Clarín, el catedrático más temido de toda la Universidad de Oviedo

Voz 1274

00:04

de todas la Universidad de Oviedo era el de derecho natural los alumnos llegaban allí sin saber que les esperaba solía comenzar con la reflexión de un autor clásico o del Quijote esperaba luego que los futuros abogados de mujer ante ella la lección del día implacable de un exigencia cruel incorruptible en un sistema que veía con complacencia los tratos de favor don Leopoldo era el ateo local Un exista un simpatizante del Partido Liberal que no contento con torturar a sus estudiantes desplazaba con ferocidad a todo autor que asomar en la imprenta tenía veleidades literarias una de esas aficiones de señor de provincias posiblemente herencia de la curiosidad imbuida por los jesuitas que le educaron entre sus extravagancias se encontraba el haber escrito una novela a la francesa con sólo treinta y un años se titulaba La Regenta y apareció firmada con el seudónimo con el que rubricaba otros artículos y críticas Clarín la novela no estaba mal había recibido bastante atención incluso había sido traducida pero muchos ciudadanos de Oviedo recordaban con mayor claridad que había intentado dar el salto al teatro animado por la actriz María Guerrero y que esa obrita Teresa resultó un fiasco muchos aguardaban ese fracaso con deleite porque Clarín se había ganado a pulso la antipatía de sus enemigos e incluso de algunos amigos en su paso por Madrid obligado para casi todos los jóvenes de suposición había fundado una tertulia en la cervecería inglesa en la Carrera de San Geranín la ferocidad de sus críticas era tal que la habían bautizado como bilis club no era el único autor desengañado por una época de agudizar una crisis social pero Clarín les resultaba imposible ocultarlo su nota agudas elevaba sobre la orquesta en sus artículos críticos los solos de Clarín no dejaba títere con cabeza y cada uno de ellos les suponía nuevos enemigos de los que se enorgullece cría sabía enfrentarse al resentimiento y al odio sin un parpadeo protegido por su elocuencia y su talento muy superior al de cualquiera adversario lo demostraría también en política cuando el eligieron concejal en Oviedo por el Partido Republicano en Il contrastaba la esperanza de las reformas que creía posibles con la lucidez de quién ha observado la realidad en detalle la conciencia del propio Henning la implacable denuncia de la mediocridad si de algo puede acusarse le es de falta de generosidad y quizás te paciencia como lector de sus contemporáneos salvaba Galdós a Campoamor ya Zola algo muy justo pero el ensañamiento mostrado hacia otros autores resultaba a menudo gratuito e indigno de su inteligencia por otro lado el tiempo le ha dado la razón su obra muy en especial sus deliciosos y conmovedores cuentos Selena ahora con la misma frescura que hace un siglo la de los autores que criticaba no ha soportado en general el paso de los años el catedrático que en sus ratos libres traducía Zola no gozaba de muy buena salud con cuarenta y nueve años le diagnosticaron una tuberculosis ya avanzada incurable su final resultó fulminante y su muerte se celebró en Madrid como la mejor de las noticias del año el veneno que había vertido en vida se filtró lentamente por la tapa de su ataúd necrológicas llenas de júbilo mientras tanto olvidado hacia las rencillas muertos olvidados también los autores de catalogadas casi todas las novelas provocaron tanto debate y dolor tantas esperanzas y artículos Ana Ozores La Regenta habita entre las páginas que la custodia el magistral subió a la torre de su reino para inspeccionar lo con su catalejo mesías retoma su carrera hace don Juan crepuscular vetusta la heroica ciudad duerme laSexta la novela del catedrático ha sobrevivido a la censura eclesiástica las acusaciones de moralidad lo demás en realidad no importa de Messi