Hora 25 Deportes: Valverde copia a Simeone (15/02/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 00:11 hola qué tal buenas tardes bienvenidos un día más muchas gracias por escuchar el programa ayer contábamos en el inicio que Simeone había renovado su contrato con el Atlético de Madrid bueno pues hoy otra renovación importante en el banquillo del Barça lo llevaba buscando Bartomeu unos meses Valverde se hacía de rogar pero finalmente hoy Valverde y el Barça han renovado el contrato hasta junio de el próximo año dos mil veinte con opción a otra temporada más

Voz 0919 00:41 Valverde que no tenía prisa dice que buenos ha encontrado el momento justo el mejor ambiente para comprometerse

Voz 2 00:50 el firmar pues hemos pensado que era un buen momento y que estamos en puestos buena sintonía todos Si tienes sentido pues a la decisión ha sido sencilla para ven luego al final todos sabemos cómo es el fútbol tú lo está marcado por pues los resultados que se puedan conseguir está estamos obligados a ganar a conseguir títulos porque es la única manera que hay en esos grandes clubes de de poder de poder continuar

Voz 0919 01:16 la única manera de seguir en los clubes grandes es ganar títulos sino ganas aunque tengan un contrato firmado lo tienes difícil y en el Barça la exigencia de la Champions yo creo que condiciona mucho el futuro de Valverde porque ese es el gran objetivo del Barça este año hoy empieza la jornada de Liga en Primera División dentro de nada juegan Éibar y Getafe enseguida estaremos allí para ver cómo salen los equipos en este interesante partido pero el protagonismo del deporte en directo lo tiene el baloncesto segunda jornada de cuartos de final de la Copa del Rey está jugando Baskonia Joventut ya esa cancha Nos vamos porque estamos ya en el último cuarto Pacojo Marta Casals muy buenas tardes

Voz 1704 01:54 hola muy buenas tardes Jesús efectivamente estamos ya en el último cuarto del partido a4 cincuenta y cuatro al final del mismo hoy el partido está interesante está bonito está igualado vence divina aseguró juventud el Joventut Badalona por tres puntos de diferencia ochenta ochenta y tres con un auténtico descomunal partidazo del base de Joventut Badalona el argentino Nicolás la pro vitola que lleva treinta puntos Marta Casas inalámbrico de la SER

Voz 0277 02:19 ya es el auténtico vivido este partido es el auténtico en vidilla además así se le está haciendo saber la grada del Palacio de los Deportes las doce mil personas que hay ahora mismo en este Whiting Center treinta puntos de Nicolás la providencia que está siendo el auténtico héroe el líder de la Peña que le está plantando batalla y de qué manera al equipo de Perasovic al Baskonia

Voz 1704 02:38 hay que decir que la Penya Jesús ha ido por delante en la mayoría del partido ha tenido hasta una diferencia de dieciséis puntos en el marcador luego bastante compensada por el conjunto baskonista Iker entramos en la recta final del partido con incertidumbre ataca eran cuatro veintitrés para llegar a la conclusión del partido el partido en un pañuelo en tres puntos Baskonia ochenta al Joventut ochenta y tres John jugarán el otro partido de cuartos estudiante

Voz 0919 03:00 el Real Madrid bueno pues estamos pendientes del final de ese partido pero como siempre en el inicio del programa

Voz 3 03:06 vuestros mensajes de guasa

Voz 4 03:08 tarde gallego enhorabuena a los Atlético por de la renovación de su entrenarme pero que ganan títulos y sigan en ese ritmo que llevan ya voy entendiendo yo lo del chabolismo el chabolismo eh que me sufran la pasta este año que viene lo mismo

Voz 0919 03:29 es una manera de verlo es una manera de verlo pero sobre el partido a partido contrato a contrató dejad vuestro mensaje

Voz 5 03:38 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 03:54 Ramos vive en un mundo aparte como la mayoría de los jugadores profesionales himnos escuchan no escuchan vuestros debates y como les ponéis a parir eso solamente lo hacemos la afición que somos los que sufrimos este doble las cero Yeste cargar de pintas que tenéis ahora ya os vale hipocresía de pedís que sea sincero mintáis a él él entra como un torete os dice la verdad y luego vosotros os riáis de El hacíais debates doblen el ponéis de torpe para arriba en fin estos tienen que aprender que el enemigo se esconde los méritos

Voz 5 04:28 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta inmuebles cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:39 hombre lo de echarle la culpa a los medios de las cosas que pasan de no cuela no cuela porque la pregunta que le hicieron a Sergio Ramos después de partidos de Amsterdam estaba muy Clarita y la respuesta de Ramos también

Voz 3 04:52 me gusta zanjar los temas siempre ha provocado la tarjeta o no

Voz 1005 04:55 pero para que se quede bien claro bueno sí la verdad que

Voz 7 04:58 eh viendo el resultado te mentiría si ocasión pero sí eh era es salvo que tenía presente y bueno no

Voz 6 05:06 subestimar ni mucho menos al rival ni pensar que la eliminatoria ha pasado pero hay veces que en el fútbol tanto te toca tomar decisiones complicar

Voz 0919 05:13 eh bueno hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas hilo Loed decidido así lo dijo Ramos luego si el Madrid está tan asustado que Ramos ha concedido una entrevista a los compañeros del diario Marca Antón Elena donde dice que no lo dijo

Voz 0231 05:32 correcto qué tal Gallego buenas tardes son tres preguntas con tres respuestas dice que todo le sorprende muchísimo porque él se refería en esta frase con Sergio Quirante a forzar la falta no lo hemos venció pregunta correcto pero

Voz 0919 05:45 el euro se refería a forzar la falta

Voz 0231 05:48 que no tenía otra alternativa porque era un contragolpe muy peligroso y que si él hubiera querido hubiera forzado la amarilla en noviembre contra la Roma en el Olímpico pero que evidentemente él no quiso decir que forzaba la sanción sino que forzaba la falta en el ochenta y ocho porque no tenía otra opción ya sabes

Voz 0919 06:05 es que la UEFA ha abierto un expediente y le puede caer un partido de sanción además del de la acumulación de amonestaciones y y hay que decir que en el Real Madrid hay gente que cree eh que Ramos se equivocó forzando la cartulina amarilla porque la eliminatoria con el Ajax no está resuelta el resultado desde dos uno uno dos solamente no es un cero cinco cero siete y el Real Madrid los dos partidos que juega antes del la vuelta con el hayas son con el Barcelona la vuelta de Copa igualadísimo y un partido decisivo en Liga en uno de esos partidos Nacho o Varane tienen un problema físico tienen dos semanas de habiendo forzado Ramos la sanción jugaría el Madrid con el hayas pues con el que quedase libre Nacho y con Jesús Vallejo que no ha jugado durante toda la temporada si ahora Ana a Ramos le cae otro partido esa misma situación se podría dar en la ida de los cuartos de final por eso el Real Madrid está tan asustado con que sancionan a Ramos y por eso en el Real Madrid hay gente que cree que Ramos la pifió forzando la amarilla pero si le molesta que contemos esto al oyente pues lo sentimos hay que contarlo como él

Voz 0231 07:25 sí me gustaría decir que el documento periodístico detener tener a Ramos hoy no pierde valor bien por los compañeros de marca pero que lo hemos contado en SER Deportivos a las tres de la tarde y me reafirmo Sergio Ramos ha reconocido en privado que se equivocó él sabe perfectamente lo que dijo ideal del resultado que está pero que esta exposición pública de Ramos hoy enmarca no es lo que realmente piensa Ramos Ramos sabe que no tenía que decir lo que dijo que se equivocó que se puede equivocar porque es humano pero que este fallo le puede acarrear eso más de un partido de sanción

Voz 8 07:57 empezamos

Voz 0919 08:05 y empezamos dándole una vuelta por Ray Buruaga donde juegan Éibar y Getafe Vaya partidazo para abrir la jornada de Liga si el Getafe gana este partido duerme en puesto de Champions cómo salen los equipos iban Good pudo buenas tardes

Voz 9 08:19 buenas tardes Gallego con el Eibar de Mendilibar sin Dimitri hubiesen portería Ny Ramis ambos lesionados y al final con Pedro León descartado de esa convocatoria no estarán ni en el banquillo en el Getafe de Bordalás la máxima novedad es la ausencia de Molina en el once salen punta con Mata y Ángel saque de honor por parte de Annette niños de ocho años de la asociación hasta Novi hoy Día Internacional de niños con cáncer esto comienza a las nueve con arbitraje del catalán medía Gimeno

Voz 0919 08:44 también los queremos dar una vuelta por el partidazo de segunda que se juega hoy viernes

Voz 0684 08:48 Córdoba Granada un duelo andaluz Lalo Rodri

Voz 0919 08:50 de cómo está la Arcángel hay ambiente buenas tardes

Voz 0684 08:53 hola buenas tardes Gallego pues ambientazo por todo lo alto aquí en Córdoba a rozar el lleno así lo han intentado del Córdoba Club de Fútbol se miden dos rivales bien necesitados el Granada tres semanas sin ganar un punto de nueve con cuarenta y cuatro punto quinto en la tabla el Córdoba en la posición vigésimo veintiún punto a quinto de la salvación bajas sensibles en el Granada Quini alemán tenía Adrián Ramos y Chus Herrero para el Córdoba el resto el once de gala para blanquiverde

Voz 0919 09:17 aquí también ir en juego partidos en Italia en Alemania queremos darnos una vuelta por el partido de la Juve que recordemos la próxima semana visita el metropolitano juega hoy viernes va a tener un poquito más de ventaja sobre el Atlético de Madrid José Palacio Reserva jugadores quién juega

Voz 1038 09:33 pues juega Cristiano Ronaldo Ilha noticias que en esos momentos acaba de marcar la Juventus de Turín uno cero golazo de Pablo Di bala que tirazo ha sacado desde la frontal del área el argentino golazo por la escuadra ya gana en el minuto cinco uno cero La Juve al titular Cristiano Ronaldo como te decía comparte ataque con Mandzukic y de bala vuelve a la defensa la pareja aquí el INI Vonn Uche se queda en el banquillo el único Pjanic que va a ser titular seguro en el Metropolitano así es que no recoge

Voz 0919 10:00 va mucho Allegri vaya zurdazo de diva la son las ocho y cuarenta esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 11:32 el líder juega mañana nueve menos cuarto en el Camp Nou ante el Valladolid aunque la noticia durante todo el día

Voz 1005 11:38 un ácido la esperada por muchos renovación de Valverde

Voz 0919 11:43 la otros quizá algo sorprendente Champions Gallego buenas tardes

Voz 1005 11:46 qué tal buenas tardes si firma por una temporada más hasta dos mil veinte y otra opcional Bartumeu creen Valverde gallego pero no significa que si los resultados van mal vaya a seguir es un poco una renovación para calmar todos los rumores sobre su futuro fuentes del Barça destacan que es un gran acuerdo porque aseguran un entrenador que domina el Vestuario la pizarra con solvencia ya te digo es un acuerdo para sellar un futuro juntos y las cosas van bien para que el equipo se centre un poco en partidos como el de mañana ya tenemos lista de convocados para este partido viaje está Messi en la lista de convocados no está Samuel Umtiti continúa con su recuperación esas son las dos principales novedades le hemos preguntado Ernesto Valverde el Barça necesita ganar le da miedo el Real Madrid esta es la respuesta

Voz 0919 12:36 el del técnico del Barça siempre hemos contado

Voz 2 12:38 con los competidores de siempre para la Liga el Real Madrid el Atlético Alvarez que el Sevilla son grandes equipos y pensamos que siempre van a estar ahí ahora tener miedo ir los primeros no no tenemos

Voz 0919 12:49 no tenemos miedo por ir los primeros dice Valverde mañana va a volver al once den velé vamos a ver si descarta si descansan perdón Messi o Luis Suárez Messi en la convocatoria ya veremos si mañana está en el banquillo de salida porque el Barça recordemos la próxima semana juega la ida de la Champions ante el Olympique de Lyon el Valladolid cómo va a Barcelona José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 0452 13:10 hola buenas tardes ya llegado el Valladolid Barcelona ha viajado en AVE esta tarde bueno pues pendientes de si juega Messi no juega Messi que para el Valladolid pues puede ser clave en cualquier caso va a hacer un partido muy intenso como hizo ya en la primera vuelta donde le puso las cosas muy complicadas obras de Valverde buscarán la sorpresa lleva veintiuno años y Valladolid sin ganar en el Camp Nou sólo lo ha hecho dos veces y las novedades son la baja importante de Alcaraz también la de Hervías y plano que está sancionado son tres hombres titulares que no van a estar en el once de Sergio González la gran novedad en cuanto a la convocatoria la presencia del ecuatoriano por primera vez

Voz 0919 13:40 de Stephen Plaza del partido nueve menos cuarto y lo he dicho

Voz 0452 13:43 Valladolid y buscando la gran sorpresa mañana en el Camp Nou

Voz 0919 13:45 mañana también juega el Atlético de Madrid para tener un día más de descanso de cara al compromiso ante la Juve visita Vallecas Rayo Atlético de Madrid cuatro y cuarto se estrena Simeone con su nuevo contrato hoy comparecencia ante los medios y la noticia Pedro Fullana está en la presencia de Costa en la convocatoria buenas tardes muy buena

Voz 1005 14:02 así ha vuelto a la convocatoria dos meses y medio después de pasar por el quirófano también vuelve Savic ninguno de los dos van a ser titula El día de mañana va a tener minutos Diego Costa en la segunda parte pensando en el partido de Champions son baja además Koke que sabes lo ha precisamente para tratar de llegar al partido ante la Juventus Lucas así Thomas hilar anudar serán Filipe Luis en el lateral zurdo Rodrigo en la media Vitolo cuanta en el lugar de elevar en la banda y a vueltas con la renovación de Diego Pablo Simeone asegura que está convencido porque ve una plantilla de nivel para seguir compitiendo con los mejores

Voz 0501 14:33 estoy convencido de paso que estamos dando confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas y lo que me empuja a

Voz 1704 14:43 bueno no energía

Voz 0501 14:46 a esta decisión repiten además son los futbolistas que tenemos otro cartel veo que se puede mejorar veo que podemos seguir compitiendo veo que vamos a a seguir luchando obviamente eso sí que me que me despierta el mejor gen que no pero

Voz 1005 15:04 bueno pues la renovación de Simeone que es una realidad y hoy ha reiterado que el Mono Burgos también va a renovar en los próximos días pero todavía no ha llegado a desacuerdo con el Atlético

Voz 0919 15:12 el presidente del Rayo Vallecano dejó caer en las últimas horas que le daba un poco miedo la posible reacción arbitral a tantas quejas del Atlético de Madrid tras el partido con el Real Madrid en el Metropolitano pero me parece a mí que el entrenador Mitchell Amanda gala va por otro camino buenas tardes

Voz 0545 15:29 qué tal Gallego si el presidente dio esas declaraciones a la agencia Efe yo hoy Michel en la rueda de prensa ha dicho esto

Voz 13 15:35 lo que dicen los demás no me bueno yo creo que los árbitros no se dejan influenciar por

Voz 1005 15:41 por nadie del del exterior siempre toman las decisiones

Voz 13 15:43 en función de lo que ven en el terreno de juego que es igual que nosotros estamos las decisiones que creemos en nuestra nuestra idea Hay ellos toman lo que las decisiones que ven yo creo que el el bar es bueno para todos

Voz 0545 15:54 ya los oído esto dice el técnico del Rayo Vallecano además hay novedades en el equipo Míchel tiene bajas para esta jornada tres concretamente Velázquez que no podrá disputar el encuentro por acumulación de amarillas se rompe la defensa de tres que el técnico proponía en los últimos partidos bula ausente también no ha superado las pruebas médicas y Uche con contrabajo alternativo pero todavía no está disponible el que sí estará mañana es Óscar Trejo que vuelva lista tras cumplir sanción

Voz 0919 16:18 dos partidos más mañana repasamos rápidamente novedades del Celta Levante que se juega la una en Balaídos Paula Montes hola

Voz 14 16:24 Juan Diego Paco así Hugo Mallo Gallego que ha entrado finalmente en la convocatoria aunque el internacional célticos todo está para noventa minutos y es probable que te punta Maggi Gómez hay que recordarlo sancionado medita Cardoso también repetir defensa de tres centrales algo por lo que va a apostar el Levante que recupera campaña haya Rochina para la anécdotas y que sigue teniendo problemas con las múltiples bajas que acumula duelo de alta tensión sobre todo de necesidades mañana en Balaídos

Voz 0919 16:48 ya a las seis y media en Anoeta Real Sociedad Leganés Roberto Ramajo

Voz 1825 16:53 hola qué tal Gallego muy buenas partido para que ambos equipos sigan estando tranquilos en la clasificación y por qué no para que siga mirando a la zona noble de la clasificación encuentro muy especial para el Leganés porque va a jugar su partido número cien en Primera División lo va a hacer además con su indumentaria habitual por deferencia de la Real Sociedad que lo devuelve los dos favores que le hizo el Leganés la pasada temporada en lo puramente deportivo el llega llega así con las bajas de Ezequiel Muñoz y Shimano esquí por lesión además tenido me que está sancionado por parte de la Real Sociedad baja importante con su capitán Asier Illarramendi además de la sanción de Joseba Zaldua ambos ambos puestos ocupados por David Zurutuza ir Aritz Elustondo que vuelven a la convocatoria el choque arranca a las seis y media

Voz 0919 17:35 baloncesto vamos al Huici enfrente era ver cómo va el partido entre Baskonia Joventut que le queda poquísimo Pacojo

Voz 1704 17:42 se va a producir la primera sorpresa de los cuartos de final porque estamos a veinticinco segundos para llegar al final ya este partido lo va a ganar el Joventut Badalona ochenta y siete noventa y seis Ahora el tiro libre para el Joventut a ganar el conjunto catalán con y seis puntos de Nicolás aprobado

Voz 0919 17:56 dolar repasamos también las noticias de la jornada en la segunda división de nuestro fútbol Paco Hernández que tenemos pues

Voz 15 18:04 con una jornada en la que hasta cinco equipos diferentes pueden terminar como líder es el primero que va a tener la oportunidad es el Deportivo de la Coruña que se mida al Nàstic mañana a partir de las cuatro de la tarde después lo hará Albacete el actual líder a las seis visita La Romareda para enfrentarse al Zaragoza a la misma hora hecho Extremadura y queda para las ocho otro de los grandes partidos de la jornada entre Oviedo y Alcorcón en esa pelea por el playoff el sábado además se cierra con el Cádiz Tenerife para el domingo Mallorca Lugo Numancia

Voz 1005 18:29 es una Rayo Majadahonda Málaga y Sporting

Voz 15 18:31 han Las Palmas descansar esta semana el Almería

Voz 0919 18:34 también tenemos semifinales de la Copa de la Reina

Voz 16 18:36 ya futbol femenino José Antonio Duro este fin de semana el domingo vamos a decir quién estará en la final de Granada ha costado gallego pero el Atlético Barça tiene fecha hora y lugar Se va a jugar el domingo

Voz 0919 18:44 por la mañana a las once y además ya no quedan

Voz 16 18:47 ni una sola entrada para ese choque que se va a disputar en el Cerro del Espino veremos si el pinchazo entre semana de la Liga afectadas catalana sólo el vigente campeón vuelve a jugar la final de Copa iban a estrenar está así que sí puesto en la final o Real Sociedad Sevilla ellas enfrentan en Anoeta el partido también el domingo a partir de las cuatro y media

Voz 0919 19:03 si ponemos los marcadores apunto del fútbol internacional sobre todo pendientes de la Juve que va ganando Palacio si va ganando la Juventus de de Turín con el gol de Pablo de Iguala el argentino minuto diez quince perdón de partido gana la Juve uno cero juega Cristiano Ronaldo no rota nada Allegri está jugando también el Bayern de Munich ante el Augsburgo ha empatado empate a uno ahora mismo a quince minutos también de la primera parte también está jugando el Olympique de Lyon cero cero ante el Guinjoan acaba de comenzar el partido el rival del Barcelona seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 8 20:00 Jesús Gallego

Voz 0919 20:43 la Copa del Rey de baloncesto tiene su primera sorpresa porque como nos contaba Pacojó el Juventus se ha metido en semifinales

Voz 1704 20:52 Marta Pacojo acaba de ganar el Joventut de Badalona sesenta y nueve noventa y ocho oye lo acaba de hacer a lomos de su base Nicolas la provisto da treinta y seis puntos para un extraordinario partidazo y que hace saltar la primera sorpresa de los cuartos de final ahora mismo el equipo se retira el conjunto badalonés Marta Casas con jugadores sonrientes y el que más cómodo el base argentino de la

Voz 0231 21:17 en Argentina la provincia la el héroe

Voz 0277 21:19 timón del conjunto de Badalona treinta y seis puntos ha sido absolutamente clave para que la peña regrese a unas semifinales de la Copa del Rey no lo hacían desde el año dos mil quince los de Badalona lo celebran ahora mismo a la pista los jugadores han dado la primera gran campanada de la Copa del Rey ganando al Baskonia en unos minutos además aparecerán ya por aquí los protagonistas del último partido de cuartos de final los jugadores del Movistar Estudiantes y del Real Madrid que ya están también aquí en el Palacio de los

Voz 1704 21:48 ocho nueve nueve ocho la victoria en el Joventut de Badalona tortazo de Vasconia que venía para estar por lo menos en las semifinales Perasovic que se retira bastante fastidiado el entrenador del conjunto baskonista y la única preocupación de pueden tener la Peña son molestias de todo lamenta su otra estrella que no ha podido terminar el partido y que ha cometido una falta personal para entrar en el banquillo pero de todo manera primera sorpresa Joventut Badalona semifinalista de la Copa

Voz 0919 22:11 entre y en el último partido de cuartos el claro favorito es el Real Madrid que recupera a Sergio Llull no es la pregunta que nos hacemos todo

Voz 1704 22:19 Pablo Laso ha dicho que ya está recuperado aunque habrá que ver Marta casa si acaba siendo de la partida y cuántos minuto juega el base del Real Madrid

Voz 0277 22:26 sí la realidad es que en las últimas dos semanas y él ha ido cuidando mucho se le ha ido mimando ayer ya completó el entrenamiento entero con el resto de sus jugadores sois han vuelto a aprobar Pablo Laso ha dicho que está disponible para jugar que las sensaciones son buenas pero lo que está claro es que dentro del vestuario del Real Madrid no piensan tampoco forzar Ike si el partido va medianamente bien se eleva con

Voz 1704 22:45 pero Lary mucho en los minutos la cosa va de bases cartel fue ayer el mejor del partido del Barça por ejemplo Sergio Llull es el protagonista del partido del Real Madrid y Nicolás la propia hoy cincuenta de palomas

Voz 0919 22:55 de la Peña que debe ser récord de paro

Voz 1704 22:58 oración en la Copa del Rey así que la cosa está muy de baloncesto muy de bases de nuestra

Voz 0919 23:02 Copa del Rey a las once y media en el Larguero Nos contarán Marta Casas Pacojo quién completan las semifinales de la Copa del Rey y también vamos a hablar hoy de la NBA porque estamos en el fin de semana del el All Star de los rookies los titulares los concursos de triples de mates cuál es la agenda Héctor González buenas tardes

Voz 1005 23:24 qué tal muy buenas tenemos de todo y en las últimas horas además un rumor está cogiendo fuerza porque Anthony Davis está con molestias en su hombro y es duda para el partido del domingo su sustituto

Voz 0919 23:34 es el mejor postulado sería Luca

Voz 1005 23:36 con seis que entraría a formar parte del equipo de Le Bron James la agenda hoy a las tres el partido de los rookies y sophomores jugadores de primer el segundo año que se dividen en un equipo de estadounidenses John

Voz 0919 23:46 el resto del mundo en el primer hombres como Kuzma

Voz 1005 23:48 Tate humo Donovan Michel en el combinado mundial Doncic como no ven Simon Khan en para mañana desde las dos de la madrugada los concursos en el de habilidades estará Doncic también en el de triples favorito Devin Booker de Phoenix ganador el año pasado duelo de hermanos Said Stephen Carr y también estarán de y Lar o Dirk Nowitzki a sus cuarenta y un años y en el de mates no concursa al campeón de dos mil dieciocho Donovan Michel los cuatro participantes son Brick de Charlotte Collins de Atlanta Diallo de Oklahoma ir Dennis Smith Jr de Dallas Mavericks y para el domingo también a las dos ese gran partido esperemos que se lo tomen igual de en serio que el año pasado entre los equipos capitaneados por Le Bron James por Janis ante toco un poco

Voz 0919 24:27 todo un espectáculo marca la Juve el segundo de su partido de Liga adelantado hoy viernes Fallaci segundo tanto además doble alegría para el conjunto bianconero ha sido Leo Uche que volvía después de unos problemas de tobillo ha sido a la salida de un córner cogiendo un rechace después de un buen remate de Mandzukic paraba el portero remachaba Leonardo Lucci veinte minutos de la primera parte Juve dos Frost y hoy se ha presentado el Ferrari para esta temporada en Fórmula uno con dicen un diseño arriesgado y futurista como es el bólido rojo Manuel Franco buenas tardes

Voz 1385 25:01 hola muy buenas pues sí efectivamente futurista agresivo Icon una misión ganar ya un alerón trasero que sujeta sobre dos pequeño el brazo un difusor que parece que tiene una salida de aire gran pequeñitas una especie de triple difusor bueno con contaron Leclerc no hombre joven maravilla hacia la Fórmula uno hay con Sebastian Vettel y un nuevo jefe de la misión es ganar ya no tienen otra alternativa en Ferrari íbamos a ver si este no consigue más que encuentra una de estas que y muchos se han acordado de Fernando Alonso por primera vez después de muchos años en Ferrari ya ha salido un pequeño fotogramas de aquí solamente un fotograma el piloto asturiano en ese repaso de los grandes campeones de Ferraz

Voz 0919 25:41 gracias Manuel esta semana cerramos hora25 deportes con lo nuevo de Case diez les fan la banda norteamericana saca nuevo disco esto se llama ready to les go Toni López buenas tardes muy buenas Gallego y otras cosas que tenemos que apuntar de este viernes o del fin de semana

Voz 0838 26:11 empezamos por el fútbol Ana porque está jugando España la selección femenina el Europeo las semifinales va ganando cero dos están de escaso es España dos Rusia cero partido de semifinales del primer europeo femenino oficial de la historia del fútbol sala goles de manos Sotelo impropia de la selección rusa además una de ciclismo el equipo Movistar el equipo español Movistar ha anunciado la expulsión del ciclista Jaime Rosón después de que la UCI confirmara su sanción de cuatro años por valores anómalos de su pasaporte biológico y además información de servicio la fecha de la Maratón de Madrid está en el aire por culpa de la selección

Voz 1005 26:42 claro porque esta mañana ha anunciado que es él

Voz 0838 26:45 de ocho abrir a selecciones como ya sabemos todos pues ese día estaba programado el Maratón de Madrid ya en la Cadena SER ha hablado con el organizador David arrumbado ya ha reconocido que son conscientes que es muy complicado que se realice legalmente es posible pero es muy complicado realizar una maratón de tales dimensiones como la Maratón de Madrid era muy importante en un día como

Voz 0919 27:03 con la cantidad de gente que abre la semana que viene viajes aviones hoteles la semana que viene a reuniones

Voz 0838 27:08 ayuntamiento de que se decida aquí lo dejamos a las once y media

Voz 0919 27:10 el Larguero con Yago de Vega durante todo el fin de semana Carrusel con Garrido y Hora deportes vuelve el próximo lunes os esperamos gracias por escuchar un saludo de Gallego adiós

