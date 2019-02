SER Aventureros: Alex Txikón esperando al buen tiempo (16/02/2019)

Voz 1 00:00 comienza hoy la Cadena SER

qué tal la aventureros buenos días bienvenidos un fin de semana más aventureros

Voz 5 00:53 líder de enterrar los líderes del mundo mundial

Voz 1025 00:56 por qué porque lo de cuando este punto

Voz 5 00:59 por estamos locos

bienvenidos a la Cadena Ser sino sintonizáis a través de las emisoras de la península y Canarias bienvenidos a la costa este de los Estados qué tal estáis los amigos de Radio Caracol de la voz de sesenta un abrazo enorme que no sintonizáis los domingos por la tarde así que muy buenas tardes a todos los que nos escucháis desde América un abrazo enorme gracias por compartir con nosotros tengo por aquí al mítico Ángel Colina que tan buenos días con qué tal muy bien con muchas cosas y muchas bien Cidade si tengo en algún punto creo de Europa a Chema Rodríguez y a sus mentiras no sé si habrá ganador de esta semana a ver si podemos contactar con la que vienen los ojo porque Zaragoza va a ser clave tú te acuerdas de la historia de las patatas de Marte que no va bien ya demoren si hoy descubriremos un paso más y ojo porque en Zaragoza puede pasar al que me dices no diga hasta aquí te puedo a lo no tengo nada fíjate qué va el tema estaremos con víspera si quiere que no se en qué lugar del mundo está pero está muy lejos ha ido el vamos a Birmania que está por ahí José Luis Angulo que creo que está en Birmania hola José Luis qué tal estás buenos días

Voz 6 02:04 bueno muy bueno en Birmania

Voz 0753 02:07 pacientes cosa de todas las patas de Zaragoza pasó frente queda intrigados

Voz 1025 02:11 no lo de la patata de mar de lo te vas a enterar hasta que regrese en qué parte de Birmania está dónde te estamos llamando

Voz 0753 02:17 mira yo estoy he vuelto a la estamos en durmiendo pues es que estábamos el Enrique ayer wahabí con el viaje se paga a ahí es donde y bueno de vuelta Aaron parecía sentenciar el duelo de acuerdo a las rosquillas donadas esa esa roca que practican con un soplido se seca eh acabamos a la semana que viene estaré ahí en el en el exilio así muy intenso bonito oí abrazo muy agradables

Voz 0181 02:51 ya has sorprendido mucho Birmania José Luis tú tú estás con los les viene esa zona pero Birmania concretamente qué te ha parecido

Voz 0753 02:57 hemos bueno la verdad es que bueno que estaban Fandos decir bueno sigue teniendo una férrea dictadura militar pero bueno parece que que intentan pues poco lavarse la cara Hay bueno va a ser yo creo que uno de los países con un por su crecimiento económico y turístico en los próximos años a mí personalmente sí que estaba en el que que lo conozco bastante bien instruye notado cambios culturas el carretera hoteles pues también está mejorando y bueno algo que realmente el país no necesitan Guiral viene viene de fábrica es la la movilidad a la gente en la ternura lo lo que pregona una eterna sonrisa es que estas no nos parece mal vas a poner puristas ahí y la verdad es que es una delicia y el detalle cualquier Schumpeter reciente una sonrisa Hay tremendamente seguro lo que al turismo se refiere además bueno es uno de los te digo que toda la gente que una Birmania viene contenta vengan por libre vengan con una agencia de caso nos es uno de los países como digo más más entrañables

Voz 1025 04:11 oye y una cosa José Luis para para

Voz 7 04:13 a hacerlo

Voz 1025 04:16 no sé el viajero europeo o para el norteamericano tanto euros como dólares es un país económico o nos cuesta un pastón viajar a Birmania

Voz 0753 04:26 no no es eso es económico bueno puedes bienes por por libre que cuenta pues para todos y cada o el transporte colectivo ha mejorado

Voz 0322 04:38 muy todo lo conoces

Voz 0753 04:41 deshacerse hacerse muy barato comer se puede comer con seguridad antes que que no digas puedes ver que me comparsa pues realmente por tres cuatro euros puede comer tranquilamente con una reforma un poquito más caro que finalmente pero con una del país de El País Libre cuatro tres cuatro cinco euros más no puedes hacerte una comida y bueno pues auténtica y bueno pues ahí está ya bien colocado el tiro cerdo sección

Voz 1025 05:11 vale que no que nada sale sale

Voz 7 05:14 a al no ha expresó

Voz 0753 05:17 la espero Lara con estos calores porque aunque esta seca eso pues la puesta arriba de cerveza

Voz 6 05:24 sí eso es lógico el coche por el país

Voz 1025 05:28 la venta

Voz 6 05:31 pues andina aquí me han prestado

Voz 1025 05:35 bueno pues hoy a la semana que viene tenemos Tour el estudio un abrazo enorme José Luis

Voz 0753 05:40 cuidar tantas marciana

Voz 1025 05:43 ya verás los oyentes entrarán hoy tú a través del podcast cuando quieras

Voz 0753 05:47 no me acuerdo aquí con un abrazo

Voz 1025 05:54 hasta luego José Luis Angulo que regresaba Permanyer que va a estar con nosotros en Benasque El día veintiocho ya sabéis en el Palacio de de Ribagorza a partir de las siete y media este jueves vamos a hacer un programa súper especial con regalitos con regalitos que la gente el vamos a pase frío ya de más estaremos disfrutando con ellos como siempre todo y más si se viene Raúl Ruiz sabes el de la tele que las historias como pasa con el hábito de los nazis en Mali en Bali por eso contaremos mil historias ahí en Benasque el día veintiocho pero antes de eso ante un favor tienes por ahí la cabecera Vito Colinas porque vamos a contar algo que nos ha pasado esta semana que nos parece brutal venga

Voz 3 06:37 la mirada crítica del fotógrafo Ángel Colina

Voz 8 06:44 otra montar una intimidad de Ángel elimine esta semana me pasa

Voz 1025 06:48 pasa a mitad de semana

Voz 9 06:50 en mirar el vulcanólogo este que estamos hablando de mil novecientos setenta y nueve setenta y nueve establecido en el año mil novecientos noventa y algo si en el setenta y nueve sale este señor al Ta7 concretamente exactamente y empieza a hablar dos del calentamiento global de cómo subiría todo dos grados de cuál serían las con las consecuencias

Voz 1025 07:11 que provocaría toda esta historia como iría este aumento de este calentamiento global apareciendo etcétera etcétera

Voz 9 07:21 eso lo está haciendo en directo en la televisión es comenta que que el el ya pensé dice que si la temperatura

Voz 1 07:28 no sube el dos tres grados

Voz 9 07:31 tenemos el riesgo de bueno pues de de digamos de caliente

Voz 1025 07:35 viento ya hablaba de crecimiento global que cesaría sube los luego los su vida

Voz 9 07:40 las aguas desaparición de vaya Ciudad del concretamente hablaba de Europa porque era en ese momento estaba él estaba en Francia que Televisió en directo y estaba uno de los que estaban en el en el debate era justo Cousteau jazz custodia Custo hice ya justos

Voz 0181 07:54 se reía con otro otro otro de los tertulia

Voz 1025 07:57 el él diciendo que era imposible que hubiese calentamiento global se pudiera producir efectivamente en el setenta y nueve las imágenes son bestiales porque el señor el vulcanólogo habla con

Voz 0765 08:08 lo que podía hacer ayer podía ser ayer no

Voz 1025 08:12 comentando lo que nos está pasando hoy es el setenta y nueve lo dijo lo que sorprende de este claro dijo que lo veía venir además el habla el habla ante la industria concretar si de cómo estamos estropeando el planeta efectivamente in lo más

Voz 9 08:25 fuertes como un tipo como Cousteau supuestamente muy metido que te hace pensar eso tampoco no a veces sí de gente que esté tan metido ahí no sean capaz de ver la luz de ver esas cosas que a él no la que no caigo no quería verlo no lo sé muy bien yo creo que no lo veía en ese momento muy muy bien bueno pues

Voz 1025 08:43 así están las cosas en la queríamos contar esta intimidad en la final

Voz 9 08:48 del grupo pase a ser aventurero

Voz 1025 08:50 eh Oca Oca y tiro porque me toca mira lo que viene ahora y ahora

Voz 1 08:53 a la sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés hambre aventureros

Voz 1025 09:01 ahí estamos buenos días se oye te te te los que pasar estas imágenes porque no sé si pactamos del grupo no ha visto siquiera sí estarán estaba previsto que fuerte que en el setenta y nueve alguien estuviera hablando con datos Dia de calentamiento global y que todo una eminencia como costoso estuviera partiendo la caja eso no

Voz 0322 09:21 de esos lo está escuchando eso tiene que ver con con él se dedicaba a una cosa tremenda que son los volcanes es que

Voz 9 09:30 eso iba a decir que es que este hombre yo lo

Voz 1025 09:32 hemos con poco buenos porque yo vivía en Francia era una inminencia este hombre allí y yo recuerdo que que el tío es que sabía un montón yo creo que era quizás el tío que en el mundo que me has podido saber de sobre Cannes claro muchas veces cuando no

Voz 0322 09:46 que no digo que ese desprestigio pero se ningunea a los científicos en los debates no en muchísimos debates no hay científicos no eso es tremendo porque claro fíjate un vulcanólogo o un antropólogo un antólogo ve las cosas con una visión muchísimo más amplia por ejemplo a lo mejor un Custo pues queda un científico y era un tipo pues realmente pues no podía haber el marco no tiene un vulcanólogo sabía que un volcán subía un grado la temperatura tierra no la bajaba no esto para él era algo normal y posible y para otro era algo como si fuera una locura no hay que es muy interesante ver cómo la gente de diferentes trabajos y es muy interesante su opinión muy interesante ver diferentes maneras de ver

Voz 1025 10:31 no está todo claro bueno nos vamos a ir muy lejos nos vamos a ir al hasta al K2 porque ahí tenemos a Alex Chicón de nuevo trabajando como ya ha estado por aquí ya lo sabéis nos contó toda la expedición que estaba montando ahora invernal todo el tema de los siglos como poco a poco van avanzando como si hay suerte y el y el mal tiempo se lo permite pues intentarán ir para arriba pero queremos conocer qué tal está pasando todos estos días y que querido Alex cómo estás

Voz 11 10:59 yo estoy compañía buenos días buenos días Aleix buenos días

Voz 1025 11:04 qué tal cómo están las cosas hay cómo están las cosas en la montaña

Voz 1263 11:08 bien muy bien que es muy buen trabajo hasta ahora llegamos a y a a campo ante y la verdad es que nosotros estamos con provisiones para aguantar hasta final de marzo

Voz 11 11:31 lo más

Voz 1025 11:35 no hay algunas dificultades a para parar te Alex saber poco satélite a ver si te escucho bajo ahora ahora mejor no OPI desde el cable por Dios

Voz 11 11:47 no estoy quietito Yeti pero ahí dentro

Voz 1263 11:50 comunicaciones Valley nos decía que tenéis provisiones

Voz 1025 11:54 a finales de marzo y qué idea tiene de cómo va avanzando todo

Voz 1263 11:59 pues bien esta ambiente reparación queremos avanzar hasta el campo tras los siete mil cuatrocientos metros despejado depositó allí hacer una siguen Perrotta dio más hasta el campo cuatro hiló jugarnos la pues en marzo en veinte días a ver si ahora en enero somos capaces de tener dos ventana de buen tiempo oí llegar hasta hasta el hombro no es de momento la verdad que no asusta sorprendiendo porque el invierno está siendo moderado en el campo base no está dejando respirar hace mucho frío pero no son las las temperaturas muy tormentas que hemos tenido en escisiones anteriores que en estos lugares del Karakorum

Voz 1025 12:39 bueno eso son entiendo buenas noticias lo que quizá eso os permita llegar a cumbre

Voz 1263 12:46 y bueno pues yo hoy el reto de aquí la verdad que estamos muy como enfado indie que vemos de seguir así si todo sigue su curso de ser capaces de llegar al campo cuatro y luego es una flauta pues yo creo que podríamos lanzar un ataque cumbre pues sólido contundente Hay y la verdad es que con con garantías

Voz 9 13:10 oye que finalmente qué pasó

Voz 0181 13:13 al final lo de funcionó lo el tema de los incluso cómo ha ido el tu cómo ha ido la cosa

Voz 1263 13:18 sí hijo de aquí los tenemos desmontados es una maravilla tenemos tres instruidos en dos vehículos cómodos entramos cuatro personas cada uno con sus pertenencias con uno o dos cada uno tiene más de dos metros de alto lo que esa cúpula te dediques allí bueno a ver es una maravilla de verdad no podía ser de la diferencia desde estar en tiendas de campaña y el viento no descansan y tú no sé hay algo aún que no se bueno hemos hecho pruebas también y la saturación de oxígeno en sangre siempre da mucho valores mejores dentro de las vallas bueno pues por arriba la verdad es que no has avanzado pues bueno porque no hay nieve suficientes y estamos en el trabajo pasando luego en el menor tiempo posible arriba entonces no nos hemos puesto a un a construir lo lo estoy arriba no pero habrá que seguir viendo las evoluciones pero de momento yo creo que es todo un éxito vídeos podéis hacer a la idea está ahí como una piedra verdad están por fuera una mala Nos hemos menos duros que los duros duros aguantarán no se estamos a la porra pero desde luego en verano cuando a las decisiones estamos aquí prácticamente por cien que aquí

Voz 0322 14:31 eso es para reservar la gente el iglú en cuanto a si cuando coméis porque en invierno con con esta temperatura tan bestial di subiendo un día de subir

Voz 1263 14:43 sí sí

Voz 11 14:44 cuanto estáis comiendo

Voz 1263 14:46 que no pueblos no no como mucho he mirado los alimentamos masivamente así de caldo subió por escribieron otros te hizo procede también aquí a la puerta de la extinción dos dos Jack Gardner básicamente comemos un más bien beber tratamos estamos pues cero o por debajo de los cero muy poquito curados y luego aquí nuestro cocinero que es que invitan a construir tres llegue estima que con tres litros de los que unos diarios pues nos da seis grados entre seis y siete grados de temperatura consume unos tres litros de que Felipe que requiera de combustible una pequeña Indica que estábamos aquí vamos hay peleas VOR por alguno de aquí de al lado de las estufas imaginar entonces las temperaturas eso es lo bueno es mucho menor que otras veces veto de presos que todos los días le los pliegues del que estamos igual sólo notamos la el la pérdida de musculación y de peso pues cuando estamos excavando las que hemos salido hacia arriba

Voz 1025 15:46 pues oye vamos a estar muy pendientes de este mes de marzo te vamos a llamar un par de vez del mal porque vemos que es cuando pisas el cable esto se esa engañosa que estamos encantados de Alex y te vemos con muy buen ánimo que eso también nos transmite mucha seguridad en todo lo que estáis haciendo

Voz 1263 16:06 muchísimas gracias desde aquí departe todo el equipo que estamos ante una verdad estamos me excepto si bueno pues a ver si puedo podemos dar una alegría poder casa

Voz 1025 16:14 lo que sí ya verás cómo haremos una alegría y luego lo celebraremos oye o a lo mejor la otra vez día carros que banda alquilar el tema de los clubs a lo mejor se pegara a patentar el sistema e poder ahí no unos anuncios de Internet si quieres pasar una noche del campo

Voz 1263 16:36 no lo hemos dado pues no todos los años desde que es buena idea para ponerlo allí en el Pirineo de Europa es la edad porque la verdad es que es una María es una maravilla de Grace eh así que he pensado que tienes que dormir allí dentro por ejemplo modernos Venus está tienda comedor a lo que sumó treinta metros más veces que demandó ases con ventisca con bajas temprano

Voz 12 17:02 te dejamos la puerta completamente

Voz 1263 17:05 Mallorca es que ya hasta fin guantes repetidas tres obras todo es un hecho dormimos con lo saco hasta dieciocho más o menos una de que el aire esté calientas es increíble es una de esas cosas que hoy es el día que que que no no no no hemos notado nada datan desde desde la prehistoria no desde hace más de quince años no

Voz 1025 17:25 cuál es amigo muy pendientes no dicho de vosotros un abrazo enorme mucha suerte Alex

Voz 11 17:32 muchas gracias a vosotros dijo abrazo a urnas oye

Voz 1025 17:36 qué grande donde está pensando mientras

Voz 9 17:38 daba Alex estaba pensando que lo demostrado todo de una manera tan natural hablar con alguien así que está en el K2 claro pero es que ya te lo hacen todo tan normal pero es que es alucinante coño hombre que te pones a pensar oye que dónde está el tío

Voz 1025 17:50 en la calle

Voz 8 17:52 no hay dudas

Voz 0765 17:55 verdad Carlos que sea todavía es alucinante lo lo piensas

Voz 0322 17:59 hombre de imagínate esto es como llamar a tu hermano cuando estás buscando setas

Voz 13 18:03 ya me estoy buscando setas ya pero coño donde quedamos no

Voz 0322 18:09 ante es una pasada El Mundo hace hace pequeño pero sí pero mía es increíble las innovaciones que han hecho los alpinistas españoles osea por ejemplo Ramón Larramendi que el otro día terminó su travesía que tenemos que hablar de un día en el trineo este ártico que inventó es una de las cosas más alucinantes que has visto ahora viene el club si lo imposible empezaban material todos los días y en cuanto los humanos llegan al extremo inventan cosas

Voz 1025 18:36 claro son sobre todo Carlos que tuyo hemos hablado muchas veces fuera de micrófono estas historias es cuando alguien les da una vuelta de tuerca que dice vamos a ver si con la tienda no estoy bien a lo mejor si vuelvo a a los principios Yago lo que en los esquimales en el polo Moder igual voy a vivir en fin

Voz 9 18:53 yo estoy pensando en comer con la mano y hacer el fuego en el centro de salud

Voz 1025 18:58 sí claro

Voz 0765 19:00 eh eh

Voz 0322 19:03 la paz es que invitar a más gente

Voz 1025 19:05 en este ahí pero

Voz 0322 19:08 es alucinante lo de los siglos la verdad es que sí que es cómodo cuando estás a treinta bajo cero fuera pero ojo este dormidas cero grados y luego nos a cero porque se que se calienta pero la verdad es que es muy impresionante y es muy muy buena idea es buena idea

Voz 1025 19:23 ahí está apuntado querido pase lo que pase el veintiocho te veremos en Benasque ya que el chocolate el más si estás bien daremos todo iglú entre todos ahí en la entrada de ser bueno

Voz 13 19:37 Nos está en Velázquez somos todas

Voz 1025 19:40 sí es verdad también somos los suena aguerridos pero eso es buena gente oye se habrá quedado

Voz 0322 19:50 sí

Voz 1025 19:50 claro que más me amigo del muy feliz brazo

Voz 1025 21:11 no

Voz 17 21:19 una

Voz 18 21:21 sí

Voz 15 21:24 ah

Voz 1025 21:26 lo mejor aquí Enrique Criado para hablarnos del paraguas banca el libro que nos va a dar una vuelta por los Balcanes es amigo del programa eh ya lo hemos visto antes está también por aquí Javier Gregory cuando diez buenos días ahora nos contara lo de la patata de Marte que estamos más de las patillas pero antes Alfonso Ojea qué tal estás pues muy bien déjame que por favor pequeño grano

Voz 3 21:50 eh escribió que las primeras nieves Alfonso Ojea

Voz 1025 22:00 otro de los que el día veintiocho va a estar en Benasque ahí está también hay fiesta como adversario

Voz 19 22:05 claro cómo no va a estar será venturoso su programa hermano pistas Blancas en menos que todos los años

Voz 1025 22:10 ahí está así Cerler es el referente uno de los ríos

Voz 19 22:12 frentes burrada allí no

Voz 0765 22:15 gente que escuchaba bonito digo te dije te quiero

Voz 19 22:19 presupuestos de eso vengo yo quería hablar de Presupuestos estos los pues mira un día lo comentamos pero nos hemos hecho el tiempo encima no pudimos detallaron lo vamos a estar en el y el Epic Dream que se bueno pues esto es un montaje esto es una idea

Voz 9 22:35 el proyecto que tienen los americanos ideal

Voz 19 22:37 depende las estaciones norteamericanas concretamente grupo Bale Resorts que te pagan diez mil dolares si tienes lo que hay que tener que no todos lo tienen para estar esquiando sin parar dos meses seguidos por supuesto duermes Teide latas y te alimentas pero dos meses seguidos si consigue estar pero don meses seguidos esquiando pero todos los días pero rechazó

Voz 9 23:02 me recorriendo todas las estaciones

Voz 19 23:05 este grupo desvelaron a pagar

Voz 1025 23:08 te no se encargan de todo hacer un

Voz 19 23:10 la selección y al que le toca son un grupito el que lo logren son grupos reducido le pagan diez mil dólares

Voz 1025 23:17 dice yo quiero que me tienen que analizar

Voz 19 23:20 todos los que se presentan su candidatura Bashar al que seleccionado levantas por la mañana aquí a esquiar vuelve a bajar así durante dos meses y si lo consigue sin lesiones sin problemas de ningún tipo por falta de de de es bueno por de fondo físico o por sobre entrenamiento con te

Voz 1025 23:38 a dos meses de los diez sea

Voz 19 23:40 como con nueve mil euros así y entonces llama Epic Dream pasa entonces estará

Voz 1025 23:45 a mí eso de ahí hay que estar en Estados

Voz 19 23:47 sonido no se puede hacer desde fuera pero a nuestros oyentes que son muy listos todos que lo busquen en Google que van a puedes

Voz 9 23:55 lo de esa promoción bueno promocionar estas está

Voz 19 23:57 es un es entre ya se pena la o que es una de las grandes estaciones pero pero a mí me

Voz 1025 24:03 yo como José Antonio Ponseti podría Adri

Voz 19 24:06 yo te presentas allí claro si me seleccionan me seleccionan te quedas dos meses no puede

Voz 9 24:11 que después se puede estar aquí cada semana claro tú nos podríamos

Voz 0765 24:14 imaginas cambiar Carrusel esto por dos meses apuntarse bien

Voz 1025 24:19 tú me pagas máquina

Voz 0765 24:21 lo cierto es que claro

Voz 19 24:26 diez mil dólares diez mil Pavace porque seguro allí por estar dos meses esquiando todos los días que según

Voz 1025 24:33 querían que marzo abril febrero sí

Voz 19 24:36 ahora ahora sí ahora mal Joarilla entonces Dome se lo lo ya ya por ellos y te has di qué te parece esta estación es cómo viven no como Bale como Aspen que son cinco estaciones has Penn no es solamente has venido

Voz 20 24:49 los Highland Monday váter mil

Voz 19 24:52 lo que me has otra de las grandes estaciones norteamericanos como se estimó donde tienen ya una de lo hemos dicho aquí registrado el tipo de nieve Le llaman champán Power Power es el por la nieve polvo ellos dicen que es champán lo tienen así registrado nadie se lo pueden cambiar otra de las estaciones que también está

Voz 9 25:09 bueno el que lo pues ya no estaba

Voz 19 25:12 y otro dato más vamos ahora ya me mala

Voz 0765 25:15 no es cuestión de Davos al otro lado al otro lado del charco que es donde más

Voz 19 25:20 en de esto Winkler Black com que es una de las grandes estaciones canadiense récord récord actualmente del mundo en cantidad de nieve caída en tan solo treinta días trescientos ochenta y cuatro centímetros casi cuatro

Voz 1025 25:34 en una pequeña crítica treinta días Alfonso cómo mola te lo voy a hacer una pequeña pero a mí no me han puesto de un poco a Maldini

Voz 0181 25:41 el fútbol os vais demasiado al internacional hay que promocionar esto no

Voz 21 25:44 pero te parece poco que levantar este país poco que tenemos el programa bueno con número uno de la nieve en España que lo inició a es lo que yo que él pista Blanca vamos por favor trescientos ochenta y cuatro centímetros hay quién se lo salta

Voz 1025 26:00 es verdad que vienen te me hombre por supuesto un abrazo nos vamos a Marte por Dios corre vamos a Marte ya mismo el espacio la última frontera ahí estaremos G

Voz 1 26:10 el espacio la última

Voz 12 26:12 la frontera

Voz 1 26:16 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido

Voz 1025 26:24 he querido Javier Gregori fuera de micrófono

Voz 8 26:28 ha confesado esta mañana ya está el tema de la patata marciana solucionado

Voz 0882 26:33 como ya te no es mira seleccionado ocho cocineros finalistas son o cuatro profesionales y cuatro amateurs entre ellos una chica de quince años que se llama Silvia Mañas la final es el próximo lunes veinticinco de febrero a las diez de la mañana en el restaurante La Farola de Zaragoza

Voz 19 26:51 qué me estás bien ahí tiene todavía vamos a Zaragoza Nos vamos para ver quién vaya una del pero es el primer concurso espacial de cocinas de la historia de pero escúchame una cosa los cocineros

Voz 9 27:01 en profesionales son gente conocida es mentira estrella si no Michelín no hay

Voz 0882 27:07 porque no han sabido ver en el negocio pero está por ejemplo Jesús Almagro el Nacional de Innovación hostelera del año dos mil quince si también porque no sólo hay de España hay también integran

Voz 9 27:18 no si hay una buena que es entrenado

Voz 0882 27:21 ahora Internacional de Voleibol in portugués de origen brasileño Kiko Martins que es cocinero y escritor de libros de cocina ganó en el dos mil dieciséis el premio de la Academia Internacional de Cocina del que hay pesos pesados eh

Voz 1025 27:31 hay que hay que recordar esta historia el concurso se había hecho para encontrar como

Voz 0882 27:37 Z la mejor receta para cocinar la patata que ese va a plantar en Marte esto serio pero que organiza el Centro de Astrobiología que ahora mismo tienen un invernadero donde se están desarrollando estas patatas la patata que esa seleccionado es una patata peruanas se llama Tacna por qué aguanta una piel la falta de agua que en Marte va ven muy poca agua y el calor va a haber un calor tremendo no una sequía tremenda entonces es la patata terrestres que mejor aguantaría las duras condiciones de Marte pues entrada de cocinar esta patata la mejor receta que gaste menos energía que sea más sabrosa invasor nutritiva para los astronautas Icon la menor cantidad posible de utensilios porque claro una nave no te vas a llevar ahí cuchara

Voz 9 28:17 las tortilla de patata imposible no se pueda entonces

Voz 0882 28:20 SER con huevo hay ocho receta

Voz 1025 28:22 el pero momento pero bueno juego Leo finalizado yendo a vale vale pues no estará ya ya está bien

Voz 9 28:32 la feria izado bloqueado pues a fin

Voz 0882 28:35 tal el próximo veinticinco de febrero en Zaragoza primera batalla de cocina marciana en España ahí

Voz 1025 28:42 a quién gane pues vamos a dejar el premio

Voz 0882 28:44 pero la semana que viene si te parece Ábaco ahora que están están concentrados no queremos molestarles el el ganar es de momento ser el cocinero el primer cocinero espacial de la historia que ellas nada hemos superado los rusos hablando los americanos habla de la NASA ya los chinos ya la semana que viene hablamos de el incentivo que alguna cosita habrá pero yo creo que el honor de conseguir la primera receta marciana les puede a todos y de hecho va a haber cuatro yo confío mucho en Silvia Mañas la estudiante de de quince años que va a haber además un jurado gastronómico por también por cocineros de alto standing si esto

Voz 9 29:19 Master Chef Jung Jurado

Voz 0882 29:21 científico fíjate digo no sólo es que sepa bien

Voz 9 29:25 es que hacer pocos recursos que no sabemos que va a ser la patata para saber qué qué cocina esa patata María José María varían pero varían según los tipos de patatas evacuación fíjate qué gracioso en los que están detrás de cristal en técnica partiendo sí sí porque han dicho Marte Eichel

Voz 0765 29:45 a que yo paguen a vosotros emisora así que el padre hasta aquí gracias

Voz 1025 29:56 seguiremos informando sobre la patera por favor que estábamos muy preocupados lo manda te mantiene

Voz 8 30:11 bueno bueno vale

Voz 1025 30:13 Enrique Criado no es la primera vez que caen

Voz 9 30:15 Nuestra las garras y que es víctima de Ser aventureros qué tal estás Enrique buenos días

Voz 1025 30:19 muy bien qué tal recuerdas aún la última Banzo no por supuesto con cariño o la recuerdas con miedo la recuerda con mucho cariño Enrique no es la primera vez que precisamente está para hablar de viajes en este caso el paraguas balcánico el libro que acaba de publicar con la editorial Aguilar un paseo sin protocolos una historia que tú conoces bien porque tú has vivido esa en esa zona durante un montón de años

Voz 12 30:43 sí tres años hasta este verano que me Vuelta a España

Voz 1025 30:46 hiló lo echas de menos no lo echas de menos como como ha sido el alrededor yo te voy a confesar mi vuelta de Miami fue traumática osea mi primer año en Madrid como Marcial patata de Gregory

Voz 12 30:58 pues pues te entiendo primero porque Miami fantástico

Voz 1025 31:00 sí que te diría adiós bueno Mis primeras tres

Voz 12 31:04 años fuera en el Congo o no pero

Voz 1025 31:06 pues sí pero los primeros tres años del Congo yo recuerdo que contó

Voz 0205 31:10 este aquí sí sí que contaste que habían sido una experiencia bestial sí sí sí no o sea

Voz 9 31:16 qué tarea dura pero a la vez muy bonita muy enriquecedora que ni nada parecido no hay nada parecido vivieron con quiere decir que una vez que a mí en el Congo puedes afrontar lo que sí

Voz 12 31:24 sí sí yo creo que si osea era mi primera experiencia en África y luego desde el Congo viaje a otros lugares de África empecé a si esto es como una especie de África light sea yo estoy en la más pura no

Voz 1025 31:34 claro en lo más duro intensidad de verdad

Voz 12 31:37 luego la vuelta a Madrid pues ha pasado

Voz 9 31:40 por Australia para Australia hay por los Balcanes claro

Voz 12 31:43 así un poco más complicado de lo que pensaba porque tú piensas bueno vuelvo a casa a casa ha cambiado mucho hay tú tienes que adaptarte como sifón

Voz 1025 31:52 este camino más ha cambiado casa ha cambiado gente ha cambiado todo de pronto llegas aquí como digo yo faltas en el paracaídas terminas recoge para allí donde

Voz 12 32:02 alta aparte cuando te mudas a otro sitio tú mismo te das un tiempo del bueno en las dos primeras semanas no voy a estar muy operativo porque sabes que tienes que adaptarte a tu logística pero aquí piensa a como lo vuelvo a casa ya tienes que que que llegar ya asaltar de pie

Voz 1025 32:19 grave error y la gente espera de Titán

Voz 12 32:21 en que claro el siguiente día ya estés funcionando no

Voz 1025 32:24 no no para mí yo insisto eh recuerdo el primer año como Dios mío de mi vida pero bueno cuéntame hablamos de los Balcanes que preguntarle si me dejas que vaya a hablar de Europa que bueno yo voy a preguntar sobre los Balcanes pues de lo que le pregunta sobre

Voz 0181 32:39 Balkanes es como como has has sentido los Balcanes quiero decir yo hace mucho tiempo muchos años que no que no ido por esa zona no

Voz 1025 32:48 sobre todo porque era la última al que tú estaban dando de palos ir

Voz 0181 32:51 la sensación no pero siempre aparte eso es una sanción bueno hace poco estuve también Macedonia bueno digamos que de como de a ver cómo de cierta tristeza hoy

Voz 9 33:00 que se llama ya oficialmente al el norte están encantados no los griegos nacionalistas no pero mira al Gobierno griego ha afirmado si como mínimo la mitad más uno de los griegos y tenía un poco de sensación de en algunas zonas un poco como de de

Voz 0205 33:15 tristeza todavía no sé porque si es que es en la raíces

Voz 0181 33:18 bueno tú has conoces bien pues nos puedes contar un poco yo creo

Voz 12 33:21 hay dos razones que que las dos de alguna manera las dejó

Voz 0181 33:24 lo entrever la primera es yo creo que vale

Voz 12 33:26 el carácter y que hay una si como una veta y medio melancólica en el carácter de muchos balcánicos y luego en el caso concreto de las de los países ex yugoslavos muchos de ellos incluso a los que les ha ido mejor que serían Sloane Eslovenia y Croacia tienen todavía la sensación de que bajo la Federación de Yugoslavia se vivía mejor para eso incluso han han creado un palabro que es la You con nostalgia y hay mucha gente sobre todo los que tienen más de cincuenta años que vive en la yugo nostalgia

Voz 0181 33:57 hacía también te piensan eso que antes vivía

Voz 12 33:59 lo hacen Eslovenia son los que menos y aún así hay una mayoría de gente que dice en Youtube

Voz 9 34:04 a lo mejor antes

Voz 12 34:06 sí por supuesto sin preguntas aún serbio montenegrino aún macedonio

Voz 1025 34:11 también entiendo que la la guerra fue un tema traumático que eso también hace que quizá lo malo de antes de la guerra haya olvidado que siempre tendemos a idealizar el pasado se nos ha olvidado que había cosa

Voz 12 34:25 yo entiendo que en todos en todos los procesos así de nostalgia también al GIA de la juventud perdida es decir se realiza no hay así tampoco realista no sea al final Tito no deja de ser un dictador por las sobre cabe no estaban garantizados ya que que yo creo que hay un poco de bueno ese Lalo que que que hace la memoria selectiva no

Voz 0181 34:49 todo menos agresivos en Vásquez que antes hora

Voz 0765 34:51 ahora sí pero pero fíjate que que

Voz 12 34:55 eso es uno de los elementos de juego nostalgia de dicen es que ahora mismo tan nuestros equipos ya no

Voz 1025 35:00 ya no lo para nadie me dan miedo bueno de Kinshasa hasta los van los Balcanes

Voz 9 35:06 es medio este segundo libro que te reconozco que me parece

Voz 1025 35:13 es un trabajo absolutamente brutal escribir un libro y por eso te quiero preguntar cómo estás animaba segundo libro te te sufres lo disfrutas como como ayer

Voz 9 35:23 todo tu vida pues la verdad es que

Voz 12 35:26 cuando leo o escucho de escritorio diciendo que para ellos escribir es un placer yo no lo entiendo ni lo comparto es decir a AQMI cada línea la tengo que sudar no me gusta mucho haberlo escrito tu una cosa aunque cómo no

Voz 1025 35:39 ya sabes que está las dos versiones osea

Voz 12 35:41 conozco escritos de los que disfrutan conozco escritores que dicen hoy no lo entiendo cómo lo pueden hacer porque lo sufrimos pero como bellaco tú eres de los que sufrimos como sea yo yo cada destilada para que te has puesto escribir otra vez entonces porque luego me produce mucha satisfacción el haberlos escrito a vale entonces muchas veces y es como que consigue sí de de juntando las piezas de un puzzle y cuando llegas a una conclusión dices joe como mínimo esto yo no lo he visto escrito no hay te ves un poco la obligación de describirlo yo creo que también en cualquier gran empresa tal hay un punto de narcisismo no ya el tipo que decide subir el K2 total pues tiene ahí un qué pasa yo subió el caos

Voz 1025 36:22 claro ahí voy y en invierno más como Alex Chicón por cierto es un libro

Voz 0205 36:26 viajes siempre te has te has

Voz 1025 36:29 ha decantado por este tipo de literatura no él es él es un hombre que que va apuntando mientras viaja o sea vas tomando notas si eso esto ha ido creciendo viaje

Voz 12 36:40 los viajes hoy de estos pesados que va consumó les quién ahí ha

Voz 9 36:43 sí ya en el bolsillo y la idea

Voz 12 36:45 es pues eso la narrativa de viajes que es que es no ficción donde se vaya a entrever dando los pasos que tú das como viajero con lo que vas aprendiendo con las lecturas con las conversaciones que el lector final el producto que tenga es bueno pues es una es una experiencia personal tuya como excusa de tu viaje poder introducir temas pues sobre la historia sobre la astronomía sobre la música pero no de manera académica sino de pues se basa un sitio pasa algo intentaré dar intentas darle explicación a eso que ha pasado siempre a través más de de mis errores de percepción y de de los malentendidos más que a explicarlo

Voz 0181 37:27 todo en plan académico no sí bueno mi pregunta iba a ver un poco en esa línea no es decir cuando escribes tienes la sensación de dejarte muchas cosas en el camino es decir no sé

Voz 9 37:36 yo he contado todo tal como lo es porque eso es lo que me parece que que puede ser muy difícil al revés contar mucho

Voz 1025 37:42 a contar mucho tengo que tengo que limpiar

Voz 12 37:45 bueno he tenido que limpiar mucho pero pero me gusta también

Voz 9 37:48 creo que en el que le el otro modelo también de los que sufren pero que escribe ochocientas páginas pero me gusta también en el que

Voz 12 37:55 la versión final se dejen ver las dudas que he tenido en el proceso o los malentendidos lo que primero piensas que es una cosa auque reflejo de algo y luego descubres que no o tuve es una cosa hay tiendas va esto es la ruina la norma general luego te das cuenta de que eso pasó un Villa que no lo puedes elevar la categoría no una de mis referencias es un libro me parece muy buenos llama el antropólogo inocente de lo que es un magnífica tratado antropología ya pero que lo hace a base de todo lo que no entendió o de todos los malentendidos o todas la veces que metió la pata eso es lo que a mi me gusta más que el tipo que llega de Oxford ya la primera ya entiende a los van tus en el en la jerga local no

Voz 1025 38:36 te voy a ser una pregunta complicada como es la vida de un de alguien que tiene una carrera diplomática fue en su casa chat porque cuando tú piensas no que quedo diplomático

Voz 0205 38:45 pues eso que ya ya en Australia o en Londres donde sea pero ahora estás aquí bueno es bonito la verdad

Voz 0765 38:52 sí que lo ves lo ves de lo del otro lado no se desde la barrera

Voz 12 38:58 tú cuando estás cuando estás destinado fuera

Voz 9 39:00 si te dedicas a inventar a Villar

Voz 12 39:03 o cosas y hacer cosas luego tú reportas osea escribes para que alguien te lea en Madrid no

Voz 9 39:08 pero bueno yo ahora soy esto ya en la parte que recibe

Voz 12 39:11 e informes de compañeros y en Madrid es donde se toman las decisiones de política exterior de entonces es como si pasas de ser los ojos a las manos a estar pues en en la cabeza pensante no

Voz 9 39:25 a a poner otro si lo estás en primera línea de fuego no o estás claro está guardia tomando es claro claro sí la verdad que estás en Madrid un día estupendo viendo como un compañero

Voz 0765 39:35 dice que viene de Kinshasa ahora que debe estar pero que tiene edad que Pérez pero claro es verdad

Voz 12 39:43 porque cuando está la defensa me sentía súper afortunado de estar allí de estarlo viviendo todo en primera persona y ahora mismo lo lee si piensa ahí de Bermeo

Voz 9 39:51 que tiene me vuelva a tocar siguen igual sí

Voz 1025 39:54 sin igual o ha cambiado algo en quizás bueno sí

Voz 12 39:57 ha habido elecciones ha sido una cosa sorprendente porque ha ganado un candidato que no era el delfín del presidente ni tampoco el líder evidente de la oposición ha ganado como un tercer candidato y y más o menos la gente acepta los resultados aunque bueno siempre siempre hay dudas sobre el escrutinio etc

Voz 9 40:15 tienes que venir un día al programa sólo para hablarnos del Congo

Voz 1025 40:18 ahora ahora hasta cuando queráis un par de preguntas tienes tiempo quédate dos minutos que tengo tengo un tío que va por el mundo que está está de Samuel Vlado que que John Beach Pepe que no sé

Voz 9 40:30 qué prisa tiene ahora dice es que el programa entonces no sé dónde está ahí pero vamos

Voz 22 40:36 desde las antípodas o donde Lequi

Voz 19 40:39 yo recuerdo

Voz 22 40:43 dónde está Jon qué tal buenos

Voz 1025 40:44 Díaz

Voz 11 40:47 tal si bien entre ya en plena partida que me he arrancado pero no está jura haciéndolo en la casa pero en la pista pero en la pista hay viento tío que porque su viento ahí entonces se antoja ya lo que escuchando y por el otro estoy escuchando al realizador estaba bien

Voz 1025 41:14 dile a realizador que te deja unos minutos

Voz 11 41:17 no porque yo quiero que pasar de mi ya te oigo yo te digo que esas entidades oye te has estado

Voz 1025 41:37 lo del Cádiz que la gente que se ha dando manifestó hacía de venir a ver el partido Paul

Voz 11 41:46 eso eso pero pero ido así

Voz 1025 41:49 esto no me lo puedo creer que eso ha sido también sí

Voz 11 41:55 pero te hace más

Voz 1025 41:57 el Nilo

Voz 11 42:02 has visto José dice español si con todo esto no escucha no se escuchaba

Voz 1025 42:12 José Vicente pero pero por tres

Voz 11 42:15 eso espero

Voz 1025 42:17 en una tormenta de arena pero yo dónde estás tío que suena un viento como si se acabase El Mundo que esta vez no

Voz 11 42:27 estoy la vista pero entonces frío hace frío

Voz 1025 42:34 como no hacer muriendo en mitad del desierto tanta a ver citan manda a otro lado y no está seguro que estás en Doha tuvo es ahí gente con turbante

Voz 11 42:43 como Agustín

Voz 1025 42:48 pero pero pero como tiene un tío de Euskadi puede entender frío pero que me encanta que me estás hablando

Voz 11 42:56 más no pudo hablar ahora mucho porque yo tengo unos yo tengo hoy por el otro tengo a partir de ahora

Voz 1025 43:13 bueno vamos pero la costa Melle te pues la verdad que vende porque he entendido un pimiento usted que está el otro tío cara tan tranquilo hablando ante pero es evidente que hace frío hoja bueno cuida temo Xavi P

Voz 11 43:27 no

Voz 9 43:30 está fatal fíjate siempre nos hace esta osea John

Voz 1025 43:35 es vive en Australia supuestamente porque está siempre viajando por el mundo hoy un partido de tenis en Doha que hace frío y está al aire libre si a mí me dicen que juegan al tenis en Doha al aire libre yo es la primera vez que ya te Juan mirar esto de torneo coja porque sí

Voz 9 43:50 lo hace muchísimo calor no claro y al aire libre

Voz 19 43:54 es evidente te lo mando a otro lado nuestra liga esta sí

Voz 1025 43:58 claro de un calor ahí real pero bueno volviendo a los Balcanes y a los libros de al Congo ya ya de The king size arriendos decía bueno eso sea arreglado porque ha ganado mundo que no estaba previsto más o menos es más sabes que en África no sea regla nunca nada pero ahí están ir en los Balcanes que tal cómo cómo has vivido esto porque por ejemplo mi último viaje que pillé Croacia Bosnia de todo

Voz 0205 44:24 en la en las zonas interiores hay mucho resquemor todavía

Voz 1025 44:29 no hay con los vecinos no no note dominamos de Star arreglados del todo osea yo entiendo que a lo mejor han de pasar varias generaciones pero la cosa no termina Esther un precisamente el aceite no

Voz 12 44:42 sí o sea si hacemos a mi me gusta siempre diferenciar la foto de el de el flujo si abres un poco más el el foco no sea la foto es esa todavía hay mucha fricción entre vecinos porque aunque a nosotros nos resulta muy similares entre sí parte de su identidad es buscar el antagonismo con el otro

Voz 9 45:01 claro totalmente

Voz 12 45:03 pero dicho cual yo creo que las cosas van poco a poco a mejor es decir hoy mismo como decíamos pues ya no hay un acuerdo entre Macedonia del Norte Grecia con lo cual bueno pues ya es da es una una discrepancia menos empieza a haber ciertas conversaciones entre ser ya en el territorio de Kosovo y en que podrían llevar hacia algún tipo de reconocimiento recíproco y luego la gran aspiración de todos en el fondo es acabar reuniéndose bajo el paraguas de la Unión Europea y la OTAN con lo cual bueno quizá pase esa generación de la que habla tú y aunque no sea todos en un mismo país si estén todos en una misma organización vi ahí encuentra en cierta bueno cierto acomodo no

Voz 1025 45:48 pero vamos a seguir déjame que tengo que ir a la pausa el paraguas balcánico es el libro del que estamos hablando un paseo sin protocolos de Enrique Criado de la editorial Aguilar eh que miente ha quedado

Voz 9 45:59 el título o ahora pensando en que van quieren está todo el paraguas que estar debajo

Voz 1025 46:04 misma protección mínima pausa ahí acabamos con Enrique bueno lo vamos otra entrevista como lo vamos a cargando luego vamos

Voz 23 46:14 sí

Voz 1025 48:06 esa recta final del programa está siendo tan interesante la entrevista con Enrique por delante ahora estábamos hablando precisamente habíamos a todo esto de todos los los sitios donde has estado África es la que más tan marcado o los Balcanes es otra historia

Voz 12 48:25 pues quizá África al ser mi primer puesto también ser el Congo eso como decía intensidad cien sobre cien fue lo que me marcó más este segunda esta última experiencia en los Balcanes y y bueno me resulta muy interesante porque en apariencia son más son muy similares a nosotros y no dejas de ir esto

Voz 9 48:47 son los compañeros españoles que fueron

Voz 12 48:50 allí a cubrir la guerra de Yugoslavia iban con Opel Vectra desde Viena no hay sin embargo te encuentras una realidad que en apariencia similar pero luego tienes

Voz 0882 48:58 vientos muy orientales que nosotros no entendemos no el elemento turco y el elemento ruso

Voz 12 49:02 por decir solo dos que

Voz 9 49:05 ya el occidental los entiende menos no Cuéntame que va a ser de tu vida quiero decir tú tú apuestas por seguir viajando a apostar por cambiar au tu puede llegar en Madrid cómo es esto

Voz 12 49:19 pues en general los diplomáticos preferimos estar en el extranjero que en España por eso nos ponen normas en lo dicen el máximo son nueve años seguidos fuera entonces yo este verano cumplir los nueve y ahora tengo que estar un mínimo de dos años en Madrid

Voz 0882 49:32 y luego una vez que el complacer

Voz 1025 49:34 no puede poco contador a cero pero pero otros nueve puedes estar uno no decides quiero decir deciden por ti normalmente no

Voz 12 49:41 sí que puedes decidir pero decides dentro de tu nivel de la cadena trófica es decir cuando estás abajo del todo pues lo que te queda para elegir es lo que ya han dejado todos los demás y por eso acabas en el combo

Voz 1025 49:51 ya ya se vería Veo veo que pase lo que pase que no te toque el coco

Voz 9 49:57 lo bueno estaba igual el importe el el fondo

Voz 12 50:00 hombre a mí me gustaría seguir descubriendo porque hay produce en en un reglamento personal y luego también yo creo que como profesional cuantas más áreas curas un un área que yo conozco muy poco y que como profesional yo creo que es bueno sería ir a Latinoamérica

Voz 9 50:17 es una ciudad claro si Venezuela por ejemplo estoy de muy sitio pero sí

Voz 0765 50:20 bueno esto es pero pero no pero sí

Voz 12 50:25 el punto de vista y consular es decir darle protección a los ciudadanos españoles que allí desde el punto de vista profesional diplomático que es promover los intereses de del Estado promover los intereses de las empresas españolas desde luego los un reto importante claro y seguirá suscribiendo sí sí sí seguro aunque sea una tortura ahí sufran

Voz 19 50:44 bueno lo que pasa es que luego a al

Voz 0765 50:46 el Vanitatis

Voz 1025 50:49 ya ya veo al final bola muy bien pues oye el día duró que os traemos es este el paraguas balcánico pinta de tocó no muy buenas Enrique Criado en donde os podéis dar sin necesidad de salir de casa una vuelta va a Cannes bien bien completa a alguien que no estuvo profesionalmente sino que aprovechó viajó todo lo que le dejaron y más yo no te da tiempo a Aguilar te da tiempo a más a viajar mucho no cuando estás sí

Voz 12 51:17 sí lo que pasa es que renuncias no es decir en lugar de hacer con muchos compañeros que todas las vacaciones vuelven a España pues yo mis vacaciones me dedicaba a viajar también por la región no yo creo que no habría entendido Bulgaria bien sin haber viajado a los países limítrofes no puedes entender Bulgaria sin viajar y conocer bien Turquía sin viajar y conocer bien Rusia sin viajar y conocer bien Grecia en la ex Yugoslavia Rumanía porque de todo eso hay un poco en el cóctel por ejemplo que es Bulgaria

Voz 1025 51:44 si hiciese viajando en vacaciones ahora quiero decir ahora tienes cerca que te vas a Francia por por en la misma teoría Italia si te digo la verdad

Voz 12 51:55 desde que he vuelto sólo salido Un fin de semana de España fue para volver a Bulgaria