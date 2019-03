Voz 1274

hemos aprendido que Isaac Pines en era Karen Blix en pero no es así el primer Isaac Tin Ése fue su padre se escondió bajo ese nombre para publicar algunos textos recorrió América con la misma pasión con la que su hija conocería África cuando se suicidó Karen además de su tendencia al nomadismo a la locura y asaltar por encima de cualquier límite heredó también el seudónimo cuando en mil novecientos treinta y siete Karen se sentó para escribir la primera frase de Memorias de África yo tenía una granja en África al pie de las colinas tengo hacía seis años que no veía aquellas tierras de grandeza no regresaría allí el último año había resultado feroz tuvo que asumir que sabía arruinado en un proyecto grandilocuente en Kenia en el que él había embarcado su marido el varón Blix Sam era además una mujer abandonada algunos podrían pensar que tras haberle contagiado la sífilis Brown Blix en se mantendría a su lado aunque no fuera más que por las apariencias pero no solicitó y obtuvo un divorcio al que Karen se opuso enérgicamente para añadir el último dolor su amante intermitente el aventurero tenis fichas Acton se mató en una ETA agotada por la lucha vital regresó a Dinamarca vivir de nuevo con su madre en la finca familiar crujen se encontró en la escritura un alivio los jóvenes creen que somos como parecemos pero en realidad llevamos siempre las máscaras de nuestra edad afirmaba Karen como otras escritoras comenzó a sentirse más cómoda con el mundo cuando envejecido la edad le liberó de la obligación de ser hermosa o de trabajar para ganarse la vida por supuesto aún se dieron algunas renuncias el sexo por ejemplo la sífilis la resigno a la castidad pero no ha apasionadas y en muchos sentidos incorrectas relaciones amorosas el Nobel que pese al apoyo de Hemingway y la creencia generalizada no obtuvo en mil novecientos cincuenta y siete fue otra renuncia su salud cada vez más quebrantada ya la que sus hábitos de fumadora empedernida y comedor a tiquismiquis se alimentaba de champán y ostras uvas de cuatro cosas más no ayuda la máscara de vejez que adoptó falsa pero que le permitió observar el mundo con una serenidad de la que siempre había carecido se reforzaba con su aspecto su delgadez extrema sus arrugas sus turbantes sus ojos ennegrecido con maquillaje todo enfatizaba esa leyenda de narrador infatigable de fenómeno de la naturaleza de contador de cuentos le gustaba imagen construida por la casualidad ilimitada por el tiempo le apartaba de la mediocridad del aburrimiento no había recibido una educación formal pero sí muy erudita escribía leí en varios idiomas conocía de memoria a los clásicos y era capaz de recitar los sin duda tenía también buen oído escuchaba Brahms Beethoven como quién habla con amigos tocaba la flauta el piano ya había empapado de leyendas africanas de esa tradición perfeccionó la estructura de cajas chinas una historia dentro de otra dentro de otra que se observa por ejemplo en arengar su precioso relato póstumo un espejo dentro otro espejo su marido era el hermano gemelo de su primer amor ella era una especie de gemela borrosa del padre ausente inalcanzable cuando comenzó a hacerse popular aunque no tanto como lo sería tras su muerte con la película de Sydney Pollack se corrió el rumor de que su nombre ocultada en realidad a dos hermanos sus propias historias tienen algo de irrealidad como el Karan la realidad con precisión y fueran al mismo tiempo falsos máscaras no sólo de la edad máscaras como usaban los africanos los griegos que tanto amaba para mostrar bajo lo oculto aquello que es en esencia real