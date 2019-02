El Cine en la SER: 'El candidato', lecciones para el nuevo presidente en tiempos de Twitter y 'Sálvame' (16/02/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:21 el justo cuando conocemos el adelanto electoral en nuestro país tenemos un estreno que nos ayuda entrar en el fragor de las elecciones es el candidato Jason Reitman en la que Hugh Jackman se convierten Gary Hart candidato demócrata de Estados Unidos que en el año ochenta y ocho tuvo que dimitir por varios escándalos mediáticos

Voz 2 00:38 hablábamos de cómo puede sobrevivir a este día sin cargante todo por lo que hemos trabajado en esta campaña que esta campaña va sobre el futuro no te rumores uno de trapos sucios y me importa el carácter sagrado de este proceso aunque

Voz 1084 00:52 los importes siguiendo con contiene políticos estrena Kfar aún el drama de Nadine la Bach y que muestra la miseria de los campos de refugiados sirios en Líbano a través de la mirada de un niño que denuncie a sus padres por haberlo traído al mundo

Voz 0419 01:03 Pierce saldrá los alimentos yo podría ir contigo libanés yo soy refugiada así donde no te llaman

Voz 1463 01:14 más alejado del realismo tenemos salita Ángel de combate adaptación en imagen real y animación de un manga japonés que realiza Robert Rodríguez produce nada menos que James Cameron una historia de amor

Voz 1 01:25 por cuerdas a qué te refieres al doctor tu encontró en el desguace debes de proceder de ahí arriba

Voz 3 01:33 sólo soy una chica insignificante eso es lo que quieren que piensas

Voz 1084 01:36 cine clásico repasamos un personaje curioso donde los haya el indio Jerónimo clave en las películas del Oeste y en televisión analizaremos las mejores series asiáticas que han llegado a las plataformas entre ellas Kingdom zombis coreanos en Netflix taxi gobernaban esta nación esos David

Voz 4 01:51 a día de hoy no han cambiado dice que arrasan con el Rey con toda la corte

Voz 1 01:57 una revolución

Voz 4 02:03 sólo este no es un programa de música le gusta cuando saboreaba Boreal dolores Noelia los estoy muy mal

Voz 1463 03:10 buenos días bienvenidos al cine en la SER José Manuel Romero buenos días vamos a empezar con la Berlinale

Voz 1084 03:16 qué tal Pepa buenos días si esta noche conoceremos el palmarés de este certamen donde podría haber premio para el cine español ya saben compite Isabel Coixet con y Marcela película de Netflix esta noche los sabremos la película no ha gustado como se esperaba pero si el trabajo de sus actrices Natalia de Molina Greta Fernández que podrían colarse en el Palma

Voz 1463 03:35 pues eso será esta noche así que está muy atentos a nuestras redes sociales ya a la web de cadenaser ahora vamos con un estreno de esta semana que parece haberse puesto de acuerdo con Pedro Sánchez y el adelanto electoral es el candidato una película de Jason Reitman con Hugh Jackman en el papel de un político joven guapo demócrata llamado a renovar la política estadounidense a finales de los ochenta pero que en plena campaña electoral vivió el primer gran escándalo mediático de la era moderna

Voz 9 04:02 me quedé un uno de mucho suenan me han sido nombrada Holanda ante

Voz 1084 04:15 hubo un tiempo en la historia política en el que la esfera pública privada no colisionaron un acuerdo tácito entre la prensa y los gobernantes mantenía la opinión pública ajena a los escarceos sexuales ahí están Kennedy o son infieles confesos pero respetados en vida todo cambió a partir de los ochenta la televisión de masas y el periodismo espectáculo sucumbieron a los escándalos la moral privada como termómetro de la ética pública

Voz 2 04:36 porque estamos en un callejón un sábado por la noche bueno no nos debe un poco de sinceridad de Verón si llega lo que hemos visto con nuestros propios lo único que quiero es la idea de que tenéis derecho a preguntar mesas gira sienta president ya se top salen los pues tiene una responsabilidad luzca bien irresponsabilidades cortes tú las tuyas

Voz 1084 04:53 el candidato narra el ascenso y caída de Gary Hart la gran esperanza demócrata en las elecciones de mil novecientos ochenta y ocho el entonces senador por Colorado

Voz 4 05:02 el joven apuesto con un discurso moderno que atraía los

Voz 1084 05:04 jóvenes acariciaba la presidencia tras dos mandatos de Ronald Reagan buena oratoria un nuevo modelo económico basado en la tecnología portadas de revistas todo se vino abajo por sus infidelidades

Voz 4 05:14 ah bueno

Voz 3 05:17 tenía diez años cuando esto sucedió no era consciente de la magnitud del escándalo en mil novecientos ochenta y siete hace tres años escucha una crónica en la radio y no podía creer que hubiera un momento en nuestra historia reciente donde el presunto próximo presidente de los Estados Unidos terminará en un callejón oscuro en mitad de la noche con tres periodistas y nadie supiera exactamente qué hacer porque nadie había estado en una situación así antes podía conectar todo ese asunto con dos mil dieciocho tenía muchas preguntas y supe inmediatamente que tenía que llevar esto alguna vez

Voz 1084 05:45 Ivanov en plena era Trump Jason Reitman dirige Eco escribe una cinta con aroma clásico centrada en las tres semanas de campaña que arruinaron la carrera política del que hoy muchos consideran un visionario el director canadiense nominado al Oscar por June hoy a indie Air aproveche esta historia para reflexionar sobre el papel de la prensa el acoso mediático y la privacidad en tiempos de Twitter

Voz 2 06:05 por esto la gente lo quiere tienen vida pública porque ahora el quién desenterrar al Koke dijiste quince años atrás sí decidirá que de algún modo eso determina tuvimos quiso responder una sola pregunta Bastia hemos tratado los temas relevantes le preguntas de Reagan por su matrimonio ballet central asistiendo Fritz viste esa pregunta alcalde ávido determinados rumores Dios J pregunta de una vez lo que haya ido a preguntar lo que tú editor

Voz 4 06:31 cree que tiene un matrimonio tradicional en un relato de trazo grueso el realizador Gloria

Voz 1084 06:36 Zika por momentos a una figura que minimizó el alcance de

Voz 4 06:39 sus asuntos privados a los que queréis que me vaya me voy me quedo me voy a quedar

Voz 1084 06:44 insolvente Hugh Jackman interpreta Gary Hart en una película coral que supone inmersión en las dos trincheras de una campaña Vera Farmiga J Kazim Mons y Alfred Molina como Ben Bradley acompañar al actor que se ha quedado fuera de la carrera

Voz 4 06:56 yo tengo cien críos de separando paquetes

Voz 2 06:58 ver porque les dijimos qué harías todo lo posible para ganar esta campaña yo se lo dije mucha gente se está sacrificando Portillo no me estoy sacrificando tengo que sacrificar mi privacidad Bale la respeto a mí mismo ni y esto no sólo me arrastrará a mí ninguno de esos chicos volverá a trabajar en una campaña en la que un candidato no tenga que dar explicaciones sobre su vida IS es sólo el principio

Voz 1084 07:21 basada en el libro All the truth y Saud el protagonista de López no que dice tuvo vértigo al personaje por el cambio de registro visitó al aspirante demócrata para conocer de primera mano una etapa tan dolor

Voz 4 07:32 en La Nava de que la historia salir adelante pero incluso con eso sabía que iba a ser muy doloroso le dije preguntas y sumir principal razón para evitarlo y a que quería poder mirarlo y hacerle saber que los respeto que su historia tomaban en serio le podía prometer que fuera ser brillante o algo así pero quería que el avión que lo respetaba la historia de Gehry Hart sea tomado en sí

Voz 1084 07:54 Comas se ha convertido en un mea añade Jackman quien cree que

Voz 4 07:57 Estados Unidos no valoró su servicio ideas en un momento político crucial que llevaría la presidencia a George Bush padre cuánto hace que conoce

Voz 2 08:04 esa fue la sede preguntas son esas es una amiga no tengo por quedarse explicaciones Tom Lobo ya puede ya corroborarlo que viene porque hacer nada de lo que pasa de castaños que mejor sabemos que ha llamado a esa mujer desde Kansas y New Hampshire para tenemos las los días me siento incapaz de forma CITES tuve cuando anunció su candidatura sabe dijo sí dijo se debemos ser responsables quería alcanzar los máximos niveles posibles de integridad ética

Voz 1084 08:28 responsabilidad integridad ética que Jason Reitman reclama la prensa entregada los rumores los paparazzis y un periodismo amarillista que también arrastra a los medios supuestamente serios

Voz 10 08:37 no hubo una una declaración de Íñigo Errejón a la revista Vanity Fair que a mí me llamó mucho la atención que que le

Voz 4 08:43 preguntaron por tus hijos

Voz 0457 08:45 bueno dijo no los conozco el director bebe del cine

Voz 1084 08:48 de los años setenta se inspiró en la cinta de Michael Ritchie del mismo nombre y protagonizada por Robert Redford que confía

Voz 3 08:54 espectador las conclusiones de digo una película que no juzgo a sus personajes y presentó sus mundos de forma muy realista como si hubieran caído una campaña y eso es lo que nosotros queríamos que el candidato fuera una película con la que entrar en una campaña de campaña Washington Post en Miami donde tanta información te llega en tiempo real que los espectadores se vieron obligados a tomar una decisión sobre lo que es importante y lo que es inocuo relevantes Éste es el sentimiento que queremos que tenga la gente

Voz 1084 09:28 a un público que como ahora rechaza públicamente la intromisión en la vida privada pero consume comparte disfruta con los escándalos ajenos

Voz 2 09:36 con quién no

Voz 12 09:41 en

Voz 1463 09:51 y si seguimos con otro estreno que no sirve también para reflexionar antes de unas elecciones

Voz 1084 09:56 es aún de la directora libanesa Nadine Labaka y una mirada a la pasividad de Europa y de Occidente ante los refugiados en la inmigración un retrato realista que ganó el Premio del Jurado en Cannes y que está nominada a mejor película en lengua extranjera en los Oscar

Voz 1463 10:18 a nadie aquí es de esas cineastas que considera que el arte tiene que ser político e intentar cambiar la sociedad

Voz 13 10:25 el tema les decía

Voz 1463 10:33 lo dijo en su discurso de agradecimiento en el pasado Festival de Cannes donde recogía el premio del jurado en una semana dura donde parte de la crítica sobre todo masculina había cuestionado su enfoque sobre los refugiados y la pobreza en su última película Kfar aún que sí estética de ONG que sin mucho sentimentalismo que si demasiada crudeza ella contestó

Voz 13 10:52 Albacete para encima excluirá diciendo

Voz 1593 10:59 no me he dado cuenta de Si esto es un punto de vista masculino femenino al ver la película creo que es una reacción que existe ahí está escénico porque esa gente que no quiere sentir ni ver lo que pasa en el mundo que no quiere ver la realidad dice que esto no es verdad pues que vayan a ver sexys

Voz 13 11:17 yo no esa verdad ese es el problema la verdad es mucho peor que lo que yo he demostrado en esta pero nadie ante el juez

Voz 1463 11:26 y cómo es realmente Kfar aún es una historia cruda rodará con niños refugiados en campamentos de refugiados y que tiene un chocante punto de partida un niño denuncia a sus padres por haberle traído al mundo

Voz 14 11:40 vasquista vamos a ir al sitio estate preparada cuando vuelva

Voz 1463 11:51 Caffarel aún es el resultado de cuatro años de trabajo la directora comenzó investigando y documentando se buscando a los posibles actores en las calles de la ciudad el niño protagonista se llama Zaida al Rafita huyó en la vida real de Siria vive en Noruega junto a sus padres algo que también intenta hacer este personaje mal

Voz 0419 12:11 a Suecia hay un barrio lleno de sirios aquí nadie te pregunta qué estás haciendo ni se meten contigo si te ven jugando en la calle viviré en un sitio normal no en un campamento y tendré mi habitación entrará sin llamar a los niños mueren por causas naturales yo podría ir claro pero necesitas dinero alrededor de trescientos dólares mucho dinero organiza el viaje al medio es que pedazo de papel

Voz 1463 12:45 la mayoría de personajes viven historias similares a las que vemos en la gran pantalla por ejemplo la mujer etíope que ayuda al protagonista con su bebé recién nacido fue detenida durante el rodaje por no tener papeles y el equipo de la película tuvo que intervenir justo lo que le pasa al personaje que interpreta los problemas del guión no son inventados decía Álava que son los que vive una parte importante de la población mundial

Voz 0419 13:08 por favor no sólo suyo Un portero niña Lo siento por favor

Voz 1463 13:16 la y es una directora que ha retratado la realidad de las mujeres libanesas con cierto tono de fábula encaran su opera prima y que después se lanzó a hablar del sufrimiento de las mujeres en las guerras en ahora dónde vamos en Kfar aún es la realidad lo que prima por encima de todo aunque ese juicio que vertebra toda la narración tenga algo de fábula

Voz 0419 13:38 abriría un plato enorme del que es mucho tomate

Voz 1463 13:47 afán aún era un lugar bíblico conocido por su desorden ese desorden queda filmado por la backing planos centrales rodados con drones Ikeda también en la suciedad de las casas y los niños lo único que para la directora puede hacer empatizar a una sociedad que ha silenciado y oscurecido aquello que no le interesa ver

Voz 1084 14:15 fuera del cine de autor hay también estrenos para los fans del manga japonés con la adaptación que ha hecho Hollywood de Ángel de combates un proyecto de James Cameron que al final ha dirigido Rober Rodríguez que cuenta con Christoph Waltz por primera vez alejado de su típico papel de villano

Voz 15 14:29 hay Choi

Voz 1876 14:37 tu con unos ojos desmesurados y una imponente fuerza aterriza esta semana alitas Ángel de combate el personaje que protagonizan la nueva superproducción de James Cameron Rober Rodríguez dos cineastas que rompieron los esquemas con películas como Avatar Ghost in City respectivamente en esta ocasión Cameron participa como guionista y productor mientras que Rodríguez es quién dirige esta cinta de Ciber pan de aventuras Infantas

Voz 17 15:02 si tú me contaste la historia de la guerra cuando el suelo tembló y el CIE no ardió aquellos que sobrevivieron descubrieron un mundo distinto en el que los poderosos explotan a los desfiles

Voz 1876 15:15 pero eso no tiene por qué ser así alitas está basada en la serie de novelas gráficas de You Quito quisieron cuenta la historia de un que despierta con amnesia en el desguace de la ciudad de hierro la última ciudad del mundo allí es rescatada por ido que es Cristo Wolf un ciber doctor que logra recomponer su cuerpo y que detecta inmediatamente la gran antigüedad de su cerebro

Voz 18 15:36 cuando te encontré tu cerebro humano estaban milagrosamente no saber quién eres hace que te sientas sola con el tiempo Irons recordando

Voz 1876 15:48 Rosa Salazar a quién ya vimos en el corredor del laberinto interpreta a esta valiente joven que posee la fuerza y los conocimientos ignotos de una técnica de lucha ya olvidada es la última guerrera de su especie perteneció la República Unida de Marte razón por la que los líderes de la ciudad de hierro tratan de capturarle una ciudad en la que encontramos una gran diversidad de culturas así hablaba de ella Robert Rodríguez

Voz 1084 16:12 en cuanto más fantástica es la historia más enraizada la realidad debe ser así que construimos muchos de los sets usamos localizaciones reales la mayoría de los actores eran reales sólo ella hay otros personajes llevaban trajes de captura en movimiento hay mucha realidad a su alrededor tratamos de grabarlo como si fuera una película regular fuimos a Sudamérica para tener más diversidad para obtener un crisol de culturas de todos modos James calculó científicamente que un ascensor espacial como el de la película sólo podría funcionar en el ecuador terrestre así que esto le da a la película más diversidad color y textura de lo que se suele ver en las películas de ciencia ficción hay diferentes signos lenguas y todas las diferentes culturas están reunidas en esta última ciudad del mundo serio no

Voz 1876 16:54 también están en el reparto actores como Jennifer Connelly o Maher sala Ali que es el antagonista de esta historia su personaje lidera una serie de actividades de delincuencia está al servicio del líder de ZAL en la tierra de las oportunidades y los sueños a donde todos quieren ir situada justo encima de la ciudad en el cielo

Voz 1 17:11 no te acuerdas a qué te refieres el doctor encontró en el desguace debes de proceder de ahí arriba

Voz 1876 17:18 sólo soy una chica insignificante

Voz 3 17:21 quieren que Piers James Cameron quedó conquistado

Voz 1876 17:23 historia de alitas hace ya casi dos décadas mucho antes de dirigir Avatar y la descubrió gracias a la recomendación por parte de Guillermo del Toro de un cortometraje de anime basado en este manga y lo que más le fascinó fue la transformación del personaje

Voz 1084 17:40 a medida que recupera un sentido de quién era ella Llop tiene esa información sobre quién solía ser ella pasa de ser una joven despreocupada de espíritu abierto curioso y amoroso algo bastante más oscuro y ella tiene que luchar con eso tiene que luchar con el demonio de su pasado y eso creo que es lo que es increíble de esta historia y además la historia padre e hija tiene mucho que ver con el empoderamiento de la mujer con la dificultad de un padre de dejar a su hija hay dejar ser curvas en bici Hushovd con el pie

Voz 1876 18:07 la cinta mezcla una visión futurista con un gran contenido de escenas de acción y lucha combinados con temas como la búsqueda la curiosidad el auto descubrimiento o el anhelo de libertad tampoco falta una trama amorosa alitas se enamora de hubo interpretado por quien Johnson un chico de la calle y un ladrón de partes de que Vera puestos a prueba sus valores gracias a la protagonista

Voz 1 18:27 me preocupa que no sea completamente una no ser más humanos que he conocido jamás

Voz 1463 18:33 para esta gran apuesta cinematográfica

Voz 1876 18:36 los creadores desean que los espectadores salgan del cine sintiendo una conexión emocional con la película más que con los efectos especiales pues tratan de destacar lo importante que es encontrar la humanidad en uno

Voz 1463 18:56 en cine clásico Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche de la Cadena Ser el canal TCM nos propone esta semana indagar en una figura clave para el cine del Oeste el indio Gerónimo

Voz 19 19:06 no le hemos visto en decenas de películas películas como La diligencia

Voz 20 19:12 S se frío y sanguinario apache Gerónimo G2 limbos cuerno preparado verde ha salido de sus reservas se levantó en armas

Voz 19 19:24 la tribu apache a la que pertenecía Jerónimo vivía en la frontera de México con Estados Unidos las guerras apaches habían terminado con la derrota de los indios que fueron confinados en reservas un destino que no todos aceptaron

Voz 20 19:36 las personas que veo aquí lo me parece la apaches que han hecho de nosotros al menos estamos vivos

Voz 19 19:42 esto es vivir el líder de estos rebeldes que se negaban a ir a la reserva se llamaba Goya le que en Chicago a significa el que bosteza no es extraño que aceptara encantado el apelativo que le pusieron los mexicanos un nombre que surgió tras una escaramuza en la que perecieron decenas de soldados mexicanos no sin antes invocar a su patrón San Jerónimo

Voz 21 20:03 no no no

Voz 4 20:06 ese fue el nombre de guerra

Voz 13 20:07 eligió como melómano amigos mexicanos

Voz 4 20:10 ya

Voz 19 20:13 tío qué sentía Jerónimo hacia los blancos le venía de lejos cuando era joven

Voz 18 20:17 que yo tomé esposo vivíamos en estas montañas los soldados mexicanos vendieron y la mataron la mataron a ella haya mixtos desde entonces

Voz 19 20:31 a pesar de ser un líder Jerónimo nunca llegó a ser jefe de los apaches precisamente por su carácter indómito y salvaje

Voz 18 20:37 yo conocía coches Rey conocía Vittorio uno de los suicidas y conozco a Jerónimo no quiere dirigir gobernar ser sabio solo

Voz 19 20:47 Lucho Gerónimo se convirtió en una pesadilla tanto para los colonos como para los ejércitos mexicano y estadounidense

Voz 22 20:54 esos perros están llenos de apaches han quemado las casas de todos los ranchos anoche tuvo un encuentro con ellos dicen que están capitaneados por Jerónimo

Voz 19 21:01 Jerónimo y sus leales se habían escondido en las montañas de Sierra Madre en territorio mexicano durante meses y los norteamericanos Le buscaron sin éxito

Voz 20 21:09 Jerónimo ocupa una zona que es laberinto intrincado quinientas millas cuadradas del más agreste terreno de México nuestras patrullas hacen todo lo que puede finalmente

Voz 19 21:18 Estados Unidos Méjico decidieron aliarse en la empresa

Voz 20 21:23 acabamos de recibir permiso del Gobierno mexicano para cruzar la frontera en persecución de este anónimo

Voz 19 21:28 cinco mil soldados la cuarta parte del ejército estadounidense de la época fueron enviados en su búsqueda gracias a la presencia militar los saqueos a los colonos terminan algunos de los que seguían a Jerónimos entregaron y volvieron a la reserva

Voz 20 21:41 está bien claro que el hambre los acosa lo reciben suministros y no pueden tener muchas Munitis es una situación desesperada entonces porque no sardinas

Voz 4 21:49 pero finalmente la realidad se impuso

Voz 19 21:51 dio enterró el hacha de guerra el cuatro de septiembre

Voz 4 21:54 el ochocientos ochenta y seis Gerónimo el treinta y cuatro hombres mujeres y niños chic aguas

Voz 23 22:00 se rindieron al general eso

Voz 4 22:03 mientras entregaba a esos Armas Jerónimo dijo simple

Voz 23 22:05 además era un tiempo me pilla como el viento ahora

Voz 18 22:09 merienda

Voz 19 22:14 los apaches fueron trasladados a una reserva en Florida pero su líder le llevaron a sonora no les periféricos a Jerónimo le han metido en la cárcel Jerónimo pasó tres años en prisión después fue llevado a Oklahoma prohibiendo expresamente salir del Estado volver a reunirse con su

Voz 0457 22:30 ha tomado en un par de días dijeron ningún efecto acabó

Voz 19 22:34 tomado en Oklahoma se hizo granjero hoy se convirtió al cristianismo fue exhibido como una atracción cultural en la Exposición Universal de San Luis de mil novecientos cuatro participó en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt

Voz 24 22:47 bien señor Jerónimo podido usted dónde está su vestir ropas ceremoniales la menos mal que usted desfilará la cabeza de los indios salvajes señora

Voz 19 22:57 pobre y alcoholizado Jerónimo ganaba algún dinero posando para fotografías o atendiendo los curiosos que veían como un mito del Far West señor merma uno

Voz 4 23:07 es un buen suelo disculpen un entiende cinco pavos como el cobro por su soltura

Voz 19 23:15 dio el diecisiete de febrero de mil novecientos nueve hace ahora ciento diez años cuando borracho se cayó del caballo junto a un arroyo basó toda la noche metido en agua helada muriendo al poco de pulmonía

Voz 4 23:29 yo creo que tú eres

Voz 13 23:31 el cine

Voz 19 23:34 hemos visto Gerónimo como villano muchas veces pero también como héroe el símbolo de la resistencia de los indios

Voz 4 23:40 pretendemos por el indio Jerónimo él sí es tío grande

Voz 25 23:43 una curiosidad para terminar ese grito que pronuncia muchos paracaidistas al Santar

Voz 19 23:50 se gritó nació también con el cine cuando en mil novecientos cuarenta después de asistir la noche anterior a una proyección de la película venganza india que giraba entorno a la captura de Jerónimo un grupo de paracaidistas lo utilizó para animarse en el salto recordando el coraje y el valor del último guerrero indio que chocó contra el ejército norteamericano

Voz 4 24:39 vamos ahora con las series de televisión Dani Garrán buenos días qué tal buenos días que no estás esta semana porque algo poco convencional

Voz 0457 24:47 vamos a hablar de series asiática

Voz 4 24:50 te parece basta hablar de Kindle

Voz 0457 24:52 que es una serie coreana Deneuve Flix de la que habla todo el mundo últimamente está basada en una novela gráfica adaptada por la guionista Kim Yoon Hee que es como la sonda Raines de de Corea y está a medio camino entre la afición histórica y el terror de serie B nos sitúa en un pasado legendario de Corea donde se da una terrible epidemia entre la población que hace que los muertos cobren vida

Voz 1463 25:15 se morían de hambre así que se comieron

Voz 29 25:18 el cadáver de un hombre y se convirtieron en monstruos que comen carne humana por las noches de días esconden donde no hay luz duermen como si estuvieran muertos bueno más

Voz 0457 25:29 a la violencia y lo gore de de la serie nos sitúa en un reino asolado por la corrupción y con una grave crisis política el Rey está muy enfermo tratando de quitar del medio a su hijo el legítimo heredero la reina consorte el padre de ésta se alían para dejarle fuera del Reino al más esto hiló Juego de Tronos y nadie mejor para hablar de Exterior remotas de más allá del mundo anglosajón que Lorenzo mexicano el autor de serios para gourmets del diario vasco y colaborador de sería el izados que nos dice dónde está la diferencia entre esta y otras series de zombis

Voz 30 26:02 en Corea hay un hay un género mucho no que hace desde época de la dinastía José León que son que en la cual acentuaba Kingdom descansó en series caras por que reproduce en épocas aunque estuviesen templos que existen en Corea que verás que hay unos a los templos nos han construido frente a todo el tema de vestuarios los sombreros que mucha gente lo hace gracia pero bueno era un elemento muy diferenciador entre las clases sociales

Voz 4 26:23 bueno más allá de Corea The Kingdom últimamente la verdad es que no paran de llegar no seréis asiáticas a través de todas las plataformas que otros títulos no nos podemos perder

Voz 0457 26:31 pues mira siguiendo con con este género de terror y con los consejos de Lorenzo tenemos en HBO una sería antológica muy interesante creo que no es tu estilo Pepa pero bueno tapándose los ojos no debería aceptarse folclore es una sería de seis capítulos independientes entre sí con el hilo conductor del del terror asiático seis directores de cine de seis países diferentes donde es muy interesante comprobar cómo se adapta la cultura de cada país y sus mitos esto es un ejemplo del capítulo de Singapur que trata temas como la explotación laboral o la barrera del idioma de los trabajadores que emigran

Voz 4 27:06 sí qué barra

Voz 0457 27:20 ya por último cambiando de género también en HBO podemos ver su última serie original una serie que narra una rebelión campesina contra unos colonizadores holandeses durante el siglo XIX que es una producción conjunta entre Indonesia y Singapur en ella conocemos a una joven que vive en la isla de Java alza como la gran libertad

Voz 4 27:41 adora de un variopinto grupo líder de la red

Voz 0457 27:43 esta para acabar con la ocupación colonialista

Voz 4 27:46 ah

Voz 31 27:51 el viejo tiene razón

Voz 4 27:53 las mujeres debemos apoyar toma ya no así en alto vamos a despedirte vamos a apuntar todas estas recomendaciones que nos has hecho esta noche vuelves detrás a Lorenzo mezquino para el podcast íbamos a desarrollar un poco todas estas tareas asiáticas muchas más esos tachó venga gracias Dani hasta luego

