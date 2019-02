Augusto Hidalgo: "La gestión local prevalece"

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:16 cinco minutos diez y cinco aquí en Canarias has muy buenos días les hablamos desde un lugar maravilloso estamos en el Castillo de la Luz la sede de la Fundación Martín Chirino querían este sencillo espectacular y nosotros hemos venido al carnaval más que esta mañana verdad ha cruzado la la vida para nosotros el titulares muy claro está no en Las Palmas de Gran Canaria el titulares Pedro Sánchez adelanta en Carnaval a partir de ahora gente disfrazada fingiendo que es lo que sí que yo creo que con esa definición nos nos vamos a quedar esta mañana su placer deberá estar aquí con ustedes y una vez más la radio volvió a demostrar una y otra vez que la vida se antepone y que después de ese de ese anuncio que acabamos de conocer y esas valoraciones y todo lo que nos queda claro si viene un tipo interesante en este país vamos a vivir un tiempo interesante pero ese tipo de decisiones fíjense acepta afecta de una forma mucho más decidida de la que creemos a la a la vida por ejemplo en la ciudad de Madrid el día veintiocho de abril se iba a celebrar un maratón la organización de ese maratón acaba de lanzar un cómica diciendo tranquilos ya veremos qué hacemos es decir la política afecta a esa gente que esta mañana ha salido a correr a las seis de mañana y ahora no sabe si va a celebrar ese ese maratón uno todos y cada uno vamos a tener una una opinión sobre lo que estamos viendo esta mañana lo importante es que la vida continúa que hoy aquí en muchos lugares empieza el carnaval que esta tarde que recuperó los niños del colegio y que hay que ir a casa en que pase de comprar leche para mañana la vida sigue afortunadamente nosotros contamos esta mañana con alguien que es de esas hay un grupo selecto de personas que al conocer la fecha mira si han pensado vale veintiocho de abril a partir de ahí una maquinaria ha empezado a activar como lo hacemos y cómo cómo no lo hacemos es el al el excelentísimo señor alcalde de un a alcalde de Las Palmas de Gran Canaria buenos días muy buenos días

Voz 0264 02:24 el está entre la octava novena ciudad de este país no la novena or llegó a ser la séptima adelantó Mursi de Palma por poco pactamos somos la novena ciudad en ese país entonces vamos a utilizar

Voz 1995 02:36 la fortuna de estar aquí con con esta gente fantástica que esta mañana medida vernos para ser la voz de los alcaldes

Voz 0264 02:44 no pero bueno pero en fin la vida

Voz 1995 02:46 desde el alcalde respira usted al saber que la fecha no coincide con ese bueno super Domingo no

Voz 0264 02:53 hiper dominio ver domingo aquí canario que nació siete urnas para que nos hagamos una idea imagino Vd y siete urnas sea común con una caja hay que ir a votar con la mochila el mailing llegaban Caja Dámaso con las canciones porque clamó todas esas papeletas imposible de

Voz 1995 03:10 pero bueno ambiente pero espero en Canarias eran cinco el día del seis de mayo de diésel serán cinco urnas

Voz 0264 03:16 cinco Horna veinte días después de la de la generales sí que tenemos también otra carrera entrada de de rally credo tenemos el hay un rally bien las Canarias el día veintiocho de abril para amigos del rally ya veremos ya

Voz 1995 03:33 vemos que hacemos

Voz 0264 03:34 porque es verdad que la vida había continúan es evidente pero bueno vamos mantener una vida frenética España en una gira el próximo día yo no digo que hayamos respirado si yo hubiera preferido de enero doctora en otoño sin lugar a dudas yo creo que todos los que estamos haciendo gestiones en a nivel local autonómico lo hubiéramos preferido porque se mezcla la realidad nacional con la gestión local muy creo que lo que la gente debe votar en unas elecciones locales autonómicas en lo que ha hecho el Gobierno en cada localidad lo hemos hecho una gestión que creo que que ha puesto tozuda en en el mapa que ha mejorado la actividad económica que ha conseguido generar empleo ahora vamos a tener una veinte días antes todo proceso que empieza allá donde vamos a hablar de otra cosa no pero bueno esto es parte de la vida parte de la política

Voz 1995 04:21 no tenemos la fortuna de estar rodeado de mucha gente que que hemos compartido este momento pues hasta que un rato escuchando por supuesto la Cadena escuchando lo que tenía la tendría que hacer el presidente pero claro cada uno hecho sus cuentas usted estará pensando como muchos otros alcaldes de España hay presidentes de distintas regiones y comunidades que a ver yo pienso campaña ahora vale pero tengo unas elecciones que son el día veintiocho de abril es difícil que de estas elecciones algún resultado Clar de porque es difícil

Voz 0264 04:48 este habrá un Gobierno el veintiséis de mayo

Voz 1995 04:51 difícilmente de ahí saldrá una mayoría absoluta con lo cual usted hace su campaña usted y todos los alcaldes de España van a hacer su campaña electoral hablando de lo suyo de Las Palmas Gran Canaria que sea mientras que se está configurando un gobierno que tardará con lo cual

Voz 0264 05:08 bueno al procesos previo porque ojalá las campañas escribieran estrictamente a los quince días previos a las elecciones que sería casi como empezar la campaña bueno a ver el comienzo oficial justo después de las elecciones no pero no es así de hoy estamos constantemente en ese proceso de información a la ciudadanía entonces estos meses es verdad que vamos a tener un escenario de debate sobre realidades que tienen que ver con Cataluña bueno enmedio el proceso del proceso todo esto va a enturbiar la situación y el debate de lo local podrá verse enmascarado pero yo espero sinceramente lo digo con sinceridad que al final porque esto cada vez más así la gente determina el voto dependiendo la urna el que se encuentra delante y en que se encuentre cinco os encuentre siete va decir bueno lo que se ha hecho a nivel local es una cosa lo que se ha hecho a nivel nacional les otra lo que se ha dicho a nivel insular y la gestión local también prevalezcan

Voz 1995 06:04 de qué va el lo local me interesa más

Voz 0264 06:07 la gente no se convencido

Voz 1995 06:08 más le vale a usted que decir para que lo sepa que sus partidos el Partido Socialista el titular le ha gustado el que Si bueno pues

Voz 0264 06:18 de haber sido hoy el pregón del Carnaval empieza hoy también hace hubiera valido

Voz 1995 06:23 bueno nosotros hemos venido el titular para nosotros es Pedro Sánchez adelanta el el Carnaval es una época donde la gente claro es que quiere pensar en la más dura hasta el diez de marzo creo no

Voz 0264 06:33 dice si estás en una fiesta en realidad ya hemos hecho un acto previo porque realizamos un acto en el que los candidatos a la distintos actos del Carnaval a presentó las draga ha de dar Reina Infantil Dama de presentar un Haití previo al carnaval Isa convirtió en otra fiesta aquí lo hemos empezado ya antes pero es verdad pero ahí termina un mes después

Voz 1995 06:54 pero hay que poner freno hay que bueno ha estado un mes pero hay que poner freno eh

Voz 0264 06:58 en una época lo que intentamos reducir intentó reducir a dos tres semanas pero nada

Voz 1995 07:02 pero es que el Carnaval empieza hoy quince de febrero y hasta el día de marzo efectivamente

Voz 0264 07:07 algunos dicen que por eso tenemos el mayor fracaso escolar en esta fecha pero bueno yo creo que hay que somos una ciudad mucho más feliz miramos al mundo con buena cara y a traemos a mucha gente en esta fecha es garantizar

Voz 1995 07:20 estoy seguro y aquí cuando hablamos de poner siete borrascas que aquí usted apremios e a en el Parque Santa Catalina que es un sitio maravilloso que está muy cerca tienen premio a la mejor murga a la Reina a la comparsa mejor grupo infantil la mejor lo difícil no es no ganar un premio en este carnaval el premio al mejor de la mina

Voz 0264 07:40 lleno está además de ochenta candidatos y candidata a todos esos premios a que ojalá pudiera entrar los todos pero no es así pero sí es verdad tenemos muchos actos de hecho eh lo que tiene Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que se parece a la ciudad es muy cosmopolita lo hemos ido transformando al año lo lo bueno que tiene que tiene una parte tradicional ha ido evolucionando y esto es lo que creo que nos ha colocado en el mapa con una fiesta internacional la Gala Drag no existía la hasta hace dos décadas y lo hemos colocado N en el mapa e ir ha convertido uno de los escenarios más importante incómodo hablamos no tenemos calendario fijo cambiamos las fechas las adaptamos a la gente de hecho hemos concentrado en el fin de semana que va del día uno de marzo al día cuatro-cinco el martes de Carnaval miércoles los actos más importantes no sé si alguien quiere venir Las Palmas de Gran Canaria hace semanas luego pasa fantástico segregarse una semana más puede disfrutar de muchos masacres

Voz 1995 08:34 es decir que sí que era alcalde dice el cuatro-cinco que lo vimos el seis siete no que si hay que alargar el Carnaval sea Lorca bueno creo que el lo que hemos conocido hace rato esa noticia a ustedes les ha venido bien porque habíamos apuntado a mi querido amigo sueco John Cale buenos días le habíamos dado el concurso de Drac pero iba a aparecer aquí no creas no está que quizá con la dimensión de la noticia no no era no era nada oportuno eh tú llegaste a esta isla por primera vez hace hace varias décadas varias décadas cuantas

Voz 0264 09:09 Annie estacada se a San Agustín abriendo plaza de Piñero de turismo sueco mano mis padres que yo hace cincuenta años más o menos no son menos hace cincuenta años Tom calen

Voz 1995 09:25 este sueco vino han notado algún cambio

Voz 0264 09:31 nada se ha vuelto San Agustín ahora evito cambios seguro fuera Premier aves que ha visto palmeras en mi vida es claro en Suecia y hay mucho Pino pero poco palmera no verdad

Voz 1995 09:43 sobre la llegada de de los turistas a usted tiene un plan para porque hay que hablar de todo es un problema que este país se ve muy bien en estas islas en las Baleares se ve muy en la costa lo el turismo es una conversación que tenemos todavía pendiente Nos gusta muchos nos ha permitido elevar este país a lugares donde no pensábamos no imaginábamos que pudiéramos llegar pero mucha gente piensa que que empezará a regular por ejemplo el tema de los apartamentos turísticos e es un asunto que hay que regular es decir que hay que hacer algo y usted se lo tiene claro

Voz 0264 10:12 a sin duda piense acabar hablar de San Agustín en los a hace cincuenta años bueno lo el turismo en realidad en Canarias

Voz 1995 10:19 lo diga a si no

Voz 0264 10:21 a bastante repetirlo a centrando más fácil en aquella época en realidad el turismo en Canarias estaba en la ciudad de Las Palmas canaria y en El Puerto de la Cruz en Tenerife el turismo de masas turismo en Canarias empieza el nueve cero tres además empieza a los años sesenta setenta en esta ciudad en los años ochenta desaparece de Las Palmas de Gran Canaria traslada al sur de la isla donde sólo grandes complejo turístico en Canarias lo conocía me en Baleares lo conocía en la costa mediterránea lo que pasa es que en las plataformas digitales lo han trasladado las zonas urbanas y lo han multiplicado de forma exponencial y esto se ha convertido también en un problema sí harto es no tiempo en una actividad económica importante todo hay que decirlo nosotros estamos reactivado desde el punto de vista del turismo tengo generando un veinte por ciento de aumento turístico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria son dato que sólo se daba en los años ochenta cuando el boom del turismo en toda España y al mismo tiempo eso ha provocado un boom en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la vivienda vacacional de la que más ha crecido en toda España te pasa que esto es una competencia de las Comunidades Autónomas pero los ayuntamientos tenemos que hubo Coto tenemos pocos instrumentos para hacerlo pero en Las Palmas de Gran Canaria verdad que tenemos una normativa que desgraciadamente no se cumple como debiéramos porque no tenemos detrimento para fiscalizar la porque no lo han quitado del punto de vista legal pero que tiene que ver con que oiga si el bien del Casino él está generando económica gente que vista viviendo esto muy bien pero no puede haber una molestia ni genera un problema con los residentes actuales nosotros in pedimos que haya viene vacacionales que no te en Acceso separado de la de la vivienda eh residencial étnica iba en el mismas alturas que lo viviendas residenciales de todo un elemento distintivo importante así todo la actividad leyenda ocasional sigue existiendo en esta ciudad una ciudad que está generando la construcción de veinte hoteles nuevo porque tenemos un boom como decía turístico importante en este momento estamos están cubriendo veinte hoteles nuevos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria porque el aumento ha sido muy grande sobre todo con la llegada a los cruceristas no lo prometido una de las capitales esta mañana llegó a un crucero con enorme estoy aquí leyendo Sebastián que leí ayer nosotros hablamos el podíamos ir el sábado al llegar pues han palentina lo que procedía las hablamos del del Poli amor usted Gobierno política ocurre muy abordando eh

Voz 1995 12:36 ah es que es difícil hay que mezclar el Carnaval San Valentín la política pero usted es partidario entonces de dicen

Voz 0264 12:46 eh política una buena guía

Voz 1995 12:49 por llamar usted gobierna con Nueva Canarias con Las Palmas puede que sea posible aquello de la canción no dos y no estar loco y además creo que somos

Voz 0264 12:57 ejemplo a nivel nacional lo digo con orgullo creo que efectivamente no sepan en Las Palmas de Gran Canaria verdad gobierno yo sí del Partido Socialista pero gobernamos con nueve canaria una fuerza nacionalista de izquierdas con Podemos buena plataforma que se presentó a las elecciones que se llamaba Las Palmas puede que podemos Equo Enrique reunidas es decir y gobernamos todo dentro del Gobierno no es un apoyo externo es decir hemos gobernado durante cuatro años ya yo creo que con una absoluta estabilidad hemos demostrado algo que les ha costado entender incluso a mí correligionarios en el resto de España que que esto se podía hacer que no que era válido tener eh a todas las fuerzas políticas de la izquierda dentro del Gobierno para demostrar que eso podía gobernar con seriedad con estabilidad genera actividad económica que se puede generar empleo y que no iba por ningún cataclismo que si lo hacíamos con expulsando a las otras fuerzas de izquierda por no queríamos mezclar no a un gobierno lo único que voy a provocar inestabilidad política Hay mal gobierno lo que creo que lo hemos demostrado ha empezado Gobierno otros conocimos

Voz 1995 14:00 a mí toda mi me fascinan porque una vez que abrí la mente ayer conocimos hablamos con una persona que tiene una pareja que sube tiene otra pareja espero que esa persona no es pareja de la otra parejas es de la suya a divertido es verdad que el alcalde lo del podíamos rebuscada eso es bueno nos hemos venido a esta esta maravillosa ciudad siempre es una alegría llegar a estas islas no es verdad es verdad cuando dicen el tópico no las Islas Afortunadas y si yo lo entiendo cuando llegas ahí dices ahora entiendo lo de porque las llaman las afortunadas y entiendo que resulte para ustedes muy difíciles y aquí yo conozco algunos buenos canario Pablo González dadaístas nuestro compañero que es estas islas pero es difícil salir de aquí serán aunque sea usted lo ofrecen en este nuevo Gobierno perdone usted sería Madrid

Voz 0264 14:53 yo soy candidato de nuevo a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria sí sí sí que le gusta viajar mucho como todos los canarios está viajar mucho en este momento creo que lo realmente importante es un reto espectacular que volverá a gobernar esta ciudad hombre estiman la mesa serían fantasma Nico y creo que debe haber más canarios en Madrid lo digo con sinceridad para que tengamos una perspectiva distinta de cómo les vemos a dos mil quinientos kilómetros de distancia en de estancias porque desde la distancia ACB un a veces es la forma de otra manera la situación de otra manera y creo que nosotros con nuestro talante aquí en Canarias creo que deberíamos daría un toque distinto de la realidad de Madrid sin lugar a duda cuando ha pasado creo que lo hemos dado el ministro incluso canario eh pero ante la emigración al presidente canario pero estaremos democracia por lo menos pero desde luego si ha habido ministros canarios muchos algunos alcalde de esta ciudad ha dado otro perfil pero bueno ya digo centrados en Las Palmas de cueste ver cómo estáis

Voz 1995 15:51 aquí lo entiendo y viene mucha gente aquí también

Voz 0264 15:53 nuestro fuerte en que viene Marruecos

Voz 1995 15:56 pero créame que me en los últimos meses hemos recorrido todo el país en Pontevedra Jaén hemos estado en muchas ciudades y siempre es un verdadero lujo y creo que que los oyentes de la Cadena SER también lo valor a hablar con la gente que está en la primera línea de la defensa de la vida de los ciudadanos que porque al final la vida lo que vemos es lo que las palmeras que vio tome el primer día que yo hace cincuenta años aquí en hay grandes cuestiones políticas esta mañana Pedro Sánchez fechó y un memorando relata el relato de los oye pero luego están las las cuestiones de de la política de la realidad y ustedes manejan un paseo básicamente de suyo por la mañana refleja muy bien mucho mejor el estado de una ciudad que el relato que que puedo hacer cualquier otra persona

Voz 0264 16:40 es que esto que bueno lo que decía Ribé una este sociólogo alemán murió sé muy poco todas la nueva modernidad la política local es lo más cercano al ciudadano eh vivimos una realidad totalmente distinta de la política nacional verdad que lo envuelve todo pero al final lo cotidiano cuando estamos en el en eh en el día a día cuando estamos viendo la realidad cotidiana a los problemas de la gente algo muy sencillo y muy cercano esto es verdad que no son las grandes ideas pero sí es verdad que es la gestión de los conflicto diarios en el y un político local tiene que estar permanentemente metido en esto es el que busca soluciones más rapidez que la gente vea esto se palpan la política local en fantásticas es muy dura yo simple llamó la trinchera no de la política pero a lo que la gente al final te exige como responsable público en el día a día las grandes proyectos evidentemente transforman mundo hoy ya Estados pero luego lo nuestro trabajo es cotidiano y transformar

Voz 1995 17:32 a diario pues a disfrutar del de carne igual que se viene por delante el día veintiocho de abril el veintiséis de mayo Augusto Hidalgo el alcalde de Las Palmas Gran Canaria feliz Carnaval y muchas gracias