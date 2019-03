Descubren Plutón

Voz 1626

00:21

si alguien tiene claro cuántos planetas hay en el Sistema Solar yo es que me he perdido los astrónomos se corrigen constantemente porque constantemente están estudiando y observando esos lo bonito que la ciencia no tiene dogmas lo que hoy parece cierto mañana puede demostrarse erróneo pues nada se corrige ella está como ha pasado con Plutón que ya no se sabe si es un planeta Plutón sino un planeta hoy de o un mojón Cillo planetario el trece de marzo de mil novecientos treinta el astrónomo Clayton tomo anunció el descubrimiento de Plutón menos mal que el hombre se murió antes de ver cómoda