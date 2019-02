Flash deportes SER de las 10:00 horas (15/02/2019)

no solamente es que exista una sospechas que es vídeo con gestos existe una declaración expresa de jugador las circunstancias concurrentes no el minuto el resultado yo lo complicado

de la Liga desde las nueve de la noche con el Eibar al Getafe en la jornada veinticuatro en primera Dimitrov Beach calavera hay Ramis son bajas locales los madrileños llegarán con la intención de mantener su plaza europea sin los lesionados Vergara del sancionado Bruno arbitrará el colegiado catalán medie Jiménez también a las nueve empieza la jornada veintiséis en Segunda con el Córdoba Granada en Europa excelente jornada de los españoles en la Europa League con tres victorias y un empate cero dos del Valencia en Celtic Park al Celtic de Glasgow dos meses después volví a ganar el Villarreal ayer cero uno al Sporting de Portugal el Sevilla cero uno en el campo que a priori el más complicado el de la Lazio en Roma y empate a tres del Betis en rehén remontando un tres uno adverso los partidos de vuelta el próximo jueves veintiuno menos el del Sevilla que será un día antes el miércoles veinte para no coincidir con el Betis en el mismo día en una ciudad en la NBA derrota de Charlotte en Orlando ciento veintisiete ochenta y nueve cuatro puntos de Willy Hernangómez además Atlanta noventa y uno por ciento seis in New Orleans ciento treinta y uno Oklahoma ciento veintidós esta madrugada empieza el fin de semana del All Star con el partido entre estadounidenses e internacionales de primer y segundo año más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER