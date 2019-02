Entre Tiempos: #EntreTiemposYearsChallenge (17/02/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos seguro que en estos días han escuchado hablar del Ten Years Challenge ese reto viral por el que millones de usuarios en redes sociales han compartido sus fotos a sus imágenes de hace diez años a nosotros se nos ha ocurrido a hacer algo parecido con las voces que habitualmente ustedes escuchan en la SER cómo han cambiado con el paso del tiempo les apetece comprobarlo además junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:12 hoy vamos a hacer nuestro entre tiempos Just Challenge porque queremos escuchar cómo han cambiado las voces de la SER que tan familiares en nos han hecho desde las ondas pero que sin darnos cuenta en algunos casos han cambiado mucho incluso muchísimo vamos a empezar el repaso por la mañana tres años antes de llegar a Hoy por Hoy Pepa Bueno acababa de aterrizar en la segunda edición del Telediario de La uno de Televisión Española como presentadora del mismo fue entrevista a Carles Francino en Hoy por Hoy en octubre de dos mil nueve Desde hace mes y medio en la segunda edición del Telediario de Televisión Española

Voz 1727 01:53 es la foto de familia del G20 en Pittsburgh Éste es el grupo de países que a partir de ahora marcará las políticas económicas mundiales y que toma el relevo del G8 es decir donde antes sólo estaban los más ricos ahora deciden también los emergentes los debates siguen a esta hora pero ya hay principio de acuerdo

Voz 3 02:11 en hacer Pepa Bueno buenos días bienvenida hola buenas días hace muchísima ilusión tenerte esta mañana en la radio de verdad yo estoy encantada porque para mí venir a la radio siempre es una fiesta porque me gusta mucho la radio venía muy nerviosa y eso pues porque siempre me pone muy nerviosa hablar de mí misma pero me eso de César Evora así para empezar a llamarle

Voz 4 02:29 el Telediario tiene algo de muñeca para destripar o qué

Voz 3 02:32 telediario sonajero muñecas muñeca alcohólica no no no no no necesariamente diabólica es un muñeco para destripar cada día nos apetece mucho esta mañana que hablemos de de Periodismo que hablemos de televisión

Voz 0313 02:44 así que hablemos un modelo informativo que alguna vez hemos comentado en estos micrófonos que mantiene una línea y una velocidad de crucero al menos en mi opinión en sintonía con con la actualidad con la actualidad con las cosas importantes con las cosas interesantes luego hay otra manera de contar el mundo que es el flashes el impacto la frivolidad la curiosidad la anécdota que es muy respetable muy bonita pero Televisión Española inició hace ya tiempo una andadura con una marca con un sello y los resultados están ahí quiero decir que tampoco habría que tener tanto miedo de mantener proyectos durante un tiempo

Voz 3 03:18 no te tener paciencia verdad consolidar proyectos este es un trabajo muy colectivo que se hace gracias al al esfuerzo de todos los periodistas audiovisuales de esta casa que son a mi juicio los mejores del país

Voz 5 03:29 pero también al empeño de Fran Llorente como director de informativos que inició efectivamente como tú decías esa línea de apostar por la información la información pura y dura que es lo que hay en los telediarios lo importante nuestro trabajo es convertir en interesante lo que sabemos que es importante porque el espectador es muy listo les muy inteligente tiene mucha cultura audiovisual gato prohibirse da muy poco tiempo

Voz 0142 03:49 Carlos escuchando este fragmento de aquella entrevista comprobamos que a Francino la voz no le ha cambiado nada Toni Garrido juzguen ustedes mismos

Voz 1303 04:00 señoras y señores bienvenidos el espectáculo de la Super Bowl

Voz 0110 04:05 la final de la liga de fútbol americano hoy tiene lugar la gran fiesta este es el momento más esperado no un momento esperado sino El momento esperado todo americano que se precie y un total de más de mil millones de personas en todo el mundo están pendientes de este acontecimiento un país entero se paraliza y les aseguramos que no es una forma de hablar por primera vez una emisora de radio nuestro país retransmite para toda la nación el mayor espectáculo deportivo de carácter anual

Voz 0142 04:31 con todos ustedes así presentaba la Super Bowl en dos mil tres que noise hace cargo de los mandos de Hoy por hoy desde las diez de la niña

Voz 6 04:40 para que se hagan una idea en estos momentos Bin Laden podría pasear tranquila

Voz 1303 04:43 este porcentaje que nadie repartían el nadie ya que todos están frente una televisión viendo la trigésimo séptima edición de la Super Bowl estén pendientes ustedes también porque tenemos camisetas originales de los Dragons de Barcelona uno de los mejores equipos de la Liga Europea de fútbol americano que decirlo que regalarles tenemos camisetas para ustedes los forma haremos una sencilla pregunta evidentemente la pregunta tiene que ver con la Super Bowl si aciertan la la camiseta suya en fin los bucaneros de Tampa Bay se enfrentan a los Riders de Auckland en una de las finales más apasionantes de todos los tiempos van a escuchar

Voz 0142 05:15 sí a José Antonio Marcos le ha cambiado mucho no la voz podemos remontarnos a mil novecientos ochenta y tres en concreto al hora25 del veintitrés de febrero de aquel año en ese informativo La Ser dio así las primeras informaciones sobre la expropiación de Rumasa

Voz 7 05:31 repetimos se expropia en los bancos y otras propiedades del grupo Rumasa vamos a ofrecerles a continuación un informe sobre el primer holding privado de España que ve ahora expropiadas sus bancos y otras propiedades José Antonio Marcos

Voz 8 05:45 cuando empezaba el viernes Miguel Boyer ministro de Economía lanzaba la bomba en un almuerzo con periodistas sí Rumasa no termina las auditorías les mando inspectores del Banco de España nervios en el grupo de la abeja Ruiz Mateos llama al presidente González Julio Feo el hombre más próximo al jefe de Gobierno con cierta cita entre los directivos de Rumasa el Mini otro Boyer la reunión tiene lugar el lunes por la tarde dos horas y media de tensión y al final no se firma el comunicado conjunto propuesto por Boyer Rumasa quiere terminar las auditorías pero no acepta que el Banco de España las recoja directamente de la firma auditora Arthur Andersen los informes los hombres de José María Ruiz Mateos quieren estar presentes se sienten discriminados a partir de aquí los nervios se crispa el nombre que en mil novecientos sesenta y uno pusiera en marcha el imperio de la abeja con ocho empleados si trescientas mil pesetas en un negocio de vinos en Jerez acusa al Gobierno de agresión sin precedentes

Voz 9 06:41 hasta ahora ningún cuerpo español absolutamente ningún bancario y un conjunto de esta masa enorme impresionante de empresa es la primera vez que la SER ese puerto de auditoría cuando todavía no lo ha hecho nadie en este país creo que es un dato muy importante que me encargo y reitero de precisa somos los primeros y estamos haciendo más que ninguno ha hecho hasta ahora

Voz 0454 07:05 de tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 07:09 el sábado diez de septiembre de dos mil cinco A vivir que son dos días comenzaba una nueva etapa con Ángels Barceló que abrió así el programa el día de su estreno en la antena de láser son las ocho las siete en Canarias

Voz 10 07:23 ir que son dos días Ángels Barceló

Voz 0194 07:34 dentro de dos horas el Senado va a acoger la segunda Conferencia de Presidentes que convoca José Luis Rodríguez Zapatero que con esta reunión afronta el principal problema financiero de las comunidades autónomas el déficit sanitario para facilitar el acuerdo Zapatero anunciara un aumento de más de un cincuenta por ciento respecto al plan inicial que presentó la semana pasada cada el vicepresidente económico una oferta dirigida a las comunidades gobernadas por el PP que hoy van a esgrimir un argumento formal para no pronunciarse dicen que como la oferta no les llegó ayer por escrito no han podido estudiarla con detalle y que por eso hoy no van a decir si la aceptan o no todo parece indicar que la Habana acabará aceptando pero lo que no quieren es cerrar la Conferencia de hoy con la foto de un acuerdo propiciado por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hay más cosas que adelantamos en titulares con Carlos Cala e Isabel León

Voz 11 08:26 primera víctima política del Katrina a Michael Brown el jefe

Voz 4 08:28 de coordinación de la tragedia ha sido retirado de Nueva Orleans el vice almirante Thad Allen experto en este tipo de tareas va a ser su sustituto en Benavente en Zamora este sábado se van a practicar las autopsias a los tres jóvenes que han muerto por inhalación de humo en una casa deshabitada tenían entre el diecisiete dieciocho años y dos Gran Hermano en Europa la región francesa se recupera después de las inundaciones de estos últimos días también Catalunya tras el paso de al menos una docena de tornados que han dejado una víctima mortal esta mañana se reanuda la búsqueda del desaparecido el pasado miércoles y hoy se clausura la Mostra de Venecia que ayer dio la sorpresa con el documental Viva Zapatero una crítica al modelo de medios de comunicación de Berlusconi frente al sistema español de

Voz 0194 09:03 deporte este fin de semana Fernando Alonso se puede proclamar campeón del mundo de la Fórmula uno pero antes tenemos una cita con el fútbol el fichaje estrella de la temporada Robinho debuta esta noche en el Bernabéu Manu Martín buenos días

Voz 12 09:14 esos días Fernando Alonso y el regreso al campeonato liguero de fútbol son los protagonistas de este fin de semana el Bernabeus estrena esta noche con el Real Madrid Celta a partir de las ocho y con Robinho de titular en el ataque madridista el que no va a estar de inicio va a ser Sergio Ramos el sábado lo van a completar en Primera el Deportivo Atlético de Madrid y el Betis Osasuna ambos a partir de las diez y antes de todo eso a la una del mediodía en el circuito belga de Spa se va a configurar la parrilla de salida del Gran Premio de Fórmula uno en el que Fernando Alonso podría proclamarse campeón del mundo por ahora el protagonista es la lluvia que será decisiva en la carrera de mañana

Voz 10 09:42 a vivir que son dos días Ángels Barceló no dejamos A vivir que son dos días porque es el turno ahora dejan

Voz 0142 09:51 pierde el Pino en diciembre de mil novecientos noventa el junto a Maribel Pérez barrio fue el encargado de resumir el año los sonidos de mil novecientos noventa fue el título de aquel especial informativo

Voz 13 10:02 les ofrecemos a continuación las últimas noticias a primera hora de la mañana da tropa Chirac el presidente Bush con que sus vacaciones Cuenca polaco en estos momentos con dirección a la Casa Blanca

Voz 1473 10:31 en la madrugada del dos al tres de agosto las tres

Voz 15 10:33 los iraquíes invaden el vecino emirato de Kuwait la decisión de Sadam Husein sorprendió al mundo Estados Unidos envió doscientos mil marines al Golfo y logró el consenso mundial para responder a la amenaza del califa de Bagdad España se sumó a la fuerza multinacional mientras que Sadam retenía a miles de occidentales como rehenes Husseini Bush se enzarzaron en una guerra dialéctica en un porque siempre por un nuevo destacamento que todavía allí se encuentran ha sido la primera vez en este siglo que España envía a sus soldados al extranjero

Voz 0874 11:01 la presencia militar española en aguas del Golfo reavivó la polémica sobre la mili una polémica salpicada por las promesas electorales los numerosos accidentes la muerte de un marinero en la Numancia y la pujanza de los colectivos antimilitarista es justo el año anterior a que los mete al menos Carmen que abandono

Voz 16 11:17 en el plazo de un año reduciría moza tres meses sería una reducción progresiva e para tener un segundo año ya de decirle a Tura un servicio militar de tres meses y nosotros contemplamos

Voz 18 11:35 sí quiero decirles que los ejércitos con independencia de detalles de las características de esta ley ya están preparando los planes de instrucción que corresponderían a un servicio militar de nueve meses por lo tanto en lo que a nosotros estamos ganando hacia ha por todos los lados

Voz 0874 11:53 los acontecimientos de Oriente Medio desplazaron de la atención informativa en la gran cuestión con la que se iniciaba el año político en nuestro

Voz 15 11:58 pues el caso Juan Guerra que daba sus primeros coletazos en enero y que motivó una acción de acoso del Partido Popular contra el Gobierno socialista operación que luego se perdió en los vericuetos de los pactos políticos

Voz 19 12:10 tengo muy pocos socios es que ha tomado una dimensión como yo fueron mal Nate que manejamos espanta Impreza yo tengo muy pocos socio yo tengo un cero

Voz 8 12:18 tío eh

Voz 20 12:19 la filial de la Parra que no somos amigos hace veinticinco años creemos que usted nada va a tener esa avisar espero

Voz 21 12:26 eh

Voz 20 12:29 los gritos de solidaridad

Voz 8 12:32 vistas juntos en un canto

Voz 20 12:34 tal cúmulo de esperanza pero también denuncia no hace lectura porque yo no le ha podido letrada por naturaleza la nuestra la que tenemos

Voz 22 12:44 por lo tanto

Voz 20 12:46 el latiguillo que con explicables socialistas que a todo el PSOE volvió

Voz 0874 12:52 lo arrollar en las elecciones andaluzas y mantuvo el tipo en las elecciones vascas

Voz 15 12:56 tampoco el Partido Popular se libro de asuntos turbios con nombres propios un caso que el PP quiso rebotar contra Luis Manglano el juez que lo desencadenó el caso Naseiro con el diputado Ángel Sanchís de coprotagonista la presunta financiación ilegal del partido de Aznar

Voz 0874 13:10 a la sombra del caso Juan Guerra el vicepresidente del Gobierno tuvo que batirse en otra batalla la que lo enfrenta a Carlos Solchaga por ahora el vicepresidente gana por dos a cero Solchaga perdió en el congreso del PSOE volvió a ser derrotado en la controvertida revisión

Voz 23 13:25 entre tiempos con Ana Martínez Concejo este repaso a cómo han cambiado las voces de la SER nos está gustando especialmente pero no vamos a tener

Voz 0142 13:35 el tiempo hoy de repasarlas todas así que lo vamos a dejar aquí y les emplazamos a una segunda vuelta de nuestro entre tiempos Years Challenge vamos ya con la educativa

Voz 25 14:03 Ana en la parte de boca seca también os animamos a hacer el reto de los diez años para quiso esto con esto no quiero decir que vayamos a poner nuestras voces pero me lo apunto para otra ocasión que tienen que ser bastante divertidos y sí sí que a mí me gusta esto un antes y un después de todas maneras la mía es muy fácil porque mi voz en la radio hace diez años sonaba así

Voz 26 14:21 sabes

Voz 27 14:25 pero si no se oye nada por eso muy papi yo es que yo sólo llevo un añito en el programa claro también en antena

Voz 25 14:33 era un año ya madre mía Marco todo un año ya de Gina ante los micros muy fuerte esto es muy fuerte pero el reto que traemos para la boca Ateca tiene por nombre María Guerra

Voz 28 14:45 por apellido el cine que es que justo el dos de febrero de este año María Guerra se despedía de los oyentes de la SER para continuar con su

Voz 11 14:53 programa esquí en Movistar vamos a escuchar

Voz 1457 14:56 bueno pues sí dejo la radio después de veinticinco años en esta antena dejó la SER trece de ellos en el cine lo que yo te diga en los últimos doce en programas e informativos me voy voluntaria y amorosamente para dedicarme con más tranquilidad al programa de la escriben Movistar así que muchísimas gracias compañeros Juan Aranaz Elio Castro Antonio Martínez Laura Martínez y Laia Portaceli ir gracias a todos los compañeros de la SER fundamentalmente a los oyentes a ustedes yo me lo he pasado muy bien en esta casa y he sido muy feliz así que les dejó con ellos con el sonido de las

Voz 0142 15:33 adiós si diez años antes un tres de abril de dos mil nueve el equipo al completo del cine de lo que yo te diga del que María Guerra formó parte durante trece años se despedía en La Ventana

Voz 11 15:43 María Guerra hola hola qué tal qué tal María pues la verdad es que bueno hemos llorado esta tarde bueno yo te cuento cómo

Voz 29 15:50 el ambiente no hace hace hace un terreno inmenso caballo haremos juntos no no

Voz 0454 15:55 no no hemos violado me hace un rato hemos grabado el último programa que emite mañana entonces han venido un montón de amigos hemos abierto unas copas de champán o sea que de lloros nada no yo creo que estamos celebrando estamos celebrando pues

Voz 11 16:06 hemos estado veinte años un poquito Desayuno en Tiffany's porque se ha convertido en una fiesta con champán viuda de clínico acaba teniendo bélico Venice un poco tocadiscos María

Voz 29 16:17 era que era bueno pero voy a hacer una

Voz 11 16:21 la profesional y el oficio y se demostrará de lo siente como siempre María como siempre pero que descubrió no no ha sido a palo seco el viudo de clínico que ahora vamos a comer oye Juan el programa comenzó el año mil novecientos ochenta y nueve y me han contado que tú eres el veterano del grupo porque enteraste mucho tiempo antes que Elio Castro no pero bueno está eh veteranos los más veteranos mucho Antonio Martínez ocho programas a Antonio Martínez estaba también entonces sí que ha seguido hasta hasta este programa hasta el de mañana mi María además esta por aquí al otro lado ante quienes no está porque si sí que entre hombre que quiere entrar que entre no es una orden que en varias qué año entrase tú decías que esta tarde hemos coincidido el club de las primeras esposas de Covadonga espeso que también ha venido esta tarde y ha leído una entradilla porque las primeras esposas hemos le todo está ya estuvo Covadonga yo creo desde el ochenta y nueve yo entré en el noventa y tres me fui pero nada me fui casi al lado en el dos mil venir Hoya Ana que también que también estaba por aquí y que es la la esposa gente

Voz 29 17:23 ya está Antonio hola Gemma que me tenían ahí atado no está niño pero al final si me han dejado que bien bueno qué tal cómo estás Antonio muy bien bueno un poquito tocado emocionalmente pero

Voz 25 17:34 y es que parece que los años terminados en nueve verdad Gina marcan el inicio y el final de los programas de cine en la Cadena SER porque en mil novecientos ochenta y nueve comenzaba su andadura el cine de lo que yo te diga se despedía en dos mil nueve bueno es la excepción que confirma la regla porque comenzó en dos mil once ya ya pero terminó este febrero de dos mil diecinueve

Voz 20 17:55 para dar comienzo al nuevo programa cine en la SER

Voz 0142 17:58 con Pepa Blanes es verdad

Voz 30 18:01 los años yo

Voz 1473 18:41 me quédate

Voz 0142 19:01 ay María tengo que decirte una cosa que pasa pues que por primera vez no me gusta la canción que has elegido para comenzar la sección

Voz 1473 19:10 como bueno así a mí tampoco inanidad terrible como reventaron el clásico de Dirty Dancing lo machacona que es repetitiva que mala me parece sin embargo fue todo un exitazo en dos mil nueve que fue cuando la publicaron los Black I Peace en un día en un disco que rompió un poco con la tradición más a del grupos se lanzaron a experimentar con los sintetizadores bueno el resultado es un poco tostón a nada no me gusta siguiente bueno pues visto cómo ha reaccionado al primer tema no sé yo cómo vas a digerir esto va de mayo pues lo dijeron Mario la verdad son nuestros remozando nuestro corre ponerme este tema Epic Movie a ver que no es por hacerte ningún mal te lo juro pero como el programa de hoy surgió a partir del Challenge que comparaba el físico el cambio físico que ha experimentado la gente en diez años pues yo me he fijado en la música que sonaba hace una década en dos mil nueve

Voz 0142 20:11 llevamos diez años escuchando a la música Pete

Voz 1473 20:14 ya veo que te parece demasiado pero sí hace diez años desde que conocimos este rapero reggae Tornero cuya música produce opiniones muy dispares pero que se pega como un chicle y es que en dos mil nueve tuvimos canciones que no hubo manera de dejar de escuchar aunque no quisieras

Voz 10 20:43 de entenderlo

Voz 1473 20:48 este tema del rapero Jay sí más conocido como el marido de Beyoncé hombre en todo con la cantante Alicia Keys pues saber en las primeras escuchas molaba mucho te daban ganas de coger el primer vuelo a Nueva York y tal pero no me digas que no termina este hasta la coronilla de escucharlo vamos ya te digo pues un poco

Voz 0142 21:04 Marta así que terminé sonaba por todas partes además encima no se podía cantar con elegancia porque haber reconoce que llegabas a la parte el estribillo lo intentaba así te dejamos la garganta

Voz 1473 21:17 bueno es verdad pero aún así siempre puede ser peor por ejemplo piensa en el descubrimiento de un cantante cuyos discos empiezan a sonar durante horas y horas y horas en las habitaciones de millones de adolescentes para desesperación y disgusto de los padres horroroso un poco lo que les pasó a los míos con las Spice Girls los míos con los New Kids On The Block perdón Papa perdón pues justamente eso pero en dos mil nueve y con la aparición de Justin Bieber durante todo lo que vamos

Voz 0142 21:59 pues mira si tu sección va a ser así todo el rato yo me planto Marcos despedida pues hasta aquí nuestro

Voz 1473 22:06 programa de hoy lo que ella remontó venga dejamos de lado la vertiente más los pasamos a la alternativa de cambiemos de tema y es que hace diez años los eh y es que hace diez años los pero bueno escocés que hace diez años los escoceses Franz Ferdinand presentaron su tercer álbum de estudio Tonight que estamos un poco más pegado a la pista de baile pero mantenía su esencia rock y te doy un dato curioso te has fijado en el nombre de la banda

Voz 0142 22:55 Fran Ferdinand Francisco Fernando en español no tiene

Voz 1473 22:59 las que no lo tiene pero que sepas que el nombre viene inspirado por una carrera de caballos ojito ojito setenta uno de los cuales se llama Archiduque de ahí los cantantes pensaron en el archiduque Francisco Fernando de Austria cuyo asesinato en mil novecientos catorce fue uno de los mayores desencadenantes de la Primera Guerra Mundial bueno total que así llegaron a llamarse Fran Ferdinand

Voz 0142 23:20 el razonamiento que siguieron no tiene sentido o no lo encuentro

Voz 32 23:26 esa es que suben aquí hablan como desde fuera yo ya no no no sé que habla no he perdido hace tiempo

Voz 30 23:34 seguimos con personajes históricos

Voz 20 23:38 te

Voz 33 23:45 Romina

Voz 1473 23:53 el compositor Wolfgang Amadeus Mozart fue la inspiración del grupo francés fin ex Kate tu pequeño juego de palabras con su cuarto álbum lo llama Wolfgang Amadeus Phoenix podré consiguieron bastante fama que les valió un Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa huy pues esta es una de las canciones

Voz 0142 24:08 que conozco pero nunca he sabido ni de qué banda era ahora ya sí ni cuál era su título

Voz 1473 24:14 pues será lid Semenya y atenta que aquí va otra curiosidad histórica es un término acuñado en mil ochocientos cuarenta y cuatro por el escritor Heinrich Hein como hoy va la cosa del hombre es que no sé si Leo bien y si no pues yo ya algún oyente en fin pues lo hizo manía era el término que definía el ardor con que la gente recibía las composiciones del pianista Fran Liz vamos el fenómeno fan en pleno siglo XIX para fenómeno fan el generado por Florence and the Machine que arrasó con la publicación de su álbum debut Lance que contenía te mazos como este Dog de Isar Over

Voz 0142 25:13 pues aunque esta última parte ha estado muy bien que es que no son me quita el resquemor de que hayas mezclado con Justin Bieber y Pitbull tu secciones que no puedo dejar de pensar en ello

Voz 1473 25:23 ha dado cuenta por las patitas bajo la mesa del envío marginada Jerez en fin pero como soy sensible ante tu disgusto he decidido que hoy el final lo reserva para ti una etapa las favoritas hay para mí así es que en dos mil nueve a parte de pit bull Justin Tito los demás que han sonado estaban banda que hoy cierra el programa Juan sacó uno de esos discos que siempre serán recordados en la historia de la música española que arrasó entre sus fans y consiguió muchísimos nuevos seguidores les consolidó en el panorama nacional

Voz 0142 25:53 pero con esta explicación el abanico de posibilidades así

Voz 1473 25:57 se reduce bastantes escuchas las notas de uno de los temas de este álbum

Voz 34 26:05 hay

Voz 35 26:06 a ha muerto al es que ya sabía yo que en cuanto supiera que van a era más bien mientras Dina intenta revivirán

Voz 1473 26:12 a los oyentes que sepan que este Hama Cuco de la jefa viene patrocinado por Love Of Lesbian y su club de fans de John Boy recogido en el álbum mil novecientos noventa y nueve o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna todo eso es el título del elepé Ana estás bien yo que tendríamos llamar a una ambulancia al cantante de los lidian Santi Balmes volver claro que parece que no consigo detectarla por qué mal rollo no será posible pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a ti en los oyentes gracias Marcos hasta la semana que viene a mí me da pero por la señorita y luego nunca