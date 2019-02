Nadie Sabe Nada: Cómo ganarse la vida, el tutorial (16/02/2019)

Voz 1 00:00 la Cadena SER presenta nadie sabe

Voz 4 00:30 si no son reconocidos en los registros a dice uno guapo

Voz 0057 00:36 y no guapos guapos y si me lo han dicho a uno pero creo que me lo

Voz 4 00:42 era mi verdad bueno no es que la es es ha perdido

Voz 0169 00:46 bueno bienvenidos al programa gracias por estar aquí

Voz 0057 00:49 desde el Teatro Lara de Madrid sala Lola en breves

Voz 0169 00:52 en la Cadena Ser con el nadie con Berto Romero cómo estás

Voz 0057 00:55 Berto pues vigente a pie cómo va la cosa como semana muy bien bien bien bien tienes algún dato prepara es una cosa que te quería comentar que me hizo gracia sí que sabes que en marzo que no sé cuando cae pues está al caer está caer marzo voy a estar aquí

Voz 5 01:13 cuando en el en el Teatro Capitol en la Gran Vía de jueves a domingo

Voz 0057 01:19 entonces algún algunos digitales pues ya se han hecho eco de la noticia para los digitales ahora mismo son el periodismo de referencia yo lo que diga un digital vamos me tiro por un puente es una cosa sí sí hay entonces tengo uno que te quería comentar porque me ha hecho mucha gracia porque es un digital que anuncia Mi no se indigesta que tu llegada eso no es que sea Madrid free

Voz 6 01:43 punto org no lo conocían bueno

Voz 0057 01:46 y entonces hace gratuito no no no lo sé Madrid os una proclama de libertad no es un deseo Guadix libre es un deseo Madrid Madrid Madrid libre de humo que sería Free Madrid no hubiera Madrid Madrid libre vale entonces y han hecho una nota y me hace mucha gracia porque en principio es como para animar a la gente que venga pero antes de animar a la gente que venga me mete como tres hostiase muy guapa entre Berto Romero lo que tienes mucha tontería muchas tonterías en nombre de mi espectáculo hasta ahí bien no no llegó a la verdad entonces diste dice el texto dice así Berto Romero ex actor de éxito en su aventura en un poco eh dices eso sería es autobiográfica en sus incursiones en el cine lo hemos comprobado fue presentador televisivo primero pero se dio una leche y terminó como colaboradora estrella se hallará la prima el primer golpe pero sigue participa en uno de los mejores programas de la radio española el Nadie sabe nada junto a Andreu Buenafuente

Voz 7 02:47 participa o sea no no no no como presentes

Voz 0057 02:52 la no codirige no no participan en el programa lo tiene Andreo y él a ver sí sí te casualmente es cada semana pero ya acaba con hasta el reciente frutos secos Gate era un referente del picoteo nació tres hostias y luego ya ya sé encarrilar

Voz 8 03:11 pero por lo que siempre ha sido más conocido Berto es por ser uno de los mejores cómicos

Voz 0169 03:15 ahí es el que tenía etc etc pero me me me pues yo veo viste muchas gracias comentario de texto Care yo veo infantilismo involuntario quería hacer una introducción graciosa e pero como que a veces eso pasa esto es una broma hice te corta la salsa como que queda faltón pero no veo mala intención yo no no no no son los saca a colación el yo yo me sentí como un pulpo al que hay que meterle unas cuantas bastante ante para que esté tierno ya pero piensa que hubiera habido bilis

Voz 9 03:44 pero bueno te perdona luego te te arrastra como muñeco por el barro

Voz 0169 03:47 sí sí sí cuando lo dice mejores cómicos del país ahí está

Voz 0057 03:51 no eh

Voz 9 03:55 era para compensar no no me pero recordar

Voz 0169 03:57 en Tous diez años de televisión en un experimento aunque bueno no funcionó como resumen de tu etapa televisiva yo me parece que es como vamos a hacer no muy bien muy claro el Madrid Madrid Madrid Free yo lo veo por el frutos secos Gate que ahí se ve que el tío la tía control ahí escucharlo ahora se hasta que el comentario de texto oye marzo estas aquí pues eh qué lástima no saber Cinema marzo estoy es tarea o estoy aquí ya ya yo creo que es casi marzo es casi marzo yo creo que sí prácticamente por tan como lo noto yo sé es casi marzo sí porque ya llevamos algunos programas

Voz 10 04:34 eh dedicada a acelerar el calendario un mes detrás del otro y eso es así

Voz 0169 04:39 bueno pues nada eh es que tenía una idea para decirte Se me olvidó de cabeza tengo así que me he venido si va a estar en el Teatro Capitol una cosa que lanzó aquí ya sabes que yo era lance ideas que involucran a la Cadena Ser antes de que lo sepa la Cadena SER ha trabajo poco ese a saber por porque no hacemos un nadie sabe nada desde el Teatro Capitol con personas caro

Voz 0057 05:00 Nicolas en el teatro por la mañana

Voz 0169 05:02 donde tú actuará por la noche llama Melocos

Voz 7 05:08 me parece maravilloso a la

Voz 0057 05:10 igual habría que explicárselo a a los del Teatro Capitol también por si a esa hora tienen algo por si vienen gente no claro que no tienen ellos algo crujió trabajemos sí supo cuánta gente cabe en el Capitol allí

Voz 4 05:24 sí ya que estará me diga más pero si tengo bastante eso es inmenso ahí

Voz 0169 05:34 cuando es cuando se ponen agotadas no hay zonas de del teatro que ni ellos mismos saben que las

Voz 0057 05:40 en él

Voz 0169 05:41 a veces hay más hay más sillas aquí más personas no sí bueno vamos a trabajar eso sí es posible y si no pues como esto nacido aquí pues mira echáis mili algo creo me ilegalidades va yo con el algo ya tiro venga oye si te parece Reyes el mando de la semana pasada una una situación que se vivió al final del programa eh un paquete hito que tengo es la más actos de forma triangular no sembró una expectativa también que nosotros denominamos la brecha

Voz 11 06:12 a tu

Voz 12 06:19 buenas tardes con porque

Voz 10 06:22 no no Washington Denzel Washington trabaja estos

Voz 0057 06:26 a la brecha

Voz 10 06:29 bueno un espectador que queramos extraer en directo hombre por supuesto brecha esta relación ya terminada salas que mañana puede acabar al no

Voz 7 06:52 siente estás

Voz 10 06:56 vale sólo un hombre podrá impedirlo Denzel Washington sino abren de ese paquete es se lo abre de ese paquete quizás sigan juntos se lo abre es verdad que lo acababa Prado pero ha eran aún como un extra que aquí estoy jodido es un extra que dice es Denzel Washington como es pues la radio para de qué se extrañas joder llevamos dos meses de rodaje me impresiona la brecha la brecha dos cómicos amenaza camisón camisa bueno pues es nexo

Voz 0169 07:32 pues es ya un perdona a mí lo que me mola que se los hacen el año antes me fascina pero eso es un bueno postiza que sólo una imagen mejor entonces los simples dicen una ex dices olé tus huevos Next que el se ha acabado pero tu tiempo preparado algo eh tú ya tienes prepara

Voz 10 07:53 algo tiros London de los monos trabajaba como mi madre que a veces cocinaba y lo dejamos congelado exacto

Voz 7 07:59 exacto canelones

Voz 0057 08:12 quedan los lo Summer me gustan más los los que trabajan lo estacional no este verano

Voz 6 08:23 también Adriano si Itu Ciudadanos tengo que

Voz 0169 08:26 ya verá no no para nada esto no que Trailer más algo así ya sacaba Altair vale pues bien estamos en la verdad esto no lo trajo un un oyente que vino de la semana pasada yo estoy un poco nervioso no ha podido volver esta pero que sea

Voz 7 08:38 Eva Abraham quedas Spirit

Voz 10 08:46 habrá habrá sacrificará balón una bota ama anda que el Antiguo Testamento dato sabe la historia tu nombre no habrá es una movida que

Voz 9 09:02 juego de Tronos en fin porque Dios se vino arriba le dice Dios lleva tu hijo ahora montaña clava un Puyol a lo mejor es el final que cuando está a punto a dice no que era broma hombre pues no va a Abraham que era un tío disciplinar susto que le pegan chiquillo pan para que tú te rías bueno estas cosas mías goza yo donde vamos a cosas de dioses a te preocupes cuchillos para cortar fue echando este mundo años siglo tarde para la voz Doña Papa porque sé que tengo Gamble venga ya verás

Voz 5 09:35 y lo lleva para arriba

Voz 0169 09:37 lo pone así como un altar de piedra dice una un altar de sacrificios yo lo coge una una daga

Voz 9 09:43 yo ya lo verán Papa te tiene mala pinta para pagaba para cortarme la uña patas

Voz 0057 09:50 y en el momento en que ya a bajar bien tenía ganas de matarte pero estás tan pesado que Dios cómo aguantó que temple tenía el antiguo

Voz 9 09:59 pues claro porque el el antiguo te están no tiene muy mala folla muy enfadado luego en el Nuevo Testamento ya la segunda temporada esta no fue la de bajón

Voz 0057 10:05 pero el Génesis en lo primero una mala folla de cojones y entonces yo les

Voz 10 10:12 da la mano no sé si le para la mano les da la orden para no sé cómo va como desde el de tenis no habrán dice como que no que hay Abrams hemos queda claro porque

Voz 9 10:23 él ya se había hecho a la idea ahora ya no matarán chiquillo

Voz 10 10:27 es un bajón Hipatia hecho esto Dios yo porque me salía mi de los no no no no te dice Dios para demostrar tus in me aburría también tu fe que habrá me dijo a mí no me lo puedo a preguntar yo te hubiera dicho Cea muerte ya está hallaron todo

Voz 0169 10:45 sé que ello es bueno

Voz 10 10:49 oye

Voz 0169 10:51 bueno habrán pero también echado para echar una tarde juntos que eso para un padre y un hijo Abraham vamos a verdad fundador nos trae el objeto que puede generar una brecha en nuestra relación

Voz 4 11:06 vamos a hacer eran Paquin es

Voz 0169 11:17 un nuevo instrumento nuevo de juguetes

Voz 14 11:31 mi ya aquí

Voz 0057 11:34 aquí es donde llega la brecha éste me lo voy a quedar

Voz 3 11:40 quizá acabó atentan

Voz 0057 11:46 es que me dejes a mí no me de la espalda e me vejes mírame a la cara no me hagas Faemino no no porque no tienes no mira si tienes tienes la bocina de cambio el

Voz 9 12:04 el apodo que es esto

Voz 10 12:06 hasta el Un dos tres no tenemos no

Voz 9 12:13 pero mira hacia el sapo habla eh que me dejes el sapo habla no eres tú que habla

Voz 0169 12:21 me me dices de verdad que no quieres esto que hecho un escultor no además es verdad de especialistas hecho de alguien que trabaja plástico Strache hecho una máquina bueno no me refiero a la máquina pues te digo sapo yo subo a sapo nariz de payaso ya tengo ellos lo que quieras

Voz 7 12:37 no necesito más narices sapo nariz de payaso rico pequeños

Voz 0169 12:43 van Turney con pequeños que no me den más cachivaches que

Voz 0057 12:46 no te dejan ver eh

Voz 0169 12:48 voz esto me lo quito el alma más aun Bachir yo M

Voz 8 13:04 ellas son Bicing por por

Voz 9 13:08 hoy ya no es que va con el mismo banco en el mismo lote novedades pongas eh

Voz 0169 13:15 Machín por flauta deja un torero como la película secuestros que lo vea yo Jaén

Voz 0057 13:23 venga coge cógelo tú

Voz 4 13:36 la nueva no no no

Voz 0057 13:43 a ver cuando yo toque la flauta que calor de la nariz si no te lo doy que se te va te vas al baño maría de qué momento

Voz 9 13:51 pues me recuerda las primeras temporadas buena te puedas antiguas cuando debutaba con instrumentos

Voz 7 13:59 Martín me tengo que saben no aparece

Voz 5 14:07 porque ves eh eso parece parece una toma

Voz 9 14:09 quería pero lo sabes la salida del aire

Voz 0169 14:13 que es por donde se escucharán bien la nota yo la tenía al revés no sé que me ha para pasado porque he tocado muchas veces esto

Voz 16 14:21 It's ahora qué a pie

Voz 7 14:37 hachas

Voz 2 14:41 es que yo tira de afilador que asesinos lanza extraiga sus Yuri Ken cata TNS

Voz 0169 14:57 bueno es maravilloso muy le gusta mucho da mucho juego

Voz 9 15:00 estás contento el detalle que tiene un agujerito aquí para colgar te puede colgaba que ha contigo esto las monedas y el teléfono de mi madre eh

Voz 3 15:14 habrá lo has conseguido donde quieras como diría Aznar ni Bretzels

Voz 4 15:25 mil tu tías

Voz 0057 15:29 no supone un una brecha no no peor que en nuestra relación está a prueba de mierda ya mira a Mister David desde Twitter dice

Voz 0169 15:38 esto Romero cobra derechos de su Gift que salen whatsapp cuando buscas tasca no nombró de Give it de audio cualquier en la Cadena Ser por ejemplo se usa mucho creo que los compañeros de Carrusel usan vasca hubo cara delgada pero yo no invente el eh no no cuál es el origen de todo es que la gente decía atasca yo simplemente empezando broma con del vídeo como era común Hitchcock no queríamos era que yo bueno así con la mano decías que lo dejaba

Voz 12 16:07 pues esto no ha dejado recuerdos catódicos olvidados

Voz 0057 16:15 a veces olvidados cosas que hicimos

Voz 12 16:18 que han perdurado

Voz 10 16:27 buenas tardes buenas tardes estamos Romero creador de ponerse esta voz en el momento en que nació

Voz 0057 16:38 bueno era era joven y estaba muy loco oí no tenía mucho filtro que prepara el programa era BCN o BNS nunca lo supimos bien

Voz 0169 16:48 ya

Voz 0057 16:49 sí pero creo que era BCN ya ya ya alguien primero fue Buenafuente luego BCN Chi Si con la matrícula de un coche no sí porque hubo una época si te acuerdas que todos los programas eran las siglas verdad Dónde estás corazón era DEC por ejemplo todo era clara quien Caiga CQC hombre la que se avecina Thatcher la que se eche Thatcher si lo que está telediario de unos le se camina el TD uno el TD uno el telediario y entonces tú que tenías Buenafuente a la fiesta poniendo bcm que era ve fiera por siglas era B

Voz 10 17:31 porque si es verdad vale porque creen que es la primera vez que me doy cuenta de hombre no te no tenía tres palabras tu nombre sólo tiene una ley trastero proponerle al programa ve ya ya es violento violentas esta noche en B la Peña como rito y Isabel

Voz 0057 17:48 pensé en plan B ya sabes que soy muy bueno hace pensar en plan B no no es verdad vale vale pero para seguir un poco el guión vale vale vale entonces pero

Voz 0169 17:57 venden la sección cosas que hacíamos y ahora ya están olvidadas porque no se

Voz 0057 18:01 sí sí he a lo mejor porque te cansas tu de las cosas hay un día que dices no digo más Tasca localice muchísimo bueno pues estuve como seis meses que todo el rato pero

Voz 0169 18:14 jo

Voz 0057 18:14 hola mítico estuvo hasta que murió por enemigo que ya existe bueno yo era salir sólo tiene un recorrido corto para lo que es lo aprovechen muchísimo me he precipitado no con el con la comparación no hombre yo creo que sí compararme con Gila sólo porque yo hiciera poquito

Voz 0169 18:34 que estamos en esta sección de cosas gracias era asustar

Voz 0057 18:36 a meterte en meterte gritos ya ya ya ya muy cerca eso ya lo hizo en la mente creo recordar sino invente nada nadie nunca nadie inventa nada mejor amigo amigo qué cambio no hay cambio de tono más más inapropiado me gusta

Voz 0169 18:54 me quieres preguntar algo sobre cosas que yo ya he dicho Illa no haga

Voz 9 18:57 en una sección trampa era como te no no no no era trampa que pareja que me interesa su vida cuando quiero contar mil mierda ah no no no no no es regalar una Station tu novia no no no no no no

Voz 0057 19:10 era vale pues bueno Andreu ya que estamos hablando y que en mi vivencia no es tan interesante seguramente tú puedas aportar alguna mejor tienes algún recuerdo olvidado no va

Voz 10 19:23 vale que hemos y era una trampa

Voz 0169 19:26 es que está mientras tú dices digo eh habré Abello descabalgado que se dice a veces de algún palo de los que hemos llevado en la historia pero la verdad es que lo arrastró todo yo soy como Forrest Gump cuando va corriendo no me giro y tengo un montón de

Voz 0057 19:39 mierdas detrás ICREA poco cortico también

Voz 0169 19:43 a pocos digo con el pelo yo no la verdad es que todo el rato estoy con lo mismo claro pero es verdad

Voz 0057 19:48 puede ser que algunas cosas se gasta bueno a mi yo que sé me daría un poco de vergüenza yo qué quieres que pedía si perdona tú Freddie Mercury es inmortal bueno perdona lo mismo vamos a contar una intimidad vale el otro día hizo de la televisión el otro día que hace ya mucho eh pero después de cinco años de no hacerlo bueno hacía cinco años que no hacía Berto me dice con con el pudor de un compañero profesional me dicen pasillos oye está está bien la cosa o voy a tener un señor mayor

Voz 0169 20:18 disfrazó de Freddie Mercury

Voz 0057 20:20 dije siempre animando siempre contigo

Voz 7 20:24 no me acuerdo

Voz 0169 20:28 no está bien estás mejor te digo que has perdido un poco de peso están más enjuto estás como a Mohamed bin Hammam era un tío

Voz 0057 20:39 si no pero yo eso sí que eso me preocupa mucho alguna vez ves que estoy haciendo algo que ya de señor mayor que como el señor Barnes cuando sale con el gorro de lana y hace este chico de Esquerra

Voz 17 20:51 no

Voz 0057 20:53 decírmelo porque a veces no te das cuenta si yo eso me preocupa mucho por ejemplo cuando me quede muñeco que pareja un muñeco de cera también sabéis qué pasa con bueno no quiero dar nombres pero fijaos mucho en la gente que sale por la tele que se cuidan no es el caso eh pero se cuidan van como arreglados y de repente un día pasa de un día para otro de repente te has hecho viejo pero igual es sigue Delgado como vestido igual pero ya parecen un poco un muñeco de cera de ti mismo

Voz 0169 21:24 y eso me preocupan que me pase a lo mejor me está pasando bueno pero es que tú siempre un muñeco de cera bueno tengo pues eso me me tranquiliza no vamos a notar la ya se ya sea de carácter sabes no sé si te tintas el pelo si te das ahí a lo mejor poquito de pómulo yo eso no me lo he hecho pero hay gente señores que se ponen pómulos pómulo eso va tirando los Copa dentro si llega un momento que la mirada es claro falsas simpatía poco pues es la falsa simpatía poco vista cansada también penas de estirar se pregunta y eso no pasará con él muy avisan te avisaremos verdad

Voz 0057 22:05 eh maldita trompeta desde Barcelona os habéis fijado en que nadie sabe nada tiene las mismas letras qué senda Adán

Voz 4 22:20 pues ya estamos Eva con con

Voz 0057 22:23 B si para que le cuadren a claro claro claro porque nadie sabía nada no tiene ninguna uves no sabíais fijado ya lo queríamos llamar así senda Adán Eva no si al final no sé por qué no lo hicimos Marc completo de Mallorca por qué razón cuando pierde

Voz 0169 22:37 es algo la gente te preguntas dónde lo dejaste es verdad si lo supieras no lo hubieras perdida es verdad yo bonitos y luego a la que se clava en una suposición no pasa mucho en casa allí donde está la cámara pues yo la he visto esta mañana encima de la mesa del recibidor hizo que es que no está apoyó la he visto esta mañana allí

Voz 9 23:02 bueno pues aquí la habrá tocado no está

Voz 0169 23:05 de hecho la pérdida de cosas es una fuente de problemas muy grande ya no te pasa tiene

Voz 0057 23:11 me pasa porque tenemos demasiadas cosas yo tengo demasiadas cosas claro el otro día compre compré un mando Unibet sal no una réplica del mando que tengo de la tele pues yo mi tele venía con dos mandos uno como estándar mando de toda la vida y luego otro que tiene como una cosa óptica que que en a la tele hace común puntero en la tele que sería muy bonito ese es el rompió a las dos semanas ya se ha quedado que no funciona entonces íbamos con el otro claro yo pensé coño cuando éste se Tropez no tengo otro esta tele no tiene botones a los lados se acaba el mando sacaba la tele el otro día nos desapareció el el único comando operativo pero yo que era muy listo había comprado ya una réplica de mando no tuve cojones de encontrarlo

Voz 0169 24:05 es que yo compré previsor eso pudiste aprovechar de ceja

Voz 0057 24:10 a todo ser previsor con ser desordenado barra idiota entonces venga a buscar el mando también donde lo pusiste no lo sabía ya estaba en un cajón lo descubría al día siguiente cuando ya habían encontrado el mando que estaba buscando que estaba entre los sofás había caído suelo nombre un clásico un clásico pero esa noche por lo que sea no había manera encontrando y al día siguiente el mando nuevo estaba abriendo un cajón allí justo delante mirándome ya con las teclas ahí coge me coge he estado aquí todo este tiempo no pero hay yo creo las cosas son como los muñecos de Toy Story que en un momento usted que bueno fue el otro día cuando dijeron que sido un muñeco de Toy Story morirá si lo lindo seguir jugando un cadáver

Voz 10 24:54 bueno ya se desmarcó muchísimo si es verdad Jenson fue buenísimo ya ya ya ya

Voz 9 25:04 bueno el mundo de la Galán ese programa estuviéramos haciendo porque fue tan bueno ya

Voz 0057 25:08 oye por cierto a los mandos también cuando Se cuando

Voz 0169 25:12 ves que ya no falta pila y aprieta fuerte

Voz 0057 25:14 pero si aprieta fuerte va bueno que sí que va bueno bueno bueno no tienen como un tiene un un agonizar los mandos que si le metes fuerza tú crees que si te has de toda la vida yo toda la vida el mando con una precio ligeramente pero si aprieta fuerte

Voz 9 25:33 mire yo creo hay dos estará al mando lo notan tres este disco darlo todo como tres fases una el apretón fuera

Voz 0169 25:41 T para exprimir la última gota de energía que quede esa cuando esto no funciona esa apertura de etapa sacada de pila cambio de posición si como diciendo ellas

Voz 0057 25:54 no lo van a notar delgadas les voy a romper la cabeza Illa que chupa va para arriba la que abajo Vara revive IRPF

Voz 9 26:06 el mando por un momento ICIO son nuevas te da Un como un par de cambios y se da cuenta

Voz 7 26:13 más escaldado

Voz 0057 26:16 en sólo funciona eh estamos hablando

Voz 0169 26:18 la noche todo cerrado tercera pantalla sabes cuál es no sorprende miraran para otro mando debe morir claro quítale la pila a otra Così infringe quítale la pila otra cosa si otro mando otro electrodoméstico un un despertador

Voz 0057 26:34 pues entonces te sientes como el ángel exterminador

Voz 0169 26:37 porque dice si se escoge un un mando o algo dices tú vas a morir ahora yo lo sacrifique un luz el bus y luz en sus adentros

Voz 9 26:48 no no no aprieta muy fuerte que te doy que te doy unos

Voz 19 26:52 la pila no lo puedes tornillería

Voz 0057 26:57 el corazón de la pila era su corazón se lo debía al mando del Mando y el mando no recibió algo del espíritu de Debussy luz sea no te puso directamente Boing se volvió infantil puede porque me hubiera acojonado hubiera pasado es decir

Voz 9 27:17 bueno las vidas de los mandos

Voz 0169 27:20 cosa volvemos es la cadena luso la Cadena hombre

Voz 20 27:30 mejor

Voz 21 27:34 tienen

Voz 22 27:48 Juan buenas

Voz 23 27:50 muy a la UE quiere Wenger

Voz 22 27:59 sí pero Mann

Voz 23 28:01 no se Simon sí

Voz 4 28:20 hemos decidido volver al programa abrir una quita intemporal

Voz 9 28:24 temporal estas tuya creo que es donde tal que es un tema que

Voz 0057 28:31 esto lo escuché en el programa de Nieves Concostrina cualquier tiempo pasado fue anterior si me más enganchado tú

Voz 0169 28:36 en mil bueno buenísimo muy bueno

Voz 0057 28:38 in pone muy buena música que te ponen versión

Voz 5 28:41 miles de de de más sí sí explicaron

Voz 0057 28:46 que estoy robando material de nieve que lo importante es buenísimo que esta canción es la canción que cantan en El mago de Oz cuando muere la Bruja Ding Dong de wikis de la la bruja ha muerto yo sé que esta canción cuando murió Margaret Thatcher en el Reino Unido se dispara

Voz 10 29:03 a la venta de la mañana en la radio un montón lado crujir la Bruja de la laca

Voz 0057 29:15 era la ficha de todo los todo lo mejora mira escuchas justo cuando cosas conviene sale de la boca

Voz 24 29:20 en el lado Lecter

Voz 0057 29:30 muchas gracias lo te decía dónde está el lavabo ya te lo decía

Voz 10 29:33 Kevin Keegan

Voz 0057 29:39 mira una Kenia una genial un ángel bueno te vamos a retomar el programitas tengo que hay vamos micrófono inalámbrico y se dirige al público aquí en la sala relacionados con esta persona que sabe gama Alex Alex levantaba la mano justo antes de la pausa de publicidad muy bien lo que quería sale tengo otra mini brecha otra minibar hecha de alero y te parece que vaya lo habrá allí o quién es

Voz 0169 30:25 ya casi una década todo el mundo metiéndose con tu nariz

Voz 7 30:30 no más más más más desde BCN

Voz 8 30:35 pero es que yo antes de salir por la tele ya estaba vivo

Voz 7 30:40 ya tenía esta nariz

Voz 0169 30:41 esto es no saber lo que fue mi adolescencia

Voz 0057 30:44 hacia

Voz 0169 30:45 entonces te traigo esto como un poco revanchista para Andreu gracias Alex voy a abrirla allí va a darle la la emoción que que merece

Voz 0057 30:54 será parece un cuadro por el tacto

Voz 4 30:57 yo noto aquí notó Marco vamos a a ver para que se cree Pitarch del papel Radio dice adiós

Voz 0057 31:11 un dibujo de Andreu Buenafuente con una cabeza a todas luces más grande

Voz 0169 31:15 de de de

Voz 7 31:22 abajo pone Andreu buena frente bueno

Voz 3 31:27 una frente muy grande gracias Alex lo has hecho tú muy muy bonito verdad

Voz 0057 31:36 oye eh bueno gracias gracias al regalos para mí como que la curioso que te regale nosotros para ti no no no al ser un retrato mio oye muchas gracias y luego la conexión programa con el mundo de los dibujantes me está empezando a fascina

Voz 0169 31:54 eh

Voz 0057 31:55 pues yo que soy dibujante aficionado pues nada no

Voz 0169 31:58 no están más a favor son en la semana pasada ahí está ya tres tres personas las que nos han traído dibujos sobre estas semanas y algunos ha dicho es que pintas dibujo me mola escuchar la radio sí he sido

Voz 0057 32:10 Nuestra Doll profesional pero déjame que venga que os va a darle a tu nombre hacia un poquito

Voz 0169 32:15 de propulsión yo creo conoce la de Bacon Dios Bacon dio beige con Dios este tío es interesante todo el rato Bacon de Bacon idioma esté como Dios pero con beicon con becas también que se lo expliqué

Voz 0057 32:31 gracias a Dios Baker sigan su trabajo en Internet sí vea la vea a Dios a través de la panceta no soy un poquito bueno oye muchas gracias compañero a ahora no vamos

Voz 0169 32:44 si la Venecia hombre porque no todos los días este programa sea trasladada Venecia es más creo que es la primera vez

Voz 5 32:51 es interesante lo que es dice la comunicante que es italiana te parece que la

Voz 6 32:55 no le demos Bond mira dice hola soy Chiara hará pero se dice que hará

Voz 0057 33:02 para la italiana no sabe si si cuando derribe casa tiene merece un premio para perfectamente vitoriano más voy a traducir

Voz 6 33:14 Ali Spanoulis a los a los o los dice

Voz 0057 33:20 ya te conté lo de mi padre que creía que hablaba italiano yo creo que sí creo que le dijo un día tenemos familia en Italia lo con lo cuento muy resumido porque ya lo conté tenemos familia italiana y una vez él pensaba que habla italiano le preguntó a mi a mi prima que era pequeñita le dijo Alessandra como Etxeita pensando que claro queda un contrasentido porque él pensaba que estaba hablando en italiano con lo cual ya lo debía saber como se decía entonces como Chedey Chea Lleida la obviamente no dio crédito o claro no no yo no sé italianos pero diría que obvio no pasa que crees o Leo no olió óleo olió óleos sí

Voz 6 34:04 no leo eso leo de cuadro

Voz 0169 34:07 yo y se cree que es crees que sabes italiano hasta que basa Italia claro

Voz 0057 34:11 das cuenta que allí lo hablan bien claro

Voz 0169 34:14 sí la verdad es la verdad tú intuyo a dices o tienen claro yo quería que era el hecho Txiki bueno soy que hará una chica italiana esquivo desde Venecia pero el deje

Voz 0057 34:26 acceso a otra

Voz 0169 34:29 no dice veo vuestro programa ya estamos en el sector de seguidores que no ven con esas pantallas en nuestras caras en estos sitios correcta Youtube

Voz 9 34:40 vengo sin vida ha definido lo que es la televisión se ha dado cuenta ver nuestras caras de esa espanta Jackass trabajar con un profesional del medio que sabe de lo que habla estas caras en esas pantallas recoge la imagen de esas cajas negras con unos cables

Voz 0169 34:58 a un sitio por el aire luego vuelven a ver por el ojo ojo lo que lo que subyace en esta somera definición que he dado es que esto no está pensado para televisión sino para Radio pero la cosa querido la vida que ahora veían por televisión él él Trans mierdas de toda la vida exacto dice nuestro programa para aprender español pues amiga nuestra de pero vamos equivocando y aunque no ha y aunque no para de reír no estoy aprendiendo nada

Voz 0057 35:30 porque aquí se usa el español muy a nivel uso

Voz 0169 35:33 área sí

Voz 6 35:33 sabría decirme las tres palabras

Voz 0169 35:37 más usadas

Voz 6 35:38 de la lengua española coño la tercera pues no me sale amor no yo creo que si no no no

Voz 0169 35:53 pero espera que aquí tengo un compañero hablando fijamente hay un montón de filólogos Val dirías tú que es la tercera no

Voz 7 36:02 exacto lo diga ramas te está quedando precioso no

Voz 9 36:09 no me tomo esto a ver siempre siempre sigue carrete

Voz 7 36:12 quiere decir tu nombre no vale nada vasca

Voz 0057 36:21 no pues vale coño vale y no hombre vale vale vale si no pero sí también estaría lo que hará pedía un poquito más de de de profundidad en el tema no matar

Voz 4 36:35 pues bien un abrazo un abrazo a Chiara de la

Voz 0169 36:38 incluso yo quiero ir a Venecia donde de estas hace has estado alguna vez sí sí

Voz 0057 36:42 qué bonito He estado lloviendo la

Voz 0169 36:44 a la plaza de San Marcos con un metro de agua

Voz 6 36:47 gente saltando haciéndose fotos que piensa esto es exactamente el mundo actual

Voz 0169 36:52 poniendo un patrimonio y la agenda

Voz 0057 36:55 chapoteando en el prestigio exterior no dicen que está condenada e aquello Lakua alta sí sí siendo tú sabías que era cuál te no sabía no sabía que era cuál nos hace pensar a intentar matar esto cuanto antes lo que tú Eduardo Antonio o Un chico que creo que es de Valencia ya ha levantado mano pues ahora te espera porque nos hemos sentado no podemos estar todo el rato porque no no no no va a camisote que ponen Music is my supo la música es mi alma adelante hola buenas estoy Antonia de Valencia la Antonio de balance ya lo sabemos no la estoy viendo

Voz 26 37:38 la semana pasada me quedé con las ganas de hacer una pregunta qué tal

Voz 0169 37:41 los exámenes como fueron

Voz 7 37:50 mira me voy arriesgar arriesgas aprobado

Voz 0169 37:54 seis porque al final boletines de Vallecas vuestro coche os pusisteis a estudiar a eso de las cuatro de la tarde hasta imagínate la de horas hasta el día siguiente que no había examen era el otro no

Voz 26 38:10 creo que esta aprobado ya ha dicho la nota perfecto puesto que me quedé con las ganas de preguntaros por porque estabais hablando de muchos de los orígenes y eso y como estuviéramos arte dramático no sabemos no quiere que se deshizo de todo de del origen de de las cosas nosotros de cómo empezasteis a lo mejor un Ungaro todo va a manos vale vale pues a ver si el origen de cómo empezasteis vosotros a como a despuntar a hacia hacia la fama no yo no recuerdo hablado bien

Voz 9 38:38 sí pero no pero lo pero no

Voz 26 38:40 por eso mi pregunta es cada uno escucha lo que

Voz 0057 38:43 quiere también

Voz 0169 38:45 nunca hemos despuntado eh siempre hemos estado como manteniendo unos pero no una cosa que digas El Mundo separa me entiendes que decir no

Voz 0057 38:53 ahora se despunta más que si lo dejamos mañana no hay manifestaciones lo abusaba hombre habrá Portillo los yo sentiría muchas una manifestación muy muy pequeño

Voz 9 39:02 contigo

Voz 0057 39:03 te te interesa eso no te interesa eso sí que me interesa bueno bueno bueno bueno pues porque el mundo es difícil El Mundo de arte dramáticas como hoy es bajo un puente o ya te puedes dedicar de interesa saber cómo empezamos en esto sí vale pues si te quieres volver a tu sitio o quieres escuchando desde ahí que has escuchado desde ahí yo te vuelves más Vettel ser que mejor desde sitios sí porque quiere ser actor

Voz 0169 39:27 no sabes que es una profesión con un setenta por ciento de paro no si vale por eso pues estoy Antón plano que sí me dijo que si es bueno jugársela a ponerse aquí a Madrid o lo que sea o o ir evolucionando poco a poco

Voz 0057 39:42 bueno vamos a contestar las de muchacho gracias Antonio

Voz 3 39:46 bonito a ver

Voz 0169 39:53 un poquito de filosofía barata profesional vino a mí dar consejos

Voz 0057 39:56 me gusta poco eh ya porque

Voz 0169 39:59 qué hago agua pero es no no es el Consejo no es decir lo que te ha pasado y lo pues aprovechar pues la aprovecha extendiendo eh dar consejos que como ya nadie los pide esa es una excepción Antonio si nadie piden consejo yo lo que le digo a todo el mundo cuando me preguntan es que que es verdad que te corte

Voz 27 40:18 a su las diez días que no

Voz 9 40:22 llamamos hacer en Filosofía barata con esto lo vamos a contar nada

Voz 28 40:25 ya no vale vale

Voz 6 40:28 cómo estás qué es para el inicio de otro inicio

Voz 27 40:37 la vida es un continuo continuo

Voz 0169 40:40 latín eh

Voz 6 40:42 co latín latín continuo movimiento y con Bynum es todo el rato está girando in no es acaso dime no es acaso el nacimiento una pequeña muerte también que el aborto es muerte y nacimiento es centrar pues para que eso muy qué es el éxito qué es el éxito es el reverso del fracaso es una llegada o es un camino es esto no es no existe está sólo en tu cabeza no es no es tan negativo el éxito que como ha el éxito es trabajar menos mal que no te lo tengo que decir

Voz 0169 41:40 los pero en poquito cabe sí sí sí sí filosofía ruda que no te lo tengan que volver a reprimió

Voz 0057 41:45 payaso lo he forzado y no no estoy enfadado o no me doy cuenta

Voz 6 41:50 el estemos este muchacho si quiere ganarse el había como alto eh primero ganarse la vida ya es un contrasentido lo había está ganada cuando naces un tú es inútil no es ganar perder un poco

Voz 29 42:09 no no es perder peso

Voz 6 42:13 un tipo de ganancia no

Voz 0057 42:16 no no no me quedo con la criminal me quedo con la primera quizá la extrae con sentido

Voz 6 42:23 es intentar ganarte la vida es empezar a perder la tranquilidad que ya tenías antes de esa intención hay hayas estado bien

Voz 0169 42:33 gracias tú puedes estar en tu casa tocando Otelo

Voz 6 42:35 los huevos mirando el paisaje Divine uno dice no te ganas la vida dices no porque ya está ganada se te viene el del banco y te dice está usted desahuciado

Voz 7 42:49 pues mira he ganado un desahucio

Voz 0169 42:52 pero sí que la vas la base humana que es reproducir comer y dormir sí eso ya está la hacer claro es una falsa ganancia la que no sabe

Voz 6 43:02 el originador la nueva vida moderna que tiene

Voz 0057 43:07 pero latinas también de La Latina Pino

Voz 6 43:11 bíblica muy bien porque volvemos con Dios cuando dice le dice a dan de ganarse el pan con los frente tu que Adán dijo adivinó todas las claro pues mantiene chamantiva

Voz 0169 43:29 sí es bastante bastante

Voz 6 43:31 la un poquito oye el otro día en el programa cuando empecé dice el de la televisión e buenas noches amante noté que la gente no reaccionó

Voz 0057 43:39 claro que tú te crees que el ex amantes el nuevo CSKA no no

Voz 30 43:48 todo el eh

Voz 6 43:50 esto ha hecho pupa heces eh estoy por tocar la flauta no eh venga vamos

Voz 0057 44:00 Antonio ya lo que es la que siempre digo es que a que intente esas cosas pero es que venga nadie a buscarte tú ponle ganas morro

Voz 0169 44:09 hacer cosas mira nosotros que tenemos puesto morro el asunto claro no te lo montes tú te montas tu movida aunque sean pequeñas pero tira ya ya ya por ejemplo había este señor me encontró que estaba haciendo cosas sí haciendo un monólogo oí te escuche te escucho la radio programa de radio fíjate hay hueco que encuentre hueco que ocupa ya ya ya ya que la única manera de contra alguna vez que era de noche cuando te escuchen así al menos dieciséis donde te escucha donde en el Paseo de Gràcia de Barcelona así eso me acuerdo iba yo por el paseo de Gràcia pongo la radio lo que me hizo gracia es que pasé desgracia no es verdad dije puse Radio Nacional ejecuten nacional este aquí

Voz 6 44:50 voy en coche Kutxa unos que están al lado pero a través de la radio

Voz 0057 44:53 ya pero si era de noche pienso esas cosas si era de noche

Voz 0169 44:57 la repetición de la vamos pues no estaba ahí escuché el cadáver de vuestra voz bueno la momia del robot pero no es verdad era Radio Nacional pasaba por Radio Nacional de Radio Nacional en Cataluña cuatro hasta te diría el número de Paseo de Gracia sí muchas gracias dos pues es justo ahí donde estaba coño por eso te digo dónde

Voz 8 45:17 está ahora el el Apple Store claro ahí estaba Radio Nacional claro claro claro un ascensor que tenía que era el ascenso

Voz 0057 45:23 más lento que es suyo Mi vida pero día Pablo examen no era terrible no te subidas allí te acababas de escribir los guiones de programa

Voz 0169 45:35 pues allí de escuche a compañeros de cansancio dije esto tienes que que parecen tantos igual lo son

Voz 0057 45:41 no hay que descubrirlo nació bueno bueno bueno

Voz 0169 45:45 hemos puesto ahí nostálgicos si porque estamos haciendo mayores yo estoy a punto de empezar a llorar cuando recuerde todavía no eh si si sabes la gente mayor que le queda una lágrima

Voz 6 45:58 pues a mí me va a pasar eso bueno espero no

Voz 9 46:01 lo que me pille cerca porque me afectará emocionalmente espero estar siempre tiene una bocina para la ciudad

Voz 8 46:09 Biel Rodri Ramírez de Hospitalet de Llobregat dice todos sabemos que los bostezos son contagiosos pero incitan sólo ha existido un bosteza en la historia que ha ido saltando de una pero

Voz 10 46:18 es una otra vez a lo largo de los siglos

Voz 0169 46:21 como por efecto dominó me encanta tiene el gran bostezo el el bostezo primigenio el primer poste

Voz 19 46:28 qué tal si las dental

Voz 0057 46:33 no que si bostezar bávaro octava no que aliento no pero ya se pasó costes dando alguien debería

Voz 0169 46:41 el mito Ebony tenemos intereses nada no es la hacemos nuestra

Voz 0057 46:43 va

Voz 17 46:44 sí o sí

Voz 0169 46:47 niega Twitter por qué existen los apellidos rubio o moreno pero no pelirrojo bueno no sabemos habría que confirmarlo pero seguramente ahora

Voz 0057 46:56 hola te acuerdas que te conté la semana pasada que te que estaba muy resfriado pues sigo igual es que son ocho días eh te conté a día te conté que lleva que tengo que están verificando no no que tengo una una Gerar nariz tapados ahora tengo este que es el derecho totalmente tapado y voy a intentar destaparlo en directo pero ponte algo no que no sé si va a salir algo que te quita el sonido pues yo te doy una pregunta antigua vale vale pero si cae musical material con la ausencia de Honda no

Voz 31 47:45 es pronto

Voz 0057 47:49 hay producto no escuchen fuentes vincular el hombre yo creo verter agradable

Voz 0169 47:55 si tú ves que hay materia como lo sigas eh

Voz 4 48:04 eso es la fosa

Voz 0169 48:06 ya está estaba un poco podemos continuar eso es la fosa no hacer las palo pasado

Voz 4 48:14 Miriam trece desde

Voz 0169 48:16 tutsi cuál es vuestra fruta preferida cuál resulta más agradecida yo no tengo clarísimo mi fruta preferida es el caqui por Simón la más agradecida Platonov el mejor de la historia bueno para mí el mango

Voz 0057 48:27 el mango Lake no puede venir en pintura kiwi a me textura no me gusta el ácido que lleva tampoco nada nada no no no no no a gente y me tuvo por la mañana Le que mal empieza a sentir mala persona mala persona voy al baño si mira

Voz 0169 48:42 pues sí

Voz 0057 48:43 bueno ella lo hace pues para ir al baño de baños va a porque te hace un peeling natural por dentro pero a mí no me coge con la ciudad lo respetamos eh bueno relativamente no no vale esto a mi hijo me dice quiero un kiwi dijo

Voz 9 49:04 no te lo voy a dar porque te lo voy a dar porque es un padre moderno pero un entrenador pero que es raro porque lo no

Voz 0169 49:10 nos piden cosas ácida nunca me dijo no comete hasta el serrín Twitter tú te acuerdas la primera vez que leíste algo ácido a de hijos que divertidísimo yo me acuerdo la primera vez que mi hija chupo hombre limpieza eso fuera

Voz 0057 49:25 eh

Voz 0169 49:26 esa cojones les engancha e Amis hijo siempre les ha gustado ponía Vilches y siguen ahí se ponía visca de beber de bebé bien bebé si le dije a mi mujer que Carlos mira cómo me quedé yo eh tienen como un vas un repelús no bueno es una pregunta larguísima fíjate que tiene yo creo que es las más largas

Voz 0057 49:49 de la historia del nadie mira lo vos larga me encontraba Joe dos largas pues nos dicen que quedan dos minutos pues venga a minuto por pregunta dale bueno empieza tienes Carlos

Voz 5 49:59 Miralles de da tenía conocimiento de que existan ingenio

Voz 8 50:01 los especializados en productos malos no puede ser cosa del azar que existan tantos productos y tan malos como los de los chinos no hablo de obsolescencia programada hablo de vedad que tonto que pagan dos Europol de mierda que se rompe al sacarlo de plástico en la puerta del comercio y entran a por otro

Voz 3 50:24 pregunta larga dos

Voz 0057 50:29 Schwarzer de Tarrasa llamando que prepare contaría algo que explotará la cabeza

Voz 0169 50:36 empiezo sección cosas explosivas en la SER si tú vas a empezar la sección de de tu casa se en botánica hay algo que se llama alterna onza de generación eso significa simplificando mucho que cada generación tiene características de apariencia genéticas como los abuelos no como los padre el hijo de un pino no es otro Pino

Voz 0057 50:59 sin un grano de polen y cuándo

Voz 0169 51:02 estos se reproducen forma de nuevo otro pino el como si dos elefante estuvieran dijo a un ratón ideados ratones al reproducirse naciera como hijo un elefante

Voz 4 51:18 te has tirado el moco este tenía este conocimiento dice

Voz 0057 51:24 eh aunque no haga gracia yo los últimos Beto pues ahí soltado esta va y lo ponemos como broche de oro final han nadie sabe nada para la semana que viene no habrá alternancia genética sino que habrá una continuidad habrá una continuación continúa espero que estés mejor ya de lo tuyo el general vamos a ver vamos a ver porque verdad estoy van a darse alivio pega una buena despejada de fosas

Voz 4 51:46 eh y vuelve a respirar los humos de Madrid te lo guardo

Voz 0057 51:50 que salga foto

Voz 4 51:53 sí por favor