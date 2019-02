Historia de cómo los manuscritos de los clásicos llegaron a nuestros días

Voz 1

00:00

por qué delito joven Dios entre todos el más placentero o porque error triste de mi he merecido sueño ser yo el único ayuno de tus dones estos versos los escribió Publio papiloma Estacio en alguna noche insomne de finales del siglo I de nuestra era que podamos leerlos ahora nosotros es un verdadero milagro de no ser por un copista de la Corte Caroline Egia que unos siete siglos después copió su manuscrito por un copista del siglo XV que copió a su vez en otro manuscrito hoy conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid las selvas de Estacio se habrían perdido para siempre de esta apasionante aventura de supervivencia de los textos que forman el legado clásico trata copistas y filólogos de l de Reynolds ING Wilson un viaje desde la antigüedad nuestros días a través de sucesivas épocas oscuras en las que bien pudimos quedarnos sin libros que hoy son de referencia en nuestra civilización otra historia fascinante es la el bizantino Demetrio trick línea a quién debemos nada menos la supervivencia de la mitad de las obras de Eurípides para las que el manuscrito que él preparó es nuestra única fuente el trabajo de estos hombres que incluía no sólo la copia material sino también el análisis crítico de los textos para detectar corrupciones en los manuscritos hizo posible que conozcamos a Cicerón a su retoño a Tácito Sófocles Platón o Aristóteles son héroes desconocidos de una epopeya casi clandestina que este libro cuenta admirablemente que es un verdadero placer