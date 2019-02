Las Noches de Ortega: Relájate (16/02/2019)

Voz 1 00:00 y sí

Voz 2 00:08 ser a las noches de Emilio

Voz 3 00:12 la casta en mil buenas noches qué tal van espero que bien encantado de saludarles de nuevo un gusto encontrarme con ustedes una semana más les echaba de menos siguen en la sintonía de esta su estación radial no entraran lo único que nosotros sabemos darles cariño compañía y una chispa de entretenimiento once conmigo me han feliz Siro hacen les habla Emiliano Castañeda gustoso de saludarles

Voz 5 01:05 la red tenis horas latinoamericanas de la Cadena SER

Voz 6 01:08 saluda con gusto los amigos radioescuchas esparcidos a lo largo y ancho del globo

Voz 3 01:19 cuánto la radio se hace amiga aquí estoy yo

Voz 6 01:25 radio es así corazón ahí me encontré durante la radio se hace magia más allá

Voz 3 01:44 es momento este para dejar habla a los corazones durante el día las prisas los nervios estrés del trabajo nos impide tener la mente sosegada pero por fortuna llega la noche y aparece el mágico momento de las confidencias quienes confiar me tu vida confesar me tus secretos más íntimos puedes conseguirlo haciendo un llamado a nuestro programa radial que atendemos llenos de gozo y nos convertiremos en tu cómplice el llano Casto Neva la complicidad de Radio Nos llama Gladys buenas noches

Voz 9 02:32 Miguel buenas noches te Emilia almirante te escuchamos Gladys que honor participar en esta estación radial

Voz 3 02:38 te gusta participar en mi estación radial

Voz 10 02:41 vuelven loca participar en la estación radial tú sí

Voz 9 02:45 querida amiga Gladys cueste cueste Emilia ciento un vacío profundísimo

Voz 10 02:51 Miro de misterio hoy sólo veo negro dura Mi alma ha dejado de ser de aquí la y se ha convertido en un pozo

Voz 11 02:56 sin fondo como la diez yo no veo final lleno de metralla

Voz 12 03:05 cuánto dolor siento el escucharte Gladys gracias que ha ocurrido algo que explique tu lamentable estado recién me ocurrió algo así pasó Gladys qué pasó con tu marido

Voz 11 03:20 pues que me engaño y que si lo encontré como con otras sobre si bien él

Voz 12 03:28 yo con otros hombres si con cuántos hombres ciento veintiocho camas Ladis estamos hablando de una cifra muy elevada

Voz 11 03:42 vea margine tú cuando yo veía que yo

Voz 12 03:46 cómo reacciona actividad Adís

Voz 11 03:52 sí me contase que qué haces con ciento veintiocho hombres en nuestra cama no sabía que aquello era sorprendía él tanto como a mí no sabía que se me jodas hombre probablemente me dijo que era o

Voz 12 04:15 le Christie Gladys

Voz 11 04:18 quise creer que cree

Voz 10 04:21 Leire Lady una oportunidad y le veo entero cómo es posible que te sientes XXVIII me esa pareja de repente en nuestra cama

Voz 9 04:29 quite dijo

Voz 11 04:30 no no dijo nada

Voz 10 04:32 a los señores de digo vistan se queden con cancela ropa Hay abandone en mi casa que no sé lo que hacen los que sean

Voz 9 04:40 y marcharon esos señores marcharon marcharon ciento veintiocho me bajaron Decca

Voz 11 04:46 yo me quedé a solas con mi marido y entonces L que entiende que me cueste creerlo comenzaba diciendo

Voz 3 04:54 dijo él

Voz 11 04:56 me derrumbo me relató la haber

Voz 13 04:59 edad

Voz 11 05:00 me dijo que esos ciento veintiocho hombres habían acudido por un llamado de él que eran sus amante y con ello mantenía una relación sexual tumultuosa desde hacía diez años

Voz 3 05:13 yo salto y tú te un diste Gladys

Voz 11 05:15 me di Emiliano me hundía en un segundo todo mi mundo se vino abajo todo aquello en lo que yo había creído se desplomó a mi pie yo me he dicho Bogas a llamar a Emiliano iba esa contarlo

Voz 3 05:30 pues saber algún otro amigo radio escucha se encuentra en situación similar a la tuya

Voz 9 05:36 hola

Voz 10 05:38 muchas gracias Emiliana por haberme dejado

Voz 14 05:40 dicho esto estacionaria fuerte abrazo

Voz 3 05:43 caridad la Avis

Voz 6 05:45 quisiera cambia confidencias no quiero que te sientas

Voz 3 06:06 si estás escuchando esta emisión radial que sepas que para nosotros es un ganador un miembro de esta familia siempre serás un triunfador gracias por estar ahí al otro lado de la radio continuamos en directo barrio tranquilo

Voz 15 06:27 si ayer como un turista tardes era tu esquina

Voz 12 06:34 Mauricio buenas noches buena no nieve llano que nos cuentas querido amigo

Voz 13 06:39 muy muy muy muy mal

Voz 12 06:45 lo que ocurre

Voz 13 06:48 muy bien

Voz 12 06:50 nervioso Mauricio

Voz 13 06:53 duda les voy a flor de piel Emiliano

Voz 3 06:56 hace mucho que estás así Mauricio

Voz 13 06:58 desde que tengo uso de mi vida se desarrolla entre un manojo de nervios no lo puedo practicar en calma nadie no lo puedo ir a ningún pensamiento porque todo es puro nervio yo me gustaría buscar un poquito de paz poder de tranquilidad

Voz 12 07:23 te oigo te oigo te oigo Mauricio vamos a ver si puedo ayudarte alcanzar esa paz que tanto encías baste seguir mis indicaciones de acuerdo tienes que sumergir tiene el mundo del sosiego dejado guiar por mi voz no hace pensar en nada más Maurizio de acuerdo

Voz 13 07:47 puedo Emiliano no vamos a ver si

Voz 3 07:51 por un instante puedes alcanzar esa paz que nunca has tenido

Voz 0684 07:55 los neo EMI Alon

Voz 16 07:57 cierren los ojos muchísimo

Voz 17 08:01 imagina un sí

Voz 18 08:02 lo azul

Voz 19 08:06 lo visualiza obra

Voz 20 08:09 una nube blanca la Eliseu

Voz 19 08:16 visualiza que estás

Voz 18 08:18 Vázquez sobre San V Plan

Voz 16 08:21 K

Voz 0684 08:22 y visualiza sois no me preguntes cada vez sí lo visualiza Os

Voz 21 08:30 Gina que estás cómodamente tumbado en esa nube

Voz 19 08:35 tus piernas Herrera

Voz 22 08:37 en vez de la muy ir

Voz 19 08:40 la tus párpados

Voz 23 08:48 tus manos están muy Tran

Voz 24 08:51 sí

Voz 25 08:54 también tu subirá

Voz 16 08:59 es una paz

Voz 21 09:00 habitual enorme

Voz 9 09:03 se come mucho de Bobet todavía

Voz 26 09:10 no nos hemos vuelto notar capa tan Kaká capaz

Voz 20 09:16 hemos de ir poco a poco Mauricio

Voz 19 09:20 estás tumbados brisa nube blanca

Voz 16 09:24 hacia arriba el cielo la tierra

Voz 27 09:30 dos metros hay va hacia abajo Milián hacerme una idea aproximada de

Voz 9 09:36 no saturar ha colocado no hace pensar en eso es un ejercicio

Voz 19 09:43 de abstracción

Voz 9 09:44 me ha colocado una cuarta altura si te metías de imaginar en esa nube

Voz 26 09:51 que el esfuerzo de Imagina en Venecia nube

Voz 13 09:54 que estoy siguiendo juego hago que fuese

Voz 27 09:57 a tu Tavera refuerzo imaginación de cine a qué altura estoy

Voz 24 10:01 pero colocarme mentalmente en una nube sí

Voz 28 10:06 me encuentro Emiliano bollo estamos hablando de estamos hablando el mismo idioma joven además kilómetros

Voz 9 10:16 ya hace llamar alguna idea

Voz 16 10:20 estás en una nube

Voz 21 10:23 tumbado tranquilamente a diez kilómetros de altura

Voz 0684 10:28 me Emiliano escucha no quiere que ante el juego pero

Voz 26 10:36 tú ves que una persona puede estar tranquila sabiendo que está una luz voy a diez kilómetros de altura

Voz 9 10:42 es un meditado a fondo lo que me está proponiendo eso es decir sí

Voz 0684 10:51 es normal de una persona detalle en una nube blanca había pudo aquí la velocidad altura con el riesgo que eso implica deslumbró creíblemente casi te mata

Voz 13 11:03 sin pedirme que que dan que

Voz 27 11:06 debe recapacitar sobre lo que Tuenti tiene por todo lo que tú tienes

Voz 0684 11:11 el sosiego bueno me tú entiendes

Voz 9 11:13 a su interior

Voz 13 11:16 se mueve Emiliano me acaben todo lo que se plantea T todo todo lo que te

Voz 24 11:24 plante

Voz 16 11:28 bueno

Voz 19 11:30 imagínate entonces que la nube etarra de suelo

Voz 9 11:35 qué altura que preguntado ya para eso para esa mierda

Voz 24 11:43 pones a ras de suelo sobre una colchoneta algo como modo que dejar esa nube si te mete un éxito por el culo

Voz 16 11:53 la Audiencia de cuero Mauricio estás

Voz 19 11:57 sobre una colchoneta ETA cómoda supera los ojos los párpados es Sierra notas el peso de tus piernas que te relajando Mauricio notas sosiego

Voz 0684 12:15 lo descubrió

Voz 26 12:18 dónde está la coche de ETA en qué lugar

Voz 9 12:21 una multa cuando le quemó

Voz 13 12:24 caña

Voz 9 12:26 la que tu prefieran yo creo que esa parte del ejercicio la tiene

Voz 0684 12:31 bueno no se puede pedir que me relaje al mismo tiempo que imagino

Voz 26 12:35 cuando si yo lugares ámbitos

Voz 0684 12:38 geográfico para colocarme

Voz 26 12:41 no es una parte que glacial de hacer tú

Voz 13 12:43 muy bien pues tiene una colchoneta que nadie nadie ya ha pedido que me coloque una con una Montal al menos tiene que decirme en qué montaña todo

Voz 24 12:58 creo que aquí tiene una paciencia bastante grande para lo que merece la situación

Voz 9 13:04 ah no Times el lugar donde hago yo neta Emiliano

Voz 13 13:10 de Santos

Voz 26 13:13 la Pampa La Pampa claramente por el culo me lo me gusta otros

Voz 9 13:16 sí

Voz 27 13:22 yo de ella

Voz 16 13:25 estás en una colchoneta

Voz 19 13:28 cielo azul estás muy relajado tus brazos pisan

Voz 3 13:36 tras una tranquilidad enorme en las piernas tu pecho empieza a invadir de paz espiritual

Voz 0684 13:42 cuánto va a durar esto va somero para hacerme una idea de lo que cuánto va a durar esta recreación parece que yo puedo hacer otras cosas yo que está aquí a la a la parábola de fuego

Voz 9 13:57 tengo una idea aproximada de cuánto durará

Voz 0684 13:59 si no me puede colocar en una colchoneta en los han definido decirme cuánto tiempo voy a estar allí me dio a entender que su crea un estado de nervios de seguridad que no es normal

Voz 13 14:18 creo que hablo en nombre de todo de todo el mundo se personará colocas en los una puta colchonetas al al mal menos que la de G

Voz 0684 14:26 cuanto tiempo va a estar allí porque todo esto fue una locura Emiliano lo es consciente de que lo que está proponiendo es una

Voz 24 14:34 la locura yo gente momento Dios talado la iluminación va creer que esto relaja coño eso esto me está poniendo de los nervios Emiliano

Voz 27 14:44 cada vez que acoge pero esto no vale para las al no vale Diana

Voz 0684 14:51 yo hace mucho tiempo te sigo me pareció extraordinario sin tiene seguro cualidad de maravillosas pero para adelgazar creo que no sirve es Emiliano

Voz 9 15:04 intentarlo otra vez se que hoy un último intento

Voz 0684 15:06 eso lo saca Sunday la puta ETA tome en otro lugar que yo entienda como o mal lógicos

Voz 29 15:14 no

Voz 13 15:14 que no me cree que no de ansiedad lo sabe lo qué va a pasar allí los sabe que si hay dichos animales salvajes boleros seis guerrilleros y terroristas ahí Emiliano coño poco de cada vez la en un poco de cabeza Emiliano coño que ya tenemos una

Voz 30 15:38 lo que no es un crío

Voz 16 15:40 cuántos años tienes Emiliano sesenta años

Voz 30 15:44 bueno se mil aún crees que normas poner a una persona en una puta colchonetas

Voz 24 15:50 los exigirle te cierren la primera escucha eso de nuevo

Voz 16 15:56 estás en una colchoneta en tu casa o en una cama que estás en una cama en tu casa

Voz 13 16:07 justamente donde estoy es justamente estoy no me lleve a una nube no me lleves a los Andes no me lleve a pam pam hemos si estoy real menos que en mis putas cama en mi casa porque me provocan que empiece a elucubrar otros ámbitos otros lugares donde tal Mi cuerpo cuando la realidad es que estoy en la cama podíamos haber empezado por ahí Emiliano si nos ahorramos tanto a imaginación que lo único que hace ponen de los nervios estoy en mi cama en casa sigue a partir de ese punto

Voz 21 16:45 estás en tu casa en la calle

Voz 19 16:48 la ama está muy relajado

Voz 27 16:52 no estoy yo pero hay Emiliano pero no estoy relajado tú no puedes irme Mauricio y Caser aseados

Voz 26 17:02 cuando Mauricio monetario la Hall

Voz 0684 17:04 sí creo que esto se entiende sin vi en todo caso Di Mauricio imagínate qué

Voz 10 17:12 era relajado Mauricio deseo que te relaje saudí mauricio sería convenía

Voz 30 17:18 gente que te relajada pero no me diga que estoy relajado cuando no estoy bien

Voz 13 17:21 ajado Emiliano yo estoy a lo llevamos hablado

Voz 9 17:25 qué piensa de nuevo empieza de nuevo Emilia

Voz 13 17:31 ya ya donde tú estás

Voz 9 17:34 hostia Emilia que tengo mano fuerte

Voz 21 17:39 Mauricio escucha margine T que estás en tu casa en tu cama

Voz 16 17:46 no hace falta imaginar estoy en Bengasi mixtas en tu casa en tu cama

Voz 0684 17:52 sí tengo cerrados se llama punto cuarto

Voz 13 17:55 de hora Emilia

Voz 12 17:57 respira hondo

Voz 3 18:00 nota las fuerzas tranquilizadoras del universo en tu pecho digo que Notes las fuerzas tranquilizadoras del universo en tu pecho

Voz 0684 18:10 he oído Emiliano que hoy

Voz 13 18:13 ha habido tú te estás escuchando lo que está diciendo

Voz 9 18:20 una persona que está

Voz 13 18:21 en su cama llamándola nadie

Voz 26 18:24 no tiene la fuerza es tranquilizadora del universo

Voz 13 18:26 de hecho que tú ves tú tú y tú qué clase de persona ir ya en qué coño me está diciendo que que que que mensaje más escaños y me está me está mandando

Voz 9 18:38 no quiere más aún

Voz 28 18:45 joder maorí sumisión moverme de un poquito Mauricio

Voz 12 18:51 pues sí Mauricio sí

Voz 30 18:55 Emiliano sesenta años que debería estrella la idea es un poquito más a las

Voz 13 19:02 me Nano e hijos Take claro tuviera PD con Eto'o juegue sito de imaginación era un de empatía como año como estoy yo los problemas que yo tengo poco copa que exima mañana problemas nuevos

Voz 9 19:20 que no sé qué coño me fuerzas del universo mi pecho como estoy yo pero todavía a mi esposa

Voz 30 19:28 me encontré en la cama con ciento veintiocho hombres estuve en la verdad

Voz 13 19:34 sí

Voz 20 19:37 aquí Mauricio Mauricio Paulino continuamos fui

Voz 15 19:48 como una día de ceniza

Voz 3 19:52 sí Fathi de Emilia Lucas

Voz 5 19:55 en misión especial para la red de estaciones radiales hispanoamericanas de la Cadena SER

Voz 3 20:03 derramada sobre todas tus heridas quisiera pedir perdón a todos estos amigos radioyentes pero quiero que creen que mi objetivo era tranquilizar a poco sabíamos que él era el esposo de Gladys nuestra primera oyente Nos vuelve a llamar vamos a recibirla Gladys buenas noches

Voz 9 20:26 buenas noches de nuevo Emilia

Voz 11 20:32 con todo el daño que mi esposo me ha aéreos yo debería guardar desde

Voz 9 20:36 no por supuesto hice lo guardo a medios que se lo guardo

Voz 11 20:43 pero eso no me impide salir en su defensa porque lo que Emiliano tú lo has dicho no tiene nombre

Voz 9 20:51 y ahora colocado en una situación perdona

Voz 11 20:55 mi mauricio con todo lo que me ha hecho no se le coloca en una nube en La Pampa

Voz 9 21:00 luego los Andes luego en una colchoneta estaba homosexual se le pide que sienta la fue ser invisibles de sosiego

Voz 11 21:08 supe yo estoy tú tienes un hijo

Voz 9 21:11 es grandísima puta Emiliano disputan hacerle puede hacer a una persona

Voz 3 21:17 la Ladis mi objetivo hoy y siempre en esta estación radial es conseguir la paz y la alegría de todos los amigos radioyentes Isco que pretendía hacer con Mauricio también

Voz 10 21:31 colocándolos en en una nube en La Pampa colocas una colchoneta como muy bien ha dicho

Voz 11 21:36 el riesgo de que hubiera guerrilla escucha traficantes miembro de la resistencia opositora

Voz 9 21:44 ah no sería más fácil Millán

Voz 11 21:47 los reconocer que te has equivocado pedir perdón decir lo siento y empezar a pensar con claridad qué es lo que quieres hacer con tu vida porque ha llevando el sendero correcto esto no quita para nada el rencor que yo tengo mi voz pero yo creo que la verdad es la verdad que hay que ser justos

Voz 12 22:09 pues pido disculpas a los amigos radioyentes sabido llevar bien merecía este ejercicio de paz y tranquilidad para nuestro amigo radioyentes o no

Voz 9 22:20 muy bien Emilia pasar

Voz 3 22:23 pero que la misión de un hombre honesto es reconocer

Voz 9 22:30 lo siento mucho y ahora tranquiliza lo de verdad mi esposo tranquilos éxito puedo conseguir que llame de nuevo y lo tranquiliza

Voz 3 22:40 todo beso Gladys buenas noches

Voz 15 22:47 Emiliano es tu cómplice acompaña esta ratio es me dicen los compañeros a nuestros lazos del cristal radiofónico que Mauricio esposo Tecla Adís quiere darme otra oportunidad gustaría acabar este programa consiguiendo la relajación total te Mauricio

Voz 32 23:17 purísima

Voz 12 23:19 buenas noches cómo estás

Voz 13 23:24 emocional de cuchara claves si te puede todo que yo le he hecho salir en mi defensa

Voz 12 23:30 ha sido hermoso hermoso

Voz 13 23:34 que tenga una esposa capaz de diferenciar y mal comportamiento el trato inhumano a lo que yo he sido sometidos

Voz 9 23:43 gracias nadie de típido Emiliano venga a relajarme

Voz 3 23:52 voy a relajar

Voz 9 23:54 sí es verdad

Voz 16 23:58 exacto

Voz 33 24:03 ex inspira ex

Voz 19 24:11 estoy por motivos

Voz 20 24:14 llega a la conclusión de que tú

Voz 16 24:17 hay que estar bien

Voz 0684 24:22 me estoy relajados los estás pues Emily algo estoy más calmado

Voz 16 24:28 Davis doce ustedes dos calma estoy más calmado muy bien ahora

Voz 13 24:36 te voy a Pacheco

Voz 9 24:38 ciento veintiocho hombres y lo has relajado uno a uno también

Voz 26 24:43 qué te voy a pasar con ciento veintiocho hombres con lo que esto la cama

Voz 16 24:46 venga has duro ver con quién

Voz 34 25:00 no no voy a poder compañeros portátil un tiro

Voz 35 25:08 el chulo

Voz 3 25:10 que podido amigos pero por desgracia en la radio lo disponemos del tiempo necesario para relajar a ciento veintiocho hombres volveré a esa estación radial dentro de una semana el recordad todos pueden alcanzar la tranquilidad pero muy pocos tienen la suerte de obtener la luz hasta la semana que viene amigos