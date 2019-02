Manu Carreño: "En el Atlético de Madrid todo gira alrededor de Simeone"

Voz 1375 00:00 bueno pues nada hay clubes que giran y basan todo su proyecto entorno a una estrella hay otros que lo organizan todo y lo basan todo en torno al presidente hay otros que en los que todo gira alrededor del entrenador y este es el caso del Atlético de Madrid todo gira alrededor del Cholo Simeone lo que diga el Cholo va a misa pero así a misa de doce a misa de ocho a misa que queráis el Atlético ha hecho lo que ya sabíamos contra quienes largar hace unos meses que iban a llegar a un acuerdo que ya estaba esto más o menos ha encarrilado para que en Cebreros hiciese oficial ya si has ido Pedro Fullana hoy el Atlético Madrid por sorpresa día de San Valentín ha dicho nuestro amor eterno casi

Voz 1142 00:42 si no era un mal día para reafirmar esa relación eterna entre club muy Tech de ha hecho oficial ese acuerdo que avanzó también la Cadena SER SER Deportivos que con todo Talavera el pasado veinticuatro de enero en esos términos es decir que iba a renovar dos años más su contrato hasta dos mil veintidós estampado hoy la firmas hecho el vídeo oficial y una fotografía de familia en la que hemos visto a Simeone a Gil Marín Enrique Cerezo Andrea Berta al profe Ortega a Pablo Barcelona el técnico de porteros a Nelson Vivas su ayudante que trajo desde Argentina a su jefe de prensa José Luis Pasquet pero no estaba el Mono Burgos y la razón de que el segundo entrenador no estuviera en la foto de familia es que no ha firmado la renovación que sí afirma dos Simeone y el resto del cuerpo técnico va a seguir negociando le queda un año más de contrato hasta el dos mil veinte si van a seguir negociando porque de momento el Mono Burgos no acepta las condiciones económicas que sí han aceptado el rastro el resto de miembros del cuerpo técnico una fotografía como digo falta todavía un miembro que se va a unir en los próximos meses sin no hay nada extraño que tenía esta voz en la con Simeone de protagonista en el día de hoy en ese vídeo que ha difundido el Atlético de Madrid para dar la buena nueva

Voz 0501 01:57 agradezco a toda la gente del Atlético de Madrid por el apoyo a la continuidad de este proyecto donde nos espera un futuro hacia el dos mil veintidós con mucha ilusión pero con mucho desafío lo que me genera eh volver a renovar con el con el Atlético de Madrid de todo lo que veo de cara al futuro yo trabajo veo gente digo gente involucrada para para seguir creciendo veo ilusión juventud el camino tiene que continuar como cuando empezamos aquella noche Málaga pensando solamente en el partido

Voz 1375 02:32 partido yo te debe el Cholo se presenta a buenos que hay aquí gente de pie cachondos se ponen detrás no no voy a dar nombres pero se ponen detrás aplaudiendo todos en pie es que el Cholo Kiko presenta este vídeo se presenta a la alcaldía a la prensa a la alcaldía de Madrid la presidenta la presidencia de la Comunidad

Voz 1266 02:47 es una cuestión tendría opciones pero pero está poniendo a huevo Manu porque al día de hoy que cuanto diga dos verdades

Voz 1 02:55 no obstante

Voz 1266 02:56 ya gana con facilidad a la hora de de trincar lo que hace Generali revalorizar pues un ayuntamiento una comunidad pues seguramente sí sí que lo número valga hacia arriba lo que ocurre con el Cholo Simeone que si lo escuchamos hace tres dos cuatro año pues el mensaje es absolutamente

Voz 2 03:14 el mismo iré pues lo que es

Voz 1266 03:17 yo me quedo con el tema de la ilusión la ilusión que tienen los jugadores la ilusión que detecta en el club a la hora de ir creciendo es un matrimonio pues totalmente no seguro de cara a lo que es el el futuro sólo se confirma con la firma yo lo que sí pienso que tiene están con tanta confianza que el día de mañana cualquier problema que tuviese uno otro yo creo que se sentaría salarial la mano en no habría ningún inconveniente no veo yo hay una hipoteca de sentimiento entre el Cholo y el Atleti Madrid porque entienden a la perfección y no llegaría en ningún momento problema en que

Voz 3 03:48 eso de que surgiese cualquier cosa no les interesa aseo o a I got o su mensaje no le llegase tanto al jugador como al club los tiene el bote a todos no se puede decir es que cuesta encontrar una Atlético que hoy sea crítico con el chulo

Voz 1375 04:01 porque porque porque porque es muy difícil serlo no pero es que no hay esa es casi unánime Gustavo Pablo y Talavera la los Atlético están sea es que no hay nadie que debata el Cholo mira