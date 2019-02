¿Qué beneficios tendría un sistema de renta básica universal?

Voz 1491 00:00 cómo cambiaría un país si todos los ciudadanos tuvieran un mínimo de dinero para salir adelante una cantidad mono que no llegará al disuadirle de buscado un trabajo pero que les diera la seguridad detener sus necesidades básicas cubiertas todavía no lo sabemos no sabemos la respuesta pero ya hay varios experimentos en marcha e incluso determinados para intentar avanzar hacia la renta básica universal

Voz 1951 00:22 imagina que estás en paro y que un día recibes en tu cuenta quinientos sesenta euros sin ningún porque pues así se levantaron dos mil finlandeses en diciembre de dos mil dieciséis su Gobierno había decidido implantar una prueba piloto de Renta Básica una ayuda fija sin condiciones para incentivar que los desempleados buscan trabajo hice ahorras en también toda la burocracia que supone pedir prestaciones sociales dos años después un grupo de expertos encargados de elaborar las conclusiones han resulto que el experimento no dio mucho de sí los trabajadores no encontraron mejores empleos siguen trabajando las mismas horas aunque su calidad de vida ha mejorado después de dos años recibiendo casi seiscientos euros extra tenían una autoestima

Voz 1491 01:01 salud mejores este mismo proyecto sí

Voz 1951 01:03 aprobado en muchos otros puntos del mundo entre ellos en España aunque distintas formas algunas ciudades han aplicado una verdadera renta básica universal es decir para todos los ciudadanos y otras lo han acotado a un número pequeño de personas con problemas económicos

Voz 1491 01:19 Juan Gimeno catedrático de Economía de la UNED miembro de Economistas sin Fronteras buenos días hola muy buenas Juan vamos a recordar qué es exactamente la renta básica

Voz 1 01:27 pues la renta básica consiste en un sistema mucho más ágil sencillo y eficiente de prestar una renta mínima a todas las personas que lo necesiten entonces esto significa que en vez de hacerlo como se hace ahora todos los sistemas de rentas mínimas de pensiones asistenciales de subsidios asistenciales pues lo que se hace es a priori una renta básica sin condiciones una renta mínima garantizada que usted cobra de antemano y luego si tiene mucho dinero pues darnos encargué haremos de que la de vuelco

Voz 2 02:02 que Juan la recibiría cualquiera independientemente de su situación económica

Voz 1 02:06 Vermeer sería genera dictada entrada pero el sistema en realidad funciona con que los niveles más altos de renta van a pagar más impuestos para pagar esa renta básica con lo cual en realidad la reciben por un lado pero la pagan por otro lado no no las Ciber de hecho sino que simplemente para evitar todos los trámites y toda la burocracia Se conoce de antemano como beneficiaría esto

Voz 1491 02:35 que en teoría a algún país a una sociedad

Voz 1 02:38 pues básicamente es mucho más sencilla haríamos que todas las personas con con necesidades la recibieran ahora los estudios muestran que más de la mitad de la población que debería recibir no reciben esas prestaciones porque son complicadas porque son muy burocráticas porque hay que demostrar que se es pobre de solemnidad porque además en cuanto se trabaja pierde con lo cual es un incentivo pues a rechazar empleos porque si no pierdan el subsidio es decir hay una serie de fallos en el sistema actual qué harían que este sistema fuera mucho mejor y luego las experiencias están mostrando que que además tiene otra serie beneficios en términos sanitarios de menores tres de mayor tranquilidad de mayor confianza que también hay otros beneficios que no emiten el dinero pero que son tan importantes son más como los anterior y también a ella hay detractores qué problemas presenta uno de los que más o sea que se aducía como le estimulaba la vagancia y luego el miedo decir bueno y eso cómo se claro claro pagar una renta mínima habría que discutir la cuantía naturalmente pero en cualquier caso es mucho dinero garantizase da toda la ciudadanía e incluso pues los menores pues también la mayoría defendemos que se les dé también en menor cuantía pero que haya también una ayuda para la infancia para salir de en casos como el español con unos unas ratios de pobreza infantil realmente sangrantes con casi uno de cada tres menores en situación de riesgo de exclusión

Voz 1491 04:18 sí lo comentábamos ya un poco el kit de la de la cuestión uno de los problemas clave de la renta básica que es como se podría financiar un gasto así de grande

Voz 1 04:29 pues hay diversas fórmulas no hay algunas masas lesionadas o más ambiciosas y yo creo que la más sencilla es simplemente el el decir bueno con todo lo que sea absorbe porque claro si existiera una renta básica desaparecerían aparecerían todas las prestaciones asistenciales insisten ahora más por ejemplo no impuesto sobre la renta en el que ya los los declarantes tienen una renta básica o tenemos una renta básica porque tenemos un mínimo personal y familiar que equivale a una renta básica que se nos devuelve en en el impuesto no se nos va en el Impuesto entonces absorbiendo todo eso mi alguna reforma que habría que hacer en el Sistema Global de la Seguridad Social en ese financia fácil el cincuenta por ciento de lo que se necesita no y el otro cincuenta por ciento lo que consiste es lo que decía antes simplemente a través de impuestos aquellos que ganen más pues lo van devolvió de forma progresiva

Voz 1491 05:29 Juan Gimeno catedrático de Economía de la UNED y miembro de Economistas Sin Fronteras gracias puedes traen de buenas a primeras

Voz 1 05:34 es un placer desde hace un año en Barcelona

Voz 1491 05:37 funciona un proyecto bueno digamos que similar no es exactamente una renta básica universal pero sí una ayuda fija para para mí familias para que consigan salir de su situación de pobreza Radio Barcelona Monica Peinado buenos días qué tal cómo estáis bueno Mónica exactamente en qué consiste este proyecto el Ayuntamiento de Barcelona puesta ahí mil familias de Barcelona de los barrios más pobres que están recibiendo cada mes quinientos setenta euros de media eso quiere decir que algunas familias reciben sólo cien euros y otras mil seiscientos en función por ejemplo del número de miembros o de lo que les cuesta a la vivienda pero la idea es que todas las familias tengan unos ingresos que les garanticen la cobertura de sus necesidades mínimas y con eso como contaba el país este fin de semana se acaba con el estrés por llegar a fin de mes hice pueden atender otros aspectos como la formación laboral la educación o la salud

Voz 2 06:28 de Mónica en este caso qué diferencia hay con una ayuda a la ayuda social convencional

Voz 1491 06:33 bueno las ayudas convencionales normalmente están destinadas a un aspecto concreto por ejemplo reciben una beca comedor o una ayuda para el alquiler son de alguna manera unas ayudas finalistas en este caso se les da a las familias una cantidad al mes a ellos se administran para pagar los servicios para cubrir sus necesidades básicas no se les dice a que tienen que dedicar ese dinero Easy los beneficiarios de esta renta encuentran por ejemplo trabajo Se le retira ayudó siguen recibiendo el dinero depende esto forma parte de un programa europeo hice están probando hasta cuatro modelos distintos de renta básica en algunos casos si encuentran trabajo la ayuda se reduce o elimina y en otros no después cuando acabe esta prueba piloto a finales de este año se evaluará qué modelo ha funcionado mejor

Voz 2 07:21 sí exactamente cuál es el objetivo de la iniciativa