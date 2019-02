Macarena Gómez: "Yo me hice actriz por Scarlett O´Hara"

Voz 0536 00:00 Candela Candela qué relación tiene Candela con el mar el mar el mar unas

Voz 1490 00:07 hacían muy especial es que a mí el mar me impone mucho yo soy mucho

Voz 1 00:11 más de montaña que escuchado antes por ahí comentarlo no no no no no sabe porque creo que me impone que hay que tenerle mucho respeto al Mare muy peligroso eh

Voz 1490 00:22 yo de pequeña vi la película Tiburón y me afecta mucho

Voz 1 00:25 sí

Voz 1490 00:26 entonces decidí estoy como e incluso cuando me metía lápices

Voz 1 00:29 no no podía ganar me sola siempre pensando fíjate tú qué qué ignorancia no que tonta pensando que iba a ver tiburones y cuando me meto en el mar siempre tengo que ir acompañada me gusta nadar me gusta nadar

Voz 1950 00:40 mucho pero no no si tengo tiempo

Voz 0536 00:43 yo prefiero ir a la montaña ante que calmar los faros cuando es un faro te da tranquilidad te da calma te asusta a piensas en La tempestad pues se me asusta hay fíjate también

Voz 1490 00:56 ay de la maravillosa película que leí esa película no el libro que le La piel fría era a la película por cierto de Albert Sánchez Piñol

Voz 1950 01:05 hay ese mundo de maravilloso pero sí que creo y entonces yo me veo un faro yo creo que me da un poco de buenos no sé porque pienso en el en gris no

Voz 0536 01:23 en frío es que tiene que ver mucho con ese libro con las tinieblas con la niebla con lo tenebroso está Candela nacido en Córdoba así si cierras los ojos y piensas cómo eran los patios de infancia pero máquinas con flores por supuestísimo yo soy una grandísima enamorada Córdoba yo siempre digo en Córdoba nació Dios una exageración pero me acuerdo el olor azar siempre el lo lo lo Salon Naranjo recuerdo siempre pasear alrededor de la mesquita al lado del Alcázar de una unos recuerdos muy bonito

Voz 1490 02:00 de Córdoba cuando pienso en Córdoba a pie

Voz 1 02:03 eso en cielo azul pienso en El Sol

Voz 0536 02:06 siempre

Voz 1 02:07 tus padres son médicos padre es hematólogo cinco madres cirujana

Voz 0536 02:14 cuando uno tiene padres médicos está todo el día pensando las medicinas al contrario se están más pendientes al o en casa del herrero cuchillo de paro exactamente en casa

Voz 1490 02:24 el herrero cuchillo de palo el otro día mira me quitó de hecho un primo mío La Muela el juicio y después tuve que ir a una

Voz 1 02:29 misión en Barcelona yo llegue al CAP no que es como el ambulatorio yo vivo en Barcelona e tenía que era es decir la chica que me atendió oye perdóname es que

Voz 1950 02:38 claro al tener padre médico cualquier duda Jaume la resuelven enseguida o o

Voz 1490 02:43 me duele aquí si estuviera con mi padre y mi padre me respondería pues ponte allí no pasa nada cariño no pero yo iba con un poco de la de inseguridad

Voz 1 02:54 tener a mi padre cerca

Voz 0536 02:56 estamos escuchando la voz inconfundible de la actriz Macarena Gomez que te has puesto Candela de nombre

Voz 1490 03:03 porque ella nació el doce de febrero

Voz 0536 03:06 día de la marmota el día de la Candelaria que ha sido hace poquísimo así que felicidades con un poquito de retraso como celebrar los cumpleaños

Voz 1490 03:13 pues mira extraño lo celebré la gala de los Goya la gente se ríe de mí dice menuda fiesta que organizó yo vaya vaya pero depende depende Si tocan a fin de semana me gusta siempre invitar amigos irme a comer con mi marido a un buen restaurante o y he mandado un mensaje recuerda que les sábado vamos a comer a a la más sana que es un restaurante Ca en Gerona que para mí el mejor restaurante del mundo me gusta celebrarlo con amigos Si sobre todo yendo

Voz 0536 03:40 a un buen restaurante Macarena vamos a escuchar un sonido que que quiero que me digas dónde te lleva mal sí

Voz 4 03:57 a Dios aporta el pico que que no lograrán aplastar vivir por encima de todo esto contó haya terminado todo volvería a pagar lo que ni yo ni ninguno de los mitos que tenga que estafó aguas Encinar el portátil jamás volveré a pasar hambre

Voz 3 04:22 eh monólogo de Escarlata O'Hara

Voz 5 04:25 en lo que el viento se llevó que te dice a ti esta escena

Voz 1950 04:29 bueno es que párame lo que el viento se llevó es una película muy importante en mi vida

Voz 1490 04:34 que yo me dice actriz hacia lo que

Voz 1 04:36 el viento se llevó viendo al personaje Escarlata O'Hara que es y para cualquier actriz era un sueño interpretar a un personaje como como ella con esa esa esa y lo tiene todo tiene todo tipo de virtudes no pero también de de de defecto el personas Escarlata O'Hara

Voz 1490 05:01 yo quería ser como ella yo quería ser como como es más bien quería ser como hoy día leí que no se ven como se pronuncia yo recuerdo es pequeña que me agarraba el cabecero de la cama de mi madre y ensayaba la escena cuando me le ponían coste se Escarlata me trae muy buenos recuerdos también porque a todas las no

Voz 1 05:19 cada vez siempre pone al voladores lo Kunis Escarlata O'Hara ahí me trae muy buenos recuerdos de la infancia la pone dejaron te pones la novela hace tiempo que no lo ponen eso sí yo Meza actriz hacia lo que el viento se llevó

Voz 0536 05:35 tu casa tus padres te inculcaron el amor por el arte muchísimo exposiciones ciudadana teatro a lecturas poéticas que es lo que más te gustaba de todo lo que hacías con ellos

Voz 1490 05:49 ahora de hecho demasiado con bastante cursi de pequeña porque a lo mejor un Marte me vea en la ópera era a las nueve de la noche me encontraba alguna profesora del cole perdona que me enrolla me decía bueno Macarena mañana lunes saben si no te sale yo era muy buena estudiante sino no te sale tan bien como esperamos que te salgan no pasa nada porque ha tenido el teatro no ha venido a la ópera me gustaba mucho yo era bailarina ello tengo la carrera vale clásico de los cuatro lo dieciocho y sobre todo

Voz 0536 06:13 no me gustaba ir a ver el espectáculo de baile clásico Macarena acorta el ballet aparte de la disciplina de lo que algo totalmente la dice

Voz 1490 06:22 Lina osea yo soy una actriz

Voz 6 06:24 que en el que entre

Voz 1490 06:28 X cualidades tengo una que es que es una chica me estoy echando flores no pero que soy muy trabajadora es decir y si hay tengo que dormir tres horas duermo

Voz 7 06:36 y a sólo tres horas Si

Voz 1490 06:40 soy muy currante eso hacia la disciplina que recibí en siendo bailarina con mi profesora Maruja Caracuel a la cual le tengo muchísimo a la decir de hecho me han enseñado mucho a tener un gran conocimiento sobre mi cuerpo el actor tiene dos instrumentos la voz y el cuerpo entonces yo quizá el cuerpo

Voz 6 07:01 es el instrumento que

Voz 1950 07:03 mejor conozco con el que mejor me Mamez me me

Voz 0536 07:08 maneje me manejo tus padres son de León sí cómo eran nuestros viajes de Córdoba León maravillosos

Voz 1490 07:14 cero horas mi padre parando a tomar café

Voz 1950 07:16 cada hora luego paraba a dormir la siesta lo pasábamos muy bien escuchábamos los Chunguitos escuchábamos y a un

Voz 1490 07:25 me hubiera estoy quedando en blanco con los nombres Rocío Jurado por favor yo me sé todas la copla de Rocío Jurado yo canto fatal con Un perro apaleado pero me lo sé porque mi padre lo ponían

Voz 1 07:33 coche Los Sabandeños también era muy divertidos luego contábamos cuántos coches veía moment a contar coche rojos y lo pasaba muy bien sabes que este programa hoy gira alrededor de la cocina muy bien qué papel tiene

Voz 0536 07:48 Serena en la cocina si es que tiene alguno

Voz 1490 07:51 qué te me encanta poner la mesa elegir el mantel la servilleta juego y la cristalería me encanta poner Ray después me gusta mucho fregar una vez que los comensales encomendó pues entonces me gusta frenarlo todo porque además me relaja mi momento bueno está frenando está pensando en tus cosas esos momentos de paz que tengo pero no cocino nada no no muy mal muy mal por mi parte bueno siempre quién me voy

Voz 1 08:19 es decir esto

Voz 1490 08:20 siempre he considerado que era un poco es que digo que voy a cocinar estoy perdiendo el tiempo si total luego me lo voy a comer pero no chorrada acabo de decir pero es cierto no no me gusta pero aquí tengo a mi señor esposo que cocina

Voz 0536 08:32 cabellos ellos mente te gusta el espacio de la cocina es un lugar donde hacéis vida sí mucha mucha vida mucha vida mucha vida de hecho yo tengo la cocina así como saludo relojes si hago mucha vida hay un papel del que me gustaría hablar contigo que es el que te dio Benito Zambrano porque también hemos dicho muchas veces bueno acabas de decir que eres actriz por Escarlata O'Hara pero tu desarrollo profesional arranca con su sí

Voz 1490 08:57 mira ayer es muy poderoso el otro día estuve grabando con Laura Cepeda que es una directora de casting la Le dije oye Laura después de dieciocho años no sé si te da la gracia que porque tú fui se la directora de de Padre Coraje gracias a Ci evidentemente ya Benito Zambrano yo empecé a trabajar yo le debo todo a Benito yo no sé si se lo he dicho lo suficiente o no se lo sabe por qué en el medio antes de hacer Padre Coraje había dicho una frase en una serie y dio fíjate en ese momento Benito bueno y lo sigue siendo pero acababa de hacer sola si tenía muchísimo prestigio y que a mí una total desconocida me de un papel que bueno un secundario bastante importante con una serie que que que triunfo me me dio

Voz 1950 09:41 conocer yo creo que si no lo hemos creo mi carrera Uber ha ido portugueses

Voz 1490 09:47 tomado un camino totalmente distintos y no hubiera hecho padre

Voz 0536 09:50 sí porque tú habías estudiado fuera arte dramático entonces cuando era montó el que vienen a España bienes sin nada hagan nada

Voz 1490 09:59 son las de Madrid Barcelona no pueden Korda lo típico Mi padre me dicen bueno pues tengo un amigo que su hijo

Voz 1950 10:07 y es que su hijo estudia en Córdoba que su hijo estudia arte dramático en Madrid

Voz 1490 10:17 bueno varios amigos tenían y yo lo llamé y les decía por favor que tengo que ser para ser actriz a cómo puedo empezar entonces me aconsejaron pues veta la Unión de Actores allí informa T de quiénes son los director de cásting quiénes son los representantes yo cogí el teléfono iba llamando a cada representante uno a uno sin tener ni idea de quiénes eran hubo alguno que me dijeron que no no fueron amable otro me dijeron estás llamando como hacen todas así seguro que no sabemos ni quién soy y que una chica

Voz 0536 10:48 se interesó por mí

Voz 1490 10:49 pero a mí no te va a decir una cosa no me daba miedo coger el teléfono recibir un no por respuesta

Voz 1950 10:55 evidentemente hubo

Voz 1490 10:57 muchos representantes que no me conocían de nada hay que me rechazaron pero mi representante el y Cabrero

Voz 1 11:02 que en paz descanse me

Voz 1490 11:06 Le guste oye callan gracias hay es que empieza a representar al mes me dijo Mira Macarena hace una prueba para padre coraje y me cogieron

Voz 0536 11:13 oye Macarena hay en cambio tu relación con la fama entiendo que cambia cuando hace es la que se avecinan sí sí

Voz 1490 11:23 sí yo creo Kanter tercero cuarto año

Voz 0536 11:26 conocimiento en todas partes lo han contado montón de actores y actrices que han venido y han dicho en un momento en el que uno sale en televisión en una serie de éxito sale a la calle deja de ser desconocido para durante todo el tiempo que es muy triste en Breda puede ser

Voz 1490 11:41 grandísimo actor de teatro un grandísimo actor de cine y de la gente va muy poco al cine aunque he de decir que cada vez se va más injustos son totales desconocidos para el público en general y si es verdad fue padre coraje claro que sí al tercero cuarto año siempre me confundían con otra actriz me confundían mucho con Miren Ibarguren que está en mi serie también me convendría muchísimo con ella pues eso es lo que hay Si he elegido esta profesión pues tendré que que no hubo más remedio que asumir lo que me viene te gusta

Voz 0536 12:20 te gusta el reconocimiento a mí me

Voz 1490 12:23 a mí me gusta mucho cuando voy por la calle y me dice Macarena me llaman por mi nombre Macarena oye me gusta mucho cómo trabaja o o hay una frase que me dicen mucha gente me es decir en el metro que es muy curioso porque yo soy una gran usuaria de Metro que es donde menos te reconoce la gente

Voz 1 12:39 porque me mira ibicenco no puede ser Macarena y metro siempre viene muy educadamente silenci me dicen oye para que no quede al resto de los pasajeros quiero decirte que muchas gracias por hacerme feliz por hacerme reír eso me gusta mucho cuando me dicen eso y me gusta mucho

Voz 1490 12:57 cuando hablaba mi carrera o cuando me llaman por mi nombre es una grandísima diferencia Macarena Gómez a veces se equivoca o el apellido pero bueno

Voz 5 13:06 hay IMIE a ir a la hagan algún

Voz 1950 13:09 el trabajo que yo haya hecho pero cuando empezaron a gritar me así es como no

Voz 5 13:18 prefiero que no crecieron firme te gusta el nombre en el metro te gusta observar a la gente sí sí sí también porque bueno es no sólo observa que también es un medio de transporte

Voz 0536 13:30 pero tiene mucho que ver con la cotidianidad porque en el metro es un microcosmos donde va todo el mundo una actriz como tú un escritor que igual está a tu lado un cantante de ópera que también viajaba metro una limpiadora un conductor de autobús en realidad en un vagón de metro aparece una sociedad entera

Voz 1490 13:47 pues sí pues será eso nunca me lo había planteado claro que observa la gente sobre todo observo me gusta mucho observar cuando cojo el metro

Voz 5 13:57 el civismo de la gente es decir es es si dejan salir antes de entrar si dejan sentarse a una anciana a una mujer embarazada

Voz 1 14:06 me me enerva mucho venció con mucho en esas cosas me enfadó siempre muy quién dirías que es o ha sido el farol de tu vida es bueno mi padre han sido o son personas muy importantes yo todo lo que se mi padre siempre dice una frase de mi hijo yo quiero que hereden que dice en amistades educación y bares conocidos no

Voz 1490 14:29 para ello siempre quiere decir me han hecho una persona bastante soy una persona muy sociable gracias a mis padres porque y aparte me han educado muy bien como te he dicho antes siempre me han inculcado el amor por el arte

Voz 2 14:42 eh yo creo

Voz 1490 14:45 que yo he querido fíjate lo difícil que predomina soy lenta porque me emociono cuando una chica de catorce años a tus padres yo quiero ser actriz

Voz 1 14:58 eh

Voz 1490 14:59 me apoyaron e a no todo el mundo tiene esa suerte yo dijeron claro que sí creemos que vales sino avales para ser actriz Macarena pues ya estudiaremos otra cosa entonces eso es muy muy de agradecer que me apoyaran cuando quise hacerlo y que bueno mi padre es como el padre la Pantoja ella me estaba llamando cinco minutos ante diciendo que programa que aquello te he dicho que no lo comentaré lograba todo guarda todo mi recortes ello también

Voz 1 15:29 le gusta mucho mi profesión

Voz 1490 15:30 gente muy orgulloso muy orgulloso de mi cada uno se llaman Carlos y Carmen como mis hermanos Carlos y Carmen también eh

Voz 0536 15:38 Macarena Gómez ha sido un placer tenerte aquí pues has transmitido mucha alegría esta madrugada

Voz 5 15:44 al mucha gracia mira estoy un pelín nerviosa pero