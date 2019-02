Elecciones: ¿cuándo, cuándo, cuándo?

Voz 1 00:00 no

Voz 5 00:32 a mí cuando cuando estamos deseando despejar esa incógnita la del cuando cuando van a celebrarse las elecciones generales anticipadas

Voz 3 00:42 sobre ese adelanto daban casi tantas como Rosa de Madrid

Voz 6 00:46 harta de que los políticos no mientan y muchos periodistas también no por mí que los es discernir pero la gente que luego se lo cree y están abordando quiero saber si el PSOE se Sánchez

Voz 7 01:00 qué quiere Rivera es el mismo P que quería sin Rajoy ir luego ya sabemos todos lo que hizo apoyarles sobre ese veto damos la bienvenida a Elvis

Voz 8 01:10 verás Pepa teníamos este pueblo de la provincia con Inma resulta como un paradójico que se Rivera

Voz 9 01:19 pone como línea roja no pactar con el señor Sánchez no pone en la misma línea como un partido de extrema derecha y bueno en mi tierra hay un dicho que dice perdón por la expresión no se puede follar igual tener guarda vez perdón apliquen Oliver político no

Voz 8 01:38 el físico muchas gracias señora por darnos mucho

Voz 5 01:41 muchas gracias Elvis que gráfica eres entiende perfectamente muchas gracias

Voz 3 01:45 nunca te levantara eso te acostara sin saber en dicho más otra bienvenida buenos días

Voz 10 01:49 buenos días soy Isabel de Madrid a mí me dan pánico las elecciones porque tengo miedo de que la izquierda haga lo que suele hacer siempre ya está ver hay que movilizarse me da pánico pensar que íbamos a caer mano de esa derecha te sólo de pensar Abascal como ministro del Interior hay que mira me pongo nerviosa así que por favor la izquierda que por una ver todo a unida a movilizarse

Voz 3 02:12 gracias por llamar un beso Isabel sobre ese miedo buenos días

Voz 11 02:15 los días hoy Oscar desde Logroño yo nunca pensé que un anuncio de elecciones me fuese a provocar miedo pero acabamos de ver cómo se esfuma la posibilidad mediante unos presupuestos de poner una tirita en las heridas que provocó la crisis al Estado de bienestar y el próximo Gobierno podría ser una coalición de un partido ultra con la derecha clásico cuyo representante dice sentirse orgulloso del Aznar de las mentiras del 11M de la burbuja inmobiliaria que trajo algo de pan la que seguimos pasando hambre del patriotismo con mano dura que ocultó

Voz 3 02:42 sus corruptelas un abrazo Oscar dejamos las selecciones otros asuntos buenos días

Voz 12 02:47 buenos días Manuel de Aranjuez bueno creo que decir Juncker asusté riendo ya de entero ahora dice que es muy español que le gusta mucho es sólo de España y que que admira a España pues nada sería donar una medalla al españolismo tiene una comenzamos pero nacional adiós buenos días y buen fin de semana PP y compañía buen fin de semana para ti y Manuel también

Voz 3 03:09 muchas gracias sí y terminamos en la Comunitat Valenciana bon día

Voz 13 03:14 buenos días Dani Pepa soy Tere Moyá de Ontinyent Valencia vaya semana de locura informativa de trascendencia política afortunadamente Nos la salvo el día de la radio y creo que si hubiera un poco más de afecto y amor en nuestra vida política tanto los del proceso catalán como los presupuestos estarían mucho mejor me voy de vacaciones hasta el día veintisiete hasta la vuelta

Voz 5 03:37 a veces se esperaría veintisiete Peret pero piensa lo bien que vas a volver igual con Jim con con el voto debajo del brazo gráfica son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias vamos a por los oyentes

Voz 3 03:57 vamos a terminar de repasar la semana buenos días

Voz 15 04:00 bueno bueno aceptar raza desde Granada la verdad es que estos días parece que nos jugamos mucho un tribunal se juega el hecho de que pasemos de tener políticos presos a empresas político y lo peor nuestra clase política se ha jugada no tasar hacia una democracia a hacer una democracia tutelada hecho la verdad no tiene buena pinta

Voz 3 04:21 un abrazo Rafael gracias por opinar bajamos a Canarias con

Voz 16 04:25 os terabytes yo pienso que al final todo lo político a desgracias son iguales sólo piensan en ello puro porque no quieren irse y otro porque quieren llegar hasta el final quién sale perdiendo siempre lo mismo usando para dado buenos días pues bienvenido tus hijos un saludo vamos más lejos todavía buenos días

Voz 17 04:42 buenos días Santiago desde Honduras una lástima que no hayan modificado la ley electoral por el tema del voto rogado porque los que vivimos fuera de España porque muchas veces no es es muy difícil votar a mí me ha pasado que pues me he quedado sin votar a los buenas ocasiones a pesar de que Compludo con todos los procedimientos del primer día del plazo a la embajada hacer todas las procedimientos complicados que hay que hacer me han llegado a la documentación electoral fuera de tiempo ahí vamos a seguir siempre y con eso

Voz 3 05:11 damos hola buenos días Pepa nada

Voz 18 05:13 sólo quería decir que Pablo Casado puede contar con otra obrera más dentro de tres meses porque voy a ser papá a sigue no se preocupe que las pensiones siguen adelante venga un saludo a la manera por cierto soy José de Palencia muchas gracias