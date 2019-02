"Mi hija, doctora en biofísica, está en paro. Como muchos investigadores tendrá que dejar su vocación"

Voz 1

hola me llamo Jesús el otro día en el once de febrero se celebró el Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia el objetivo era despertar vocaciones pero voy a contar investigadora de veintitrés años ya no necesito ninguna campaña para incentivar hizo el doctorado en el Cesid es doctor en Física por la Universidad Autónoma de Madrid cum laude a pesar de este expediente que académico pasa un par durante un año yo currículo una varias empresas y al final bueno pues investigación industriales lo que turbas pero bueno lo suyo era en realidad investigación científica así que lo cual dio una una beca postdoctoral que será entonces la hace todo a pesar de que se cobraba mucho menos de lo que cobraba cuando estaba haciendo la investigación impresión bueno cuando terminó de veintitrés meses pues ha pedido otra de la misma forma que que le ha sucedido otros compañeros suyos pues le ha sido denegada todo ese trabajo todo ese esa pasión que que tenía ese esfuerzo pues han quedado tirar por la borda ahora de nuevo se encuentra en el paro la situación que es la de ella tiene muchos investigadores pues doctorales el final terminan dejando la investigación que ya está terminando ahora mismo un máster para poder presentarse profesora física en inglés se va a dedicar a educación probablemente también les gusta pero no es lo suyo dar ocasión suya es de investigadora por cierto durante el año que esto con el paro al terminar cum laude el doctorado en Física como demandante de empleo sólo recibió dos ofertas de trabajo del INEM primera oferta recibida animadora en judo en segunda y última oferta recibir ya trabajos agrícolas en la vendimia francesa en esta segunda vez está inscrita como demandante de empleo no ha recibido oferta algún del caso de Mijas que reflejan la situación de todo el colectivo vamos