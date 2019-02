Todos los telefilmes alemanes los hace el mismo director

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 venga que está nuestro

Voz 1610 00:03 ahora vamos vamos

Voz 2 00:06 sí que estaba pensando que siempre que hablamos con un director de cine en los medios de comunicación siempre es digamos un autor no sea un artista se nunca suelen aparecer los artesanos del cine no es dos directores sí sí estajanovista no que son capaces de hacer de películas en el tiempo en el que tú te haces un bocata uno de estos tipos directores artesanos es el alemán Günter de Dios qué tal buenas ventana

Voz 1610 00:29 Zarra Gunther es el director este tipo de facto en Telegraph tuyo

Voz 2 00:35 que estemos ex director de la mayoría de las películas alemanas que eviten los fines de semana en Antena tres y Televisión Española y cuando digo la mayoría digo tú

Voz 3 00:42 todas todas todas todas todas las secreto dirigido he montado ha servido todas las son buenísimas

Voz 2 00:48 buenísimo que todas cuantas películas Günter aquí el agente cuantas películas has hecho setecientas veintinueve películas han filmado has escrito tú y sin ayuda no y montado oye perdona no que te decía que setecientos veinte

Voz 1610 01:03 no ya estando la última a vale pero ya guardar enviar setecientos treinta películas setecientos treinta acaba de montar ahora un ahora mismo no se pusiera Evo como se titula niñera mortal mortal ya sede quedan bueno sistemas de producción utilizadas para hacer es muy complejo pero no mucho

Voz 4 01:29 eh a ver yo tengo una idea esa es que te digan bien otra película por ejemplo dentro de una familia contrata a una niña era muy mona y educada

Voz 3 01:37 pero que esconde un oscuro secreto y bueno pues se convierte en una amenaza para la Familia luce el mareo ataca la esposa

Voz 2 01:43 con eso ya es una eso hago una docena de películas

Voz 1610 01:45 en esa irme de no cree en cuatro días

Voz 3 01:49 las alrededor de mi casa y en el chalé que tiene emisora en el bosques pero hay algunas veo

Voz 2 01:54 una de estas pelis así en Antena tres y otra que son como en paisajes exóticos

Voz 3 01:57 pero ahí sí bueno a esas Román que a un arquitecto Maduro Vigo separado Se va a Tailandia para encontrarse un poquito asimismo a y descubren un humilde pueblo a la maravilla de la vida pobre pescar con las propias manos cagar sin papel en el calorcito todo lo que ofrece la que yo no sé si por recuperar alegría de vivir gracia una joven Villafranca el amor no esa chica la podemos cambiar por una mujer madura Angela arquitecto puede que sea una doctora y con esa variable vamos haciendo peli

Voz 1610 02:26 me voy seguimos hablando

Voz 2 02:31 oye ese graban en Tailandia Tailandia los guías Tailandia capital

Voz 3 02:35 sí bueno pero aprovechamos las vacaciones aprovechó pero nos vamos quince días a Tailandia ayer rodamos treinta cuarenta pelis treinta cuarenta pelis Ivo los padres Orson Wells y todos los anuncios de los huevos Kinder son los mismos actores

Voz 2 02:52 oye pero una cosa esta producción tan bestia tantas películas en poco tiempo no sé igual se resiente

Voz 3 02:58 poquito la calidad ya no se puede haber vosotros cuántas en La Ventana veinte veinticinco mejoras

Voz 1610 03:05 yo sé tú Shen no sólo tiene que haber dicho yo igual tú no te has dicho yo tú que estás haciendo que deja el móvil ellas setecientas trata de esta como se titula

Voz 4 03:20 no tener titulado no quiera exponerlo tú yo vamos yo puedo me encantaría como

Voz 1610 03:24 lo de los títulos que aquí

Voz 3 03:27 aquí tengo una saca llena el papelito no con sustantivos novia marido niñera pasado relación profesor en otra letal mortal asesina oscuros y papelito coge papeleta de seducción vale has sacado otro papelito de esta saca perniciosa

Voz 5 03:45 ya

Voz 1610 03:47 ya lo he leído bueno bueno

Voz 3 03:52 oye piensa como codo como se de las cadenas españolas al peso al peso ahora está diez kilogramos de películas dos euros diez kilos

Voz 1610 04:00 barato que las cartón

Voz 2 04:03 dicho eso porque me olvido las alemán bueno pues oye cómo te ganas la vida porque