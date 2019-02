Un mal día lo tiene cualquiera (15/02/2019) | Condenado a muerte por ser un incordio social

Voz 1

en la historia del mundo pocas personas han existido que fuesen más toca pelotas que Sócrates y ojo que eso lo digo con el máximo respeto por el noble arte de incordiar a tus conciudadanos aún así no deja de resultar un poco exagerado que te condenan a muerte por ser un incordio social y eso es exactamente lo que les sucedió a Sócrates el quince de febrero del año trescientos noventa y nueve antes de Cristo la sentencia básicamente consideraba que el filósofo estamos faltando al respeto de los dioses de su ciudad Atenas que consideraba que estaba introduciendo divinidades tras y que además placer esto estaba rompiendo a la juventud para los que eso es mal pensados especificó que este último cargo no tenía absolutamente nada sexual se refería a que ponía dudas en la cabeza de la juventud y eso nunca es muy bien visto por el Estado por muy democrático que sea Sócrates que siempre se había considerado un ciudadano modélico también lo fue en sus últimas horas podría haber huido de Atenas facilmente pero consideró que eso hubiese ido en contra de todo lo que llevaba tantos años predicando así que se reunió con sus amigos y cumplió con sentencia que no la ejecución sino por suicidio bebió una copa de cicuta esperó a que llegara a la muerte por cierto según parece sus últimas palabras no muy trascendentes fueron Crichton le debemos un gallo Pío pero la última lección de Sócrates fue que la razón estaba de su parte sus ideas y sus preguntas sobrevivieron el paso de los siglos mientras que los dioses de Atenas ya a nadie