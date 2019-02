Jabois son deba llegar esta campaña a mi me encantaría saber ahora si todos esos guardianes que sean auto erigido en expendedores de carnets oficiales de la buena víctima de ETA la mayoría de ellas de ellos sin que les haya rozado una amenaza de muerte en su vida también la emprenderán a insultos contra Ordóñez como ya lo han hecho muchas veces contra Sémper y contra cualquiera que no piense cómo hay que pensar respecto a la banda terrorista un español colgará además que en algún momento de la política española el Partido Popular decidió que a ETA también en algún momento esa idea disparatada Se fue abandonando y ahora Pablo Casado que es una especie de arqueólogo de sí mismo recupera el Time ha dicho que la agenda de Cataluña es la agenda de ETA lo tiene muy fácil para saberse la agenda de Cataluña es la agenda de ETA que miren su propia agenda a cuantos funerales salido en los últimos cinco años acatar

ah ah ah yo he dicho que que amo España Ike amo a las gentes de España a la lengua y la cultura española porque es verdad porque es verdad porque llama la atención de la manera dice

pero la detente en eso fíjate bien me la creo pero tú crees que es la declaración de amor de un extranjeros

Voz 1389

01:43

tengo una canción de amor que viene claramente de fuera mira a un extranjero le pones doscientas cámaras de televisión y un micrófono en Madrid lo primero que dices yo amo a España ni el más patriota te dice amo a España te dirá Viva España te dirá yo doy la vida por mi país pero bueno mi dinero prefiere vivir en Suiza pero amo España es el único español que lo dices Julio Iglesias y qué no vive aquí hubiera quedado más claros y Junquera después de amo España hubiera dicho sus lenguas sus gentes su siesta sus tapas y sus toros no pero hubiera sido ya de la evidentemente eso es una declaración de independentismo amo España es una declaración de estoy tan fuera estoy me siento tan emocionalmente lejos que os quiero a todos buen fin de semana a ver sin de semana días