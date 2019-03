Verdi estrena Don Carlos en Paris

Voz 1626

00:21

quién me mandaría a mí meterme en este fregado debió de pensar Giuseppe Verdi aquel lunes once de marzo de mil ochocientos sesenta y siete cuando estreno en París su opera Don Carlos saben de qué va no del hijo de Felipe II alcalde tal Carlos Fun perturbado ídem la horrible fama que arrastraban en Europa el Rey y la Iglesia española que quedan pringado Laura al estreno de Don Carlos acudió la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo española una gran Ayna con toda su mala folla puesta abandonó la Ópera de París diciendo que aquello era anticlerical hereje e insultante la repudió públicamente ya la porra el Don Carlos ruina el estreno de una obra en París casi siempre les costaba la salud al autor porque los franceses eran muy suyos las óperas tenían que representarse en francés divididas en cinco actos los actores no podían hablar sólo cantar también había que incluir un ballet este ballet tenía que ir por narices en el tercer acto nunca antes para dar tiempo que llegaran los aristócratas rezagados porque cuando uno es noble llega donde sea cuando les da la gana si una obra no estaba pensada con estas características habría que modificarla para que se ajustara sino no se estrenaba en la gran ópera porque los parisinos eran unos tiquismiquis Wagner por ejemplo tuvo que traducir su tan Tannhäuser al francés pero metió el ballet cuando le vino bien no cuando se lo exigieron hubo tal abucheo que la obra también fue una ruina