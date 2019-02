Cuando los efectos de sonido en la radio se hacían con un vaso de plástico

Voz 1 00:00 a ver Especialistas secundarios de que palo vamos hoy bueno este es el Día Mundial de la radio sirve básicamente para que los oyentes

Voz 1606 00:05 conozcan un poquito mejor por dentro cómo funciona no el medio para que descubran que la magia de la radio enredar hacen unos matados básicamente no esto pero nosotros les gusta usar este día para enseñar el gran trabajo que haces dos anónimos de la radio no estoy hablando de los técnicos porque eso no no es trabajar subir bajar botones básica

Voz 2 00:23 yo estoy hablando de gente

Voz 1606 00:26 ni más gente que está detrás del micrófono gente como Anselmo gol Anselmo

Voz 1 00:30 tardes y tardes José Anselmo felicidades para el programó programa proveerlo eso es otra cosa

Voz 1606 00:42 os digo lo que es Anselmo Anselmo es uno de los que inventan voces extranjeras en la radio vosotros sabes que bueno a veces tenemos declaraciones en realidad nuevas tenemos no las voces de los dirigentes extranjeros así que hacemos nuestras inventamos luego doblados al castellano por encima y el oyente ni siquiera lo nota si trabajo se voy a poner un ejemplo sería esto se porqué encima el titulares la primera ministra británica Theresa May se ha mostrado muy crítica con la Unión Europea le escuchamos las veinte Richter Richard Dean constatar cómo Europa no respeta las decisiones que corresponden a Gran Bretaña en la OTAN

Voz 2 01:23 estoy bacilo ver

Voz 1606 01:27 voces que ha escuchado en extranjero en realidad no existen son de Anselm compañeros muchas gracias por su supuesto que no representa a los que no se ven pero están luego están los que no están ni Seven pero que hicieron de la radio algo muy grande gente como por ejemplo veterano de esta casa como José Luis qué tal

Voz 1 01:46 a tal es una alegría a esta que en mi casa no hacia el tamaño era

Voz 1606 01:52 a José Luis Curro en la SER hacen Quai cincuenta años no Madrid vamos Doña señas

Voz 1 02:00 Doña ser y ahora toca muy bien por más de la SER ahora en la sabes tú a qué hace el programa fumando a Parras antes era Dña

Voz 1606 02:10 José Luis es un hombre hacía los efectos de sonido artesanalmente éste era capaz de crear todo un ambiente sonoro con con lo que se fue con un simple vaso de plástico es capaz de cualquier cosa ella siempre decía plástico hay que pueda hacer

Voz 1 02:24 hago las Titanic todo lo cuando se congregaba todo todo eso

Voz 1606 02:28 sí desde luego la tecnología ahora le han quitado el trabajo no a las personas como como usted los ordenadores no

Voz 1 02:38 que habrá mucho trabajo

Voz 3 02:41 la radio tenía más de más de ti no hacen nada

Voz 1 02:44 la más humana no era tan perfecta pero sí mucho más viva me apiñados en la receta es curioso título Botín tienes aquí vaso siempre va basó ustedes médicos

Voz 1606 02:57 eh usted se atrevería el Día Mundial de la Radio aquí don José Luis mostrar aquí a las nuevas generaciones y a las viejas como hacia la radio antiguamente se porque es ningún efecto porque José Luis va a crear un bien

Voz 1 03:10 no no no no a la la la

Voz 1606 03:13 Alicia podéis descansar y vamos a ver vamos a ver vamos a situar a la gente lo vas haciendo los efectos vale estamos en el campo

Voz 4 03:22 hace mucho aire parece que hay fuego más fuego los animales huyen a toda prisa mojados que moja la mesa además viento llegaron los bomberos el oyen pasos en la tierra pasos ruido de llaves encima de una mesa una ladra un perro en la lejanía

Voz 5 04:08 más

Voz 4 04:08 vasos

Voz 1 04:11 yo perdóname una cosa que no me esperaba esto yo diría diría con todo el respeto que le tengo a usted que es una leyenda de la radio diría que sus registros un pelín limitado volviendo entonces ese entrenado ya

Voz 1606 04:28 pero una cosa cuánto perdiste el trabajo José Luis aquí aquí en la radio fue por por culpa de la irrupción de la informática porque era un punto inútil

Voz 1 04:35 bueno lo primero pero la segunda en la que más acerca a la realidad pero hay que valorar su mérito podría pedir un aplauso para luego con el vaso no funciona