Dos trabajadores de la ONCE incapaces de ver el amor que surgía entre ellos durante tres años

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:09 el sexto Especialistas secundarios esto es una selección que retomara

Voz 3 00:12 los que ya inauguramos hace unos meses inauguramos

Voz 2 00:14 cuidado pues sí sí la reina venga va

Voz 3 00:17 si no es una sección donde nos comprometemos a dar ese mensaje que el oyente no quiere o no se atreve nada vale nosotros lo hacemos por hacerlo hacer algo ti vale vale exacto lo hago porque oye cómo es el día de los enamorados vamos a hacer un especial mensajes de amor o lo hago por ti San Valentín y el primer mensaje de amor que queremos trasladar es el que nos ha pasado Marvel ITA para su pareja egregio al que vamos a llamar íbamos a dar esta sorpresa tan amorosa Munich

Voz 4 00:46 habrá que señor egregio

Voz 3 00:49 buenas tardes hola bueno mire le llamó de la Cadena SER para darle un mensaje de parte de Maribel y tal ha pasado algo no no no pasa nada Maribel y tan quiere dar las gracias por estos diez años juntos que es muy feliz a su lado y que le quiere mucho

Voz 5 01:05 regio creando de Maribel

Voz 0577 01:09 vetas de Maribel y si su pareja sí

Voz 3 01:12 bueno es manifiesta se puso en contacto conmigo yo le doy a usted el mensaje

Voz 6 01:16 sí

Voz 0577 01:17 contentos con Nico se bueno así con la que tanto se llama Maribel ETA

Voz 3 01:22 no no no no no a ver es que yo no la conozco

Voz 4 01:24 nada Maribel bélica

Voz 5 01:27 entonces esa cosa tan personales

Voz 3 01:30 sí pero escuchen porque tiene que comparte con una extraña nuestra

Voz 5 01:32 Vida personal pero

Voz 0577 01:34 tú tú tú quién eres yo no sé qué no yo no soy nadie

Voz 5 01:38 no lo entiendo entonces me llamaba hablando en nombre de mi mujer que es actor

Voz 3 01:42 que se lo he dicho antes llamo de la Cadena Ser que es una sección donde se ponen en contacto con nosotros

Voz 7 01:48 ha sido no no no oculta que es una broma

Voz 3 02:03 oiga bueno no lapidada pero no no acaba de pillar que estrenó mensaje de amor bueno pero tenemos otro mensaje que es diabólico que quiere trasladarle pues su mensaje de Mora a Lourdes Adolfo a Lourdes llamábamos a

Voz 0577 02:16 a Lourdes Lourdes Lourdes

Voz 3 02:21 buenas tardes Lourdes mira te llamo de la Cadena Ser de la sección lo hago Portillo de parte de Adolfo

Voz 0577 02:27 mensajeras Adolfo sí

Voz 3 02:30 Alfons no te suena es un es un novio al que dejaste hace diecisiete años

Voz 0577 02:34 ah sí sí vale vaquera dice así el mensaje

Voz 3 02:41 querida Lourdes como cada San Valentín me pongo en contacto contigo para decirte que soy súper feliz con mi esposa y mis dos hijos lo tengo todo no he pensado en tiene ningún momento en estos diecisiete años te olvidado para siempre me va súper bien y no me hace falta para nada ni siquiera me acuerdo de lo nuestro soy muy feliz ojalá tu San Valentín fuera tan feliz como es el mío ya está Lourdes Lourdes

Voz 5 03:06 ah pero Nana que no está crees que está que el Rayo Celta del año dos mil dos

Voz 3 03:12 yo no no es que para escucha el mensajero

Voz 0577 03:15 me da igual no te lo voy a ganar el próximo año ya me envía sí seguramente tendría que esté ha olvidado por completo pues nada Lourdes muchísimas gracias no está saliendo demasiado bien no no no no no no no vamos con el último mensaje es de lidia a Marcos José llamamos a Marcos kosher hola buenas tardes Marco José Navas

Voz 3 03:39 bueno eso usted coge

Voz 0577 03:41 se verdad primero verá la marca José usted marcó José de la Cadena SER

Voz 3 03:50 el mensaje de parte de tu ex compañera

Voz 0577 03:54 debajo de lidia así a darle

Voz 3 04:00 bueno dice el mensaje querido Marcos José ahora que si eres tú Marco José verdad vale yo te llamo de la Cadena SER que el mensaje de lidia de querido Marcos José ahora que te has ido a trabajar a otro sitio

Voz 0577 04:12 sí

Voz 3 04:13 me doy cuenta de lo que estoy de todo Hinault dicho nada ni una sola palabra en esos tres años que hemos trabajado en estos tres años que hemos trabajado juntos en la ONCE que ciega estado

Voz 6 04:28 espero

Voz 3 04:29 espero que no sea tarde te quiero

Voz 0577 04:32 barco José Vega dice que los dos

Voz 5 04:37 no fuimos capaces lo que la de la chispa que cabía entre nosotros

Voz 3 04:41 a él físicamente y porque los dos seis invidentes no con lo que

Voz 5 04:45 sí CAI suena muy bien mira no hay más que no puede ver tampoco

Voz 0577 04:51 mire el aspecto que tal mira

Voz 3 04:58 me ha preguntado exactamente lo mismo que tú me estás preguntando yo creo que este tema ya veréis de confiar más en el

Voz 0577 05:04 pero antes ver venga