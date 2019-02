'Un aplauso para Álvaro'

Voz 0313 00:00 que os trasmite esta música se yo bailar a María Alegría

Voz 1444 00:05 eh a mi alegría sosiego y había muchísima alegría

Voz 0313 00:08 da pero no nos transmite problemas verdad no no bueno pues pues esta música hoy no sirve para encarar un problema es un problema muy serio hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil por tercer año consecutivo la Fundación juega terapia ha lanzado una campaña para concienciar sobre esta enfermedad que por cierto es la primera causa de muerte entre los más pequeños si en los dos años anteriores las canciones Resistiré sobrevivirá ponía banda sonora nombre al iniciativa este año han optado por esta música por el Danubio Azul de Strauss y el título de la campaña

Voz 1 00:43 te mereces un aplauso ni sin que me merezco y aplauso pero yo no lo quiero para mi latido

Voz 2 00:52 el acto Mis amigos de equinos un aplauso para la ley sea in por Zoe un aplauso para todas las no el San Benito no importa niños del mundo

Voz 0313 01:50 esta es la campaña el protagonista es Álvaro

Voz 1444 01:54 con él ha estado en plena grabación María Manjavacas pues sí la verdad es que llegue allí el día de la grabación al Hospital Madrid de Torrelodones y allí me encontré no Álvaro y a sus padres muy jóvenes en torno a treinta y pocos años Álvaro estaba con una mascarilla pelón pelón vestido sin pijama de vaqueros porque iba a rodar estaba nervioso pero estaba feliz porque ese día hacia algo distinto como él me dijo le molaba y a mí lo que más me inmoló es que así a la primera yo que hecho tanto reportajes de cáncer viendo que todavía duele hasta nombrar la palabra cáncer bueno pues ahí sí según lleguen primera lección de básica indebida la de llamar a las cosas

Voz 1 02:31 esas por su nombre sin eufemismos como hacemos tantas veces los mayores

Voz 4 02:38 anda Golda qué pasa merece mi amigo de baja

Voz 6 02:44 de acuerdo pero sí que lo saben todo no vaya si se lo sabe pero y esto era mi pregunta cómo se explica

Voz 1444 02:50 K

Voz 4 02:51 me explican un cuento ardilla que lo explica de maravilla se titulaba

Voz 1444 02:55 claro quise saber más de ese cuento de la ardilla

Voz 4 02:58 decían que habían Unas Police que estaban mal que está un poquito para allá entonces no ese alguien criado bien y luego me deprime Chavanel la espalda para matarlos criar pero bien

Voz 1444 03:14 lo que para él era un cuento ya han visto cómo lo explica para sus padres es una pesadilla

Voz 5 03:20 ella es duro cuando no te diagnostican la enfermedad te lo dije pero luego ellos te dan mucha fuerza ellos la verdad

Voz 7 03:27 qué va a ser un diga vamos que nos vamos a olvidar nunca tienes que luchar pues pues porque él tenía bien y que él se sienta viene imagino que querría hoy se pudiera me cambiaba

Voz 5 03:42 con los ojos cerrados me cambiaba por él

Voz 0313 03:45 lo que les habrá cambiado seguros la vida familiar y también la labor

Voz 1444 03:49 sí mira de hecho su madre ha dejado temporalmente el trabajo por la ley que aprobó hace unos años en dos mil once que permite coger una baja en estos casos estas cosas tan buenas que tienen las políticas sociales el padre al principio bueno pues hablando con el entendí que mientras lo digerir no podía ni trabajar pero bueno luego viene eso de normalizar estuvimos hablando pues

Voz 7 04:07 la vida continúa hay ahí teníamos que darle normalidad a esto entonces pues bueno pues yo ir a trabajar que él viera que bueno te esto no es que no tiene que paralizar la vida es decir pues que bueno que la vida sigue el Papa va a trabajar au mamá uno de los dos porque claro ya no Alba

Voz 1444 04:25 pero como decía a sus padres se lo deben que no pierde la sonrisa ni la energía el desempleo a que lo vean en el vídeo que está colgado en la web de la Cadena SER no perdía esa energía como os digo hasta para decirnos que ha tenido que dejar el cole aunque no las clases y me consta que además con unas tazas

Voz 4 04:40 en casa pero mis compañeros definía como se opusieron el primer día entre a saludar me dieron cinco niños seguidos un abrazo vuelva pues me van a darlo

Voz 1444 04:55 para que no dé importancia a eso de las emociones que hay que cuidarlas tanto que eso se pide este año Álvaro nos enseña que se llevan mejor esto contando abrazos y jugando a ser

Voz 4 05:05 Cualedro elite mago

Voz 1444 05:08 no han entendido corredor de élite mago higo humillado tanto la atención esa profesión de mago pregunté esa vocación

Voz 4 05:16 pues desde que ingresé como íbamos todos los días al teatro pues ahí descubrí mi petición el

Voz 2 05:25 gracias

Voz 1444 05:26 pero ahora su petición a su faceta a sudor a su ilusión ya juega terapia bueno pues sumergimos Álvaro yo a otros chavales en la última aventura en ese teatro donde nos hemos escuchado donde ellos piden un aplauso desde juega terapia nos dicen que con esta campaña no piden nada ojo sólo quieren concienciar que sepamos que están ahí porque para conseguir más atención mejores tratamientos tenemos que saber que están ahí nuestros pequeños peleando poniéndoles cara historias consiguiendo que ellos sepan que no importa como un chute de

Voz 8 05:56 energía hay de de decirles que estamos con ellos y este años preciosa la campaña porque lo que les dedicamos es un aplauso maravilloso por todo lo que están pasando oí estos tratamientos son larguísimos los ingresos son muy largos y ese es nuestro homenaje de este año les vamos a dedicar un aplauso maravilloso

Voz 2 06:15 con la hora de aquí no sumamos también verdad yo en ese momento tenía la grabadora

Voz 1444 06:19 no podía hacerlo pero aquí nos sumamos bueno como en ellos todos agradecimiento pues igual que él me contó sus bambalinas lo que hay detrás de su mágica actuación pues yo le conté la nuestra Le dije que iba a salir por la radio está ahí escuchándonos él pues bueno pues os quería saludar

Voz 4 06:35 los agentes para ir a todo el equipo que actual Edipo y luego por la ventana es un programas llama La Ventana de ninguna ventana aquí como el hospital a menos pues le voy a hacer magia Francino

Voz 3 06:55 si quieres ir a La Ventana verá Francino y quiénes no

Voz 4 06:58 la radio vale

Voz 6 07:00 sí oye pues esto eh te te invitamos a la radio

Voz 4 07:03 vale juega terapia

Voz 9 07:06 mi

Voz 1444 07:09 ha salido la que no no encantados