tú

Voz 8 14:20 tu propia ambición los sueños de tus aficionados por qué no pensar en ganar la Europa League ya sé que la temporada es malísima del Villarreal hasta ahora pero pero es un torneo que lo lo puede ganar cualquiera no hay grandes diferencias de nivel si coges una Chita así si mejora tu estado de ánimo puedes estar ahí perfectamente y lo del Valencia como te digo sí sí la eliminatoria sentenciaba absolutamente con este cero cero dos en Celtic Park

Voz 1375 14:44 en Glasgow ahora te pregunto por el resto de partidos fuera de los españoles pero nos pide paso Ximo más mano está por ahí con protagonista Ximo

Voz 0962 14:51 con el protagonista ha sido hay una máxima que lo de llegar y besar el santo pues eso lo que ha pasado hoy con

Voz 1375 14:57 Rubén Sobrino que ha debutado a ver

Voz 0962 15:00 punto yo creo que aquí Rubén le colocas el auricular así que rápidamente para que no fallen las con

Voz 1375 15:06 CNES estamos aquí en Celtic Park mística

Voz 0962 15:10 has debutado ha marcado un gol hasta dar una asistencia no sé qué más se puede pedir Marcelino ha dicho que ya estás para jugar de titular también contra el español aquí lo tienes feliz un hombre que ha debutado hoy con la camiseta del Valencia Manu Rubén Sobrino el gran protagonista de este partido de esta Víctor

Voz 1375 15:24 no suele validar esta noche facilmente hola sobrino muy

Voz 1390 15:26 buenas muy buenas felicidades hombre muchísima gente

Voz 1670 15:31 de manera de empezar a te pones la camiseta al Valencia asaltan a un You'll Never Walk Alone ahí sonando

Voz 1375 15:36 llega y las lluvias

Voz 0102 15:38 sí la verdad es que bueno para mí es un día muy feliz de hacer hacer un gol y dar una asistencia bueno yo creo que para cualquier jugador es el debut soñado hubiese sido todavía algo mejor para mí Si hubiese sido vendes talla pero bueno al final feliz cenar aquí hoy ha sido espectacular eh la gente cómo aprieta ruge

Voz 1670 16:01 esa grada ruge actuaran de cantar Sisi rugen rugen

Voz 0102 16:03 dije bueno para mí hoy no era un partido fácil muy bueno creo que al final hemos estado bien hemos hemos sido muy solidarios hemos estado todos aúnan los dos juntitos y bueno pues hemos hemos aprovechado esos dos centros el Centro perdón qué me dice sí a la contra esa que bueno que casi me he dado por pararme porque pensaba que era aforado fuera fuera las dudas

Voz 1390 16:31 arriba un poco ha dicho que forjó me quedo quieto no pero nada

Voz 0102 16:35 dudado aquí es ya yo sigo porque en la grada grita como cuidado entonces yo sigo para ver para para adelante

Voz 1670 16:42 sí sí no yo creo que ha dado por por Farlane seguro ante la duda ya sabes p'alante siempre y a ver si eso te ha ayudado

Voz 1375 16:51 la bueno te da Cheryshev Fatih luego tu o sea que entre los dos Jamis cocinando todo no asistencia tuya para ahí la asistencia suya para bien

Voz 0102 16:58 yo creo que me la da Parejo aparejo te dar aparejo algo bueno perdón digo eh

Voz 0962 17:04 esa ha sido la intensidad goles si no

Voz 0102 17:06 sí sí sí sí yo creo que se va a primeros Cheryshev que luego vas marcado sobre la verdad es que me ponía un centro hace espectaculares bueno pues la enchufa voy p'alante doce nos hemos ido se va muy contento

Voz 1390 17:22 oye has llegado ha dejado has dejado en el en el mejor momento

Voz 1375 17:25 semifinales de Copa a partido de vuelta empezando

Voz 1390 17:27 lo la dieciseisavos de la Europa League un momento dulce para que para que te salga no

Voz 0102 17:32 un momento muy dulce sí pero bueno también para para mí creo que el momento era también

Voz 1375 17:37 soy muy complicado

Voz 0102 17:39 porque la gente está bien estaban todos los todos enchufadísimo Si bueno en entrar ha sido complicado pero bueno pues se he aprovechado esa oportunidad que que pretendió muy bueno pues ha intentado seguir así espero que que éste partido bueno de esa de esa confianza para este fin de semana

Voz 1670 18:01 pues nada como has oido hoy en Celtic Park nunca caminará solo o la afición del Valencia así que enhorabuena por ese gol de Woody por la victoria Rubén Sobrino un abrazo

Voz 0102 18:09 muchísimas gracias muchísimas gracias hasta luego

Voz 1670 18:12 no Crack Pedro Morata hola Pedro hola qué tal buenas

Voz 1390 18:15 noches es esto esto pinta bien eh sí yo creo que ha sido más fácil de lo previsto la verdad que yo me esperaba un Celtic de Glasgow más más complicado más duro de de poderle hacer daño allí Illes resultado el Valencia bastante más sencillos sobre todo a partir de del primer gol el rematando lo nada más empezar la segunda parte si te das cuenta Manuel ahora mismo el Valencia está en esa dinámica totalmente contraria de lo que le pasaba hace nada no ahora al Valencia les sale todo les sale el acierto de cara a la portería

Voz 0470 18:44 tráquea lógicamente eso lleva confianza

Voz 1390 18:46 que lleva atrevimiento y eso pues atrae a la suerte porque eso es lo que está pasando ahora mismo que todos esos conceptos que antes se daban en contra ahora da igual que juegue sobrino da igual que juegue vas de interior izquierdo que juegue Cheryshev en punta ahora mismo sale absolutamente todo y desde la derrota del mole

Voz 1375 19:04 tú te pones tu bajo palos y lo para todo bueno eso

Voz 1390 19:07 mejor que mejor para un taxi

Voz 1670 19:09 o mejor un taxi y a la mejor

Voz 1390 19:12 te separa y todo no no la verdad es que mano de del día fíjate estaba hecha un vistazo los resultados y de del cinco de enero que el Valencia perdió en aquel partido feo en en Vitoria ante el Alavés dos uno el Valencia realmente sólo ha perdido ante el Sporting de Gijón y ante el Getafe pero en partidos de Copa luego eliminó al Sporting de Gijón en Mestalla en la Vuelta eliminó al al Getafe y los últimos empates que antes el Valencia sólo empataba lleva trece empates en Liga pues los últimos empates incluso han sabido bien porque fue empatar en Barcelona en en Liga y fue empatar dos dos ante el Real Betis Balompié partido que el Valencia considera que es un buen resultado para tratar con humildad de rematarlo aquí en

Voz 1375 19:48 vaya bueno pues un gran resultado cero dos en Celtic Park Ximo no queda ya nadie por ahí así que de vuelta a casa prontito no

Voz 0962 19:55 el último taurino si volveremos mañana como lo hará también el equipo que va a pasar la noche aquí ya que tiene el aeropuerto está en obras y no pueden volar así que mañana Nos volveremos todos a Valencia con felicidad por la tarde el equipo entrenará ya a preparar el partido contra el Español me quedo con detalle no sé si es castigo a Brendan Rodgers mientras hablamos con sobrino siguen ejercitándose sobre el césped los jugadores del Celtic igual sí que ración doble para ello

Voz 1670 20:22 al volver mañana hay siguen ahí calentando dando vueltas al campo que te sabes la noche Castelló bueno enhorabuena de un abrazo por ahí ya lo es además de verdad que precioso está que que bueno

Voz 1375 20:31 de fútbol hasta mañana Ximo hasta luego Morata adiós Manu

Voz 1670 20:34 pero abrazó a los dos cerramos también en eh

Voz 1 20:37 el partido del Villarreal donde estaban jugando en Lisboa el equipo de Calleja que no sé qué mensaje ha dejado después del partido Xavi

Voz 1670 20:45 bueno pues en pocas palabras Manu eh ha transmitido en

Voz 1390 20:47 palabras la imagen que estamos viendo aquí en la zona mixta salido Alba ha salido Llaneza ha salido Roche júnior todos con una cara de felicidad porque hacía prácticamente sesenta y tres días de de que se ganó al Sparta de Moscú que el Villarreal no conseguía ganar un solo partido por eso y Calleja ha dejado ese mensaje tan claro esta victoria les sabe a gloria puede

Voz 1670 21:06 el principio de un futuro esperemos mucho más pues

Voz 1390 21:09 debo para el Villarreal escuchamos

Voz 1342 21:11 porque no disfrutábamos de una victoria entonces hay que saber valorarlo disfrutar también de de conseguir ganar allí eh a mi el equipo me transmite cada vez más seguridad eso es muy positivo y eso es lo que tenemos que que seguir haciendo hincapié en ese sentido defensivo que estamos demostrando para que hay victorias

Voz 1670 21:32 bueno pues de momento desde que he vuelto Calleja al banquillo

Voz 1390 21:35 los empates contando hoy una victoria en tres partidos no está nada mal para

Voz 1670 21:38 a un Villarreal que sigue creciendo Quero pero que en el horizonte tiene

Voz 1390 21:41 en esa Liga dos partidos de aúpa el Sevilla y el Atlético de mal

Voz 1670 21:45 buen resultado en Europa pero tiene que poner los cinco sentidos en la Liga hasta luego chao Isidro

Voz 1 21:49 trazó hasta luego EU está a punto de salir para España el la Delegación de

Voz 1375 21:55 la expedición del Betis está por ahí nos pide paso Florencio Ordóñez con

Voz 1 21:58 en el protagonista con el gran protagonista de

Voz 1375 22:01 el partido Florencio hola qué tal

Voz 4 22:03 muy buenas si un futbolista que ha resuelto un partido que madre mía en el minuto diez de partido ya tenía el Betis muy cuesta arriba con dos tantos que había marcado el el Rennes pero afortunadamente el equipo se repuso ya en la primera parte Giovanni lo Celso hizo el dos a uno pero volvió a ocurrir ha pasado de todo en esa primera frenética un espectáculo para un espectador neutro pero evidentemente el aficionados béticos Creed el corazón por la boca llegaba un tercer gol de un penalti

Voz 1670 22:33 discutible yo vitola nació no me paro

Voz 4 22:35 cuando llevamos toca balón alto toca balón claro toca balón sin embargo lo pita no el árbitro visionó sino su compañero que está detrás de la línea de fondo y comerse tres uno el partido se ponía muy cuesta arriba pero reacción al Betis en la segunda mitad es bastante superior al Rennes marca dos goles el segundo marcado por fin en un centro espectacular del futbolista talentoso por naturaleza del Betis que Joaquín luego ya el gol del minuto noventa de partido que lo marca un chaval que está aquí al lado mía que por fin ha marcado su primer gol con la camiseta del Betis ya pudo haber hecho un golazo en Bilbao en parte de de Liga pero lo de hoy no lo cambia por nada

Voz 0714 23:12 Diego se claras bueno yo creo que fue una una noche muy bonita bueno por porque me acabo de estrenar metiendo Wall acá en Europa con el Betis pero más contento y feliz porque no digamos un buen resultado a casa

Voz 4 23:25 el gol que supuso el tres tres en el partido y que pone por delante al Betis en la eliminatoria aquí está el autor de ese gol

Voz 1390 23:31 han gol ahora mismo en el Larguero hola Laínez hola qué tal enhorabuena eh gracias jobar no está mal marcar el el gol del empate

Voz 1670 23:40 tres en el minuto noventa eh sí claro

Voz 0714 23:42 yo tengo muy

Voz 1375 23:43 muy bonito eh mira que habéis sufrido sobre todo en la primera parte entre la polémica de las jugadas dudosas que decía Florenci hoy nos han metido un poco mostrar habéis sufrido mucho en la primera parte

Voz 0714 23:54 sí la verdad es que sí pero pero bueno es lo cómo lo he dicho es algo que caracteriza este equipo que nunca bajamos los brazos a pesar de cualquier circunstancia bueno pudimos llevar esto arriba

Voz 1670 24:06 bueno jugadores ayer al has llevaba buen equipo y fíjate

Voz 1375 24:08 está canales como está lo Celso como está Joaquín cómo está el portero cómo estás tú cómo estáis todos no

Voz 0714 24:14 sí claro pues bueno es algo que yo siempre supe e fondo cuando EE UU surge el primer intereses de acá que cuando ya se concretó todo que yo venía aún

Voz 1670 24:25 con muy buen equipo con jugadores de mucho

Voz 0714 24:27 xima calidad y bueno eso es lo que lo que más me gusta también de su equipo y su afición

Voz 1375 24:32 hablan de ti maravillas los que te conocen el futbolísticamente por supuesto pero también que note que no te supera fácilmente la presión por ejemplo de ser el tercer jugador más caro en la historia del Betis eso cómo lo llevas

Voz 0714 24:45 sí claro bueno como siempre lo he dicho eh lo que lo que siempre trato de hacer es ser feliz en la cancha no por un lado las presiones y eso nunca ni conmigo igual en México jugaba en en el mejor equipo de Méjico en el más grande de allá que tiene más aficionados también en México y bueno todo eso siempre lo supo llevar de buena manera porque siempre que saltó a la cancha es lo que trato es ser feliz y ayudar no

Voz 1425 25:12 oye que te ha hecho guardado tu compatriota toca balón no no la jugada del tres uno

Voz 1390 25:15 sí

Voz 0714 25:18 no os toca balón para nosotros no es penal pero bueno eso lo voy a dejar a un lado porque no le he visto bien pero pero bueno son cosas que pasan en el

Voz 1670 25:29 son cosas que pasan claro que sí como está júnior eh pues bien mejor hay no sé no sé exactamente lo que le ha pasado la verdad que es un gran

Voz 0714 25:38 colista que nos aporta mucho no

Voz 1390 25:40 bueno la última Si tuvieras que elegir Europa League o Copa del Rey

Voz 0714 25:45 eh vamos por la dos

Voz 1670 25:47 olé ambicioso ahí ambicioso de oyentes

Voz 1375 25:50 mientras acordado cuando es marcado

Voz 0714 25:52 desde mi familia de de capaz de de todos los que siempre me han apoyado desde que inicié este pues para ellos ese ese reto

Voz 9 26:01 Pardo y de la Innes que está

Voz 1390 26:03 está feliz y contento cómo están los béticos porque tres uno han acabado empatando a tres con ese gol del mexicano Diego Laínez en el minuto noventa fichaje de dieciocho años que empieza a dejar huella en el Betis un abrazo enhorabuena obras muchas gracias hasta luego Diego Laínez en el Larguero con

Voz 1670 26:19 en Florencio Ordóñez Florencia de vuelta para casa no

Voz 4 26:22 sí de vuelta para casa con el contratiempo de la lesión de Junior otra vez lesión muscular ha dicho Quique Setién que va a estar otra vez varias semanas fuera de combate a la espera de las pruebas que confirmen lo que se teme porque hasta el futbolista Salva cuenta se marchaba llorando del campo cuando era suscrito

Voz 1375 26:38 ha sido la primera parte ingenieros

Voz 4 26:41 tensión desgraciadamente va a tener que estar otras cuantas semanas en una posición en la que el Betis Alemanno cuenta con muchos efectivos Tello lo puede poner por ahí pero también está lesionado muscular mente y mañana esto siendo noticia Manuela no y veinte de la mañana está prevista la llegada a Sevilla de Emerson ese lateral derecho de la selección brasileña Sub veinte que aparte

Voz 1375 27:00 es el último Sudamericano que ha fichado el Betis

Voz 4 27:02 una operación un a medias con el Fútbol Club Barcelona y que va a jugar en el Betis lo que regresaba de temporada dos campañas más mínimo pero luego si es verdad que tiene el Barcelona su sociales para quedarse con este futbolista sí rompe como un prometedor lateral pero a partir de mañana será uno más ya Setién decidirá cuándo empieza a contar con él si el próximo jueves en el partido de vuelta o al domingo siguiente pero necesita efectivo el Betis en esta parte de la temporada en la que sigue vivo en las tres competiciones porque

Voz 1670 27:29 la Copa del Rey no se olvida el día

Voz 4 27:31 veintiocho de febrero en Mestalla como una posibilidad también de acceder a la final que se va a jugar en su propio estadio no el XXVIII

Voz 1390 27:36 la vuelta de Copa y el y la semana que viene a las veintiuno horas en el Villamarín a las nueve contra el Rennes la vuelta

Voz 1375 27:42 el rey buen viaje de vuelta un abrazo muchas gracias a mano un abrazo muy fuerte bueno muchos chao hasta luego por cierto nota lamenta

Voz 1670 27:49 Table anoche hablábamos de los incidentes entre los ultras del Sevilla I de la Lazio en Roma que al Tabárez ponernos apuñalados esta mañana dado de alta a los cinco un inglés un americano tres del Sevilla ultras todo o sea que no son aficionados perdonaron cuando digo aficionados de fútbol me refiero a esta gentuza perdonadme que a veces me equivoco bueno pues esto

Voz 1375 28:07 anoche en el partido de El Betis en Francia antes del partido se han cerrado entre los aficionados del Betis hay que ser gilipollas entre los aficionados del Betis

Voz 5 28:18 bueno pues nada eh

Voz 1375 28:22 Axel temporada la de la del equipo de Setién yo creo que tenemos cuatro equipos que pueden aspirar a todo el Villarreal es verdad que están poco más tocaba este año pero ojo con el equipo

Voz 1670 28:33 ahí están Copa está rozando puestos europeos otra vez de bueno vamos a ver yo siempre digo

Voz 8 28:38 que la Europa League los los representantes de las ligas fuertes todos pueden optará a ganar la porque es una competición en la que normalmente no hay transatlánticos es verdad que no encaja el Chelsea alguna vez

Voz 1670 28:50 nadie cae algún equipo como como

Voz 8 28:52 Ter pero pero ya no la Juan con la misma pasión y la juegan con con la misma ilusión que la juega un equipo que no está acostumbrado a jugar Champions como ellos que que lo ven casi como como un marrón entonces si tú eres de una Liga fuerte inicialmente fiestas en Europa League eres un equipo de nivel medio alto de esa Liga fuerte por el potencial económico que tienes por el la buena competencia que tienes todas las semanas lo normal es que opten a ganar el título no no significa eso que sea Esnal uno de los grandes favoritos porque es un torneo en el que realmente hay diez quince veinte equipos practicamente que la pueden ganar no pero pero opciones hay opciones hay ya te digo incluso para el Villarreal no me parecería una locura pensar que si supera esta ronda Ice recupera en Liga pueda pensar en en en ello también

Voz 1670 29:37 ya verdad Sevilla que pasan enseguida voy con Manolo Aguilar

Voz 1375 29:39 que tiene también brota de Villabona con el goleador que no está esperando tiro la de SCO vamos con el protagonista el Sevilla hay cerramos con Axel Torres lo que ha sido esta semana europea de fútbol si crees que los primeros años como padres son duros es que no ha admitido los segundos y los terceros

Voz 18 32:40 el Larguero

Voz 1375 32:42 con Manu Carreño Manolo Hillary con Benger está por ahí Pablo Alfaro comentarista de La Ser hola Mister muy buenas hola buenas noches pues también paso importantísimo hoy en Roma contra la Lazio ese golito deben Lledó que vaya temporada está haciendo Pablo

Voz 1670 33:01 el estáis tan dulce extraer dulce es verdad

Voz 1336 33:03 es un muy buen partido a ACB es marcar el gol te lo ha visto será visto arriba y con ganas de ofrecerse con opciones de gol y al final el resultado es que posiblemente sido un poquito corto por los mitos del Sevilla el partido que ha hecho pero no me toda una ventaja

Voz 1670 33:20 cómo le motiva a al Sevilla esta competición que hace esfuerzos todos los años por quedar entre los cuatro primeros y jugar la Champions pero Luis

Voz 1375 33:27 algo como a diferencia de lo que decía Axel que que

Voz 1670 33:30 antes que para otros equipos caer aquí es un poco marrón para el Sevilla hombre siempre es una faena que te echen de la Champions pero el

Voz 1390 33:36 Sevilla cae a la Europa League cuando le toca caer de Champions y cuando no porque

Voz 1375 33:39 empieza desde el principio es que se siente en su competiciones que lleva cinco eh

Voz 1336 33:45 es verdad es verdad yo incluyen en muy pocos años es un poco eso yo soy de la Europa League y lógicamente es cierto tienen razón Manu en el Pizjuán bueno pues todo el mundo lógicamente sabe que la Champions usted Guti tras la lluvia de gol todos nosotros sabemos no es la final prestigio pero eso no es así bueno pues esta poco un poco instaurado la idea de que se puede llegar al quizás más lejos en Europa League dicho conseguir los títulos que ahora mismo pues la el oro la plata que brillan en las vitrinas de Pijuan entonces muchas de Europa League

Voz 1390 34:21 con equipo de gala eh que Machín no se anda con rotaciones ni con bromas llega la Europa League el once de gala

Voz 1336 34:26 es que no valor no paraguayos ante las dudas que han ido surgiendo manos resultó un poquito en Liga hay y el descolgarse de la cabeza

Voz 1375 34:36 aunque tenía prácticamente casi todo el equipo importó

Voz 1336 34:39 de disposición pero se podía se podía presuponer que que hubiese nosotros cambios pero Machín ya dijo en declaraciones que no era amigo tímido regular de inventos ha salido con su once de gala y afrontaba un partido al principio a querer ganarlo como así ha sido que no había sido el triunfo del sí

Voz 1390 34:55 pues no a Pablo en la vuelta a la semana que viene que hay que rematar recordamos la vuelta

Voz 1375 34:58 el miércoles seis de la tarde que no confundan

Voz 1390 35:01 sí claro exacto

Voz 1375 35:03 con eso para no es decir con el Betis que será el jueves a las nueve de la noche un abrazo Pablo Alfaro aquí Manu gracias hasta luego está por ahí

Voz 0746 35:12 Manolo Aguilar con el porta el partido Manolo hola muy buenas hola qué tal Manu buenas noches y además que nos vamos que vamos directamente nada llegar a tiempo al aeropuerto de San Pablo con la satisfacción de una victoria magnífica al Sevilla que pudo haber sido más incluso por que han tenido varias oportunidades en la segunda parte pero puede ser bueno y muy bueno en el gordo para el Sevilla en la primera parte ya que con un buen partido en Sevilla después de tanto tiempo sin ganar evidentemente esto puede sentenciar la eliminatoria Si el sevillano comete ninguna torpeza en el estadio Ramón

Voz 1375 35:46 yo estoy ya está por aquí con nosotros el

Voz 0746 35:49 el goleador del ensaya mira que hoy un hombre absolutamente enamorado con del gol por qué lleva veinte goles en todos los campeonatos hasta el momento porque es el tercer máximo goleador del Sevilla en toda la historia en competiciones internacionales porque ahora además estaba hablando por teléfono pero no va a atender qué tal buenas noches buenas noches buenas noches enhorabuena sabes tú números exactamente eres es el tercer máximo goleador del Sevilla en competición internacional después de ese gol veinte goles en el campeonato es tu mejor temporada sin duda

Voz 19 36:23 riesgo de contento por eso es bueno voy a trabajar para hacerlo

Voz 1670 36:30 más cosas posible

Voz 0746 36:32 por aquí estoy más arriba este gran goleador del Sevilla que hace historia en el día de hoy está en El Larguero Manu llover hola buenas enhorabuena eh qué bien te la puestos a rabia no

Voz 19 36:44 se ha emitido diez

Voz 0746 36:48 un buen pelotazo que marca el apostó bien tú buen desmarque sí

Voz 1390 36:54 oye eh habéis iniciado eliminatoria

Voz 0746 36:56 es ya en busca de las esta Europa League que que ya tiene cinco el club es el objetivo llegar hasta el final

Voz 19 37:03 yo creo que claro

Voz 1425 37:06 claro es dónde estamos

Voz 19 37:13 no que conseguimos perdón la portería a cero pero hemos marcado fuera que es importante si Homo San traba para para la vuelta

Voz 1670 37:26 qué bien hablas español

Voz 0746 37:28 un que poco a poco habla nada espectacular como que poco a poco hablar murió oye oye momentos clave del partido la que has sacado bajó bajo palos eh perdón digo que momentos clave del partido después de después de tu gol la que ha sacado bajo palos en la línea de gol la que ha salvado

Voz 19 37:48 sí sí sabemos cuando cuando a este momento ellos puede marca no y al final yo creo que es bien para nosotros sí tenemos un poquito de miedo porque sabemos que no estamos favorito hoy lo partido otra hablado yo no hay favorito y yo creo que jugamos bien hoy hemos un buen partido y yo pienso que se merece la la victoria

Voz 1670 38:19 qué le dices a los sevillistas la semana que viene la vuelta

Voz 1375 38:21 el miércoles a las seis de la tarde que a los sevillistas

Voz 19 38:25 yo creo que jugamos contra sabemos que a una a otro partido nos relajaba fueron el uno cero pero no sabemos que en que no que no es termina a en huelga hay vamos a do a darle toro para para clasificar y ganarlo confrontación de dos partidos

Voz 1670 38:48 qué pena lo de ayer no los aficionados las peleas entre aficionados no sé

Voz 19 38:52 yo creo que eso es todo un poquito diecisiete no no queremos eso espero que que todo

Voz 0746 39:05 va a pasar mejor pues nada Vedder masivo Bocuse atrevían extraño que nace llevar hasta luego hasta luego

Voz 1390 39:14 Benger ayer en la sintonía el Larguero en el micrófono de Manolo Aguilar justo antes de que salga el avión de vuelta bueno buen resultado Manolo no para para la semana

Voz 20 39:21 muy muy buen resultado para la semana que viene se ha quedado corto ha tenido dos ocasiones Escudero ha tenido otra ocasión Andrés Silva ha tenido otra ocasión el Mudo Vázquez se ha quedado hasta corto pero el equipo necesitaba recuperar su identidad necesitaba recuperar sensaciones ha jugado con su equipo de gala y todo el mundo sabe que si el Sevilla muestra su habitual versión en casa

Voz 1670 39:43 no debe tener problemas y que todo el mundo hoy muy feliz en el viaje de vuelta y seguro que estarán muy felices en ese partido de vuelta también

Voz 1375 39:49 buen viaje Manolo con la próxima adiós

Voz 1425 39:52 adiós adiós hasta luego luego

Voz 1670 39:54 sí bueno además de los españoles Axel Torres

Voz 1375 39:58 salvo el Arsenal bueno esta es la la gran

Voz 8 40:00 la noticia de la jornada no que ha perdido el Arsenal en Bielorrusia ante el Bate Borisov que jamás había ganado

Voz 1375 40:06 a una altura de temporada tan tan

Voz 8 40:09 avanzada es decir en febrero un partido de competición europea que le ha pasado el césped estaba muy mal no sé si sirve esto como como explicación yo no he podido revisar entero el el partido pero desde luego es un resultado llamativo porque salió con un once prácticamente titular en el Arsenal todos muy habituales todos jugadores que normalmente están en los onces de Unai Emery además

Voz 0985 40:32 el sábado a la cárcel por lo tanto se pierde

Voz 8 40:35 el partido de vuelta a la semana que viene ya siempre un uno cero Un resultado complicado de levantar yo creo que el Arsenal debería conseguirlo debería ser favorito para para lograr un dos a cero Un tres a uno pero ojo sin la caset no habiendo marcado fuera de casa se le complica y no está ahora mismo la situación en el Arsenal como para también caer en la Europa League el equipo ha vuelto a quedar lejos de las cuatro primeras posiciones au al menos a Perdidos a cuarta posición está fuera de los torneos coperos así que importante pasa ronda para que a una índole vengan encima de nuevo algunas críticas en inglés

Voz 1390 41:10 ha dejado a Denis Suárez en el banquillo y que jugó un ratito en la segunda parte Monreal ha sido titular bueno Ozil se quedó en Londres porque estaba trabaja estaba enfermo es un resultado ha remontado pero cuidado con el cuide

Voz 1670 41:22 con el Bate Borisov que le ganó uno cero al Arsenal

Voz 1390 41:24 por lo demás ha ganado el Inter fuera a ganar al Chelsea a el Nápoles no ha habido más sorpresas no no no

Voz 8 41:30 más sorpresas lo del Chelsea importante porque Mauricio Sarr y después del seis cero del otro día se la jugaba yo creo que no habría podido resistir a a un tropiezo en en Suecia hilo del Inter también importante porque con el terremoto y Cary que ha habido en las últimas horas

Voz 1670 41:46 para eso al menos los los ánimos los K

Voz 8 41:49 alma fíjate Cake Hardy ayer le quitaron la capitanía ya se negó a viajar a Villena estaba en la convocatoria ahí de tan decepcionado como estaba como les sentó mal

Voz 1670 41:59 en el perder el brazalete de capitán semanal

Voz 8 42:02 la casa se marchó a casa no viajó con el equipo como te puedes imaginar en medio de conversaciones de renovación

Voz 0239 42:08 madre mía pues pues eso asentado con terror

Voz 8 42:10 anotó y al menos el equipo ha ganado cero uno hoy en en Viena

Voz 1670 42:14 pues nada eh la semana que viene Segundo asalto de la

Voz 1375 42:17 Dios y la vuelta de los dieciseisavos de

Voz 1670 42:20 de la Europa League un abrazo Axel abrazo a los carros el larguero hasta luego les están por ahí a Kiko Narváez