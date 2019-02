SER Historia: Alexandra David-Neel (17/02/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares al amanecer la trompeta tibetana poner en marcha la diva en el Himalaya

Voz 0772 00:20 el silencio de los templos budistas del norte de la India

Voz 1 00:24 se rompe con la letanía de los monjes

Voz 2 00:29 si lo miramos reverenciado

Voz 3 00:38 vamos a recorrer los reinos del Himalaya un entorno sobrecogedor habitado por gente humilde

Voz 1 00:46 qué siente la necesidad constante de comunicarse con el más allá

Voz 4 00:58 viajar al Tíbet

Voz 0772 01:00 es viajar al corazón de la aventura esto no es lo parece hoy en pleno siglo XXI pero más debió de serlo cuando en el primer tercio del siglo XX la figura de una mujer Alexandra David Deal más conocida como Madame Tíbet supo abrir las puertas de un mundo hasta entonces insondable para hombres y para mujeres ella fue la primera en entrar en la ciudad prohibida de la ASA en el Tíbet desde luego dar a conocer una realidad que hasta entonces solamente se conocía a través de su ellos o de recreaciones que en ocasiones ha trascendido hasta nuestros propios días no lo escuchábamos ahora en el inicio de este documental de televisión de Juan Novoa los reinos del Himalaya el mundo del Tíbet es un mundo de religiosidad es un mundo de quietud pero también de historia de arqueología de pasión y de misterios a esta figura tan increíble la de Alexandra David Nil una de las antropóloga es más brillantes del siglo XX vamos a dedicar nuestro Cronovisor hoy en SER Historia pero habrá muchos más temas comenzamos

Voz 1432 02:19 bienvenidos a Ser Historia la figura de

Voz 0772 02:22 Alexandra David Nin antropóloga brillante que falleció casi con ciento un años en mil novecientos sesenta y nueve había nacido en mil ochocientos sesenta y ocho y dedicó prácticamente toda su vida al estudio de culturas algunas de ellas insondables como decía la introducción relacionadas con el mundo del Himalaya con esas zonas heladas pero no será el único tema de nuestro programa de hoy vamos a conocer también que otra realidad paralela haya al Camino de Santiago vamos a conocer una historia para miedo es conocida lo era desconocido hasta hoy el motín de él Arrabal vamos a viajar a ese califato omeya en el siglo IX y también descubriremos cómo Gustavo Adolfo Bécquer no se introdujo en el siglo XIX en una realidad bastante singular en el mundo de las brujas del mundo quizá más comment dedicó más vinculado aspectos de la muerte y acabaremos nuestro programa haciendo no solamente un poquito más de historia sino también un poquito más de magia vamos a hablar de la historia de esos magos españoles que a lo largo de la historia hasta prácticamente el siglo XX desempeñaron un papel importante en la historia del ilusionismo que hoy por hoy los conocemos quizá en un segundo plano no a la sombra de otros grandes artistas de otros grandes autores como siempre soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 8 03:59 si bien SER Historia y las redes sociales el Twitter arropa a SER Historia en Facebook SER Historia en youtube Segi Historia

Voz 0772 04:11 también Instagram que siempre digo que hay que cambiar la cuña nunca lo hacemos Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia Pétain Nacho

Voz 9 04:19 a una semana más de tiene que aquí

Voz 0772 04:22 teléfono no voy a poner en silencio porque a pesar de estas horas siempre llama gente si era tarea siempre en esta ocasión vamos a hablar de un personaje bastante singular en la historia de de las expediciones de las aventuras y sobre todo por ser una pionera una mujer que se atrevió a ir a un sitio donde ni siquiera muchos hombres atrevían

Voz 9 04:45 sí es estamos hablando de Alessandra David del apellido que luego coge cuando se casa con un ingeniero pero ella ya desde pequeñita tenía sed de aventura llegó de pequeñita porque ella cuenta que a los dos años escapó por vez primera escapó varias veces una de ellas no más ni menos que a España en bicicleta para conocer nuestras maravillas así que ya desde el inicio de su ADN desde sus genes es ya indicaba que Francia sale cada pequeña tenía que visitar mundo que iba a decir que con el tiempo se iba a convertir en una de las grandes antropóloga viajera escritora budista sobretodo una mujer que quiso vivir de cerca todas aquellas experiencias que había leído en sus libros se fue a la Himalaya ahora hablaremos es la primera mujer que entra en una ciudad prohibida como era Lasa en aquel momento en el Tíbet es una mujer que se jugó muchísimas veces la vida ya una así precisamente por vivir pero ecológicamente llega a vivir cien años ni más ni menos no poco como Margaret Murray que ya buscan Cronovisor son mujeres que tienen una vivencia hay una experiencia tan abismal que luego lo reflejan en sus libros bueno leer sus obras conocer su vida inmiscuirse en sus peripecias esos aventuras y desventuras yo creo que es algo importantísimo en Francia la tiene en un pedestal de hecho la dieron bastantes honores en España no es tan conocida en Francia además en el lugar donde ya muere hay una casa museo que recomiendo a todos aquellos que escuchen Esther Cronovisor porque es un pequeño Tíbet en Francia en regate pues en Niza en lo que es la en la Costa Azul porque por se refleja muy bien todo lo que ella fue recogiendo sabes que cada objeto siempre tienes pues una anécdota recoge una peripecia pues ahí es donde se recoge muchísimas cosas así que ni más ni menos que de esta gran mujer una mujer de bandera por lo que hizo por lo que escribió sobre todo por el legado que dejó muchas mujeres luego con el tiempo siguieron también su su periplo claro porque

Voz 0772 06:48 ella estuvo en la década de mil novecientos veinte ya nació en Francia en mil ochocientos sesenta y ocho y falleció en mil novecientos sesenta y nueve cien años vivió esta esta mujer y cuando yo Vilas fechas de de su viaje al al Himalaya en la década de mil ochocientos veinte de Auckland pues falleció de fue con con con fin casi cincuenta años no hay nada y claro nítido y falleció en mil novecientos sesenta y nueve todavía tuvo una tira de años en una pila de años para para poder compartir y aprender más todavía no la

Voz 9 07:19 ahora que si eso yo creo que la vida le gratifica o no con años extra porque era necesario es necesario sobre todo para poner en sobre el papel sobre un escenario que haya recreo o no en Francia todos ella aprendió fíjate que es muy curioso como suele pasar con todas las grandes personas ya incluso la llamaban la lámpara de sabiduría dentro de de del budismo que ya ejerció sea quiere decir que estaba considerado una mujer sabia que sabía muchísimas cosas y ahora comentaremos no sabía del más ACAI lo del más allá ya logró aprender Iber cosas que a nosotros nos parecían sorprendentes para psicológicas bueno pues cuanto llega ya el último momento de subir hace dos cosas muy interesantes por una parte renuevo el pasaporte porque es quiere seguir viajando con eso es muy vivo con cien años por otra dice a su secretaria que justo en ese momento es cuando ya está empezando a aprender algo que hasta ese momento desconoce toda la vida y ahora que está pecie empezando a aprender lo que es la vida en sí es cuando se tiene que cuando se tiene que marchar es decir cuando se dice que murió que humildad de alguien que lo sabía todo que llega a decir eso en los últimos momentos donde siempre tuvo esa inspiración esa sapiencia y sobretodo es ejemplo a seguir por no

Voz 0772 08:30 llama gente bueno Jesús Callejo Coronado no está como siempre tengo aquí el teclado preparado para comenzar este nuevo viaje esta semana para conocer un poco más de cerca la figura de Alexandra David Neil cuál es la fecha que propones en esta ocasión

Voz 9 08:43 pues una fecha te altos niveles el veinticuatro de febrero de mil novecientos veinticuatro

Voz 10 08:59 sí

Voz 11 09:03 adelante pasen Jesús

Voz 12 09:05 dijo el ex está esperando junto al Cronovisor

Voz 0772 09:15 Jesús menos mal que este Cronovisor Nos ayuda también que no solamente a viajar en el tiempo sino aportan los la ropa no estaría estamos cubiertos de pieles parece en este mes de febrero una rasca de de agarrarse la gente que hay aquí en este lugar todos con los ojos rasgados que nos están mirando con tanta curiosidad no están acostumbrados a ver extranjeros aquí no

Voz 9 09:33 no no no no que va no están acostumbrados a ver hombres blancos occidentales y menos cristianos así que estamos en el techo del mundo estábamos en el país de las Nieves estamos Giamatti menos que en Tíbet CAR Cáceres rasca porque estos cinco mil metros de altitud se notan y sobre todo por este viento porque estamos en febrero ni más ni menos estamos acompañando viendo lo que está lo que está sucediendo es que es un hecho histórico porque es la primera mujer occidental e iba a decir cristiana ya era budista en este momento que sale Sandra David mil que está entrando la Ciudad Prohibida cuidado entrar en la Ciudad Prohibida suponía que si te descubrían te mataban por lo tanto ya no podía entrar con sus ropajes habituales no podía indica que era una mujer curtida en las enseñanzas occidentales como entra pues ahí está corriendo como una peregrina como una mendiga debemos que sean nado la cara con hollín pertinente para que no se ve a la blancura de su rostro se ha puesto una peluca con pelo de Jack además la puesto también tinta china para que sea más ennegrecida para que se parezca más a la al pelo que se usaba que llevaba no los tibetanos en aquel momento está extremadamente delgada mucha gente que vea fotografías de ya verá que aquí está irreconocible evidentemente porque si no

Voz 0772 10:48 aquello era una mujer fuerte que logró de Argés

Voz 9 10:51 Fuentes es ya la gustaba la comida le gustaba vivir bien Chiva con una crisis daba una ducha diaria esa siempre que podía ella su aseo personal era sagrado pero aquí eh claro no contaba con las inclemencias del tiempo con la cantidad de enemigos que ha tenido que surcar porque bueno había bandoleros había barrancos a día nevadas había de todo todos los problemas de hecho ese viaje que ya pensaba que iba a durar unos tres meses porque ya partía desde China al final se convertirá en tres años tres años de penurias tres años que veía que

Voz 0831 11:24 no alcanzaba la cima

Voz 9 11:27 Juan Zavala que quería ir a Lhasa porque quería ver el Totana no en el Gran Palacio del Dalai Lama pues no quería ver sencillamente porque nadie lo había hecho porque ella sabía que

Voz 0772 11:36 ese espíritu de exploración y de aventura no

Voz 9 11:39 no claro eran dos cosas primero por por la curiosidad quería saber lo que se encontraba o ese budismo tibetano que se mandaba en los años veinte allí antes de convertirse rigen autónoma antes de que los chinos ya lo invadiera porque eso sería en los años cincuenta aquí estamos hablando en los años veinte pero también sabía que iba a pasar a la historia por ser una mujer y una una aventurera que había desafiado todas las prohibiciones para llegar a ese lugar que estaba prohibido o casi dos intentos de no llegar de hecho ya partía con paro ya siempre iba con su inseparable Jon techo donde al final se convierte en su hijo adoptivo un personaje interesantísimo porque es el que les sirve de traductor de porteador de de ayudante y luego también se convierte en un lama budista John de ya ya son dos personas básicas para entender todo toda esta aventura era era una amistad me refiero no aviar en ningún tipo de cosas ahí porque cuando ya conoce a este a este jovencillo en la yo tenía catorce años siempre hubo esa complicidad una complicidad que duró hasta que murió caro porque ya sobrevivir a todo el mundo al vivir cien años pero sabía que esa hazaña iba a marcar un antes entes pues para todos aquellos que quieran aventurarse en lugares que eran inaccesibles por las cuestiones geológicas o climatológicas o prohibidos por cuestiones políticas ya ella rompe todos los tabúes rompe todas las barreras ISE presenta allí partía con tres creados que nos llegan sólo llega con su John de partía con siete caballos y siete caballerizas así que tampoco llega entonces cuando llega llega Fame bélica pero es el momento clave en el que haya empieza escribiera su marido porque su marido sólo había dejado con no en Francia pero le iba mandando cartas en las cartas va explicando poco por una parte la decepción que le causa Lasa a pesar de decir tenga entre todos los esfuerzos que hizo pero también que sabía que era algo que tenía que hacer era una superación personal sobre todo un más que un reto fíjate lo que te digo un rito de iniciación

Voz 13 13:36 yo voy a hacer una tesis doctoral llegó todos yo le digo ahí no se oye allí la verdad es que allí otro bolso huéspedes ten condición gay

Voz 0772 13:54 deltas escuchamos la voz de la propia Alexandra David mil está exploradora aventurera mujer francesa antropóloga sobre todo que dio a conocer el primer tercio del siglo XX en ese en ese año de mil ochocientos Veinticuatro fue la primera mujer en entrar en esta ciudad prohibida de del Tíbet Lasa uno de los lugares quizá más inexpugnables también Jesús Callejo coronada imagino que también les llamaría la atención todo ese halo de misticismo uno de misterio que habría alrededor de la de la ciudad

Voz 9 14:29 totalmente ten en cuenta que ya había estado ya en bastantes la más serías ya se había convertido al budismo fíjate que ella en su origen pues es un anarquista es una mujer que ver pues de de que intenta romper un poco el establishment de del momento y que la tocó vivir ella se quita el corsé no tiene porqué seguir las modas femeninas del momento para eso dicen que es una abanderada también te feminismo pero llega mucho más allá ella quiere romper incluso las normas que tenía también establecidas hasta los propios hombres hablará de cómo cómo comportarse decía que la sabiduría no tenía límites y por lo tanto será una constante kilómetros ya estaba dispuestos a hacerlo entonces claro cuanto ella llega allí Frater recordemos que cuando hemos presenciado este momento histórico ella tiene casi cincuenta y siete años no es ninguna jovencillo cincuenta y siete años moverse por esos lugares no lo hacía ni siquiera un joven bien adiestrado y Atlético me refiero para que veas la fuerza de voluntad que tenías

Voz 0772 15:23 el Tura Al sea no solamente la la fuerza física sino la la propia altura que te impide respirar de una manera la normal está agotado

Voz 9 15:32 por prestaba aclimatado a tener ese viaje que iba a durar tres meses dura tres años entonces va durmiendo va durmiendo en la más la más serias en lugares donde la coge ante la dan además pues todo tipo de viandas porque ya no tiene el dinero suficiente como para alimentar con los que iba que inclusiva con dos monjas iniciales vosotros mojar evidentemente de budistas entonces poco a poco ella se va dando cuenta que lo que está haciendo es ni más ni menos para ella iniciarse dentro de esos caminos que la habían dicho que formaban parte de bueno de la Cala achaca es decir de ese budismo más esotérico que ella conocía bien ella conocía un poco el budismo más tradicional pero en el Tour el habían comentado que hay un tipo de budismo muy relacionado con con los votos es decir con unas culturas mucho más han Zheng ancestrales que cuando llega el budismo hacen un sincretismo quería presenciar por ella misma cosas que ya había visto en otros monasterios como el de Quantum por ejemplo en China donde sumó propio maestro ligón Chen que era como Lama que la ejerce que ejerció pues un predicamento espiritual en ella fundamental de hecho estuvo dos años aprendiendo todo ello hasta que el propio Obama quien la nombró a ella también Lama la edad el título de de lámpara de sabiduría es decir una mujer que ya lo sabía todo que no la podía enseñar mucho más bueno pues aún así sé que en el Tíbet hay un tipo de ritos semi secretos o prohibidos para cualquier occidental evidentemente lo que y lo cuentas más en un libro esencial que es mago si místicos del Tíbet a un libro que se publica en el año trescientos veintiséis lo que te está contando es cosas tan extraordinarias como ve a los Bloom con Pepa es decir luego te comentar el lo que son los Bloom pan que es capaz de crear pulpa que tiene contacto con los tul Kus tú estas palabras no te preocupes que es lo que parece que se ejercita el túmulo empieza por el como si quieres que es hacer

Voz 0772 17:25 ilustrarnos hacer un ritual donde

Voz 9 17:28 de las nieves del Himalaya imagínate tú puedes entrar en un estado de meditación tan profunda que tupper todo temperatura corporal aumenta eres capaz de derretir el hielo y la nieve que tienes a tu alrededor sin morirse de frío eso es capaz de hacerlo hecha lo del tul Pepa es crear una forma de pensamiento tú imaginas aún ser a medida que va pasando el tiempo y la tardó varios meses creó un personaje no imaginario porque lo podían ver también otras personas a su alrededor que servía como una especie de robot común como un coleguita ya como más y más bien como una persona esclavizadas que hacía su voluntad es decir dice que se que creo fíjate lo que te estoy a esto suena increíble pero estamos la de una antropóloga que no estaba para nada loca y que no sólo vio cosas sino que realizó cosas estas formas de pensamiento es imaginar con intensidad a un ser en este caso a una especie de Alhama bajito regordete bonachón ya te digo que hacía todas las cosas que ya querían acompañaba hasta que en un momento dado eh su sonrisa cambia sus aptitudes cambia y tiene que deshacer esa proyección ese tul Pepa

Voz 0772 18:39 es como el amigo invisible de los niños como la vida

Voz 9 18:41 visible pero se hace visible y ahí lo interesante el ya digo que es hora muy raro

Voz 0772 18:45 Dámaso recomiendo este libro

Voz 9 18:48 dos sí místicos detective con Pepa Lamas que son capaces de recorrer largas distancias tanto saltos kilométricos es decir como si estuviera leve tanto pero con una cadencia si fuera un péndulo de un plan de tal manera que cuanto ellos ve los ve además en dos ocasiones es intenta seguir con su tu caballerizas con tu caballo Hinault le alcanza por la rapidez que va iba hecho una de las veces que vea que le dicen que subirá ama adiestrado precisamente en la gravedad decidiera hacer que sus cuerpos han ligeros tiene su cuerpo relleno de cadenas para que tenga más peso ya evitar que pueda elevarse en las alturas claro esto no suena rarísimo pero sí lo cuenta esta mujer ya ha dicho que ha visto a los luego AMPA además queda acreditado por los distintos maestros Lamas que fue que vio en el camino y sobre todo viene el tema pues dices hombre eso es lo que ella quería ver ella quería ver lo que no podía haber en Francia lo que no podía haber en España en Inglaterra entonces Si sumas todo este tipo de experiencia de digo que quedan recogidas en este libro prodigioso es cuando ves que la antropología se convierte también bueno pues yo no sé si en fantasía eh un elemento de conocimiento que desde luego haría reaccionar los dientes a cualquier científico pero ella lo cuenta y lo cuenta con la mayor naturalidad no sólo lo cuenta sino que hay que gran parte de estas cosas las ha vivido los testimonios están a la credibilidad yo creo que de Alessandro di está fuera de él

Voz 14 20:12 sin duda

Voz 0598 20:13 las veintiocho de febrero de mil novecientos veinticuatro queridísimo amigo ha transcurrido bastante tiempo desde la última vez que te escribí hecho bastante camino durante este tiempo lo primero que te diré es que he realizado satisfactoriamente tan satisfactoriamente como el más exigente puede soñar el paseo que inicie cuando te Mandela última carta esa excursión se hubiera considerado sumamente audaz para un hombre joven y robusto y el hecho de que una mujer de la emprendiera podría calificarse de pura y simple locura mi éxito sin embargo ha sido completo aunque si me ofrecieran un millón para que repitiese la aventura en las mismas condiciones creo que lo rechazaría debo recuperarme dormir y comer durante un mes largo como mínimo cuando esté fuera del Tíbet que no será antes de unas seis semanas porque todavía queda por recorrer un trecho bastante largo desde Lhasa hasta la frontera y a continuación hay que cruzar la frontera del Himalaya

Voz 0772 21:12 esta carta de Alexandra David Nil de el año mil novecientos veinticuatro el veintiocho de febrero nos relata un poco su su experiencia no oí deja ver un poco entre líneas la dureza no de de de ese viaje trascendental casi un viaje iniciático que haya emprendió que es prácticamente pues la la antesala de luego el relato que ya puso por escrito no en ese libro que comentabas en donde nos cuenta un poco todas sus sus aventuras debido ese era algo fascinante

Voz 9 21:42 no y fascinante también su marido Esta carta va dirigida a Félix Nip si dar su marido también tuvo que tengo una paciencia tremenda porque bueno me caso con esta mujer se conocen en Túnez en el año mil novecientos cuatro años después se casan muy poco después ya en mil novecientos once que es el momento clave un poco cuando tiene una crisis espiritual a la entrada de vine en mil novecientos once le dice mira Filipe pero que me voy a por ahí a dar un paseo me voy a la India pie a recorrer mundo porque tengo necesidad de conocer aquellos lares entonces claro el marido y resignado acepta esa decisión en principio cree que van a ser para unos pocos años el final esta catorce años yemas y menos sin verle catorce años y lo que elevaban tanto son cartas estas cartas luego se convierte en un libro esto que hemos escuchado forma parte de esa carta y sobretodo de esas primeras impresiones que ya recibe de Lasa no te queda muy decepcionada de hecho al poco tiempo contrae una gripe tanto él como su gran amigo no John T y eso también la la mantiene mucho más tiempo en Lhasa de lo que ella quería porque rápidamente ve que allí hay poco atractivo que si algún momento tuvo magia tuvo esplendor pasan poco como como contó con Tombuctú en Mali lo tuvo en el pasado no lo tuvo en el presente pero aún así ella tiene que permanecer durante un tiempo todas estas cartas que va a refrendó su marido son esenciales porque luego cuánto les va recogiendo ves que hay un una crónicas como un diario personal de hecho su marido cuando muere el mes ciento cuarenta y uno pues ella reconoce que ha sido un gran confidente que ha sido su gran amigo a pesar de que la convivencia fue muy toca pero nunca estuvieron mal nunca se reprocharon nada y eso yo creo que también es algo que dice mucho a favor tanto de los trenes

Voz 0772 23:26 veían que se van a reprochar yo creo en catorce años sin verse

Voz 9 23:28 es igual pero el otro podía haber hecho yo me divorcio me también vendrán si te crece que ha estado ya ese tanto ella como él fueron fieles a eso me refiero no hombre es para poner a prueba un matrimonio

Voz 0772 23:40 es un poco la decepción que le dio Lasa quizás porque se había exagerado mucho en Occidente cuál cuál era la la realidad la atmósfera que rodeaba a esta ciudad no que es algo muy común no siempre intentamos idealizar tanto personajes protagonistas como escenarios no de de lugares mágicos y quizá ella al llegar allí dijo Voro pues quizá esto no es para tanto

Voz 9 24:00 exacto yo creo que es lo que la pasó ella

Voz 0772 24:03 y contra encontrar esa magia quizá en en sitios menores de segunda fila entre comillas que quieran menos conocidos menos populares menos turísticos bien es cierto que aquí no entraba nadie encontraba no no

Voz 9 24:14 no encontraba entraba nadie y trabajar a pie de esta manera si había mucha gente estos como sí

Voz 14 24:20 tú vas a La Meca eres musulmán bueno pues te te arriesgó

Voz 9 24:23 así quiere ser allí peregrinaje pero si descubre que estás estás haciendo esa ese tránsito por ese cumplimiento del Esla sin ser musulmán pues sabes lo que es pues aquí pasaba algo parecido más en aquellas épocas claro eh yo creo que es esperaba encontrar algo más sobre todo esperaba encontrar a grandes maestros que no encuentra ahí sin embargo se encuentra en China es verdad que había muchos tibetanos exiliados de ella cuando tienen un contacto con el Dalai Lama es la primera mujer occidental con la que entrevista el Dalai Lama evidentemente no es este sino en la anterior el décimo tercero es que tenemos actualmente es el decimocuarto de alguno

Voz 0772 24:57 formar al mismo no como vosotros reencarnaciones esa

Voz 9 25:00 mete son Kus esa palabra rara que te he dicho antes has puesto ya el entrecejo de forma extraña los turcos son esos avatares esos budas vivientes que encarnan una vez más en este planeta para ayudar a gente a su transformación y evolución espiritual entonces por eso el Dalai Lama o el Lama es decir los grandes personajes espirituales del budismo tibetano tiene que haber muchas señales para saber quién es el que reúne todos los requisitos en la reencarnación de la persona que falleció entonces se tiene que dar muchísimas para que no haya ningún tipo de duda sacro es decir bueno pues este por designación divina no no no es éste porque ha reconocido estos objetos porque no tenía otra forma de tipificar determinados elementos o conocimientos ella lo sabe los turcos que son estos Lamas reencarnado pero que en el fondo son avatares debutan ya que es una concepción ahora del budismo tibetano que tampoco les vamos a meter en ella entonces no encuentran los maestros espirituales que ella esperaba Lasa y menos en el debe que es un palacio muy grande con una especie de esplendor decadente pero van ya lo estaba buscando no son riquezas no son reliquias lo que va buscando son maestro ella si te encuentras al Dalai Lama en el exilio en mil novecientos doce ya tengo un año después de su crisis espiritual pero va buscando más cosas se con Chen S S Lama que encuentra en el monasterio de China para ella es fundamental porque se da cuenta de que realmente hay gente que es capaz de manipular poco la materia que la realidad la imaginación la fantasía tiene un límite muy difuso eso ya es capaz de crear un pulpa pero ella es capaz de hacer una proyección de pensamiento materializarlo por eso ya es capaz de hacer cosas que no hacía cualquier otra persona por eso ya estaba considerada una lámpara de sabiduría ya ser reconocida en los distintos la más serios por donde pasaba por lo tanto sí ya ya ya tenía un cierto nivel espiritual cuando llega a Lasa pues no es lo que ella espera muy bien el esplendor pero ella va buscando luego otros lugares y para eso se va a India eso está en Japón por eso es tan Corea pero están muchísimos lugares sólo después de la Segunda Guerra Mundial es cuánto vuelve a Francia para escribir todo lo que ha prendido en Francia están los últimos veinte años de su vida

Voz 0598 27:11 Lasa doce de marzo de mil novecientos veinticuatro lo que más me ha entusiasmado es la visita a lo que se les puede llamar los valles cálidos de un país frío he visto un Tíbet que los exploradores no conocen contemplado paisajes extraordinarios que superan en esplendor todo lo que he visto en el Himalaya y fuera del IS podido aprender en mi bolsa una rama de orquídeas silvestres en flor en el mes de enero quien piensa en un país así cuando se habla del Tíbet glacial que bordea el Himalaya o el Turkestán chino sólo se nos ha hablado de CSI yo misma no conocía otro aparte de la región de Can creo que hoy por hoy de todos los viajeros blancos soy la que conoce mejor el Time

Voz 16 27:54 Iker razones

Voz 0772 27:55 tenía en esta carta de el doce de marzo de mil novecientos veinticuatro Alexandra David está antropóloga aventurera exploradora francesa que fue la primera mujer en cruzar esa ciudad prohibida de de Lasa en el corazón de el Tíbet darlo a conocer y sorprenderse también como escuchábamos ahora Jesús en esta carta escrita imagino también a su a su marido el de la Liga la belleza no del del marco natural que marcaba el lugar que estaba visitando

Voz 9 28:26 sí debía ser impresionante ya lo que más le impresionó ya te uno fueron tanto los monasterios sino fue el paisaje mira que ya había visto ya paisajes interesante no caro cuando tú te vas a esa zona de los en playas incluso ya estaba insistí no ese reino también prohibido que está entre el Tévez y Nepal bueno pues ya estaba acostumbrada lo que debió haber allí fue sorprendente para dejarlo reflejado de esta manera pero claro ella iba mucho más allá es decir no sólo se quedaba e os ésta sea va con el paisaje sino también con el paisanaje ya en sus libros lo que relata son esos contactos con personas algunas conocidas otras que él aportaron algo por eso está como trufado de muchísimas anécdotas que a mí particularmente me me sorprende porque es la

Voz 0772 29:08 otra antropología no aquella en la

Voz 9 29:11 que parece que todo es imposible pero ella hace que sea veraz lo que está contando por ejemplo en el monasterio de Kunduz en este que te comentaba no ella dice que había un árbol que lo consideraban como el árbol de los milagros que ya o incluso otros misioneros anteriores como misioneros la zarista llamado uk un también antes relató ese árbol que nadie se lo crea un árbol donde cuyas hojas aparecían mantras sagrados como el famoso on Mané paz me Joon que aparecía la figura de Buda o que parecían su tras dentro de los libros sagrados dice cómo puede ser que una hoja de forma natural sin que nadie manipule tenga esa propiedad pero el algo milagroso él a ella lo llegó a ver luego con el tiempo el árbol se sigue manteniendo pero ya no da esas hojas prodigiosas claro que esto lo cuente todo y de esta manera con naturalidad para mí es lo que más me sorprende porque me parece que es una mujer que no tuvo ningún tipo de complejo casos importante ningún tipo de reparo que es importante también en ningún tipo de condicionamiento para contar lo que ella veía a sabiendas de que él no la iban a querer sabes que una de sus frases favoritas que hará que para ella la aventura el viaje era su razón de ser que sin eso sin esa especie de esa ya ya no encontraba mucho sentido a la vida porque ella no quería que el día anterior fuera exactamente al al día de hoy o el día de mañana lo que la gente busca como rutina como estabilidad ella le parecía algo horroroso ya buscaba esa inestabilidad en su vida para que cada día fuera una aventura o casi mejor sabiendo poco que era budista que cada día fuera un regalo cada día fuera una iniciación indicada diría fuera la la Suprema sensación de estar vivo ir aprender cosas nuevas ella aprendió muchísimas cosas queda reflejado en treinta los que ya llegó a publicar que están recogidos en la casa de tiñe de Sven que es el lugar donde ya al final se recoge marcaba ve morir a su marido B muriera John Teno a su famoso discípulo y Lama IB muriera muchísima gente ella al final la recompensa yo creo que hacen bien no con la medalla el oro de la Sociedad Geográfica de París y también la nombra Caballero de la Legión de Honor cuerpos pues cuando estaban al máximo lo más sino los más de un peso en el más Francia Caballero de la Legión de Honor fíjate qué siempre esa esa batalla eses se puso pensando que sólo se le iban a dar a caballeros pues no también había damas damas de alta alcurnia como esta mujer bueno pues en el discurso de la entrega de esta medalla ella comentó esto que te acabo de decir de nuestro el pase ya dijo con la mayor solemnidad pero también con la mayor humildad que ella sabe cómo funciona las sondas del pensamiento como funciona la energía y aunque les pareciera mentira las los pensamientos puede coger Corporate que la realidad y la fantasía no está tan lejos de lo que imaginamos me refiero ese ese límite no que podemos convertir los sueños realmente en realidad si somos capaces de trabajar nuestra propiamente ella una grande editado dictador ya sabía que a través de la meditaciones como entradas en esos estados alterados partidos de conciencia y es lo que intento enseñar sea una francés sita cantante de ópera en su momento cuando era joven al final se convierte no sólo una antropóloga sin un una gran maestra de maestras con todos los título el ICO toda la propiedad una gran maestra espiritual que nos enseñó geografía pero también os enseño cómo hay que vivir

Voz 0772 32:24 desde luego que hay infinidad de cosas en este mundo que se nos escapan en lugares tan maravillosos como el Himalaya o incluso otros espacios naturales invitan a esa reflexión

Voz 17 32:34 sí son ya diluir

Voz 0772 32:36 ese un poco en esa realidad natural tan distante y tan distinta a nuestra cotidianidad que es lo que ha hecho que en los últimos siglos nos hayamos separado de ese aspecto más místico que todos tenemos en algún lugar dentro de nosotros ya la extenderá David mil nuestra protagonista en este Cronovisor junto con Jesús Callejo yo creo que lo lo mostró de una manera brillante y extraordinaria Jesús como digo siempre muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimo

Voz 9 33:05 las gracias a ti Nacho Ares

Voz 1 33:24 la sangre Vera

Voz 9 33:27 qué sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

Voz 1 33:30 Herrera no siempre se gana con la espada la Filippo a veces conviene usar la cabeza

Voz 19 33:36 SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 20 33:46 es el este lugar donde las crónicas

Voz 21 33:48 cuenten qué un ermitaño llamado Pelayo

Voz 20 33:52 tras un acto observó unas luces que brillaban sobre la antigua ciudadela romana pero Pelayo no fue el único que contempló el fenómeno algunos pastores también fueron testigos de las

Voz 19 34:07 extrañas luminarias

Voz 21 34:11 el suceso llegó a los oídos de Theo dominio obispo de Iria Flavia por aquel entonces sede episcopal y ahora parroquia del municipio de Padrón ante tales noticias el obispo acude al lugar de entre la maleza descubre la entrada de un pequeño sepulcro a unos metros bajo tierra encuentra tres tumbas la del medio protegida por una losa de mármol Teo domino no duda en atribuir estas sepulturas al Apóstol Santiago y a sus discípulos Teodoro I Atanasio

Voz 22 34:54 no

Voz 23 34:56 no no es verdad

Voz 0772 35:02 continuamos en Ser Historia eran lo hacemos en esta ocasión viajando por una de las rutas iniciática es quizá que todavía hoy en pleno siglo XXI atrae millones de de seguidores de curiosos en muchas ocasiones de deportistas en otros pero también de verdad toros iniciados es el Camino de Santiago una realidad que comienza pues prácticamente en el en el siglo X que hasta nuestros días ha levantado muchas polémicas ha levantado muchas dudas muchas cuestiones muchos interrogantes sobre cuál es la realidad que subyace debajo de de todo ello este es solamente uno de los Aspe estos que trata la novela de nuestro próximo invitados Santiago Blasco cuyo título campo de la estrella publicado por Algaida nos va a servir de excusa perfecta para hablar de este itinerario como digo iniciático del norte de la península Ibérica Santiago Blasco bienvenido de nuevo a Ser Historia encantada

Voz 24 36:03 puede estar de nuevo en tu programa Noches Santiago

Voz 0772 36:06 estábamos este este bloque contiguo escuchando un fragmento de un documental sobre el Camino de Santiago de Planeta en el que se recreaba no el momento del hallazgo de la tumba de de Santiago un hallazgo que muchos investigadores muchos ahora han puesto en en duda que en definitiva ha servido de punto de partida no para una tradición que llega hasta nuestros días que es esa peregrinación hacia la ciudad de Santiago de Compostela el campo de la de la tres ya en donde quizá ese camino de iniciación como digo es el eje principal no si no hubiera es quizá si no hubiera descubierto la tumba de Santiago o la supuesta tumba de de Santiago y sus seguidores se hubiera buscado otra excusa no para mantener ese ese trazado antes tras llena pues sí

Voz 24 36:58 lo que ocurre en este caso es que el camino ya estaba trazado caminos mucho más antiguo que el propio Camino de Santiago H cuenta aquí que antes se llamaba el Camino de las Estrellas antes el camino de las otras por qué pues porque ya los druidas celtas lo utilizaban para llegar hasta aquí por lo tanto el Camino de Santiago está construido sobre un camino anterior

Voz 0772 37:20 un camino que como bien dices ese nombre de camino de las ocas me recuerda un poco también el juego de la oca no que es otro juego de tradición centenaria milenaria con con aspecto iniciático que podría encontrar perfectamente sus paralelos con este con este viaje

Voz 24 37:37 pues sí efectivamente de hecho el se cree la la tradición cristiana cree que el juego de la oca lo que es el mapa cartográfico de parte del Camino de Santiago otros piensan que de un todo un todo Kick formal Camino de Santiago IRI vuelta porque la la el juego de la oca tiene sesenta y tres Casillas el Camino de Santiago antiguamente esas etapas vuelta lo que pasa que aprovechando aprovechando que que escritores cada última novela camino de la estrella pues me he dado cuenta sin sin ninguna base histórica que que lo confirme pues que hay que nacer el camino desde Santiago de Compostela la abadía de Clooney que son los que escribe en el Códice Calixtino famoso que se conserva actualmente la catedral de Santiago pues etarra el sesenta y tres jornadas también

Voz 9 38:27 no yo

Voz 24 38:29 bueno es una opinión muy personal mía pero me da la sensación que alguien que conoce el camino de ida no hace falta volverle a escala el camino de vuelta sin embargo eh yo entendería que existe más lógica si el camino fuera de Santiago de Compostela hasta la vaquilla se sentir de jornadas

Voz 0772 38:49 el caso es que en en bueno de cualquier forma la ciudad de Santiago se convierte en centro de peregrinaje sobre todo en el a partir del del siglo X con Bono pues con una tradición que llega hasta nuestros días no y que año a año ya se pierda la feos o sea aumente ese tenga aún no se tenga el el camino sigue ahí vivo no más vivo que nunca

Voz 24 39:13 pues sí efectivamente además bueno que en principio se podría haber pensado que nunca religioso incluso en los primeros tiempos bueno pues se había muchos cristianos que lo querían realizar a pesar de que tenían que convivir con muchos signos paganos como las las marcas de los estridentes quieran la pisada de la oca ICO muchos ritos y monumentos celtas que ya existiera antes de este ahora en la actualidad pues se ha convertido en un camino de reflexión personal Un camino no solamente en el tema religioso que para muchos servirá porque por supuesto pero para otros sirve como un camino de encontrarse asimismo

Voz 0772 39:49 yo tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago además junto con nuestro compañero José María Sendra que está aquí a los mandos de esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia hace prácticamente diez años yo creo que fue hay es cierto que aún aún estando trabajando aún estando pues en en otras cosas no el el grupo que que acompaña vamos a vivió de una manera muy intensa ese recorrido fue realmente una experiencia espectacular no quizás me atrevería más por en convivir con ellos de compartir con ellos esa vivencia que ellos estaban viviendo de una manera más intensa que la que nosotros como bueno pues trabajando para la radio en aquella ocasión pudiéramos haber hecho no pero imagino que en el en el siglo X ese camino sería lo que de cómo lo decía ahora más que un camino religioso practicamente casi un camino iniciático no hacía ese lugar el Finisterre por dónde se pone el sol que raíz a también con otras tradiciones ancestrales de otras culturas milenarias donde el lugar por donde se pone el sol es donde comienza otra vida etcétera no son muchos elementos mágicos los que quedan bueno pues se enlazados con este Camino de Santiago

Voz 24 41:00 sí sí efectivamente es que además hay un detalle adicional es quiere un camino político que hay mucha porque hay poca gente poca gente que sabe y este concepto de que el camino Santiago aparte de ser un camino religioso y un camino de unión entre entre cristianos de toda Europa pues era un camino político por qué pues porque era en un momento determinado era la única base de la que se sustentaban los reinos cristianos para mal tener viva la fe y poder recuperar contra los eficazmente Almanzor el control o la recuperación de los terrenos conquistados por el por el califato omeya de Córdoba

Voz 0772 41:40 está quizá estas aspectos más políticos lo que convierte a Santiago como tú señalas también en en tu novela campo de la estrella hecho practicamente que Santiago se convierte en un centro religioso universal de la misma talla que que Roma o Jerusalén

Voz 24 41:55 efectivamente y además ocurre una cosa muy curiosa el camino el Camino de Santiago y como lo conocemos a raíz a raíz del descubrimiento de la tumba pues se concibe en una época en una época un poco ate anterior a la que se realizó en realidad porque quisieron unir o vincular el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en vida de Carlo Magno cuando eso no no era posible porque cuando te lo miro era obispo de Iria Flavia hice descubre el el sepulcro del Apóstol Carlomagno ya había fallecido pero Carlomagno es el emperador europeo por antonomasia era el máximo exponente de la cristiandad en Europa se prefirió adelantar unos años el descubrimiento del del sepulcro para vincularlo sin vida de Carlomagno

Voz 25 42:52 el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en el primer tercio del siglo IX impulsó a muchos cristianos a peregrinar hasta Compostela para conocer even Henar sus reliquias hacía unos años que concluyeron las obras de la segunda Iglesia en honor al apóstol Santiago el Rey Alfonso III el Grande había proporcionado los suficientes recursos para levantar un templo más amplio y sólido que la humilde admita que guardaba la sagrada tumba del Santo las necesidades habían cambiado la construcción además de custodiar y honrar las reliquias del apóstol y sus discípulos Teodoro I Atanasio debía de ser capaz de acoger una mayor presencia de peregrinos llegados de los reinos peninsulares del resto de Europa eran los comienzos de una historia fascinante una fabulosa epopeya llevada a cabo durante siglos por miles de personas unidas por la devoción a la figura del Apóstol Santiago en un apartado rincón del Finisterre Le llamaban Compostela inca de las estrellas

Voz 0772 44:11 Compostela el campo de las estrellas o el campo de la Estrella como es el título de nuestro invitado Santiago Blas como esta novela publicada por Algaida que nos hace viajar en el tiempo a esa época medieval en donde el Camino de Santiago comenzaba a ser un un referente ineludible para todos aquellos que tenía en Inter tres bueno pues en ganar hay aspectos espirituales o beneplácitos por parte de la de la iglesia Santiago quizá es esta referencia no del del campo de de la estrella es uno de los más mágicos que pasan muchas ocasiones desapercibido no cuando hablamos ya de de de Santiago de Compostela

Voz 24 44:49 de hecho bueno pues el camino que yo no escribo en mi novela se realiza en el año novecientos noventa y cinco sigue la línea fronteriza de castillos que se paraban los reinos del califato omeya de Córdoba y los reinos cristianos

Voz 0772 45:04 lo lo llamativo quizá también es que nosotros tenemos en mente quizá un camino de Santiago por el norte de la península pero poco a poco la tradición el IED con y la atracción que que se sentía por la ciudad de Santiago hizo que a lo largo y ancho de la Península Ibérica pues o se multiplicarán esas vías de contacto no tanto desde el sur como desde el este o de lugares más al norte de la península para llegar a Santiago diferentes caminos de Santiago

Voz 24 45:32 sí sí efectivamente muchos de ellos han dicho que no era uno y Camino de Santiago sino que eran muchos y eso se puede comprobar pues mira hay en la actualidad una de las rutas que está cogiendo mayor auge es que el Camino Mozárabe el Camino Mozárabe parte de Málaga parte de Málaga sigue por Antequera Córdoba Badajoz Cáceres sube a Salamanca idea allí ya se dirigen a Santiago de Compostela

Voz 9 45:56 el coinciden un aparte con la antigua ruta

Voz 24 45:58 de la Vía de la Plata y ese es un camino que está acogiendo últimamente muchísimo

Voz 0772 46:05 caminos que en cualquier caso siempre están en estructurados uniendo ciudades uniendo pueblos uniendo en definitiva localidades que también reportaban desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista espiritual pues una serie de de beneficios tanto para las personas que vivían en este lugar desde el punto de vista económico pues el recibiera tantos peregrinos ya en la antigüedad era moneda de la actividad en la Edad Media hasta nuestros días era pues una garantía de prosperidad pero desde el punto de vista espiritual esas paradas que tú por ejemplo estabas comentando ahora en ese camino Mozárabe permiten también el avance no me místico me atrevería a decir iniciático no del de la persona que va haciendo ese camino

Voz 24 46:50 sí sí y además es un compendio de circunstancias que lo que hacen en definitiva el conjunto de todas ellas es unir poblaciones en poblaciones antiguamente cuando se necesitaba mantienen el espíritu cristiano y de recuperación en la península vivo sí será ese era uno de los puntos importantes que tenían en mente los reyes cristianos

Voz 0772 47:11 lo comentabas antes desde el punto de vista político era importante no porque era un lo comentabas también ahora en en esta última reflexión era un quizá un una excusa perfecta para buscar esa cohesión de los cristianos ante la expansión musulmana desde comienzos del siglo VIII que no es casual no que la tumba de de Santiago de Compostela pues de la tumba de Santiago Apóstol mejor dicho surgiera no en un momento que que quizás de de crisis de los reinos cristianos

Voz 24 47:38 claro efectivamente además hay un hecho puntual es que Carlo Magno ya tenía ya tenía experiencia en invasiones árabes cuando indague en el antiguo Reino de Aquitania lo que hoy sería toda la Provenza francesa la zona de la Costa Azul cuando empiezan a subir y se pasan Toulouse si introduce es cuando se tienen que enfrentar en Poitiers con los tópicos genéricos Franco de de Carlos Martel pues tiene una experiencia lo suficientemente amplia para no querer volver a repetirla y qué es lo que hace prefiere ayudar económicamente con tropas a los reinos cristianos pero sí en las guerras sean de los Pirineos hacia abajo

Voz 0772 48:21 tú novela se ambienta en a finales del del siglo X en la época de de Almanzor y donde los reinos cristianos están sufriendo pues los ataques a musulmanes no soy soy un poco el detrimento no de de esa parte norte de la península Ibérica que todavía más o menos seguían independiente pero también el Camino de Santiago no solamente recibió oí fue fuente de inspiración de de cristianos de la Península sino también de otros lugares de Europa lo que nos está haciendo pues es reforzar un poco esa idea no de de Santiago de Compostela como centro religioso universal en aquella época pues lindando como comentábamos con con Jerusalén y con con Roma en en la importancia de de espacio de peregrinaje no

Voz 24 49:10 sí efectivamente efectivamente entonces bueno la idea era potenciar el Camino no solamente a nivel de la Península sino que Europa conocieran la existencia de Santiago y que quisieran venir a peregrinar por la ruta sólo las diferentes rutas para mantener eso que decíamos antes en espíritu