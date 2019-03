Origen regata Oxford-Cambridge

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

aquel primer desafío que nació a raíz de una carta escrita un doce de marzo se concretó tres meses después en junio y congregó a veinte mil personas a orillas del Támesis los contrincantes de Oxford y Cambridge tuvieron que tomar la salida dos veces porque nada más empezar chocaron entre ellos era la primera vez Hinault estaban muy ducho sellos con los remos la segunda salida fue válida y acabó ganando Oxford todavía es costumbre que el perdedor se encargue de retar al ganador para verse las caras al año siguiente muy pocas cosas han cambiado en ciento noventa años en la tradicional regata porque continúa siendo un honor ser seleccionado como remero la carrera sigue marcando el comienzo de la primavera en total son casi siete kilómetros dándole que te pego al remo cuanto más pesado sean los remeros y las remesas mejor los timonel es en cambio no pueden pesar más de cincuenta kilos ya que no rema por lo menos que no añadan lastre el año pasado ganó Cambridge que por fin rompió la racha de cuatro victorias seguidas de Oxford y el próximo domingo siete de abril otra vez doscientas cincuenta mil personas con una pinta en la mano se apostarán en las orillas del Támesis a su paso por Londres desgañita dándose con ánimos a su equipo decenas de millones más lo verán por la tele por el móvil lo por la tableta porque la Regata Oxford Cambridge es uno de los eventos deportivos que arrastran más audiencia