Sucedió una Noche: “Una fiesta toga, Gerónimo y el detective de la pipa” (17/02/2019)

Voz 7 00:47 Antonio Martínez qué tal cómo estáis bienvenidos a sucedió una noche serlo Holmes indio Gerónimo o de las fiestas toga vamos a hablar de hoy haremos con el actor Julián López que acaba de estrenar su película Pekín celeste y seguiremos escuchando algunas de las bandas sonoras adosados está también nuestro juego de las películas iban a dar tenemos Marlon un menú bastante completo y equilibrado creer así que entendemos el proyector y que comience Sucedió una noche

Voz 9 01:24 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 0763 01:30 es un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 10 01:35 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía

Voz 0763 01:40 es perfecta la película de TCM

Voz 7 01:42 me íbamos a empezar como siempre con nuestra apuesta de la programación de TCM para la próxima semana hoy apostamos por uno de los grandes clásicos del cine americano de la década de los cincuenta

Voz 11 01:53 la ley del silencio dirigida por Elia Kazan y protagonizada por el que os decía Marlon Brando

Voz 12 02:03 y en mil novecientos cincuenta y dos el director Elia Kazan tuvo que declarar ante el comité de actividades antiamericanas del senador Mc Carthy deseo hacerle unas preguntas ayúdenos

Voz 13 02:14 aclaran respondo unas preguntas sobre ciertos amigos sobre amigos míos exacto

Voz 0544 02:18 Kazán no sólo admitió su pasado comunista sino que delató a varios compañeros que habían sido militantes como él

Voz 13 02:24 te voy a decir lo que es eso es el que vende a sus amigos a los que están a su lado

Voz 0544 02:28 un par de años después estrenó La ley del silencio una película en la que muchos vieron una especie de justificación explicación pública de lo que había hecho

Voz 13 02:37 ha de comprender una cosa padre adquiera el muelle todos somos es ella la SIM que es eso sordos y mudos aunque no sea estuviesen más tanto no podríamos chivatos Chivas sé que estáis amenazados muerte pero en este país nos queda siempre un recurso defendernos señalar a los desaprensivos justificar la lucha contra Audi justo lo que para ellos es delación para vosotros significa libertad

Voz 0544 02:58 sea una apología de la delación o no lo cierto es que la ley del silencio permanece hoy en día como una de las grandes obras maestras del cine americano el origen de la película está en una serie de artículos publicados en los años cuarenta sobre cómo la mafia se había apoderado de los muelles neoyorquinos

Voz 14 03:18 yo controlo el mejor muelle del puerto más rico del mundo cualquier movimiento en el dinero que hay de malo en ello si la gente es tonta hay que sacarle jugo serias

Voz 14 03:37 alguien se ha caído de la parte iba a cantar ante el comité de investigación yo me presté a ello siento que sólo iban a apretarle las clavijas ha dicho que se puso demasiado tonto últimamente les dio

Voz 15 03:47 por desobedecer la orden la verdad no era mal chico que se puso a lo que podía cantar pero no pudo volar

Voz 0544 03:54 el protagonista Marlon Brando es un antiguo boxeador hermano de uno de los gángsters que tienen sometidos a los obreros del puerto cuando el jefe de la banda que utiliza como cebo para asesinar a uno de los estibadores que había definido testificar ante la policía Brando empieza a cuestionarse su lealtad más aún cuando entra en escena un sacerdote que le anima a denunciar la situación se enamora de la hermana del chico asesinado

Voz 14 04:18 en un hay a día paseando del brazo contestar al hoy sabes quién está rival hoy al hermano de Charlie el señorito un asesino con abrigos de pelo declaró que quieres decir que también lo es que se cree un nombre hubiera tienes a alguien

Voz 0544 04:32 actores como calma mal Alden Rod Steiger o la debutante If Marisela realizan un gran trabajo en la película pero sobre todo brilla la genialidad de Brando que supo crear un personaje duro y vulnerable al mismo tiempo

Voz 0544 04:51 la película tiene varios momentos inolvidables pero sobre todo destaca una escena aquella en la que los dos hermanos hablan en el asiento trasero de un coche

Voz 14 05:01 me alegra que venga a buscarme estaba deseando hablar contigo sí claro dónde sólo por la calle Rey de te avisa de donde hace para

Voz 0544 05:08 Rod Steiger intenta convencer a Marlon Brando de que no traicione a la banda mientras que éste les reprocha haber arruinado su carrera de boxeador

Voz 13 05:16 absorbida por la noche del jardín cuando te presentase el chico esta noche hemos apostado porque suizo pues sí que lo era pude dejarle fuera de combate pude ser un primera serie aspirar al título porque haber sido algo en la vida en lugar de eso mira sólo soy un Polo Ortí las

Voz 0544 05:34 ciencia que dura poco más de cuatro minutos no pudo ser ensayada por problemas técnicos y fue en gran parte improvisada a pesar de ello está considerada una de las grandes escenas de la historia de la interpretación además del trabajo de los actores hay dos elementos que contribuyen decisivamente a hacer de la ley del silencio una gran película uno es la fotografía en blanco y negro de Boris Kaufman muy cercana al estilo documental el otro

Voz 14 06:02 pena voy a poner la banda sonora

Voz 0544 06:05 para este apartado Kazan se empeñó en con

Voz 14 06:07 seguir los servicios del compositor gran director de orquesta Leonard Bernstein es muy sencillo procura llevártelo al lugar que sabemos lo Tozzi convencerlo por el camino si no lo consigues pasa a ser haya

Voz 0544 06:29 hasta ocho veces tuvieron que levantar ya que el filme se hizo con ocho estatuillas entre ellas las de Mejor Película Mejor Director y Mejor Actor para Marlon Brando que se consagraba definitivamente como uno de los mejores intérpretes del cine americano

Voz 14 06:42 gracias señor valor hay algo más que esclarecer el caso y abierto el camino para que los hombres honrados puedan trabajar en paz de los fue

Voz 0544 06:50 sobre su interpretación Elia Kazan declararía años más tarde

Voz 7 07:25 ahora llega el momento de nuestro juego de las películas con otros títulos que también se pueden ver la próxima semanas

Voz 17 07:31 trece le estamos muy agradecidos señor Marlon y me alegro de que todo haya pasado dígame de qué hace normalmente cuando no trabaja apostar a los caballos y pasa el rato en mujeres normalmente trabajo la mayor parte del tiempo en ese trabajo podría incluir me a usted me gusta creo habérselo dicho me encanta oírles decir es

Voz 18 08:22 contiene una cosa simpáticos compañeros son los dos seres más morros del mundo más que los que hemos comprado mira os a ver si os dais cuenta de lo burros que es hoy tanto que no veis riquezas que estáis picando con vuestros propios pies es que esperáis encontraron lingotes no es lugar indicado viene de más arriba

Voz 19 09:06 piensa usted Margaret tu pensamiento se convertirán en palabras vigila tus palabras se convertirán en actos vigila se convertirán en una hábitos de la tus hábitos se convertirán en tu cara te vigila tu carácter Se convertirá en tu destino

Voz 0763 09:25 lo que pensamos

Voz 20 09:57 quién París puedes pedir cerveza en el vacacionales Isaac es como llaman al cuarto de libra con que eso en París no lo llaman cuartos de libra con que queso utilizan el sistema métrico no sabrían qué coño que son cuarto como lo llaman lo llaman una Roa Joan Lloll cumple si eso es pedir Mac es un Mac pero lo llaman

Voz 0229 10:53 bueno yo creo que el juego era razonablemente empezábamos con dos clásicos en blanco y negro de los años cuarenta ambos protagonizados por Humphrey Bogart y ambos con música de Max este primer deberá el sueño eterno dirigida por Howard Hawks y a continuación venía El tesoro de Sierra Madre de John Huston la tercera era mucho más reciente La Dama de Hierro la película sobre Margaret Thatcher a la que interpretó Mary les para finalizar una bastante fácil John Travolta y Samuel L Jackson hablaban de los McDonald's en Francia en prisión de Quentin Tarantino y lo que suena de fondo es una de las canciones de su banda sonora esta versión que hizo el grupo Urge Overkill de una canción de Neil Diamond

Voz 0544 11:50 el día diecisiete se cumple uno de esos aniversarios extra cinematográficos que nos invita a nacer reportaje tiene que ver con un personaje que ya vimos la semana pasada cuando hablábamos de la diligencia

Voz 24 12:04 lo mismo me quedo sin voz cuerno prepara un perdón

Voz 0544 12:12 así es tal día como hoy hace ciento diez años fallecía el indio Jerónimo un personaje al que hemos visto en decenas de películas utilizando unas cuantas de ellas vamos a contar su historia

Voz 24 12:27 qué sería del western si indios

Voz 0229 12:29 personajes fundamentales en cualquier película del Oeste que se precie

Voz 7 12:33 otro de los indios hay una tribu que aparecen más que ninguna en las películas

Voz 26 12:38 echa hacia atrás sombras quiere que las cabezas y cuando te pregunten quién eres contesta con orgullo

Voz 9 12:43 soy la pax callara

Voz 0229 12:52 durante años los apaches crecieron a lo largo de un extenso territorio que comprende parte de los actuales Estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México prolonga por tierras mexicanas en lo que hoy se conoce por sonora hay Chihuahua

Voz 0763 13:04 con no quiere a los blancos como enemigos no es bueno pelear con ellos

Voz 0229 13:10 jefes como coches lo Chirac aguas mes calderos Iraqiya Si demás tribus Apaches vivían en paz con los Mexicanos comerciaban con ellos e incluso algunos hombres tomaban esposas indias

Voz 0763 13:20 ah ya siempre amistad entre apaches mexicanos ese es mi deseo

Voz 0229 13:25 todo ello cambió cuando Tejas se unió a Estados Unidos estalló la guerra contra México tras su victoria Estados Unidos conquistó las tierras de Arizona y Nuevo México La Nación Apache quedó partida entre dos países los colonos empezaron a instalarse en tierras indias y estos respondieron atacando les y claro el Ejército llegó en su defensa

Voz 0763 13:44 toque de carga

Voz 7 13:51 comenzaron así las llamadas guerras apaches que acabaron con la derrota de los indios que fueron confinados en reservas un destino que no todos aceptaron

Voz 26 13:59 las personas que veo aquí no me parece la partes que han hecho de vosotros al menos estamos vivos

Voz 0229 14:05 esto es vivir el líder de estos rebeldes que se negaban a ir a la reserva se llamaba Goya le que en Chicago a significa el que bosteza no es extraño que aceptara encantado el apelativo que le pusieron los mexicanos un nombre que surgió tras una escaramuza en la que perecieron decenas de soldados Mexicanos no sin antes invocar a su patrón San Jerónimo

Voz 0763 14:32 ese fue el nombre de guerra que viene

Voz 24 14:36 me llamaré como me llaman Mis enemigos mexicanos desde hoy me llama Gerónimo

Voz 7 14:41 el odio que sentía Jerónimo hacia los blancos le venía de lejos

Voz 29 14:44 cuando era joven yo tomé esposa vivíamos en estas montañas los soldados mexicanos vinieron y la matarlo la mataron a ella haya mixtos y quitas desde entonces me estoy técnica

Voz 0229 15:04 Jerónimo destacaba por su valor y los apaches le atribuyen también ciertos poderes de adivinación e interpretación de los signos de la naturaleza

Voz 0763 15:11 un hombre medicina apache los apaches creen en su poder es una especie de espíritu que llevan dentro

Voz 0229 15:18 a pesar de ser un líder Jerónimo nunca llegó a ser jefe de los apaches precisamente por su carácter

Voz 0763 15:23 indómito y salvaje yo conocía coches era un rey conocía Vittorio un orgulloso y conozco a Jerónimo no quiere dirigir gobernar Isar sabio sólo quiere lucha

Voz 0229 15:35 Jerónimo se convirtió en una pesadilla tanto para los colonos como para los ejércitos mexicano y estadounidense

Voz 31 15:41 esos perros están llenos de apaches han quemado las casas de todos los ranchos

Voz 0544 15:45 anoche tuvo un encuentro con ellos dice que tan capita

Voz 31 15:47 saneados por Jerónimo sus ataques comprometían

Voz 0229 15:49 las otras tribus Apaches que habían aceptado la paz

Voz 32 15:52 mi hermano blanco me habló del ataque a una diligencia de tan Jerónima les seguimos dos vías pero pudo cruzar México desde desde hoy protegemos a los blancos que salgan de Tucson Gifford se rompe esta paz que sea el blanco que la ropa no deben ser indios ni siquiera malos sí

Voz 0229 16:08 fueron los propios indios los que le obligaron a entregarse

Voz 33 16:11 añade Jerónimo papel irá entregarse por las buenas es lo que prometió Muchnik agua no da su palabra a menudo pero si la edad la cumple si tú cumples la tuya animó en efecto

Voz 0229 16:21 nos entregó pero los americanos no cumplieron su palabra les habían prometido tierras fértiles sin libertad para cazar en sus territorios pero las reservas no había caza la tierra era

Voz 0763 16:32 sobre algunos apaches son buenos granjeros otros añoran la antigua vida yo no soy buen granjero

Voz 7 16:40 así que ocurrió lo inevitable

Voz 0763 16:45 Manoli se ha llevado la mitad de la reserva hombres mujeres y niños

Voz 7 16:55 ruido de nuevos instaló con sus fieles en Méjico

Voz 0763 16:58 las montañas de Sierra Madre esta vez lo combatirá hemos para seguir viviendo como antes

Voz 7 17:03 vamos durante un tiempo Gerónimo se dedicó a atacar a las patrullas tanto mexicanas como estadounidenses a uno y otro lado de la frontera y a saquear a los colonos en busca de provisiones

Voz 0763 17:14 dimos una diligencia cuatro muertos sin caballos también han quemado dos ranchos hacia el oeste han cogido caballos corrida inmortales

Voz 0229 17:22 hartos de sus desmanes el ejército norteamericano diseñó una operación de caza y captura

Voz 34 17:28 han encomendado detener al renegado apache Gerónimo

Voz 0229 17:33 tendremos Sex durante meses Le buscaron sin éxito

Voz 26 17:37 Jerónimo ocupa una zona que es laberinto intrincado quinientas millas cuadradas del más agreste terreno de México nuestras patrullas hacen todo lo que pueden final

Voz 7 17:46 ante Estados Unidos y México decidieron aliarse la empresa

Voz 26 17:49 señores acabamos de recibir permiso del Gobierno mexicano para cruzar la frontera en persecución de este anónimo

Voz 7 17:55 cinco mil soldados la cuarta parte del ejército estadounidense de la época fueron enviados en su búsqueda gracias a la presencia militar los saqueos terminaron algunos de los que seguían a Jerónimos entregaron volvieron a la reserva

Voz 26 18:09 está bien claro que el hombre los acosa no reciben suministros y no pueden tener muchas munición es una situación desesperada entonces qué no vida

Voz 7 18:16 pero finalmente la realidad se impuso y el indio enterró el hacha de guerra

Voz 0763 18:21 el cuatro de septiembre de mil ochocientos ochenta y seis Gerónimo el treinta y cuatro hombres mujeres y niños chic aguas se rindieron al general de Lisardo ahí mientras entregaba sus armas Gerónimo dijo simplemente en un tiempo me pilla como el viento ábreme merienda

Voz 7 18:43 los apaches fueron trasladados a una reserva en Florida pero a su líder le llevaron a sonora no les prehispánicos a Jerónimo le han metido en la cárcel Jerónimo pasó tres años en prisión condenado a trabajos forzados después fue llevado a Oklahoma prohibiendo le expresamente salir del Estado volver a reunirse con su pueblo

Voz 0544 19:01 pero Nemo lo han tomado en un par de días Gerónimo

Voz 7 19:04 en efecto acabó tomado en Oklahoma se hizo granjero y se convirtió al cristianismo fue exhibido como una atracción cultural en la Exposición Universal de San Luis de mil novecientos cuatro y participó en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt

Voz 0763 19:19 bien señor que era un pudiera usted dónde está su vestir ropa pero menos mal usted desfilará la cabeza de los indios salvajes

Voz 7 19:29 señora en estos años también dictó su autobiografía El escritor y coronel del Ejército Stephen Barret y lo hizo en español la otra lengua que domina

Voz 0229 19:37 va a además de Chicago a ya que apenas hablaba inglés pobre alcoholizado Jerónimo ganaba algún dinero posando para fotografías o atendiendo a los curiosos que le veían como un mito del Far West

Voz 35 19:47 yo me firma un autógrafo ves

Voz 0763 19:50 suban suave

Voz 7 19:55 Kiko expuso murió tal día como hoy en mil novecientos nueve cuando borracho se cayó del caballo junto a un arroyo pasó toda la noche metido en el agua helada defiendo al poco de pulmonía

Voz 0763 20:10 yo creo que tú eres más

Voz 7 20:14 así en el cine hemos visto Gerónimo como villano muchas veces pero también como héroe el símbolo de la resistencia de los indios brindamos por el indio Jerónimo el sillas y una curiosidad para terminar ese grito que pronuncia muchos paracaidistas al saltar

Voz 9 20:34 los cuarenta después de asistir la noche anterior a una

Voz 0229 20:37 lo de la película venganza india que giraba entorno a la captura de Jerónimo un grupo de paracaidistas lo utilizó para animarse en el salto

Voz 7 20:45 recordando el coraje y el valor del último guerrero indio que luchó contra el ejército norteamericano

Voz 17 21:08 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida su vida este habla toda vivida estado esperando decir hoy hablamos con Julián López El protagonista de uno

Voz 0544 21:23 los estrenos de este fin de semana perdiendo el este la continuación de perdiendo el norte esa Comedia donde unos jóvenes viajaron a Berlín para buscar trabajo en perdiendo el este encontramos a su personaje en China intentando desarrollar su profesión de químico a Julian López les solemos ver en comedias pero a él le gustaría hacer también dramas además os recordamos que Julián López antes de aparecer en espacios como La hora chanante y convertirse en actor estudió música se especializó en un instrumento como la trompa

Voz 16 21:52 el niño la infancia la pasé mi pueblo en El Provencio Cuenca que tiene unos dos mil

Voz 37 21:59 quinientos habitantes allí amigos les pongan muchísimo podía verse la la Sabrina Samantha folk entonces lo ponían las Mama Chicho fíjate tú qué gusta las Mama Chicho

Voz 38 22:09 no no no no me ponían el yo de pequeño cine que cuentan también ponían películas de otras épocas

Voz 13 22:15 digo hombre que esas cosas que francamente que no es pues la situación del individuo

Voz 38 22:20 pues mire primer recuerdos una de Cantinflas porque no era el pero no la película contemporánea porque ella era porque reponía películas y me parecía fenomenal yo a lo recuerdo con mucho cariño decir joder qué guay verá a Cantinflas

Voz 13 22:32 entonces estamos de acuerdo en Togo de acuerdo en todo dos Melquíades pues hasta pronto hasta pronto y a salir nadie la cabeza porque la puerta está un poco extraña

Voz 0763 22:40 no se preocupe lo voy a esos se perdió siempre venían con años de retraso incluso

Voz 38 22:46 yo vi esté Obi Bud marital con con dos otros años diferencia porque ponía en VHS y lo proyectaba

Voz 0763 22:52 pero bueno lo podía haber buscado pero que soy

Voz 38 22:57 con eso y con las películas que ponían en casa que que era muy bonito también que que en las televisiones genes bueno generalistas entonces era la I y la dos que pusieron los pájaros eso que pusieran eso creo que copado pusieran Sopa de ganso era muy guay porque era como oye la tele de entonces también se veían esas películas al hay que buscarlos como Women un taxi

Voz 0763 23:17 leyendo un libro

Voz 38 23:24 de niño a parece que es verdad que mi fundación han sido musical la música siempre doy pasión pero de niño me me atraía mucho la televisión el cine ahí yo lo llevó peligro haya veo cosas lo está ha contado que ponga cachondo costilla entonces yo en Milán

Voz 7 23:36 eso cómo empezaba con mis compañeros

Voz 16 23:38 echan chanante

Voz 23 23:40 hacer locuras nuestra por casi más por juventud que profesión lo hacíamos para bueno para pasármelo lo bien eso le quitaba hierro a la responsabilidad

Voz 15 23:49 muy prematuros han sepultado al equipo de animadoras tenemos claro que vamos al Instituto acaba de las tantas por lo menos tiene ves íbamos a tener suerte en esta misión y entonces

Voz 38 23:57 luego eso llegó a pie a otra cosa otro programa ya contar Adena ya como la televisión española hoy aquí que está pasando oye están una tanto estamos viendo esto ya te llaman de una serie para hacer un capítulo

Voz 7 24:09 al

Voz 23 24:09 es que nunca lo he dicho por una persona a la que te digo no sé cómo suena imagino muchas veces con otra voz pero cuando me imagino a ser me salgo yo no existe ese tirón establo Sylvester Stallone el mío cómo sonaría a mi completo los informativos noticias todo García alias está cuando ya es verdad que que Borja Cobeaga es uno de los primeros que me da la oportunidad para hacer un largometraje juez esto suena ya como muy serio típico que no que no Juan Carlos Orellana nevado Juan Carlos se ya no gobiernan ahora

Voz 34 24:42 Juan calizos e Juan litros van Carlitos el litros letras Juan carritos integrada

Voz 0763 24:48 la de piscina seguro de ti mismo de de cuáles son sus virtudes efecto que tienes que pulir

Voz 34 24:54 eh uno Si afianzar otros campeón de las fiestas de Portugalete pero saber en qué categoría de levantamiento de vidrio ya poco a poco

Voz 38 25:02 me dices oye pero ya esté montado aquí un poco en en el tren y te sientes bien porque disfrutas con ello de porque es una profesión que es muy bonita porque da pie a conocer a muchas muchas personas porque

Voz 23 25:13 como digo yo es un oficio de oficios de Chinchilla para dejar hacer reformas es que esto no es hacerlo un hombre es también una bañera por un plato de ducha ya pero no te quedes en el detalle Caler no plato de ducha pujan el con lo cual hablas también con otra gente que las película

Voz 38 25:27 Nos hacen solas y no las hacemos nosotros los la de muchísima gente que que unos un eléctrico lotes Un sonidista el otro el del catering y hablar con ellos y les puede que que bonito convivir este micro sistema eh

Voz 34 25:37 muy enriquecedor que se mueran los P

Voz 39 25:42 que no quede ninguno ninguno ninguno ninguno

Voz 38 25:46 pero tanto Bill Murray como Peter Sellers creo que han hecho cosas muy diversas sobre unos cimientos de comedia ha ido consiguiendo luego papeles más amargo

Voz 6 25:58 parece que las dado mucha verdad descanso de mi mujer por el cumpleaños de mi hijo los dos millones de dólares por anunciar un whisky en lugares

Voz 38 26:11 que se porque la vida es drama y comedia y hay que conservarlas y entonces ellos son cómodos carrera sido filmografía es que yo siempre envidiada digo yo quiero hacer papeles así que lo que sean como tristes el Liceo Liceo Eliseo no veo bien entendido vale lo de da tristeza que que en España por ejemplo a Alfredo Landa José López baje también tuvieron ocasión de hacer algo así ha dicho José Luis López Vázquez también ha sido una referencia cuando ves Frappé por ejemplo IVE papeles en los cuales siempre eso va asociado a la comedia pero luego ha visto en su filmografía que que saca otra cosa que que sorprende más que que otro acto por qué porque como lo tienes hacia la comedia derepente dices joder eh no espera que este tío me fuera a causar está emoción

Voz 0763 27:02 aprendido mi dignidad y exijo una explicación yo les ruego me disculpe Señor gran donde los altos pero no saber a decirme que también me ha respetado a mí me ha puesto en ridículo a los ojos del público

Voz 38 27:12 la emoción de desasosiego de miedo de terror de que no le pillo por donde va y es muy bonito pero al final te dedicas a esto para provocar esas emociones

Voz 38 27:28 por dentro me sigo sintiendo músico y en mi cabeza hay música constantemente

Voz 34 27:32 hay juega en casa Juve romántico no me gana no

Voz 23 27:35 nadie que yo he crecido escuchando los casetes de Sergio Dalma

Voz 38 27:38 como en la formación en el Conservatorio te enseña muchas asignaturas pues tú siempre está haciendo por dar armonía o es con las melodías constantemente está pensando como músico

Voz 34 27:46 ya a a Eliseu veo sea el paro y te vas a Félix con aquella mítica herramienta muy bien para trabajar yo los papeles los trabajo muchas veces musicalmente

Voz 38 27:59 terminal HTC que empecé a componer hace tres meses al que tú lo existen los compones no lo inventaron luego lo compongo y además este bueno que éste va a causar sensación este verano ya verás te lo lo lo cuento podemos decir que vemos estar hablando del de verano de verano o del lustro canario entonces no llegó a Badalona de todo ahora pues una manera de convivir pasivamente activamente estupendo que Pe especializada la trompa eso instrumento realmente difícil que requiere mucho tiempo y que ahora mismo eh pues suerte porque tengo mucho trabajo no puedo compaginar y bueno siempre quedará esa cosa de Ojalá fuera como una bicicleta yo siempre digo es que la acoge Si aunque lleves cinco años sin montar en bici tú es raro que te caigas un instrumento es muy parecido al al atletismo al deporte tienes que estar hay preparado y tienen que estar en forma sino si no sufre más que otra cosa yo no quiero sufrir la vida yo quiero pues

Voz 7 30:13 la semana pasada empezamos oyendo algunas de las bandas sonoras sin las canciones nominadas a los Oscar musicales de este año en el programa de hoy vamos a escuchar algunas más esta melodía por ejemplo pertenece a el regreso de Mary Poppins por la quemar Say man es candidato al Oscar a la mejor banda sonora

Voz 11 30:31 pero seguimos

Voz 2 30:35 un digo es que mira Enciclopedia curiosa delfines o no la semana que viene

Voz 7 30:42 uno de los personajes más clásicos del cine regresa a nuestras pantallas

Voz 16 30:47 permítame que pertenece al mejor detective Sherlock Holmes y el doctor John Watson

Voz 0229 30:54 recto la próxima semanas estrena Hollins han Watson una comedia protagonizada por Will Ferrell Jones y Reilly que nos trae en versión humorística a nuevas aventuras

Voz 7 31:04 era el del famoso detective

Voz 0229 31:05 para ir calentando motores vamos a ver lo que dice nuestra Enciclopedia de este personaje serlo

Voz 4 31:11 no

Voz 0544 31:14 esto es Baker Street una de las calles más populares de Londres llena de locales comerciales sin embargo a finales del siglo XIX el lugar era muy diferente era una zona residencial para la clase alta y aquí en el número doscientos veintiuno b la ficción situó la vivienda de uno de los personajes más famosos de todos los tiempos que orbitan de estrechar la mano del más famoso detective del país el caso del falsificador Borbón si un de calidad el detective de la Pipa apareció por primera vez en un relato publicado en mil ochocientos ochenta y siete su padre literario era el escocés Arthur Conan Doyle un médico que sentía una gran afición por la escritura

Voz 6 31:59 qué vida más leer escritor viajero escritor a ratos perdidos

Voz 0544 32:08 lo cierto es que sus novelas de Sherlock Holmes fueron un éxito rotundo el personaje se convirtió en la parte más importante de su producción literaria

Voz 0763 32:15 a lo largo de vivida he publicado unos sesenta

Voz 40 32:18 el relatos que comprenden los más diversos casos desde el perro de basket Erbil hasta su misterioso hermano Mike Cross pasando por el diabólico profesor moría

Voz 41 32:27 sí

Voz 0544 32:31 el cine no tardó en aprovechar el filón de hecho serlo Holmes es el personaje de ficción que más veces ha sido llevado a las pantallas entre películas y Tibi Movies suma más de trescientos títulos en el cine clásico el personaje está indisolublemente unido al rostro de passing raza con que lo interpretó en catorce ocasiones

Voz 0048 32:50 este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos quince metros por un hombre de unos sesenta seguro Hall elemental no hay huellas en la distancia y la estatura por el ángulo de entrada y la fuerza con la que penetró en la víctima

Voz 0544 33:03 pero además de él unos ochenta actores más han vestido su característica indumentaria John Barrymore Christopher Lee Stuart Ranger Michael Caine incluso algunos que da grima sólo pensarlo como Roger Moore o Larry Hackman el JR de la serie Dallas otro que lo interpretó varias veces fue Peter casi protagonista sí entre otras de la versión de la Hammer de El perro de los Basque Erbil una de las historias más famosas del detective llevada varias veces a la pantalla sabiéndolo

Voz 0289 33:30 hay que ser chats murió de muerte natural insinuó al Comas que pudo haber tropezado con el perro de la maldición de los vascos cree de verdad en esa leyenda la vida y la muerte encierran cosas que no podemos comprender señor Holmes entonces debiera haber consultado a un sacerdote no a un detective pensé que podría evitar que Henry se viera en Melilla

Voz 0544 33:47 pero vamos a hablar de su método veamos una demostración practica con un serlo Holmes juvenil el que conocimos en la película el secreto de la pirámide

Voz 31 33:56 me llamo espera dejan tu nombre esté eres del norte de Inglaterra tu padre es médico pases buena parte del tiempo libre es que el viento tienes una afición particular por las natillas

Voz 0763 34:07 poco nombre no esté en seis como estado en otro más acertada

Voz 0544 34:11 con sorprende a todos con su increíble capacidad de deducción

Voz 31 34:15 buenas hechos algún truco de magia en la etiqueta de tu camas J guacho elegí el más común de los nombres que empiezan por J o John esa había sido muy otra opción esa clase de zapatos no se hacen en la ciudad sólo los había visto una vez durante una breve visita al norte de Inglaterra el dedo medio de tu mano izquierda tiene un callo típico de los escritores IB3 la enciclopedia Hunter de las enfermedad es un manual no accesible al público en general sólo a los que estudian medicina tu paz y lo de las natillas sencillo hay una clara mancha amarilla en tu sola

Voz 0544 34:50 el doctor Watson su compañero inseparable hace también las veces de narrador de sus aventuras

Voz 40 34:55 me ha descrito con una estatura de metro noventa cuando apenas Mido metro ochenta una pequeña licencia poética cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucir eso no es cosa mía culpe de igual ilustrada hecho de mí un virtuoso del violín Madrid tengo una invitación de la Sinfónica de Liverpool para actuar como solista en el concierto de Mendelssohn de venas ir penas podría seguir el compás de un bolso cualquier otra compás supuestamente pan

Voz 0544 35:17 es demasiado modesto Watson convive con Holmes para curarle del vicio de los estupefacientes

Voz 40 35:23 me ha pintado como toxicómano incurable sólo porque ocasionalmente tomó una solución de cocaína al cinco por cien han siete por ciento al cinco por ciento o cree que ignoro qué estados de rebajando la espaldas mías repulsivo enérgicamente ese despreciable hábito sólo recurro a los narcóticos cuando sufre un ataque agudo de aburrimiento cuando no hay casos interesantes que ocupe en mi mente

Voz 0544 35:43 también le acompaña la señora Hudson su ama de llaves

Voz 40 35:46 acabo de ver que falta algo en mi mes qué tal Talgo sumamente importante polvo ha estado limpiando en contra de lo que explícitamente le ordené sepa que he tenido buen cuidado ordenar nada el polvo señora es una parte esencial de sistema de clasificación su espesor me permite fijar la fecha de cualquier documento será parte del polvo era ya despegue eso pertenecía a más de mil ochocientos ochenta y tres

Voz 0544 36:09 ya hay otros personajes más o menos habituales su archienemigo Moriarty su hermano Mike Cross o el poco perspicaz inspector lastre

Voz 0763 36:17 señor Holmes no sé cómo pero

Voz 15 36:20 lo ha hecho otra vez gracias

Voz 43 36:22 por eso es todo incumplido viniendo de un detective tan competente como

Voz 0544 36:26 usted ideas de las mujeres que a Holmes no se le conoce ningún romance según explicaba en sus novelas era porque temía que las pasiones y el romanticismo influyeron en su lógica de educativa aunque Billy Wilder en la película La vida privada

Voz 0763 36:40 la los polos insinuaba otra cosa yo no soy un hombre libre es libre pero sí es

Voz 40 36:46 un soltero que lleva viviendo con otro soltero los últimos cinco años cinco años muy

Voz 0763 36:52 insinúa que el doctor Watson y usted es usabilidad

Voz 40 36:56 si quiere usted llamarlo así

Voz 0544 37:02 en cuanto a sus aficiones sabemos que toca el violín

Voz 0763 37:05 adora la música hacerlo con la BBC sois alojados les

Voz 0048 37:09 importaría poner de nuevo la Quinta de Beethoven dirigida por ser Ronald Geli

Voz 0763 37:14 muchas gracias tampoco se da mal la esgrima no puede empezar mejor Rojas

Voz 34 37:19 prefiero aunque sí una y te

Voz 0544 37:24 además ha añadido algunas de sus características más famosas por ejemplo

Voz 0544 37:29 es increíble queridos

Voz 0544 37:33 elemental Conan Doyle jamás puso esta frase en boca de Holmes aparece por primera vez en una película de mil novecientos veintinueve el regreso de serlo Holmes su gorra de cazador y su capa tampoco fue cosa del autor sino del primer ilustrador de sus relatos como escuchábamos antes en una escena in olvidemos otro detalle

Voz 14 37:52 a reparar buenas Gran Scala hágalo mientras voy por más vale

Voz 0544 37:55 es un problema ya dos pipas aunque el detective en efecto fuma en pipa el modelo curvado que se ha hecho famoso también es cosa del cine William Gillette un actor que interpretó al personaje en los tiempos del cine mudo se empeñó en llevar esa clase de pipa porque era la que mejor le iba a su perfil aparte de las aventuras que escribió Conan Doyle en el cine Holmes ha hecho de todo en el secreto de la pirámide que citábamos antes le veíamos en sus años colegiales en Elemental doctor Freud unía su talento al del padre del psicoanálisis en Estudio de terror se enfrentaba al mismísimo ya que el Destripador en el regreso de Sherlock Holmes de mil novecientos noventa y tres Se descubría su cuerpo y Bernardo L hacían reaparecer en nuestra época eso sí los tiempos modernos le despista van bastante

Voz 0763 38:48 tras excesivamente grueso esto lo ha escrito un hombre de gran fortaleza física que mide más de un ochenta y que pesa aproximadamente cien kilos es pobre ya que utiliza un tipo de papel muy tosco vive en Boston

Voz 0544 39:00 en este mismo vecindario no tantos éxitos

Voz 0763 39:03 poblada IU saco para House es absolutamente increíble en efecto es increíble pero la policía se llevó la nota original así que tuve que copias y quizás te gorda pero no mido un ochenta y no soy un hombre está pues nuestra oportunos criticó un rotulador el papel estos cupos que lo que te dé usted es una fotocopia esa colonia para hacer es mitad Puma

Voz 0544 39:25 también ha habido películas que reivindicaban la figura de quads

Voz 0763 39:28 pidió que él fritos que es lo que he dicho de qué es lo que he hecho mal hecho de exactamente como usted dijo

Voz 0544 39:39 ah sí pistas una comedia protagonizada por Michael Caine Ebay Kingsley nos contaban que el verdadero genio de la deducción Heraldo

Voz 24 39:46 por lo dicho recortarle para su información que sus opiniones son mis yo crea el personaje de eso

Voz 34 39:57 la ILE contraté para hacer el papel sacándole dedicamos tela

Voz 38 40:05 en un tiempo

Voz 16 40:06 fui un actor de gran renombre

Voz 0544 40:14 hace unos años José Luis Garci le hacía visitar nuestro país en la película Holmes Watson Madrid Days Inn en los últimos tiempos Robert Downey Jr Nos ha mostrado aún serlo Holmes que se mueve con soltura en el cine de efectos especiales y de acción cabeza ladeada hacia la izquierda

Voz 33 40:29 la sordera parcial primer punto de ataque

Voz 16 40:34 segundo garganta paralizar cuerdas

Voz 33 40:36 Cannes impedir creen tercero tiene que ser bebedor costilla flotante contradiga al cuarto y último que arrastra la pierna izquierda puñetazo en la rótula

Voz 0544 40:45 el director Guy Ritchie prepara para el año que viene la tercera entrega de esta nueva franquicia de Las aventuras de Sherlock Holmes convenientemente modernizada ahí diseñada para la nueva generación de espectadores también hace pocos años en dos mil quince Se estrenó Mister Holmes en la que Ian Mc Kellen daba vida a un detective ya anciano que debe volver a la brecha para resolver un caso que en su día escapó a su ingenio

Voz 44 41:09 ocho y a que sólo de hecho el día fue el último caso empezó rabia

Voz 0544 41:18 el personaje de serlo Holmes es bastante más viejo que Ian Mc Kellen hace ciento treinta y un años que nació para la literatura pero no por ello pasa de moda y cada tanto regresa de nuevo al cine al fin y al cabo ya lo dijo Orson Wells serlo Holmes es un caballero que jamás vídeo que jamás morirá

Voz 43 41:36 ahora sí que tiene usted nada más que añadir pudo declarar este caso cerrado

Voz 0229 43:08 es otra de las bandas sonoras nominadas al Oscar este

Voz 9 43:11 la de la película El blues de Bale

Voz 0229 43:13 street compuesta por Nicolas Britta los de Bale Street es la nueva película de Barry Jenkins el director de la oscarizada hace unos años Moon Light está ambientada en el Harlem en los años setenta y ahora vamos a recibir a un fijo de este programa Jack Bourbon Jack Bourbon presente

Voz 0544 43:31 quiero hacer una comedia risas define

Voz 0544 43:50 hola qué tal amigos el otro día bien Netflix una película titulada un gesto estúpido e inútil que cuenta la vida de dos Kenny el fundador de la revista humorística Nations lámparas prevista que revolucionó el humor estadunidense en los años setenta lo que a nosotros nos interesa más fue guionista actor verdadera alma máter de la comedia que os traigo esta semana desmadre a la americana dirigida por John Landis en mil novecientos setenta y siete

Voz 7 44:19 es que viste lo mejor comedia de todos los tiempos sin tu primer intento así

Voz 0544 44:25 bueno lo de la mejor comedia de todos los tiempos quizás sea algo excesivo pero sí una comedia que marcó a toda una generación una de las películas más irreverentes de los años setenta que nos enseña que los años de universidad hay que disfrutarlos que luego llega la vida adulta y esa sí que es un coñazo

Voz 53 44:43 el suyo que esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida

Voz 0763 44:46 la tender con un montón de chárter los fines de semana no cuando me quiera de emborracharse todas las noches

Voz 7 44:58 en efecto como dice Jack Bourbon todo empezó con este hombre Douglas Kenny

Voz 32 45:03 yo redefinir yo empecinan nacional de desmantelar americana el club de los charlado sí

Voz 7 45:10 eso es lo más importante de Lahm pum pronto superó los límites de una publicación humorística para dar paso a proyectos de radio y actuaciones en directo parte de sus miembros desertaron para crear el programa de televisión Saturday Night Life Lido Kevin se propuso contraatacar dando el salto

Voz 32 45:27 qué es lo más popular en la revista si las tetas pero también en la noche de los siete fuegos el primer polvo de Pinto todos los días de fraternidad si tenemos la oportunidad de hacer la gran película universitaria americana más lastre

Voz 7 45:41 las Tao Kenny Harold Ramis futuro director de Atrapado en el tiempo y el escritor Chris Miller se encargaron del guión

Voz 54 45:49 el reunimos con Chris miles y escribimos historias divertidas de la universidad con los personajes más locos que se nos ocurriera contactamos con hay un cineasta que había producido un espectáculo teatral

Voz 7 46:01 muchas de las escenas de la película estaban sacadas de las experiencias reales de Miller en su fraternidad cuando era universitario

Voz 15 46:07 la lista era la fraternidad más nos llamamos antes material americana

Voz 4 46:12 es un buen tipo eh

Voz 7 46:26 el desmadre a la americana habla desde la fraternidad más loca y salvaje de un campus universitario a comienzos de los años sesenta

Voz 0763 46:34 quién un camión de gaseosas en la piscina orín quién llevó los haberes al centro médico al aquí por todos los a los árboles se que eran de calzoncillos cien primaveras flotan todos los váteres se está refiriendo a dientes

Voz 7 46:50 el decano intenta expulsarles por todos los medios se enfrentan con otra de pijos otras se suceden las gamberradas adornadas como nuevo con unas cuentas no sin de sexo juvenil

Voz 0763 47:02 aún te pasan Se me está cansando entra ha sido la pelea con los Delta estoy un poco distraído desde luego quizá un poquito

Voz 7 47:14 sí sí hay Ivan Reitman futuro realizador de los caza fantasmas hacía las veces de productor y eligió a John Landis como director de la película hacía falta un gran estudio que pusiera la pasta Hinault sin esfuerzos con

Voz 14 47:28 pero nada universal ya sabes que la marca los de dudas el sector de

Voz 0544 47:33 como Jean-Claude uno

Voz 0763 47:35 Carlos y pasa de dos millones de dólares podemos hacer

Voz 55 47:40 tranquilo te lo garantiza tenemos

Voz 0763 47:44 las pretensiones

Voz 7 47:45 serán simples rodar una película de bajo presupuesto pero que fuera lo suficientemente divertida y transgresora para atraer al público juvenil con que

Voz 9 47:54 no lo considero su trabajo

Voz 7 47:58 varios de los papeles principales les fueron ofrecidos actores del Saturday Night Life que habían sido antes de la National Aldán punto no Bill Murray Chevy Chase puedan hay proyecto pero no aceptaron tan sólo John Belushi se atrevió a participar en la peli los huevos

Voz 34 48:14 coraje

Voz 15 48:17 la bronca absolutos podría

Voz 40 48:19 ya al dos de Alicante

Voz 56 48:22 ahora con

Voz 38 48:26 y a la postre se Convit

Voz 7 48:27 son lo mejor de desmadre a la americana subía son las escenas más divertidas y eso que no habla mucho a lo largo de la película pero su repertorio de gestos y miradas resulta antológico John Landis le definió como una mezcla entre Harpo Marx el monstruo de la SGAE

Voz 0763 48:42 no hace falta ser tan nauseabundo este es un dato a ver adivinar lo que soy ahora soy una ballena tranquilos dijo

Voz 7 48:58 desmadre a la americana consagra haría a John Belushi como una de las estrellas más extravagantes impopulares de aquellos años gracias al desmadre y a otras películas posteriores como Granujas a todo ritmo o mil novecientos cuarenta y uno

Voz 0763 49:10 ya terminado

Voz 56 49:11 todo terminó cuando los alemanes bombardearon con algo

Voz 0763 49:15 lo salen está colgada en la guerra

Voz 7 49:29 pero a excepción de Belushi el reparto estaba formado en su mayoría por actores desconocidos por entonces fue por ejemplo la primera película de Kevin Bacon y por ahí están también otros primerizos como Tom Waits famoso más tarde con Mozart en Amadeus o Karen Allen futura pareja de Harrison Ford en En busca del arca perdida el propio Dow Kenny tenía un pequeño papel asustados por la falta de estrellas en el reparto la Universal impuso la contratación de Donald Schäfer lámpara darle algo de lustre a la película el actor interpreta a un profesor enrollado la Petete a alguien que hagamos

Voz 0229 50:03 sí al fumador al actor le ofrecieron como salario un porcentaje de los beneficios de la película pero no creía en ella prefirió en cambio un sueldo de cuarenta mil dólares por las tres escenas en las que aparece todavía hoy se tira de los pelos no devolver esquizofrénico

Voz 23 50:20 clara posibilidad esas intenta llenar todo el extremo

Voz 7 50:27 el rodaje apenas duró un mes ir resultó tan fiestero y desmadrado como la propia película mi consejo

Voz 0763 50:34 que estén borrachos chiquitín

Voz 7 50:36 te sabe lo que dice lenguado ya es casi médico desmadre a la americana está llena de escenas icónicas

Voz 0544 50:42 puedo creer que permiten una de cal

Voz 7 50:45 la escena del desfile Belushi espiando a las chicas desnudas del Colegio Mayor el caballo que introducen en la oficina del rector y Palma

Voz 58 50:52 a las balas eran de fogueo que me yo por un ataque al corazón pero sin duda la escena más recordada es la de la fiesta

Voz 59 51:05 ah

Voz 21 51:10 yo me

Voz 7 51:14 trata probablemente de la mejor juerga cinematográfica que se haya visto en el final un frenesí de humor gamberradas y música

Voz 53 51:22 va a ser uno si va a ser una fiesta toga francamente bulimia tienes veintiuna dentro de seis meses terminas la carne hay mañana por la noche quieres envolver en una sábana echarte alcohol de quemar en la cabeza tendrá gracia pero por esta vez

Voz 7 51:36 a pesar de todo la universal sólo puso reparos en la secuencia son los dos únicos Kieslowski chavales querían censurar la ponente más racial

Voz 15 51:46 no podéis rodar una escena ya que ellos dejan a sus citas en una discoteca de negros o vamos a tener esta conversación oye te la cantar sin hijos exhibirse esto ante el público habrá ataques raciales más bien ataques de reír

Voz 7 51:58 es verdad consultaron entonces a Richard Price por uno de los cómicos de color más famosos de la época sólo cuando éste dio su bendición aceptaron mantenerlas tengan la película se estrenó en el verano de mil novecientos setenta y ocho y tuvo un éxito apoteósico había costado dos millones y acabó recaudando ciento cuarenta y uno de la taquilla ISE mantuvo

Voz 15 52:20 siendo la comedia más taquillera de vestuario Doncic

Voz 7 52:23 desmadre a la americana tuvo éxito especialmente entre los jóvenes convirtiéndose casi en un fenómeno sociológico en muchos campus las fraternidad es tomaron como modelo a los Delta las fiestas toga con los estudiantes vestidos de romanos se pusieron de moda

Voz 58 52:38 sabéis lo que hay que hacer una fiesta toga quién está por la pista Talk

Voz 60 52:46 coja

Voz 7 52:48 a la americana inauguró también el subgénero de las comedias estudiantiles que en los años siguientes daría el cine americano sagas con una por Kiss Los albóndigas es Mary campaña

Voz 54 52:58 es madre americana fue la culminación de todo lo que habíamos escrito en la revista era superar el caos era los Estados Unidos en pocas palabras y también avionetas

Voz 0544 53:12 la película dio pie también a una serie de televisión titulada Delta House que apenas duró una temporada Ike sólo es recortable porque en ella debutó como actriz Michelle Pfeiffer pero esta historia de éxito de desmadre a la americana no acabó bien para dos de sus principales protagonistas John Belushi fallecería pocos años después víctima de una sobredosis de heroína y en cuanto a Kenny

Voz 15 53:35 como esto es hacer una película de Chivu

Voz 0544 53:41 me puse siguiente después escribió junto a Harold Ramis el club de los parados que no tuvo mucho éxito cayó en una depresión y acabó suicidándose en Hawai saltando desde un acantilado si queréis conocer mejor su historia buscar esa película que os comentaba al principio un gesto estúpido e inútil a la cual pertenecían varios de los diálogos que hemos escuchado en este reportaje en fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 7 54:19 determinamos Prodi nos vamos a despedir con una canción nominada al Oscar al mejor tema de banda sonora es el rapero Kendrick reclamar acompañado de la cantante de neo soul Shaq los que interpretan este tema de la película Black Panthers all the stars feliz domingo a todos y hasta la semana que viene

Voz 61 54:42 no no no

Voz 61 55:16 y arriba amigo y Deutsche Vico que ha hecho Cevico pues pues para hundir al que le afectase Fosca apetece Crocker Lady para meses Sarali KBC huy de felicitar de Kerry tiene para Pekín yo apoyo tiempo Juventus en meten fue otra vez la Cuba que puede quién es ahí pues ya que les espera reflexivo empeore web a Lewis enhorabuena

