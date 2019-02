El personaje de ficción más veces llevado a la pantalla

No hay resultados

Voz 0544 00:00 esto es Baker Street una de las calles más populares de Londres llena de locales comerciales sin embargo a finales del siglo XIX el lugar era muy diferente era una zona residencial para la clase alta que aquí en el número doscientos veintiuno P la ficción situó la vivienda de uno de los personajes más famosos de todos los tiempos

Voz 1 00:27 no curvita estrechar la mano del más famoso detective del país el caso del falsificador Borbón sin un trabajo de calidad

Voz 0544 00:35 el detective de la Pipa apareció por primera vez en un relato publicado en mil ochocientos ochenta y siete su padre literario era el escocés Arthur Conan Doyle un médico que sentía una gran afición por la escritura

Voz 2 00:48 sin olvidar más setas un médico escritor viajero escritora rotos partidos

Voz 0544 00:57 lo cierto es que sus novelas de Sherlock Holmes fueron un éxito rotundo el personaje se convirtió en la parte más importante de su producción literaria

Voz 2 01:04 a lo largo de mi vida he publicado unos sesenta

Voz 3 01:07 la relatos que comprenden los más diversos casos desde el perro de basket Bill hasta su misterioso hermano Mike Cross pasando por el diabólico profesor Moriarty

Voz 0544 01:20 el cine no tardó en aprovechar el filón de hecho serlo Holmes es el personaje de ficción que más veces ha sido llevado a las pantallas entre películas y Tibi Movies suma más de trescientos títulos en el cine clásico el personaje está indisolublemente unido al rostro de passing con que lo interpretó en catorce ocasiones

Voz 2 01:38 este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos quince metros por un hombre de unos sesenta elemental no hay huellas la distancia y la estatura por el ángulo de entrada y la fuerza con la que penetró en la víctima

Voz 0544 01:52 pero además de él unos ochenta actores más han vestido su característica indumentaria John Barrymore Christopher Lee Stuart Ranger Michael Caine incluso algunos que da grima sólo pensarlo como Roger Moore o Larry Hackman el JR de la serie Dallas otro que lo interpretó varias veces fue Peter casi protagonista entre otras de la versión de la Hammer de El perro de los Basque Erbil una de las historias más famosas del detective llevada varias veces a la pantalla sabiendo usted que se murió de muerte

Voz 0289 02:20 Natural insinuó que pudo haber tropezado con el perro de la maldición de los vascos cree de verdad esa leyenda la vida y la muerte encierran cosas que no podemos comprender señor Jorge entonces debiera haber consultado a un sacerdote no a un detective pensé que podría evitar que Henry se viera en Melilla

Voz 0544 02:36 pero vamos a hablar de su método veamos una demostración practica con un serlo Holmes juvenil el que conocimos en la película el secreto de la pirámide me llama

Voz 5 02:45 espera dejan tu nombre es James Watson eres del norte de Inglaterra tu padre es médico pasas buena parte del tiempo libre es crecimiento tienes una afición particular por las natillas me equivoco nombre no es Jane seis John como Estado en otro has acertado

Voz 0544 03:00 con sorprende a todos con su increíble capacidad de deducción como

Voz 5 03:04 has hecho esa con truco de magia o que en la etiqueta de tu camas DJ guacho elegí el más común de los nombres que empiezan por J o John esa había sido muy otra opción esa clase de zapatos no se hacen en la ciudad sólo los había visto una vez durante una breve visita al norte de Inglaterra el dedo medio de tu mano izquierda tiene un callo típico de los escritores E3 la enciclopedia Hunter de las enfermedad es un manual no accesible al público agrega sólo a los que estudian medicina tu paz y lo de las natillas sencillo hay una clara mancha amarilla en tu sola

Voz 0544 03:39 el doctor Watson su compañero inseparable hace también las veces de narrador de sus aventuras vea descrito con una estatura de metro noventa con

Voz 7 03:46 apenas medio metro ochenta una pequeña licencia B cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucir eso no es cosa mía culpe de igual ilustra ha hecho de mí un virtuoso del violín Madrid tengo una invitación de la Sinfónica de Liverpool para actuar como solista en el concierto de Mendelssohn venas ir penas podría seguir el compás de un bolso cualquier otra compás supuestamente Pepa

Voz 0544 04:06 es demasiado modesto Watson convive con Holmes para curarle del vicio de los estupefacientes

Voz 7 04:12 me ha pintado como toxicómano incurables sólo porque ocasionalmente tomó una solución de cocaína al cinco por ciento al siete por ciento al cinco por ciento o cree que ignoró que a estados de rebajando la espaldas mías repulsivo enérgicamente ese despreciable hábito sólo recurro a los narcóticos cuando sufre un ataque agudo de aburrimiento cuando no hay casos interesantes que ocupe en mi mente

Voz 0544 04:31 también le acompaña la señora Hudson su ama de llaves

Voz 7 04:35 acabo de ver que falta algo en mí me falta algo sumamente importante polvo ha estado limpiando en contra de lo que explícitamente le ordené sepa que he tenido buen cuidado ordenar nada el polvo señoras Gastón es una parte esencial del sistema de clasificación su espesor me permite fijar la fecha de cualquier documento era parte del polvo era ya

Voz 8 04:54 el despegue eso pertenecía

Voz 7 04:56 a más de mil ochocientos ochenta y tres años

Voz 0544 04:59 los personajes más o menos habituales su archienemigo Moriarty su hermano Microsoft o el poco perspicaz inspector lastre

Voz 9 05:07 Jo Alves no sé cómo pero lo ha hecho

Voz 2 05:10 parece gracias inspector eso es todo en cumplido detective tan competente como usted

Voz 0544 05:15 sí de las mujeres que a Holmes no se le conoce ningún romance según explicaba en sus novelas era porque temía que las pasiones y el romanticismo influyera en su lógica de educativa aunque Billy Wilder en la película La vida privada

Voz 2 05:29 es en lo insinuaba otra cosa yo no soy un hombre libre libre pero sí Escudero

Voz 7 05:35 es un soltero que lleva viviendo con otro soltero los últimos Picón cinco años

Voz 2 05:41 insinúa que el doctor Watson ellos te él es usted

Voz 7 05:45 si quiere usted llamarlos sí

Voz 0544 05:51 en cuanto a sus aficiones sabemos que toca el violín

Voz 2 05:54 adora la música hablo con la BBC sois alojados les importaría poner de nuevo la Quinta de Beethoven dirigida por ser Ronald Geli muchas gracias tampoco se la esgrima no puede empezar mejor

Voz 10 06:08 prefiero morir aunque sea una puertorriqueña hoy cien te fuera

Voz 0544 06:13 además ha añadido algunas de sus características más famosas por ejemplo

Voz 2 06:18 es increíble alimentar mental mi querido Watson elemental Conan Doyle Jan

Voz 0544 06:23 Mas puso esta frase en boca de Holmes aparece por primera vez en una película de mil novecientos veintinueve El regreso de Sherlock Holmes su gorra de cazador y su capa tampoco fue cosa del autor sino del primer ilustrador de sus relatos como escuchábamos antes en una escena in olvidemos otro detalle

Voz 1 06:40 podría preparar Mapa de Barbour a gran escala hágalo mientras voy por más Tabak

Voz 0544 06:44 es un problema dados pipas aunque el detective en efecto fuma en pipa el modelo curvado que se ha hecho famoso también es cosa de cine William Gillette un actor que interpretó al personaje en los tiempos del cine mudo se empeñó en llevar esa clase de pipa porque era la que mejor le iba a su perfil

Voz 0544 07:09 escribió Conan Doyle en el cine Holmes ha hecho de todo en el secreto de la pirámide que citábamos antes le veíamos en sus años colegiales en Elemental doctor Freud unía su talento al del padre del psicoanálisis en Estudio de terror se enfrentaba al mismísimo Jack el Destripador y en el regreso de Sherlock Holmes de mil novecientos noventa y tres Se descubría su cuerpo y Bernardo cien reaparecer en nuestra época eso sí los tiempos modernos le a van bastante

Voz 5 07:37 tras excesivamente grueso esto lo ha escrito un hombre de gran fortaleza física que mide más de un ochenta y que pesa aproximadamente cien kilos es pobre ya que utilizan tipo de papel muy tosco vive en Boston en este mismo vecindario dado que la nota no ha sido doblada a IU sí cola para Harms es absolutamente increíble en efecto es increíble y la policía sigue la nota original así que tuve que copiarlo y quizás te gorda pero no miedo un ochenta y no soy un hombre está pues como nuestro con escribir con rotulador el papel estos con porque lo que tiene usted es una fotocopia esa colonia para desmontar fuma

Voz 0544 08:14 también ha habido películas que reivindicaban la figura de quads

Voz 2 08:21 lo que he dicho que es lo que he hecho mal hecho todo lo que digo exactamente como usted dijo

Voz 0544 08:28 en sí pistas una comedia protagonizada por Michael Caine Ebay Kingsley nos contaban que el verdadero genio de la deducción

Voz 14 08:35 la el doctor opinión ha dicho permito vez recortarle para su información que sus opiniones son mis yo crea al personaje de eso

Voz 15 08:46 pero los Idle contra ante todo lo para hacer el papel sacándolo dedicamos tela

Voz 17 08:55 fui un actor de gran renombre

Voz 0544 09:03 hace unos años José Luis Garci Le hacía a visitar nuestro país en la película Holmes Watson Madrid Days en los últimos tiempos Robert Downey júnior no ha mostrado aún serlo Holmes que se mueve con soltura en el cine de efectos especiales y de acción

Voz 18 09:17 cabeza ladeada hacia la izquierda sordera parcial primer punto de ataque

Voz 19 09:23 según cuenta paralizar cuerda

Voz 18 09:24 volcanes impedir que el tercero tiene que ser bebedor costilla flotante contra el cuarto y último arrastra la pierna izquierda puñetazo en la rótula

Voz 0544 09:34 el director Guy Ritchie prepara para el año que viene la tercera entrega de esta nueva franquicia de Las aventuras de Sherlock Holmes convenientemente modernizada diseñada para la nueva generación de espectadores también hace pocos años en dos mil quince Se estrenó Mister Holmes en la que Ian Mc Kellen daba vida a un detective ya anciano que debe volver a la brecha para resolver un caso que en su día escapó a su ingenio

Voz 20 09:58 ocho a casa que sólo de hecho el día fue el último caso empezó jornada

Voz 0544 10:07 el personaje de Sherlock Holmes es bastante más viejo que Ian Mc Kellen hace ciento treinta y un años que nació para la literatura pero no por ello pasa de moda y cada tanto regresa de nuevo al cine al fin y al cabo ya lo dijo Orson Wells serlo Holmes es un caballero que jamás vivió y que jamás morirá

Voz 2 10:24 yo ahora si no tiene usted nada más que añadir pudo declarar este caso cerrado

Voz 13 10:30 no