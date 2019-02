Consuelo Ordóñez: "Es indigno y no vamos a consentir que un político se apropie de las víctimas de ETA"

Voz 1727 00:00 pero al teléfono a Consuelo Ordóñez buenos días

Voz 1 00:03 hola qué tal buenos días presidenta

Voz 1727 00:06 de Covite hermana de Gregorio Ordóñez el el concejal del Partido Popular en San Sebastián asesinado asesinado por ETA la hemos llamado porque leíamos en el país su dolor su su enfado con que se utilice a las víctimas del terrorismo en la refriega electoral no es nuevo no es nuevo pero está ocurriendo está ocurriendo de nuevo en estos términos en los que se dirige a su electorado Pablo Casado

Voz 2 00:33 la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA por tanto que ahora mismo la izquierda de Sánchez como la izquierda de Zapatero intenten reescribir la transición cediendo a los nacionalistas antes a los etarras ahora a los eh rocas catalanes es un error histórico

Voz 0488 00:48 alza legado durante muchos años las víctimas del terrorismo debemos hacer uso de ella ahora en Cataluña ese síndrome de la T4 que me recuerda demasiado lo que hemos vivido en estas semanas de haberlos twiterías entrevistas

Voz 1727 01:02 minis Consuelo Ordóñez usted le ha dicho a Pablo Casado ya durante las primarias de del verano por favor dejen a las víctimas tranquilas no le ha hecho llegar de alguna manera este dolor que les provoca esto que acabamos de escuchar

Voz 1 01:15 si no se indigna ignoro podemos igual que sea Pablo Casado o cualquier otro líder político pero un político que se apropia que hable en nombre de las víctimas es indigno e indecente y no lo vamos a consentir que hagan uso partidista no actuar partidista de las víctimas sí ya se lo advertí cuando estaba en las primarias que bueno también tengo que deciros que yo ayer también se lo dije que ella había hecho declaraciones el país y que hicieron otra vez

Voz 1727 01:47 dice cuando cuando desde Covite Le plantean esto

Voz 1 01:49 no pues yo hablé con él con comenzó en las primarias que también bueno pues tuve que que hablar con él porque hizo algo que fue pues la verdad bastante feo para nosotros indignante pues no sé el me me digo no el en plan humilde que sí que tenía razón en lo que estaba diciendo osea que bueno ya llegan no me contestó pues que desgracias me dio las gracias a mando un abrazo pero vamos que que no es esta es una realidad que nosotros no no no la vamos a confundir pero me da igual que sea Pablo Casado o sea otro cuando cuando sea si hay otro porque digo también hace uso uso de de esa propia de la representación de las víctimas pues también la sede haremos la conducta no vamos a conocer ya está

Voz 1727 02:36 nadie le quita importancia a lo que está pasando en Cataluña pero pero hice usted comparar lo que está pasando en Cataluña con el terrorismo que ha dejado tantas víctimas en este país es trivializar el terrorismo no

Voz 1 02:48 si es que en que no es que no es terrorismo es que que me parece es que no hace mucho muchos años las las las la banalización en el lenguaje y las comparaciones que nada tienen que tienen tienen de comparación unas con otras para situación de terrorismo no tienen nada en comparación con la situación que está viviendo ahora en nuestro país con el independentismo no no tiene nada que ver nada que ver Iker son graves gravísimos creo que gravísima eh yo ambas ambas ambas problemas ambos problemas pero ha opinado que ver

Voz 1727 03:26 no hombre verdadera no

Voz 1 03:29 Iggy bueno pues la verdad es que el tema de la negociación de esquí que pues no la negociación de Zapatero con ETA es la negociación de Zapatero con ETA no que todo el mundo sabemos cómo lo peor lo que más daño ha hecho a las víctimas en este país son las sucesivas negociaciones de todos los gobiernos con la banda terrorista ETA no que nadie se pone a negociar abanderan ni apoya negociaciones con con el Dyess verdad para acabar con el jazz ni con las organizaciones de narcotraficantes para acabar con el narcotráfico pero en este país todos los gobiernos han cedido a ETA lo peor también por que bueno pues que es verdad que Rajoy no negocia con con con ETA pero es que sí que negocio sí que acordó con Zapatero que materializaría la las criadas en la que fija en guías de ETA en esa negociación

Voz 1727 04:17 ya no es lo mío ganar también consuelo Aznar se

Voz 4 04:20 al final también se cantó exacto eso he dicho que todos los gobiernos todos los gobiernos pero no sé

Voz 1 04:26 no vendo o al negocio contenido de tentación de negociar Aznar igual la tentación de negociar hice sentó Ibai exige tanto es verdad que luego se levantó también es hora de esas negociaciones iba le hizo Rajoy yo nunca ha negociado con con ETA porque no no negociar con ETA ya estaba todo negociado el que negocie con ETA fue Zapatero es verdad que es verdad que fue distinto por eso no pueden compararse ya partidos que dicen ahora y tal pues no que Zapatero pidió Laval al al al Congreso de los Diputados desgraciadamente para las víctimas se lo dieron se lo dieron negoció una cita muchísimos años en negociación pero más daño todavía nos hizo ver cómo Rajoy en vez de cuando cuando cuando sale cuando cuando salió elegido con mayoría absoluta en vez de que tirar por el suelo esa esa negociación que tanto daño nos estaba haciendo no se hizo

Voz 4 05:14 me cogió hizo todo lo contrario Consuelo con con de

Voz 1727 05:19 voy a proponer una cosa en esta mañana tranquila difícil que tenemos con tanta actualidad tengo aquí a Jose Mari Calleja quiere que quiere hablar con usted espere unos un par de minutito se dos mil dos minutos que seguimos hablando

Voz 1727 05:35 a las nueve y veintidós minutos de la mañana las ocho y veintidós en Canarias pendientes de las diez de la mañana porque si es puntual a esa hora comparecerá en La Moncloa el presidente del Gobierno y escucharemos en directo quería convoca las elecciones generales pero la espera ese momento tenemos al teléfono a Consuelo Ordóñez activista contra el terrorismo presidenta de Covite que vivido en carne propia la tragedia de perder a alguien a manos de terroristas es su hermano Gregorio Ordóñez concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por la banda terrorista está enfadada porque Pablo Casado utiliza a las víctimas en la refriega electoral y tengo aquí a Calleja saludarla

Voz 1093 06:14 Consuelo un abrazo muy fuerte siempre simplemente a reconocer tu trabajo y tu intensidad si tu fuerza y tu constancia no asesinaron a tu hermano un veintitrés de enero del noventa y cinco un lunes a la hora de comer ir desde entonces han hecho otra cosa que seguir luchando por las víctimas del terrorismo y plantearte simplemente algo que claro cuando se acerca la dice no la solución para las víctimas sería claro construcción para las víctimas sería que sus familiares resucitaron pero es que esto ya sabemos que es imposible no plantearte claro claro cuando se empezaron a hacer algunos acercamientos de presos que en su caso sabían arrepentido habían reconocido el daño causado que eran aplicación estricta de la ley y eso también fue aprovechado por Casado que banaliza la importancia del terrorismo porque si todo es terrorismo pues habrá que buscar otra para hablar de terrorismo no banaliza la importancia del terrorismo de las víctimas del terrorismo al utilizarlo de manera absolutamente soez como acaba de hacer en este momento no

Voz 1 07:15 sí la verdad es que nosotros no así que salimos salimos también este verano cuando se estaba utilizando también el tema de esos dos acercamientos que habían sido estrictamente concedidos por penitenciaria conforme a los requisitos establecidos en las penitenciarias no por salimos a salimos también eh no es que no es que estos positiva hemos con unos abonados es que salimos algo algún mentira es dirá salimos con la verdad nada más porque a nosotros nadie nos va a decir porque llevamos muchos años estudian ahora de penitenciales y las políticas penitenciarias de todos gobiernos todos los gobiernos tienen sus políticas penitenciarias las ha tenido Aznar ha tenido Zapatero las tiene las que Rajoy iba por está en ello no vale lo único que de lo que salimos nosotros no vamos a no no estamos nosotros somos independientes es una seña de identidad de Covite somos independientes de los partidos políticos y de los de los políticos somos totalmente independientes cuando tenemos ojalá ojalá tuviéramos que felicitar a los gobiernos por lo bien que los que lo hacen en lo que a nosotros nos nos afecta ciertamente ojalá pero no fue así casi casi siempre tenemos que ser oposición a los gobiernos casi siempre hemos tenido cosas oposición a los gobiernos con con con este Gobierno con este Gobierno que nadie se olvide que el primer frente que es el habría por las víctimas fue poco bytes pues cuando cuando retiraron el recurso de inconstitucionalidad contra compra que estaba interpuesto contra la Ley de abusos policiales eso sí que fue un una una un pago impago los nacionalistas por su apoyo su apoyo a una moción de censura ya ahí fuimos en fuimos muy críticos pero ojo cuando cuando se están vertiendo mentiras y se está utilizando a las víctimas para él la batalla y arrojar las políticamente al contrario entonces ahí es donde donde somos muy firmes me indigna hemos y lo denunciaremos

Voz 1727 09:09 caiga quien caiga no caiga quien caiga consuelo un abrazo enorme gracias por estar esta mañana aquí en la SER