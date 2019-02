"Vivir en la calle es duro y monótono. Se te va el día en asearte o en lavar tu ropa"

Voz 1

00:00

hola buenos días secos si yo tuve que dejar mi casa porque mi padre mi padre alcohólico pero me he visto en la calle muchos años y bueno pues me ha costado mucho pedir ayuda para ahora estoy en manos de la trabajadora social y bueno pues estoy de una prestación social con esa prestación situar una habitación no sacó adelante adelante no para una habitación entonces estoy haciendo cursos de formación ellos desde la calle claro porque si no me pagarse una habitación no podría ni tan siquiera de esos cursos de formación es ahora es cuando me estoy formando cuando cuando he podido es claro en el momento en que me he atrevido a pedir ayuda porque también cuesta mucho pedir ayuda es que parece muy fácil pero hasta quiere así el paso no ha costado muchísimo también y ahora es cuando empiezo a retomar sí pues eh muy monótono que no intente hacer lo que puedo tanto a ver si te va al día en las eh arte lavar tu ropa en las cosas cotidianas que qué hacen ustedes que no les cuesta nada dormirnos o sea yo no puedo lavar la ropa la supermercado hecho que quedar ahí hasta que se mes de quién es el día que parece que la gente piensa que porque estamos en la calle que nos sobra tiempo voy a contar yo no faltan ahora es muy muy duro pero bueno de todo esto como pueblo