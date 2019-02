Una olla a presión

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes con lo que nos gustan este país discutir de política creo que vamos a llegar al verano prácticamente exhaustos el presidente Sánchez ha decidido que podamos repartir el esfuerzo en dos etapas que no sé si es bueno o malo pero lo que hay el veintiocho de abril es finalmente como ya saben el día elegido para las generales pero es bastante probable que hasta después de las municipales autonómicas y europeas del veintiséis de mayo no se defina el panorama sobre quién y cómo puede gobernar ahora mismo les quema la verdad es que parece bastante claro hay dos opciones au habría dos opciones es la derecha Trias Céfalo otra fábrica como dijo ayer la ministra de Justicia es la suma de Partido Popular Ciudadanos y Vox la fórmula de Andalucía es eso o la mayoría progresista hay periférica que votó unida para echar a Rajoy ese es el esquema básico a partir de ahí cada uno tendrá que lidiar con sus propios demonios el PSOE por ejemplo decidir si es un partido con una sola voz que va a por todas y con qué mensaje básicamente en el tema territorial casado tendrá que ver si continúa con ese lenguaje que escuchábamos hace un momento lenguaje agresivo y a veces hasta tabernario con mentiras incluidas que acerca al Partido Popular a Vox Illa deja del centro Rivera ya tiene la foto de Colón para su álbum pero es bastante probable también que intente guardarla durante un tiempo un cajón ya veremos si podemos bueno pues a Podemos le ha pillado en su peor momento no no sé qué rival elegirá o si optará por una confrontación general ya atravesando todo y a todos pues ya lo sabe en el tema de Cataluña con el juicio en marcha y con la batalla abierta dentro del propio independentismo en fin que aburridos seguro que no vamos a estar otra cosa es que no hemos pero si yo tuviera que ponerle un titular a este paisaje me quedaría con uno que he visto hace un ratito en el Periódico de Cataluña las dos Españas las dos Españas así estamos otra vez bienvenidos a La Ventana