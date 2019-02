Una astronauta en 'La Ventana'

Voz 1 00:00 a La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:06 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias estamos en una tarde de viernes La Ventana tenemos una cita con la música en directo que tiene algunos rituales por ejemplo que Benjamín Prado de justito no pero Benjamín no digo Iñaki de la Torre Roberto casi lo ves haber transmitido eh como has pero eso es una trampa está aquí desde menos diez estoy detrás de un ficus haciendo pero oye el el espacio o lo que es el espacio el universo el espacio os interesa os atrae os cautiva nos asusta que hoy relación tienes que no lo espacio tampoco se enroló física con lo que más yo cuando lo cuenta Bowie o cuando lo cuenta ella entonces te ha gustado me gusta mira noticia de hoy la NASA lanzará un telescopio nuevo espacio para buscar rastros vida inteligente noticia de hoy noticia de ayer esa carta que comentábamos aquí en La Ventana a España donde es que lo has duende va a mandar a buscar bien al espacio que se que aquí aquí hay a la patria aquí hay aquí había que buscarla ahí pero pero hay aquí hay noticia de ahí en esa carta que un científico español casi una carta de despedida clásico una carta de amor el describió a Opportunity ese vehículo que martes después de de quince años no hoy en nuestra hoy en nuestra cita semanal con la música en directo precisamente al espacio van bien

Voz 2 01:28 lo mismo

Voz 0313 01:31 quiere boca era muy

Voz 2 01:33 la la pregunta

Voz 0313 01:36 te puede inspirar astronauta si si no salir de la primera vez segunda pregunta a un bebé en el vientre de una madre puede sentirse como un astronauta eso eran los se puede pero en fin ya vemos que hoy tenemos mucha tela que cortar así que yo lo primero de entrada lo voy a hacer es levantar la bandera blanca para buenas tardes

Voz 5 02:48 yo quería ser astronauta no me pareció siempre muy difícil muy solitario muy triste complicado generales hombre claro vamos ya porque igual da igual que no se va a demostrar como decía Benjamín en la tierra se te tampoco hay mira igual oye todos los todos los

Voz 0313 03:09 discos tienen su tienen su contexto tienen sus coordenadas cuenta las tuyas está relación esta esta inquietud por lo que pudo sentir aquel astronauta que se quedó solito en la nave de los tres que Foronda primera vez ahora Lula sus cuarenta y ocho minutos el salto Michael Collins pero esa conexión con la maternidad y tal eso necesita se que las explicamos una vez pero hoy te toca hacer no

Voz 0542 03:31 bonita cuando yo estaba recién estrenada como madre pasaba muchas horas sola está por estrenarse a ver si horas en el salón de mi casa momento en una mi hijo ahora es que no había nadie de cierto Ny en Twitter de verdad sí pensaba me sentía completamente sola en una sensación una situación horrible porque estaba momento a mi hijo y debería sentirme lo contrario entonces era tan bestia que pensaba que quién podría sentirse tan sólo como hoy en mundo integral de la persona más solitaria que ha vivido o que se ha sentido alguna vez que es Michael

Voz 0313 04:05 oye pero yo que me leo me leo mucho los libretos de que para eso están bueno esto tiene más que libere primero

Voz 0281 04:13 los no sé cómo llamarlo así poemas en prosa relatos introducciones aparte de de decir cosas maravillosas como que a veces no está tan sólo dice que en que ni sus propios pensamientos le dan conversación o de una soledad terrible hay una cosa que parece una definición preciosa de lo que es la música si tienes la poesía así tienes el cine llega al planeta al que llega para disco y dice te traigo Mi vida para eso es precioso no las canciones tienen esa emoción Real alquilada en el que uno cuenta cosas que le pasan y que significan otras cosas para otra gente

Voz 0542 04:45 claro es que se trata de selló con con este disco vivido eso de contar una historia personal y que los demás la sienta como propia y a la par descubre una canción basada en un poema ajeno como es por ejemplo vivan una canción que es crió otra persona que Miguel Rivera además cogerla darle una una una nueva vida a mí en mi en mi voz en mi canción que significa algo completamente personal y al final la música tienes que puede poder universal de de conectar con la gente que ha vivido otra otra cosa pero que sin embargo no deja de ser lo mismo

Voz 0313 05:17 yo no yo no sé si una yo siempre igual pero tengo la sensación escuchando yo escuchando el disco y revisando todo lo que tiene que te has vaciado que que te has vaciado mucho y a las pruebas me remito dice una historia no no una no hay un montón de historias ahí expresión de sentimientos de todo tipo estados de ánimo hay días grises hay tumbas este domingo ascensores prohibidos fragilidad incluso hay boxeo no lo digo yo eh de Ramón Rodríguez

Voz 6 05:45 las Bouza Bouzas de tu piel

Voz 7 06:01 el esfuerzo que suena a mordisco el odio los cárteles autopista

Voz 8 06:46 tú no

Voz 0313 06:56 la letra de esta canción y de otras confirma por si alguien tiene dudas que no es incompatible la afición o la querencia hacia la ciencia ficción que mirar la vida real y contar las canciones no no son cosas síncope sí

Voz 0542 07:09 creo que de hecho a veces la vida real tiene mucho de ciencia ficción Il y la supera no esta canción se la pedí es me encargo personal a para Ramos es inédita la confuso para mí se basó en una historia que yo le conté sobre cómo veía la panorama igual social político y estaba componiendo una canción sobre una bestia les

Voz 0272 07:35 a mí esta vez que es cualidades tenía y le pedí que hiciera la cara B de esta canción hizo este gato de Troya que vamos a él me encanta porque claro la canción de la ves te has hecho muy popular y está estar con vida en el disco alienígena

Voz 9 07:52 pero esta letra pues bueno tiene como amiga vamos te habría que

Voz 5 07:56 llamarle eludido

Voz 0313 07:59 diera comenta que texto gira contra el de la bestia La Bestia que estabas buscando que estabas perfilando a la que te referías era ésta no me han dicho tantas cosas de la letra de esta canción que no se les permita Tapias interpretaciones que cada uno saque lo que quería pavo mi parte favorita que es vende me los hijos que tengan tus hermanas decir que les da bestia pero yo tampoco se queda corto eh es que debe estar a la altura sino oye y qué es lo que no se ha dicho de esta canción que te gustaría que eso dijeron que el del vídeo se parece a Carlos Latre

Voz 5 09:57 Martí para Arnedo co autor de la pole muchos recuerdos pero se parece

Voz 0542 10:02 que me recordaba me recordaba Donald Trump

Voz 1490 10:05 no fue la intención ponerle ya queda pues sonata que esta canción una embestida pero nunca llegó algo dedicada se habla claro no no no sí que sí que por desgracia inspiran muchos personajes algunos muy muy reales de carne y hueso otros pues bueno más más que personajes más ideas no pero sí es verdad que quería que es una de la que yo quería enfrentarme pues ante las cosas que en ese momento en el que me puse me me tocaban la fibra me ponían de dije me llevaban a pues eso no es

Voz 5 10:40 moviendo las manos de porque no oye que decir antes que yo me

Voz 0281 10:44 otros me los leo tanto que me leo hasta los agradecimientos el yen los agradecimientos enfermas ya dice ya esto no va a ser breve porque hay mucha hay mucha gente a la que a la que Jara le queda la gracias pero me ha llamado mucho la atención dulce gracias también a quiénes me hicieron daño porque conseguí transformar ese dolor en cosas buenas me ha llamado mucho la atención

Voz 1365 11:06 al final los toman las canciones los poemas son poco eso no son no todos pero sí que son se sirven de Qatar sí sí para liberar te dices mira esto que me que me afectó tanto o opuesta canción no que en su momento me me hizo me puse muy triste me me me cabreo un montón al final te das cuenta de que lo convierte es una canción la gente lo baila lo usa como himno

Voz 0542 11:31 eso es lo que te vas a Podemos buenos esos terapéutico eh pero persona poco

Voz 5 11:36 ah claro yo hago la canción me desahogo pero es que es lo cuento

Voz 0542 11:39 no les sirve también de desahogo a otras personas se multiplica ese múltiples

Voz 1490 11:43 la de una manera que no entiende incapaces más

Voz 0788 11:46 fantástico que exponen ingrediente para las canciones pueden eso por lo menos las tres Lomé de himnos que es una música alegre es un timo algún tema disco de los ochenta ICO una letra con muy mala baba no daría unos y voy yo fuese ademán diría hay qué canción tan feliz nadie y eso es un es una combinación difícil de hacer pero además si la consigues es una receta que siempre tiene éxito

Voz 0313 12:07 esta ciudad gracias a Martín que recordó venido hoy es que

Voz 1490 12:11 está tocando en Málaga no pudo verlo bien aprovechados a Málaga en la trinchera

Voz 0313 12:18 oye antes comentabas alienígena déjame por si algún oyente no lo sabe que esto esto no es un disco estos una caja si aquí hay de todo aquí hay un doble CD aquí hay un carnet de tripulante un sobre que sólo se puede abrir en caso de emergencia que yo no he abierto todavía tiene en el segundo digo digo digo el segundo porque es el orden en el alienígena que es el el segundo CD hay un montón de cosas diferentes hay un montón de dejó quitas con la voz casi desnuda así han Agustín a me encanta a mí personalmente vamos

Voz 12 12:47 me gusta muchísimo sí sí

Voz 13 12:52 a verla

Voz 9 12:58 es imposible

Voz 14 13:07 no

Voz 3 13:27 eh

Voz 9 13:28 sí

Voz 16 13:37 oye

Voz 9 13:40 a de

Voz 0313 13:42 va acudiendo gente al otro lado el control va a acudiendo tú te sientes más cómoda desnuda con la voz o con o da igual no depende de la que Johnny de momento

Voz 0542 13:54 es un poco yo no tengo bueno poner mis limitaciones a la hora de producir una auto producir me encasa compongo con la guitarra hay canciones que el que las estoy componiendo ya suenan con todo y hoy lunes una orquesta los si es la batería las líneas de bajo lo que pasa es que soy muy vago a la hora es verdad de grabar Mine grabó con el móvil a guitarra y voz de hecho esto es es una grabación en mi casa con la canción retire una vez una faringitis Deco pone vamos que me había eh

Voz 5 14:22 la verdad en las mejores condiciones lo que se conoce como pero luego es muy bonito porque está ahí porque es verdad siento porque es de verdad

Voz 0542 14:30 sanción esta canción la hice fue una maqueta que grave en su momento en Granada P no se hace como siete ocho años lo nueve

Voz 5 14:35 en el dos mil siete las grabaciones

Voz 0788 14:39 es antiguas eran así yo el otro día bueno no el otro día del año pasado así que hubo una aquí la adicto en la Fundación Telefónica con una exposición de cómo se grababan los discos entonces por ejemplo tenían que colocarse la guitarra así porque la fuente por la que se grababa era un solo micrófono tanto para mezclar la mezcla era fiesta

Voz 0542 14:54 no se descolocó el agua si ella me grabo llámese la distancia tengo que poner el móvil ni el micro a todos

Voz 0788 15:01 era muy gracioso porque había una figura en los estudios antiguos sobre todo si grabadas jazz que eran muchos instrumentos que da el empujado por entonces

Voz 5 15:06 igual cuando más cerca o más lejos de la manga como el de Metro como el relator pero por favor no toquemos el tema

Voz 0313 15:17 no vamos a tocar el tema vamos a donde comenzó todo el concepto todo este astronauta el disco de Zara aquí empezó todo

Voz 17 15:37 no

Voz 9 15:47 sí

Voz 0313 15:55 donde esté un astronauta era como esta que se quite el relator pero directamente oye cómo arranca

Voz 0542 16:02 estoy escuchando este poniendo muy tonta pues esto fue porque cuando estaba embarazada de tres meses e hice un viaje con mis amigas y les dije que llevábamos un pasajero extra en este viaje que para mirón alienígena que claramente y entonces me una de mi mejores amigas me dijo

Voz 5 16:20 de no es más cariñoso que alienígena mucho más ya ves que las me voy hace la deja atrás pero sana

Voz 1365 16:28 me gustó tanto la idea de imaginarme lo ahí conectado a la nave nodriza nunca mejor dicho no oí yo como pues generando la ir sustento y creando lo que él estar allí como vagando sin sin saber Almeida preciosa preciosa esta imagen

Voz 21 16:46 no

Voz 9 16:51 eh

Voz 22 17:04 en

Voz 0313 17:28 esto tiene algo de tiene mucho de canción de amor tiene algo de nana también

Voz 0542 17:34 pero claro porque cuando ya me a este nuevo nuevos dentro de mí como un astronauta pues claro inevitablemente como lo sé

Voz 0313 17:43 mayor

Voz 5 17:44 ay por favor llegar también hay dieciséis meses está muy mal no te gustaría esta derribando cosa no muy hábil sino que sea lo que hay que era de hecho uno de eso trata

Voz 0542 17:59 esto no aprende que que de todos de todos los temores que que te encuentras si te enfrentas en la maternidad o la paternidad el mayor de todos no son los que tienen que ver contigo sino con que él de verdad acabe siendo una buena persona hijo esto claro lo tenía ahí como era una canción de una letra que todo Le Pen pensada para él pues en el esta canción de hecho fue la última que compuse estando embarazada la termine dos semanas antes de de que pudieran conmigo entonces yo creo que estaba fruto de todo eso no de esa sutileza dice cariño a acompañar Llacuna queda un poco nana a grabar el disco haga algo

Voz 0281 18:40 además tú sabes que Zara ello compartimos muchas cosas Ramos compara compartimos muchos amigos hemos compartido escenario alguna que lo traemos una matinal del país te acuerdas preciosa Galván hemos compartido libro Versos de buenas noches estamos los dos eh sí compartimos nombre de de dijo es también es verdad yo comparto muchísimo la idea que a mí me parece más bonita de un disco muy bonito de arriba abajo que es es la idea de la extrañeza que esta es una de las canciones que dice

Voz 23 19:13 y y cuándo volverás a ser quién conoce

Voz 0281 19:17 yo creo que eso vale para decírselo a otro igual para decírselo también a una cuando ha sido madre tiene que volver a ser sabe antes de tener el hijo lo lo cómo estás hablando todos los maternidad a Federer de esta idea más esa genialidad de uno mismo también que el disco de arriba abajo

Voz 1365 19:31 bueno es que eso fue para mí lo más duro de ser madre en no reconocer me no hablo de una cosa física en cuanto a bueno antes pesaba yo ahora peso otra cosa o no me pelo y antes me lo lavar

Voz 0542 19:45 si no va

Voz 1365 19:47 no encontrarte a no saber quién eres a no tener los pensamientos de antes las conversaciones y eso es muy duro por muy bonito que sea la

Voz 0542 19:56 pues tener un hijo el no saber dónde estabas ni dónde estás misivas a volver a has vuelto no es cubierto que no se vuelve y que no pasa nada que hay otros planetas distintos pues algunos

Voz 5 20:12 tienen menos horas de sueño tienen sus cositas pero oye no pasa nada

Voz 0313 20:18 harías de antes que hay gente en la radio que te pide que no regala canciones en directo dos concretamente prueba

Voz 0542 20:25 esta que tiene ahí esa guerra Iván

Voz 0313 20:28 de rey Paz que cantas con Santi Balmes no si hoy sin él

Voz 12 20:36 no dudamos de que niños y iba

Voz 14 20:59 como

Voz 12 21:05 era mi meta no consigo Korda

Voz 0542 21:11 no

Voz 12 21:19 no

Voz 26 21:25 hace unos meses

Voz 27 21:32 sí

Voz 28 21:33 no

Voz 29 21:34 a mí

Voz 14 21:37 no no

Voz 27 21:42 un día consigo recordar

Voz 30 21:52 no ha

Voz 12 22:04 sí

Voz 32 22:06 el

Voz 12 22:14 quién

Voz 29 22:17 sí sí

Voz 33 22:21 sí sí

Voz 12 22:30 pero una

Voz 14 22:33 no

Voz 12 22:38 y un caddie

Voz 27 22:48 yo

Voz 0542 22:56 eh

Voz 27 22:58 a consigo

Voz 30 23:05 ah

Voz 32 23:19 sí sí

Voz 12 23:24 cuando

Voz 3 24:05 eh busca no

Voz 34 24:58 que nadie Si

Voz 3 25:07 no

Voz 34 25:09 qué del

Voz 5 25:16 yo nunca lo hubiera pensado elude las cataratas vista una vistas toros pero son los hallazgos poéticos que te hacen ver las cosas úteros Zara Zara

Voz 0313 25:24 tanta así en su último disco en en astronauta que he dicho antes que que tiene muchísimo curro detrás y que es un regalazo por cierto porque es doble CD los libreto con las historias el carnet de tripulante el mapa especial La carta cerrada sólo en caso de emergencia como es muy singular sólo una cosa vamos a regalarte algo nosotros aquí

Voz 5 25:42 en forma de sonido en forma de radio porque esta semana

Voz 0313 25:45 la es es muy especial para alguien que conoce bastante bien

Voz 36 25:58 hice un solo de Safina con las cenizas de la

Voz 0313 26:07 esta semana Joaquín Sabina las ha cumplido supuestamente setenta años supuestamente porque yo tengo serias dudas de que la edad que tenemos tenga que ver con nuestra Fecha Nacimiento esto nuestros Sabino Lobo de cabeceras Benjamín como como bien sabes la última ocurrencia de esta pareja de pájaros ha sido irse de cañas por algunos bares de Madrid ponerse a a Charlotte eh lo novedoso de esto es que podemos escuchar sus conversaciones que no es un plan lo podemos escuchar au huyendo de ruta por los seis bares que fueron escenario de sus andanzas o no acudiendo a Podium podcast bajo el título mil novecientos seis historias detrás de una cerveza de que hablan de un montón de cosas ejemplo dice las mejores letras esa canción me salen cuando las

Voz 23 26:56 tuve una canción escrita algún juego más Bitton un bar ese instinto de un poco más ciento en tu casa

Voz 2 27:03 yo creo que mi casa ha sido claro bajándosele normales si tengo alguna duda divertir divertida tu dirás tú historia maravillosa con García cuando se Chatel va si esa maravillosa semana Siqueiros el avión pianista todo Aníbal pero más de luz se iba siempre ponerlo ir un día a la foto la mañana Italy ya con mucho cuidado porque la García amante pero hicieron entrar Ferrando salimos el los saludamos en una especie de Jalón salido dijo de él en el Sabina que jóvenes no siguen echando

Voz 0313 27:56 ay madre mía decenas de casa si tu compones

Voz 1490 28:00 me ordenada delante ordena de verdad también tiene su orden es verdad no es el suyo donde como más clásico es lo que la gente se imagina por orden de ponerme delante de los ganador militar vivir tiene de caos aumento que me pilla en el metro

Voz 0542 28:17 hola qué a veces llevando mi hijo a la guardería

Voz 1490 28:19 Díaz en el móvil pero lo normal es que yo donde con una enmienda guitarrista delante de todo muy

Voz 0313 28:24 controlar al cuando se un poquito mayor y te qué haces esas cosas te dilema maquillajes no saben no Josele Santiago el el cantante

Voz 0788 28:33 compositor de Los Enemigos bueno que tiene su carrera para que también se subía al metro y las líneas de arriba abajo de abajo arriba baja arriba arriba abajo para escribir la letra porque las musicales salían en casa pero el atleta sólo en el metro

Voz 0313 28:43 hoy hablando del metro mira a propósito de esta canción un momentito con Sabina y Benjamín que son como son

Voz 7 29:12 cuando canté el carné de Tirso dónde está su vida el otro día lo quiere llegar ahí

Voz 0313 30:07 quiero preguntar si lo hablaste es en las conversaciones y Joaquín Sabina cobra derechos de autor porro de la Gran Vía

Voz 2 30:16 la de la línea de metro tenso de son Cracovia tribunal hay una cosa divertida para contar porque cuatro yo le escribí José Antonio pero tú quiere poeta sabrá que entra tinte somos bonitas son plantea entre engordar las ricos Saturnino Tribunal no puse Gran Vía y a los tres años se llamaba bueno vieron

Voz 38 30:38 abre estas adjudicando al las así donde Teatro oficina

Voz 2 30:44 a irte a buscar era una mujer se levantaba temprano yo me levantaba la manta ninguna acabábamos viendo entonces cuando se iba ya la imaginaba en el metro yendo al trabajo oí

Voz 38 31:01 ha quedado claro que trabajaban esa casa Juan

Voz 0313 31:08 tiene pinta de que disfrutaba Space bastante con esta experiencia no la verdad es que sí porque estos amigos de la cerveza mil novecientos seis donde dijeron no tener que hacerlo

Voz 0281 31:16 nada que no hagáis cualquier otro día os vamos a llevar a seis bares maravillosos de de Madrid nos vamos a oponer un un micrófono de estos plural y no sé qué qué capital hasta los ánimos matices de la voz hablar de vuestras cosas y de vez en cuando podías decir que os estáis tomando una cervecita mil novecientos seis y más que estar muy ricas bordeado pero a podéis hablar de de de puestos es escritores de cómo cómo se compone esta cerveza tiene un lema que era el que guiaba toda la historia que es una cerveza artesana se entonces se trata de decir voy yo siempre he dicho que me siento mucho más artesano que artista yo creo que todos los que se lo toman en serio son más artesanos que artista pues saben que hay que trabajar tú cómo te sientes todas las cosas más artesana

Voz 0313 31:58 a todas estas cosas que sí yo creo que

Voz 0542 32:01 sí porque esa palabra creo que los de mi generación de mal suena folclore pero

Voz 5 32:07 pero Iván Ferreiro

Voz 0313 32:09 que te vas te tira al piano dice que de mierda pero más por el sí pero más por el uso

Voz 5 32:16 le damos la artista no tiene nada bueno pues eh

Voz 0788 32:23 el gran reto de tope entendida como el término de la música del siglo veinte veintidós no es que precisamente está hecha por artesanos no por artistas osea que había que estudiar arte y ser un tío forma de tener un estudio como tenían de pintura los grandes pintores que hemos conocido señores ricos casi todo porque tienen una formación el gran éxito del pop es que cualquiera artesanalmente en su casa como abrazar Se graba una cosa y con cuatro acordes es famoso y compraban sí

Voz 0313 32:46 oye Benjamín te sientes bien Iñaki es que me está dando la razón

Voz 5 32:51 vamos a ir a oye Benjamín en

Voz 0313 32:54 conversaciones con con Joaquín Sabina hablaste de televisión

Voz 0281 32:59 hablamos de todo yo creo que ya

Voz 0313 33:01 alguna serie tú veías Expediente X hombre LLeras fan como yo pero parece claro una canción

Voz 39 33:15 buen comiezo de Tino Casal este cualquiera

Voz 0281 33:22 sólo puede ser buena persona

Voz 9 33:26 está muy bien no

Voz 39 33:49 esto es verdad que esto pase con David

Voz 0313 33:52 con Carboni

Voz 5 33:53 no nada eso eh a si no es por eso por eso vengo aquí a desmentir cualquier pasar que callando eh

Voz 0542 34:00 muchos estábamos mi marido yo todavía no era marido éramos novios ayer en Nueva York y acabamos en el teatro de Broadway que estrenaban Un tranvía llamado deseo interpretado por Kilian Anderson la gran Scully Expediente X cuyo ahí como bueno ventiló vamos por favor decir verdad justo no quedaban de repente sobrevolando las cabezas de todo el teatro está David Duke of mi como como un ente superior obviamente el que es al resto y aparte pues monísimo súper guapo

Voz 5 34:33 como a tu novio me dijiste la verdad está ahí fuera no sé la verdad está aquí cerca de verdad yo te quiero es me pongo ahora mismo

Voz 0788 35:29 leyendo cosas en la prensa de desde que ha salido el disco no dicen nada de es artista o artesana pero eso dice mucho que es quizá la compositora más moderna Zara que hay ahora mismo en el pop más joven es cierto que algunos de los sonidos lo son muy modernos este cambio ya que José Tomás pero Casal pero es verdad que es una compositora ya muy de su generación les una una cantante muy de su tiempo pero no todo

Voz 3 35:52 el rato

Voz 0788 36:10 bueno no sé si sabéis que Sara ha participado en uno de los documentales de de el canal cero de Movistar Plus que se llamaba canciones que cambiaron el mundo y eso de camiones que han sido importantes para ciertos movimientos no ir anduvo ver sonando canciones clásicas en este caso con Mis cafeína por cierto con un montón de artistas a los que invitaba a hablar de eso de música ya sabéis que este tema que está un poco despistada un tema del Mago de Oz notan moderno es decir de los años cuarenta

Voz 40 36:35 ah sí

Voz 41 36:45 me encantaba Judy Garland cómodo todo el mundo sabe en aquella banda sonora del año cuarenta y cinco por cierto saqué moderna moderna tanto tanto no luego en otro episodio desplazara de esa serie Zara recuperó con Marlango otra canción añeja establece la de los sesenta y en realidad tenía una letra muy de hoy eso sí que es verdad estaban comentando además en el propio documental se llamaba ayudó mi osea no soy de tu propiedad

Voz 25 37:10 pero a Leonor

Voz 0788 37:19 dice esta letra no me digas con quién ir ni qué tengo que hacer era un tema ya decía yo adelantó a su tiempo porque lo cantó una jovencísima Lesley Gore en el sesenta y tres no me digas que hacerlo días que tengo que decir no me digas con quién tengo que ir Si voy con otro hombre estaba muy bien la letra la verdad aunque en realidad lo de recuperar viejas joyas

Voz 0313 37:54 por Benjamín no está de acuerdo no estoy de acuerdo

Voz 5 37:58 sí

Voz 0788 38:01 como es hoy la juventud resignación que sí habrá que decirle bueno en realidad lo de recuperar viejas joyas del pop es una seña de identidad de Zara lo ha hecho desde siempre lo ha hecho mucho tiempo además en la televisión haciendo más muy divertidas en dos mil diez por ejemplo yace junto con con los de los Lesbian para recuperar la lucha de gigantes de Nacha Pop recalco realmente era una canción de Nacha Pop Antonio Vega pero vamos que si vas a hacer así de moderna a mí me va a gustar muchísimo la verdad y a nosotros

Voz 0313 38:55 muy bien me pilla ya se ha puesto de su apostó de ahí no me gusta lo de ponerse de modo se apostó de pero se ha puesto de

Voz 5 39:02 la música en televisión no ha estado bien porque hay varios Movistar se está extendiendo también programa de Ariel Rot en la dos

Voz 0542 39:11 esta de que a lo mejor a la gente le gusta y que no pasa nada por por enseñar a la gente que bueno persona personas haciendo

Voz 5 39:18 música contándonos lo que hacemos en la radio dio patrimonio

Voz 0313 39:24 claro la gran duda además es que se habla

Voz 0788 39:26 de música no de los músicos de los estudios de que se en los calzoncillos de que se caso con Mari Juli

Voz 5 39:32 no sé si es a mí eso me Marie Curie me interesaba Silvio voy Thomas

Voz 0313 39:40 aparte de Calafate es verdad música hice escucha música les gusta dice toca también a cada vez más programas de donde hay posibilidad de tocar para nosotros eso es genial y además la música es un analgésico estupendo porque mientras se escucha música nos está hablando de lo que se habla todo el rato y que tanto dolor de cabeza le da tanta gente calla calla

Voz 42 39:59 respecto a mí

Voz 0542 40:11 no

Voz 7 40:12 yo sí sé esto

Voz 43 40:23 ah sí

Voz 7 40:27 eh que hay yo he ido dos veces suelen Kelley

Voz 0313 40:49 si hay alguien tomando nota de las cosas que tiene astronauta habrá gastado por lo menos un folio enterito porque esto que estamos escuchando por ejemplo es otra de esas joyita de la parte Dalí

Voz 0542 40:59 me dijeron que yo comentaba hace un rato estoy bien huía

Voz 0313 41:03 sí sí cuenta lo que nos dices

Voz 0542 41:05 mira qué suerte conocer el Liverpool cuando fui a Ali para escuela el Instituto de Paul Mccartney que tiene allí unos años gracias a la calle Monte un repertorio con los alumnos de allí ponían como veinte años como mucho tenía bueno tenía veinte y me enseño esta canción que era de él para que la cantara si quería que la cantamos porque aún tuvo que había compuesto bueno yo me enamoré obviamente de la canción porque tienes que bueno es como preciosa te te acogen cuanto a las la primera vez en la gira en España va cantamos juntos si le dictó ya tenemos que grabarla para para alienígena que es un disco de rarezas con cosas que

Voz 0313 41:42 disco de rarezas si así si alienígena sí bueno de cosas especiales y si esto se de pues versiones alternativas canciones que nunca editado lo mejor

Voz 0542 41:50 canción en inglés tiene dormía en una en un disco oficial mío no me atrevería a grabarla pero aquí tiene cabida todo lo que me ocurra americanos

Voz 0788 42:00 eh ahora es una pena porque es difícil que tu sorprenda con eso porque han salido tantísimas cosas en Youtube empezaran a y cosas de los Stones todos de Dylan las famosas de excesos y todas estas pero está bonito que se haga honor a esos a que tú directamente saques los Bud le cosas que saques las cosas

Voz 0313 42:19 no salen por ahí porque cómo honrar la principio de porque luego hacerla la gente sacarlo como edición de lujo cuando ya tiene la primera hacerles pasar otra vez por lo que ya tienen porque un extra pues yo al principio requiere el disco se lo doy todo luego ya cuando sea pobre pero honrada porque

Voz 5 42:36 es decir que no y sobre el caso así como tampoco lo ha abierto sí sí

Voz 0788 42:42 sabe que el Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band el disco también venía con unos cartones donde se a tener un disfraz

Voz 5 42:47 que no mi mujer ahí

Voz 0542 42:51 estaba para que los discos al son como oyente o público es pasivo no escuchas el disco y estás ahí solo y esto es una manera de hacer te de hacerte decidir algo del contenido de la derepente hay una carta cerrada

Voz 5 43:08 el lunes nos está que lo de los Goya leer

Voz 0542 43:15 porque está escrita a mano con una letra de médico de Mi marido de hecho que está ahí porque es una carta de aliento pero no Pino se tu marido médicos

Voz 5 43:25 él porque claro ha venido muy bien la letra de médico joder claro claro es una carta a la guitarra

Voz 0313 43:33 estuve intenta luchando toda la vida claro es compartir el principio y el final empieza con querido amor termina con algo precioso salta puntos suspensivos que yo te espero al otro lado me la guardo mi viajar ha sido un placer compartir esta obrita de radio placer para déjame recordar sólo que el día veintidós tocas en Murcia el siete de marzo en Santiago el dieciséis en Salamanca y el veintitrés en Pinos Puente ya está dicho es no tengas muchísima suerte

Voz 14 44:05 me gusta voy a los día a día

Voz 12 44:19 recuerdo El amor que hay

Voz 14 44:24 sí pero lo que no era de Dios ni de nadie

Voz 12 44:35 ah mierda sobre cimientos de sangre iba gritando

Voz 25 44:53 es un triste

Voz 12 45:01 o de cómo me fui la primera no tengo soy mi propia prisión el fin del mundo la Gora ETA tuvo yo

Voz 44 45:24 a mí me

Voz 12 45:36 que practicar para nada

Voz 14 45:43 somos todos los estadios más completo y mortal

Voz 26 45:52 y a día tengo por supuesto sin éxito

Voz 5 46:07 eh

Voz 26 46:09 sí

Voz 45 46:14 la

Voz 26 46:16 de dilo

Voz 12 46:19 mi diversa