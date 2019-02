"Durmiendo siempre acabo soñando cosas relacionadas con lo que estoy escribiendo y siempre me sirve"

Voz 1 00:00 me encontré que algún amigo había comentado sino que había ya sesenta opiniones en la novela no era la estaba número uno en ventas en España que era la la nueva metida en España yo me llamaba mucha atención la imagen porque eran yo yo recuerdo y mirado el ranking estaba mi novela número uno al lado tenía a que Follet bajo Pérez revés yo ya los nombres y decía haber vale yo estoy arriba pero como se a esto por ventas porque esto no puede ser verdad ir no ya al final era era cierta no era era un sueño yo decía esto no puede ser

Voz 0137 00:31 aquí donde lo oyen Javier Castillo friki de las matemáticas que llegó hasta suspender lengua empiezo a escribir a los catorce años estudió empresariales vivió un tiempo en Shanghai en China ya en España comenzó a trabajar como consultor de Finanzas hasta aquella noche en que soñó un fragmento de la que sería su primera novela y el comienzo de una nueva vida buenas noches Javier buenas noches Macarena

Voz 2 00:54 en placer bueno el placer es mío gracias por hacernos un hueco éxito eh nada nada nada al contrario yo cuando me cuando me con Macarena encantado con un plazo es un honor

Voz 0137 01:05 además esta semana justo

Voz 3 01:08 es que cerrado

Voz 0137 01:11 ese momento de él de la tercera de la tercera novela que hay de imprenta

Voz 2 01:15 sí justo ayer así que imagínate estoy ahora como muy muy ilusionado ya desahogado porque tenemos los últimos eso es muy tensos y me refiero tensos porque tenía Xavier ya la fecha de imprenta yo estaba corrigiendo cambiando corrigiendo cambian me estoy muy muy maniático el perfeccionismo y me acostaba a las mil revisando una y otra vez incluso cuando me iba a la cama estaba mentalmente revisando la novela que parte porque aparte no y fíjate la semana pasada cambié una parte importante de la novela porque estaba durmiendo y no estabas soñando con eso diciendo voy a cambiar eso porque creo que necesito cambiar eso hasta el último momento de vuelto lo Game editora Ban Ki Moon

Voz 0137 01:58 esas acuden a ti siempre ensueños sí sí siempre

Voz 2 02:01 bueno siempre me pillan luego me levanto yo soy muy disciplinado eso sí ahora pero aprovecho la cama para pensar mucho aprovechó ese momento para pensar pensar imaginar una persona que intenta aprovechar el tiempo incluso durmiendo y siempre acabo soñando cosas relacionado con lo que estoy escribiendo siempre me sirve

Voz 0137 02:24 pues lo que sucedió con Miranda Huff que es tu tercera novela saldrá a la venta el catorce de marzo

Voz 2 02:29 si sale la catorce una pareja en crisis que

Voz 0137 02:32 sí de pasar un fin de semana de retiro en una cabaña pero cuando Ryan llega para encontrarse con Miranda la puerta está abierta hay dos copas de vino sobre la mesa nadie en el interior y el cuarto de baño se encuentra lleno de sangre me pregunto si pensar que hay tanta gente esperando esta novela Si ya hay lista de espera

Voz 2 02:51 te ha condicionado la escritura y no no no va condicionado porque es verdad que es una historia que quería contar que ya ya mucho tiempo ya pensándolo repensado pensándolo hay no ha estado influenciado por eso pero sí que me ha hecho tener como mucha personalidad y responsabilidad responsabilidad para no defraudar a mi me me importa mucho el cuando sabes que mucha gente esperando no es vértigo ni presión sino oye no de fraudes que que se merecen un buen libro sabes que apostaron por ti con el primero que literalmente me cambió la vida aquí tienes que devolverles algo que merezca la pena no que merezca el tiempo que dedican a leerte el tiempo que el dinero al final te quedas que en el libro comprado y la verdad que dentro escribir muy responsable pero no con esa presión porque al final eso presidente destroza la creatividad no hay es más oye es creo lo que quieres escribir pero hazlo bien sabes por así decirlo

Voz 0137 03:49 pues que sepan los lectores y lectoras que lo que sucedió con Miranda Huff ya está en imprenta que se corrigió

Voz 4 03:54 do entre una gira por Latinoamérica el la

Voz 0137 03:58 que Anza de dos pequeños

Voz 2 04:00 no la verdad es que la la gira por Latinoamérica ha sido impresionante la verdad así o de este momentos que te dice surrealista porque encima yo hace dos años prácticamente no no no estaba en el mundo literario por así decirlo no me conocía nadie en el mundo literario el yo escribía por hobby relatos cortos justo ahora me vi eso hace un par de semanas me bien Latinoamérica con firmas con más de doscientas personas ese ese esa euforia no levantaba dos novelas anteriores el cariño de la gente llegar al otro lado del mundo de esa manera a mí me ha me parece surrealista surrealista de verdad el otro día me llamó mi editora va decirme que se haya firmado la la traducción de novela de la novela también a Corea a coreano coreano así si esto es como sueños cumplidos que ni siquiera tenían que es impresionante vamos a hablar de ese fenómeno literario de esa primera novela el día que se perdió la cordura que es la que te cambia la vida se empecé escribiendo relatos cortó muy joven es algo que nunca que nunca y con el tiempo tuvo ese sueño del arranque de la novela dije bueno voy a probar en lugar de un relato corto voy a escribir una novela larga no ya a raíz de ahí cuando la terminal se convirtió en esta locura que ha pasado que es el día que se perdió a cordura

Voz 0137 05:17 sí que va por su edición número veinticuatro ya veinticinco

Voz 2 05:22 me lo estoy justo antes de ayer que mi editor me me me anunció la XXV otra barbaridad ejemplares vendidos como estoy yo es que ni me lo creo

Voz 0137 05:31 esta historia se escribió en el tren durante el trayecto diario de una hora y media de Málaga donde trabajaba a Fuengirola donde vives tuviste que afrontar ciertas dificultades como por ejemplo encontrarte con que no había asientos libres y tener que quedarte de pies sin poder escribir y entiendo que con cara de mal genio

Voz 2 05:47 a ver si ese día a lo mejor llegaba en un momento que conseguir un hueco para sentarme a lo mejor morir algún personaje de la novela Nano pero ya fuera a intentar aprovechar incluso cuando estaba de pie para escribiera el móvil

Voz 0530 06:03 veinticuatro de diciembre de dos mil trece Boston son las doce de la mañana del veinticuatro de diciembre falta un día para Navidad camino por la calle tranquilo con la mirada perdida que todo parece que va a cámara lenta mira hacia arriba cuatro con lo pues de color blanco alzarse alejándose hacia el sol mientras Sando escucho gritos de mujeres ignoto cuando el agente a lo lejos no para de observar

Voz 5 06:26 me ha es verdad me parece normal que me miren y límites

Voz 0530 06:29 al fin y al cabo estoy desnudo cubierto de sangre una cabeza entre mis manos la sangre de Mi cuerpo ya está casi SICA aunque la cabeza ansiedades goteando lentamente

Voz 0137 06:41 el día que se perdió la cordura Boston veinticuatro de diciembre un nombre camina desnudo con la cabeza decapitada de una joven creo que hay un personaje Stephen que es un pasajero del tren exacto

Voz 2 06:51 si él no lo sabe no lo sabe como sabes tú eso porque soy muy cotillas que vida es un personaje de una persona que se montaba en el tren yo recuerdo que los capítulos

Voz 6 07:02 a los que

Voz 2 07:05 Iván sobre Steven intentaba a esperar a que llegara a la parada porque yo cogía siempre mismo trae el también esperaba que llegara parada ese hombre para para decir venga ahora a ver cómo era su mano era así de esta manera describe la grosor de idiomas a mí me servía mucho fíjate era como la referencia que tenía ahí mental de es alguien desconocido que ni siquiera a su nombre y ni siquiera él sabe que aparecerán novelas como es un poco siniestro que alguien que valles en el tren y alguien este escribiendo de Moretti pero en realidad no hay sobre has rasgos concretos

Voz 0137 07:37 es muy bonito inspirada a alguien que aprovecha ese trayecto para para escribir pero esto segunda novela el día que se perdió el amor la que afianza tu carrera literaria en el género de suspense

Voz 2 07:51 sí ha sido también muy ha sido como la la una especie de continuación de cordura yo deje la el día que se perdió la cordura con con un final abierto porque quería ahondar mucho más en la historia pero tampoco quería quitarle ritmo a al día que se perdía gordura dejé cosas abiertas para contarles en el amor y la hice la planifique más o menos con la intención de que fuese una una historia inducen independiente pero que completase la primera es decir que Tura pudieses leer en cualquier orden y la disfrutas es igual hay fue la que al final me sorprendió más no porque nada más publicarse yo espera ver la la cordura estaba funcionando muy bien el día que tú estabas funcionó muy bien pero no esperaba lo que pasó con el amor que al salirse estuvo como dos tres meses número uno de España eso es una auténtica locura yo yo yo voy a los rankings de mí decía no no puede ser que todo esto es una es como muy sorprendente desde este lado me sorprenden el lector

Voz 0137 08:51 la lectora el oyente en este caso se hace cargo de la situación de que en tan poco tiempo una persona tan joven como tú de repente ve que es un maestro del thriller lo que escribe muy bien y que la gente enloquece con estas con estas historias con esta por ejemplo de el día que se perdió More aquí el amor mueve a los personajes no

Voz 2 09:12 sí en las dos novelas en realidad en el día que se ponga cordura en el amor en realidad es es la la la trama o los dos temas son en referencia a la misma familia todo unos personajes tiene

Voz 7 09:26 el tipo de amor que las mueve hacia adelante me vaya catorce de diciembre de dos mil catorce eran las diez de la mañana del catorce de diciembre cumplió descalzo pisó el asfalto de Nueva York y unas sombras femeninas el dibujo frente el otro pie se posó con cuidado tocando el suelo con sus finos dedos llenos de suciedad estaba desnuda con la piel pálida las piernas y los tierra negritos y su largo cabello castaño bailando al son de los vehículos su cintura Se contó negaba suavemente de lado a lado con cada paso que da pisaba despacio como si no quisiera hacer mío la chica cruzaba la carretera mientras los vehículos la rezaban haciendo vibrar su corazón

Voz 0530 10:10 se detuvo un segundo en mitad del carril central y observo cómo el autobús pegó un volantazo

Voz 0137 10:19 la locura de segunda novela tiene cinco tramas diferentes que van convergiendo paulatinamente cuatro de ellas están escritas en tercera persona la quinta la protagonizó hablo hace en primera persona pusiste al inicio de cada capítulo en nombre del protagonista creo que porque los lectores te habían comentado que se perdían

Voz 2 10:37 sí cola en la primera no están los nombres de los personajes también es parte del juego yo al principio disfrute mucho escribiendo eso porque vas leyendo empiezas a leer un capítulo nuevo y dices si estás con poco ha perdido al principio hasta que en tres líneas cuatro consiguiese y dices vale este es este personaje al que está hablando en este momento pero tampoco quería con en la segunda novelas como un poco más compleja en tramas es decir que yo escribo con la intención de que sea un juego no que la de vale leyendo es entretenga este disfrutando este descubriendo poco a poco piezas del puzzle hasta que llega la última pieza la coloca dice guau no esto es esto es el final no

Voz 0137 11:12 la que sigue hablando de esta diversión porque en el proceso creativo creo que venir de las matemáticas

Voz 2 11:18 te influye bastante sí sí soy soy muy friki es es lo que hace que que también ayude a a planificar las cosas mucho yo uso cuenta usó el Excel para planificar la la novela no sé aún con la siguiente vamos daba igual con las anteriores igual por lo o menos para una celda no sé si conocer ese supongo así es una generación pasado todo y hacerla más o menos de intentar que sean capítulo les ordena una especie de escaleta cómo se hacen yo en guión pero aprovechó que es como inmóvil no puedes coger nace la rápido de ubicación no tener que reescribir la y demás Javier qué

Voz 0137 12:01 yo que como en la primera novela el tren tedio suerte en la segunda cuando estaba a punto de terminarla realizase un ritual

Voz 2 12:07 sí sí hice sé como te decía soy muy fan

Voz 8 12:10 qué

Voz 2 12:12 sí lo que hice fue porque me había traído mucha suerte el tren en el en la primera ahí quería como tener esa especie de homenaje lo que hice fue me monté en el tren cuando ya tenían novela completa sólo me faltaba como el último par párrafo par de párrafos me fui al tren hizo un trayecto de quince veinte minutos hasta que que lo escribí me volví de vuelta puso la palabra fin dentro del tren

Voz 0137 12:37 oye has hecho algo para esta tercera novela algún ritual algún gesto especial

Voz 2 12:41 ah y no fíjate no hecho nada de eso pero porque ha coincidido el final sobre todo con conexión lo que te comentaba no con la gira en Latinoamérica el punto final de la novela ha coincidido que ha sido en un trayecto de avión y al final siempre movimiento es más o menos el el mensaje no aproveche las doce hora de vuelo que tenía a San a México iba a terminar novela fue como el último la último capítulo próximamente lo lo determinen

Voz 6 13:11 que en avión

Voz 2 13:13 sobre el Atlántico y espero que también que por ir más rápido me en este caso en un avión en lugar de un tren a la novela llega mucho más lejos

Voz 0137 13:21 pocos autores representan también al escritor del siglo XXI como Javier Castillo del auto publicación al fenómeno literario de hecho el contacto con tu sello fue a través de Twitter Suma de Letras te contactó a través de Twitter

Voz 2 13:34 sí Ana Ana Lozano que es mi editora que eso es es impresionante es una de las editora correctora parece dice no recuerdo que cuando la novela lleva una semana ellas en en Amazon ahí estaba vendiendo Amazon ya había sido como una especie de boom lleva ya varias semanas número uno llame directamente me escribió por Twitter de repente me escribió en directo y me dijo oye Javier Solla tan se presentó me enviadas la novela para que la para que la lea me me interesa mucho y eso fue un viernes por la noche recuerdo el domingo por la mañana ya tenía una oferta de la editorial así que fue como muy rápido eres uno de los autos

Voz 0137 14:12 es que más libros vende en este país pero en alguna ocasión te has sentido rechazado en ciertos ambientes literarios

Voz 2 14:18 sí sí pero no rechazan en sentido estricto pero sí como un poco fuera de lugar me refiero en te tienes la sensación por el género o por

Voz 0137 14:29 la contemporaneidad de de cómo has llegado al al mundo literario

Voz 2 14:34 además sensación es una mezcla no es no es no es buena y al final todo tiene como ese aire de de ser novedoso y la gente le atrae mucho yo creo que es más una mezcla entre no en todo se ha sido como cosas pum muy puntuales de esa sensación de de de alguien que rompe muy rápido y que sorprende no cuando escribir a ver lo tradicional de la carrera un escritor es ir progresando muy poco a poco ir con el tiempo y ganando lectores y lectores atropelló a un punto que puedes ganarte la vida bien con eso tienes una carrera ganó un estilo y además en mi caso ha sido muy ha sido un error fue muy rápida sí siempre me he sentido como cuando llama imitada festivales y además me he sentido como un poco fuera lugar no porque todo el mundo tenía esa sensación de que sea el nuevo este que llega no esté chicos que encima es muy joven Iker de mucho no y al final eso también yo siempre intento responder de la misma manera no es uno no elige no quién le cuánto te Elaine uno sólo quiere escribir yo escribía por hobby y al final acaban entendiendo no acabó a todos los escritores compartimos esa esa división no que es escribir por pasión cuando acabas hablando sobre cómo escribe sobre libros y además te conecta no pero es verdad que ese rechazo inicial lo tienes como este nuevo quién es sí ha llegado aquí de repente ahí está también con nosotros hacerlo

Voz 0137 15:55 esperamos con emoción lo que sucedió con Miranda a la venta el catorce de marzo se publicará Javier Castillo muchísimas gracias por tu tiempo humilló