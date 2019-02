cuchillos no quiere a los blancos como enemigos no es bueno pelear con ellos

no

comenzaron así las llamadas guerras apaches que acabaron con la derrota de los indios que fueron hallados en ser un destino que no todos aceptan

las personas que veo aquí no me parece la partes que han hecho de vosotros al menos estamos vivos

esto es vivir el líder de estos rebeldes que se negaban a ir a la reserva se llamaba Goya le agua significa el que bosteza no es extraño que aceptara encantado el apelativo que le pusieron los Mexicanos un nombre que surgió tras una escaramuza en la que perecieron decenas de soldados Mexicanos no sin antes invocar a su patrón San Jerónimo

no no

me llamaré como me llaman mis amigos mexicanos desde hoy

yo conocía coches era un Rey conocía Vittorio un orgulloso Elizardo conozco a Jerónimo no quiere dirigir gobernar Isère sabio sólo quiere luchar

Jerónimo les seguimos dos vías pero pudo cruzar México desde desde hoy protegemos a los blancos que salgan de Tucson informó Josep rompe esta paz que sea el blanco que no deben ser indios ni siquiera malos sí

si tú lo mimo en efectos entregó pero los americanos no cumplieron su palabra les habían prometido tierras fértiles y libertad para cazar en sus territorios pero las reservas no había caza la tierra era pobre algunos apaches son

temas granjeros otros añoran el antiguo Haditha yo no soy buen granjero

las montañas de Sierra Madre esta vez no competiremos para seguir viviendo como antes

Voz 5

05:45

está bien claro que el hambre los Acosta no reciben suministros y no pueden tener muchas munición es una situación desesperada entonces por qué no se rinde