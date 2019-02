Las paparruchas de la semana (15/02/19)

eso me parece importantísimo muy importante pero Torra no tiene clara la cifra porque apenas trece horas después estuvo en Onda Cero referéndum en ese referéndum hay doscientos mil catalanes que en esas condiciones mientras la destape

Voz 1508

01:08

qué votan no en esas condiciones yo lo quiero poner en valor de un plumazo se han evaporado cien mil supuestos votos del no llama la atención que Torra que quiere poner en valor una cifra para construir su razonamiento no la conozca hemos consultado los datos que ofreció la Generalitat y en el escrutinio oficial del referéndum ilegal votaron por el no es decir por quedarse en España ciento setenta y siete mil quinientas cuarenta y siete personas