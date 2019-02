Punto de Fuga: "El desgaste psicológico de los refugiados" (15/02/2019)

Voz 1 00:00 este viaje no comienzan en un estación en un autobús sino más atrás en la escuela en la casa en el barrio en el corazón de cada uno de nosotros

Voz 2 00:28 quién es la emprende mosqueando pensamos en cómo cambiar el mundo sino en cómo impedir su destrucción

Voz 1 00:36 somos náufragos que acuden al socorro de otros náufragos náufragos de nuestro malestar de nuestro modo de vida de nuestra mente

Voz 1667 00:58 vamos a hablar de estos náufragos vamos a hablar de una película que no habla de esos náufragos de los voluntarios que se movilizan indignados por la pasividad de la Unión Europea frente a un drama humano de dimensiones colosales personas como esta mujer se llama

Voz 2 01:13 Emilia vive en Lesbos arguyó tiene polígono

Voz 1454 01:19 llegaba muchísima gente diez quince barcas llenas de gente al día sin parar los pescadores salían a faenar por la noche y se encontraban barcas llenas de niños pequeños que llevaban a puerto los pescadores ayudaron mucho también las mujeres y todo el mundo todos somos hijos de refugiados y sabíamos lo que les nuestras madres lo eran ciento tres

Voz 1667 01:42 usted de que nuestras madres también sufriera nefasto

Voz 1454 01:45 porque ser refugiado no es algo bueno que empiezo una guerra y te vayas de tu país es bueno dejar tu hogar dejar tus posesiones dejarlo todo dejar toda tu vida tras llegar sin alma

Voz 2 01:59 eso es bueno de Kahlo

Voz 1454 02:15 Pablo Morán

Voz 1667 02:36 el documental se llama salida de emergencia se ha estrenado este viernes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y nos va a acompañar subdirector Juan Zarza nos va a contar lo que vio

Voz 6 02:45 decía un edificios que fueron creados por ser prisión son prisiones en algunos casos no en este pero memoria por ejemplo en esas prisiones por ejemplo Morillas es un edificio que está creado para setecientas plazas

Voz 7 02:57 cuando yo estuve allí el director me dijo que había tres

Voz 6 03:01 en dos mil quinientas tres mil personas familias cuando es muy difícil que no está preparado para familias porque da para sólo para presos era una prisión inmensas después cuando llegue llego a a España resulta que hay un incendio fruto de incendios hace un mes una investigación

Voz 1667 03:16 ya había más de cuatro mil personas además vamos a poner la lupa sobre España los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado confirman que hasta la Italia de Salvini concede más permisos de asilo que nosotros

Voz 8 03:27 hay claramente iniciativas para desincentivar que las personas soliciten protección internacional que en no lleguen a Europa por supuestísimo que si llegan desenvolver claramente hay muchas políticas orientadas a eso y en ese sentido desde luego todo lo que cuenta Juan es algo que nosotros estamos viviendo en primera línea desde hace mucho tiempo la situación de Grecia en particulares e inadmisible que está ocurriendo dentro del territorio de la Unión Europea

Voz 1667 03:59 Estrella Galán la directora general de CEAR nos va a acompañar para detallar esos datos saltará hemos también a Cúcuta en la frontera de Colombia donde espera la ayuda humanitaria para los venezolanos desabastecidos

Voz 9 04:11 existe una demonización entre las comunidades de Cúcuta los vecinos de Cúcuta por una interés lo que podría implicar una intervención militar realmente hacemos votos para que esta situación de violencia o de guerra o escenario de conflicto internacional el pueda disminuir Say puedan encontrar los mejores caminos para evitar una confrontación bélica que ha sería un escenario con alto impacto son

Voz 1667 04:40 la población Si Isabel León tiene la última hora desde la zona y Nos la va a contar en unos minutos hablaremos también sobre en la industria agroalimentaria con una de las líderes del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil

Voz 10 04:52 porque tener el control de los alimentos extender el control de la población incluso la falta de alimentos está siendo usado como arma de guerra hay poblaciones aisladas ahora en en zonas de Líbano Somalia hay otras que fueron tanto para presionar e Fuerzas Armadas a hacer un nuevo otro movimiento entonces se se ve claramente que al alimento es tan estratégico cuanto tener o no tener una bomba atómica todo esto y más desde ya

Voz 1667 05:25 porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 1454 06:49 íbamos a ayudarles con lo que podíamos un día llegó una barca en la que traían un bebé en brazos estaba mojado lo dijimos cambiarlo de ropa lo cogimos y les dimos el biberón hacíamos lo que podíamos que hacíamos sino dejarnos en el mar Le di de comer como si fuera hijo mío a esa criatura no le trataba como si fuera un extraño sino como si fuera mi propio nieto en los matan los bombardean quién lo hace pues los estadounidenses los rusos alemanes los franceses todos ellos venden munición montan guerras matan a gente

Voz 1667 07:34 Juan Zarza es el autor del documental salida de emergencia buenos días Juan bueno yo creo que esta mujer que escuchábamos Emilia es la esencia de este documental por la lógica de sus palabras por el peso que le da la razón diciendo es que al final todos somos refugiados quién es exactamente cuál es la historia de Emilia

Voz 6 07:52 bueno Emilia es una señora de un pueblo de pescadores muy pequeño que ese bueno sea hizo algo conocida a nivel mundial en los medios pues por qué se hizo se dio a conocer una fotografía en la que salía ella dándole el biberón a a un bebé es que venían una de las barcas de refugiados y por ese motivo acabó siendo Novi nominada al Premio Nobel de la Paz bueno y además es su historia es interesante porque además ella a su vez procede de una familia refugiados ese es su madre era refugiada ella ya nacieron en Grecia pero sus padres venían de fuera se ayudar a los refugiados que llevan años si ella y todo el pueblo en realidad ella venía siendo nominado al Premio Nobel de la paz pero en representación de toda esa población tu hablabas allí con pescadores o con cualquier persona todos sabían sabían volcado en eso había pescadores que me decían que incluso tuvieron algún una vez problemas para llegar a final de mes porque ellos salían no iban a pescar iban a recoger personas sobre supervivientes o cadáveres

Voz 1667 08:59 en realidad es un sentimiento que comparten los protagonistas de tu documental Un que es al final un retrato de un movimiento solidario como decíamos en respuesta a esa pasividad de la Unión Europea

Voz 2 09:09 llevamos ya varios años así yo no sé si se anestesiado a la sociedad frente a esa realidad Juan

Voz 7 09:16 llevamos desde dos mil seis ya es vergonzoso que desde Europa no se haya hecho

Voz 6 09:21 yo nada por por estas personas que vienen huyendo de ni siquiera estamos hablando de un discurso que pueda tener fisuras complicaciones a la hora de que haya personas que habían bueno pues es que personas que vienen por la guerra opresor o migrantes económicos en este en este caso es que es sangrante personas que vienen

Voz 1667 09:40 huyendo de que les caiga una bomba barril en su

Voz 6 09:42 cocina y se produce como una fricción un poco entre lo que tú estás diciendo esa es anestesia de la gente que ya se ha cansado de ver imágenes en televisión que no sabe qué hacer pero por otro lado también hay movimientos muy fuerte desde la ciudadanía de actuar de una forma muy diferente incluso contraria a las políticas migratorias que se están llevando en Europa que a todas luces son vergonzosas da igual si hablas con una activista o con esta señora de un pueblo de pescadores creo que todos coinciden en que no se sienten representados por eso

Voz 1667 10:16 hay una secuencia de impacto de este documental que es el momento en el que un grupo de voluntarios visita uno de los centros de internamiento de estos refugiados allí se pasa meses sin saber qué va a ser de ellos hablan a través de una verja

Voz 16 10:30 pues yo sí creo

Voz 14 10:32 que hoy

Voz 16 10:34 con oyeron que Europa iba a proteger a las personas que no tenían casa o trabajo en sus países por eso vinimos todos los otros por nuestra seguridad porque tenemos graves problemas en nuestros países sólo nos queda la esperanza de que Europa nos proteja pero aún estamos esperando saber qué iban a hacer por nosotros y en esta espera llevamos encerrados casi cinco meses sin entrevista

Voz 14 10:54 solo

Voz 1667 11:03 cinco meses encerrados decía este este joven todo esto los grabado allí Juan Cuéntanos que viste tú

Voz 6 11:09 sí lo he grabado cinco comensales en el mejor de los casos en el mejor de los y bueno a ese edificio hay que decir que sí al igual que otros como moría por ejemplo son edificios que fueron creados para ser prisión son prisiones en algunos casos no en este pero en moría por ejemplo en esas prisiones por ejemplo Murias es un edificio que está creado para setecientas plazas con

Voz 7 11:30 yo estuve allí el director me dijo que había tres

Voz 6 11:34 dos mil quinientas tres mil personas familias cuando es un edificio que no está preparado para las familias porque era parada sólo para presos era una prisión eh esa es después cuando llegue llego a a España resulta que hay un incendio fruto de incendios un una investigación ya había más de cuatro mil personas sea de setecientos pasamos a los dos mil quinientos que me ha dicho el director y luego resulta que había cuatro mil en condiciones de hacinamiento en tiendas de campaña y con unos servicios pésimos en el caso de esta persona que estaba hablando me hablaba a través de una verja pues debo decir que yo yo trataba de grabar en ese lugar jamás me dieron ningún permiso allí te te introducen en un laberinto legal en el cual jamás te van a permitir entrar curiosamente entre pues porque un grupo de activistas fueron allí a hacer presión

Voz 7 12:20 ese ese esos grupos de actores

Voz 6 12:22 hasta que muchas veces desde los medios de comunicación se criminaliza mucho que resulta que pues permitieron que de allí salieran mis imágenes y en esas imágenes se demuestra una cosa que es doblemente preocupante ya no sólo es que tengan a personas que no son delincuentes presas durante meses es que hay me menores de edad dentro de esas prisiones está grabado es gravísimo que en Europa tengamos a menores de edad internados en prisión

Voz 1667 12:47 en el mejor de los casos cinco meses decías hay un joven que denuncia o que habla no del deliberado retraso administrativo en la tramitación de las peticiones de asilo Un funcionario de hecho que dice bueno aquí nadie les garantiza nada hilo lo que pueden hacer también es volver a casa nosotros les facilitamos la vuelta a casa es curioso en funciones que diga eso no Toxo eso también lo has visto a gente que habla de una estrategia deliberada para para retrasar esas tramitaciones

Voz 6 13:16 bueno tampoco hace falta que nos lo cuenten simplemente tenemos que echar una mirada atrás ver que la guerra empezó en dos mil

Voz 7 13:21 seis que llevan ya no meses años atrapados en Grecia o

Voz 6 13:28 a través del tratado con Turquía pues incluso expulsados de Europa hacia ese país y en forma parte de esa estrategia de las políticas europeas de ralentizar muchísimo en primer lugar para que como tú decías antes a nivel mediático la sociedad hace se canse ya de ver que bueno que se normaliza esa situación y luego pues también se muchísimos casos que a través de esa situación de desesperación a la que se les somete muchos de ellos incluso solicitan ser deportados Satué dicen ya no quiero ser refugiados de volverme a mi casa a mi país porque lleva seis meses en una prisión

Voz 17 14:04 no

Voz 18 14:12 Estrella Galán directora general de sellar la Comisión Española de Ayuda al Refugiado buenos días hay una estrategia de desgaste hay una

Voz 1667 14:20 estrategia de agotar psicológicamente a los refugiados encerrados en esas condiciones que no sabe escrito Juan en fin para no darles más solución que volver

Voz 19 14:28 hay claramente iniciativas para desincentivar que las personas soliciten protección internacional que no lleguen a Europa por supuestísimo que si llegan desenvolver claramente hay muchas políticas orientadas a eso y en ese sentido desde luego todo lo que cuenta

Voz 1667 14:47 Juan es algo que no entre sí

Voz 19 14:50 estamos viviendo en primera línea desde hace mucho tiempo la situación de Grecia en particulares e inadmisible que está ocurriendo dentro del territorio de la Unión

Voz 1667 14:59 como se ha presentado esta semana su balance anual sobre el derecho de asilo en España

Voz 18 15:04 fue estrella dos mil dieciocho un año en el que se acentuó el repunte de solicitudes de asilo en nuestro país no

Voz 19 15:11 sí así es hemos vivido un crecimiento de un setenta y tres por ciento un número de solicitudes que frente a lo histórico de nuestro país que ha sido un país

Voz 20 15:21 en muy

Voz 19 15:24 ausente no en materia de asilo y de protección internacional en estos momentos está poniendo a la cabeza de otros países está claro que los convenios que la Unión Europea con guiños perversos que ha firmado con Turquía y que no han dado ningún fruto positivo y lo estamos viendo en en Grecia en concreto o el convenio con Libia ha desviado la ruta esa ruta ha hecho que hay en estos momentos España sea la primera ruta ente dada a la Unión Europea por tanto también se vean afectadas en número de solicitudes de protección internacional en en en en España en este como en ese sentido

Voz 1667 15:59 en cambio ese rechazan tres de cada cuatro solicitudes de asilo incluso la Italia de Salvini concede más estrella que está ocurriendo aquí

Voz 19 16:06 sí desgraciadamente la foto es trágica en estos momentos España está diez puntos por debajo de la media de concesión del resto de países de la Unión Europea España está eh afectando favorablemente el veinticuatro por ciento de las solicitudes como veis es un dato bajísimo es decir

Voz 21 16:25 que una de cada tres es rechazada hay desde luego

Voz 19 16:31 no son datos inadmisibles cuando me preguntas qué está pasando este año hemos tenido un año de dos velocidades e nosotros también lo hemos identificado claramente en primer semestre y unos años anteriores donde el asilo era una cuestión que no estaba en la agenda que que está en esa misma dinámica de dejar dormir los temas

Voz 21 16:55 este nuevo Gobierno tuvo

Voz 19 16:56 en cambio en narrativa importante pero realmente tampoco ha abordado finalmente con mucha solución toda esta situación así que nos hemos quedado un poquito con las ganas de que realmente esas iniciativas y esas propuestas que plantearon al principio de resolver hayan podido fraguar ahora ya con la selección pues claramente estamos en un paso de incertidumbre fuerte fuerte

Voz 1667 17:19 ahora ahora te preguntaré por eso estrella pero quería incidir más en las cifras porque decíamos se rechazan tres de cada cuatro solicitudes de asilo que ahora mismo recibe España el problemas que se siguen acumulándose sigue retrasando la tramitación como decíamos ahora mismo hay más de setenta y ocho mil pendiente

Voz 19 17:34 hay un stock de solicitudes de asilo sin resolver que es inaceptable estamos hablando casi de ochenta mil personas están pendiente de una decisión para saber qué va que va a ser de sus vidas estamos P eh hablando de personas que han huido del terror que han huido ya sea en una guerra ya sea en la violencia extrema ya sea de cualquier cuestión que suponga la flagrante violación de los derechos humanos que cómo es ser humano tenemos y en ese sentido pues no saben si este país es decir España va a permitir que empiecen una nueva vida aquí o van a ser rechazados y por tanto van a tener que volver o que buscar un nuevo espacio una nueva forma de vivir por tanto es muy grave que esto se produzca

Voz 1667 18:18 desgaste psicológico brutal hay otro testimonio en el documental de Juan que refleja muy bien el yo creo que el sentimiento de muchos europeos es el de la perplejidad no del que no se habían vendido otra Unión Europea bien diferente capaz de afrontar una crisis que tampoco para lo que son las dimensiones de Europa tampoco será tan muy complicado verdad estrella gestionar esta está llegada de Being de de inmigrantes de refugiados il comenta antes testigo en el documental de Juan dice yo me imaginaba que la Unión Europea era capaz de gestionar esto está mirando para otro lado no están haciendo nada

Voz 19 18:53 capaces son otra cosa es que queramos yo creo que esto es una cuestión de voluntad política no una cuestión de capacidad pero la Unión Europea yo creo que ha dado por cerrado la etapa de los derechos humanos ha dado por cerrada la etapa de los valores y ahora estamos en la etapa de Emma en políticas migratorias sólo exclusivamente con un enfoque que en lo que tiene que ver con el cierre de fronteras en el control migratorio eso no son políticas migratorias y que eso debe quedar muy claro para todos los que están gobernando ustedes no están diciendo políticas migratorias estamos hablando otra cosa están hablando están haciendo política que sube cuando los vendieron otro

Voz 6 19:32 estoy totalmente de acuerdo con lo que una estrella creo que la historia valora muy negativamente

Voz 9 19:39 esta esta etapa

Voz 6 19:42 quiero recalcar una cosa que me que creo que muestra mucho la la la hipocresía con la que se está actuando Europa es la creadora de de la figura del refugiado precisamente ahora precisamente Europa después de erigirse mundialmente como el el el núcleo la meca de de los derechos humanos ahora precisamente está restringiendo y negando ese derecho

Voz 1667 20:05 ahí es donde en ningún momento se han postulado

Voz 6 20:07 es como los mayores defensores de los derechos humanos pero donde ha llegado a haber hasta un veinticinco por ciento de población refugiada gente activista en refugiados me contaban allí en Grecia como cuando eran niños iban al colegio y uno de cara de cada cuatro compañeros suyos era palestino allí hay allá los palestinos cuando tuvieron problemas Si tuvieron que acoger hacen en Siria concretamente hablo de Siria y que se les acogió con todos los derechos

Voz 7 20:36 es él es él es él se les

Voz 6 20:39 el cedieron viviendas en ningún caso estuvieron viviendo en tiendas de campaña en el campo de refugiados entonces claro esa gente ahora viene a nuestras fronteras donde les estamos recibiendo con el Ejército y lanzándole es gases lacrimógenos

Voz 18 20:54 no se lo terminan de creer

Voz 1667 20:57 ya antes de antes de acabar me gustaría llevar a los oyentes a otro de los puntos que tú reflejan el documental en salida de emergencia es el gran cementerio de chalecos de Grecia son los chalecos que los refugiados utilizan en en su trayecto y que forman ya varias montañas en Lesbos exactamente no sea Lesbos

Voz 6 21:15 lejos explican esto que van a escuchar

Voz 1667 21:17 es de qué están hechos por dentro los chalecos

Voz 22 21:21 que las tiendas de souvenir les venden esta bazofia estamos hablando de gente que viene del desierto estamos hablando queden sin ningún tipo de experiencia marinera que no sabe lo que hay y claro compran esto por su seguridad y mira de lo que está relleno bueno este es envuelve los jarrones está este tipo de espuma en el momento en que se llena de agua se va el fondo en media hora el Barça se va el fondo ya no te va a ayudar pero esto es por lo que pagan o los propios críos esto es vergonzoso yo a mí me me gustaría de verdad en traerá más de uno de por ahí arriba y que viera esto que viera esto o incluso meterlo en un dique

Voz 23 22:05 pero lo bien que unen es una a la embarcación una uno

Voz 6 22:08 te hace tremendo es lo que cuenta este hombre

Voz 23 22:11 que lo que están hechos los los chalecos por dentro lo que les engañan al final a los refugiados totalmente vienen unas condiciona

Voz 7 22:17 es infrahumanas y no y la prueba está en que ha habido decenas de miles de muertes no sé qué escritores leí por ahí que eres

Voz 6 22:29 ya que los pescadores de determinadas zonas del Mediterráneo ya en sus mapas están marcando algunos lugares con cada veras para no echa las redes porque recogen cuerpos en lugar de peces

Voz 1667 22:39 qué tremendo esto estrella estamos tú lo decías en un momento clave en el que España afronta unas nuevas elecciones unas nuevas generales que pediría hace no a los partidos que ya sabemos que suelen incumplir lo que dicen en campaña sino que pide a los votantes para que ellos tengan en cuenta a la hora de ejercer su voto

Voz 8 23:00 pues en primer lugar pedimos que exija que Sheehan que exigimos yo también como ciudadano responsabilidad a las autoridades a todo aquel que se ponen un micrófono delante tenemos que exigirles eh mensajes responsables primero porque utilizar las migraciones suela siglo y el refugio como moneda de cambio como estrategia de oposición política es lo más irresponsable que a lo que nos podemos enfrentar precisamente porque en lo que está en juego no es otra cosa más que la cohesión y la convivencia social en ese sentido yo creo que es la máxima exigencia a España más allá de las últimas vivencias que nos ha dejado impactados a todos en Andalucía hay estos brotes nuevos partidos políticos antiinmigración que no estábamos muy acostumbrados a ellos España es un país acogedor los ciudadanos son acogedores las ciudadanas somos acogedoras y en ese sentido hagamos un ejercicio de que España siga siendo un espacio de acogida para todos aquellos que en algún momento necesitan un nuevo lugar donde vivir yo creo que es la primera exigencia que tenemos que pone encima de la mesa

Voz 1667 24:10 Juan llevará Salida de emergencia por Europa espero de él estos testimonios se tienen que ver en todos los colegios y entonces sí

Voz 6 24:18 bueno pero no desde las instituciones siempre se quiere que se vea dentro de la precariedad en la que estamos manejando en el documental sí que ya hay grupos de personas que se han ofrecido para hacer traducciones a hablar

Voz 7 24:28 los idiomas y la idea es si mi mi única

Voz 6 24:32 atención a la hora de hacer este documental es que se vea lo que lo vea el mayor número de personas posible en todo el mundo se claro

Voz 1667 24:38 pues que así sea Juan Zarza Estrella Galán muchísimas gracias a los dos por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga mucha verdad

Voz 1667 24:51 Nos vamos a Venezuela buena la frontera con Colombia a la localidad de Cúcuta donde sigue esperando la ayuda humanitaria para los venezolanos con la tensión añadida de una posible intervención militar Isabel Léon ha recibido la última hora desde la zona adelante Isabel Calderón no

Voz 0821 25:07 atiende desde Cúcuta la ciudad a la que diariamente llegan treinta mil personas desde Venezuela al final del día entre entradas y salidas hay un saldo unos admite de tres mil personas de media

Voz 9 25:16 tres mil personas que se van quedando diariamente en Colombia algunos en tránsito hacia Ecuador otros países de la región pero también a muchos en la situación de buscar migrar en Colombia pareciera que hay como un ambiente esperanza sin embargo la migración no se tiene es decir la situación va a todo

Voz 1667 25:37 Hernando se agudizada con una

Voz 9 25:39 las altas expectativas por lo que está pasando en el escenario político

Voz 0821 25:42 la vulnerabilidad de la mayoría de quienes llegan es cada vez mayor

Voz 9 25:45 como mujeres gestantes lactantes personas que conviven con el VIH positivo a es de catastróficas tipos de cáncer y que están viniendo a Colombia en búsqueda de atención y asistencia médica especializada medicamentos

Voz 0821 26:02 no reconoce este miembro del servicio jesuita al Refugiado que esta vulnerabilidad se incrementa porque muchos están desnutridos

Voz 2 26:07 no tienen siquiera un techo bajo el que quedarse solo

Voz 0821 26:10 por tanto que la ayuda humanitaria sin suficiente el tránsito continuo yo mi todo mantienen la esperanza es cierto que esta situación se complica cuenta de la ayuda humanitaria bloqueada son varias las organizaciones que han decidido no intervenir

Voz 9 26:21 por supuesto que no hay no tenemos mayor información y hemos querido permanecer al margen si existe una te movilización entre las comunidades de Cúcuta los vecinos de Cúcuta por una interés lo que podría implicar una intervención militar realmente hacemos votos para que esta situación de violencia o de guerra o este escenario de conflicto internacional pueda disminuir Say puedan encontrar los mejores caminos para evitar

Voz 2 26:48 en una confrontación bélica un escenario dice que tendría un alto impacto sobre la población civil

Voz 1667 27:10 no desde hace casi cuarenta años el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil está peleando por los derechos de los campesinos por una industria que garantice algo importantísimo como es la soberanía alimentaria es decir la capacidad de producir de garantizar nuestros propios alimentos hemos hablado con una de sus lideresa que ha participado esta semana en Madrid en un taller de inmediato Prado que busca precisamente soluciones a los problemas que plantea la actual industria hasta

Voz 18 27:41 Nos fuimos para hablar con Jack Straw hola muy bueno

Voz 1667 27:48 en mil novecientos ochenta más o menos cuando inició el camino el movimiento en el que usted participa el cincuenta por ciento de las tierras cultivables de Brasil pertenecía sólo al uno por ciento de la población y el treinta por ciento de los brasileños vivía en situación de pobreza extrema con menos de un dólar al día esto hace ya casi cuarenta años cuál es la situación actual

Voz 27 28:10 pues es es bastante triste decir eso eh

Voz 10 28:15 también da un poco de vergüenza de cómo a través del voto la gente pone los gobernantes que pone pero después de diez años de mejora en la vida de las personas cuando cuarenta millones de personas han pasado de tener tres comidas al día estamos viendo algo que fueron los años ochenta mucha más gente en la calle mucha más gente con mucho más gente pidiendo escuelas mucho más gente pendiendo tierras el agro negocio acaparador de tierra a super explorado el de gente es la naturaleza se está extendiendo cada día es más sobre la masonería principalmente pero también sobre otros vio a mas de Brasil como el cerrado es muy rico en agua dulce ir el genocidio de las Naciones Indígenas sigue ocurriendo y además ahora con el beneplácito del Gobierno en general

Voz 1667 29:15 a ver qué hemos sacado muchos temas vamos a seguir hablando de todo eso uno a uno en primer lugar el nuevo Gobierno de Brasil porque a pesar de toda de de de todos esos problemas que afectan a clases muy populares en Brasil el país sea entregado a alguien como bolso en Haro aquí en España se ha hablado mucho intentado entender mucho de las claves de de esta elección pero en qué ha podido fallar el Partido de los Trabajadores la izquierda brasileña para que esto ocurra para que sonoro acaba en la presidencia de un país como Brasil

Voz 27 29:47 yo creo que si hubieran hubieran equívocos desde el Gobierno PT que a un gobierno de centro

Voz 0882 29:55 isquémica o como mínimo podemos decir centros que

Voz 10 29:58 ha hecho políticas públicas bastante interesantes pero no suficientes ahí dentro de estos de estos equívocos por ejemplo hay uno bastante claro

Voz 27 30:07 quién es que sí ha posibilitado el consumo individual pero no se ha puesto tu

Voz 10 30:15 en Falces que son los bienes públicos colectivos

Voz 27 30:20 en que en diez

Voz 10 30:22 estar esa conciencia de la importancia del espacio público de la calle de la plaza del centro de salud del centro educativo como también un espacio donde estalló un espacio importante para el bienestar si el asiento el el acento ha sido sobre el consumo privado la casa el coche los muebles dentro de la casa que el viaje que está muy bien que está muy interesante y es importante la gente no tenía nevera no tenía ni comida comida a tener never antes por ejemplo no entonces la gente ha podido acceder a unos niveles de consumo sumó básicos mínimos para esa sociedad occidental pero lo que tenemos que tener en cuentan es que en Brasil

Voz 27 31:07 hemos quinientos tres años de

Voz 10 31:14 colonialismo de un capitalismo salvaje de una súper explotación de las personas de un alejamiento del pueblo de los espacios de educación de culturas de formación entonces nuestra gente estaba sumida en una miseria por quinientos años pero UNAMID seria material también cultural espiritual eso no significa que no haya una cultura riquísima desde el pueblo pero toda esa cultura ha estado sumida ha estado pisoteada fueron solamente diez años dentro de quinientos que el pueblo finalmente ha podido mirarse asimismo tener orgullo decir somos brasileños somos brasileños podemos ser gente podemos estudiar podemos hacer carreras mira fue la primera vez en la historia de Brasil en que los hijos hijas de la clase trabajadora obreros obreros campesinos campesinas hemos podido ir a la universidad fue la primera vez en la historia de Brasil en quinientos años de historia

Voz 27 32:23 entonces claro son diez años de de un proceso

Voz 10 32:29 inicial de emancipación frente a quinientos años de historia de estos quinientos años casi cuatrocientos con esclavitud

Voz 27 32:38 o sea no podemos poner

Voz 10 32:41 solamente en los equívocos cometidos en estos diez años el tema de que ahora la derecha vuelva al poder

Voz 1667 32:50 con la derecha en el poder ya no Ayna qué rumbo puede tomar ahora sobre todo por que lo que ha sido el pulso que usted representa por los derechos laborales de los campesinos que rumbo puede tomar convulso en el poder que es lo que más le preocupa

Voz 10 33:07 algunos indicativos

Voz 27 33:10 que este nuevo del Gobierno

Voz 10 33:12 me ha dado no por ejemplo a considerar a todos los movimientos sociales incluidos la M al Moviment sin tierras como movimientos terroristas sea hacerla duchos social por comida por agua por Mora día trabajo significa ser terrorista hizo otro indicativo que ya

Voz 27 33:34 ha dado más eh

Voz 10 33:36 quitar las tierras de los campesinos y campesinas que ya la tienen conquistada y algunas grandes empresas transnacionales subgrupos económicos empezaran a pedir devuelta tierras que dicen ser suyas pero que esta propiedad nunca ha sido comprobada porque son tierras ilegalmente apropiados por estos grupos MSC ha conquistado embalse a la Ley de reforma agraria que existe en Brasil entonces lo que vemos que es que este Gobierno no tiene ningún respeto e incluso pues las leyes burguesas que existen ha dicho que no tiene no va a respetar que la Ley de Reforma Agraria los asentamientos que están consolidados después a nosotros y a nosotros nos toca ser lo que siempre quisimos ir lo que hacíamos en los años ochenta no afectan que es seguir organizando la gente y seguir luchando por la tierra pues la reforma agraria Hypo la transformación social ya tuvimos otros momentos también bastante de mucha persecución de muchos asesinatos masacres contra nuestra gente los campesinos de campesinos sin tierra parece que volvemos a de nuevo a estos tiempos la verdad es que tanto como MST tenemos experiencia y a lo largo de la historia de los movimientos sociales en todo el mundo también ha habido otros momentos como estos entonces

Voz 27 34:58 hay que aprender de la historia repensar no repensar que crea

Voz 10 35:05 tímidamente con crea actividad con imaginación como serán las luchas sociales en esta coyuntura

Voz 1667 35:12 hablemos de la industria alimentaria que es lo que les ha traído aquí a a Madrid han parado hay para empezar hay un reto que atrae cada vez más apremiante no que es el de garantizar la alimentación de una población mundial que va en aumento la empezar tenemos capacidad de producir la cantidad de alimentos suficientes para alimentar a esa población

Voz 10 35:34 ahí hay hay hay dos hay dos cosas como como mínimo no dos elementos uno es que si hay unos datos que dicen impreso al grupo ST de de Méjico y que tenemos capacidad de producir alimentación hoy día para doce mil millones de personas en nuestra población Navara está un poquito ponen bajo de siete millones no o alrededores ya te mil millones así sea tendríamos capacidad para alguien alimentar casi el doble de personas

Voz 27 36:06 qué

Voz 10 36:07 luego fui al tema de la capacidad productiva pero también hay un tema sobre esa tendencia al aumento de la población porque realmente estamos haciendo que en muchos espacios del mundo y muchas zonas está haciendo un problema con la falta de nacimientos sea están haciendo muy poca gente eh ídem Piazza preocupar que va a ocurrir cuando haya tantas personas mayores y no va a haber tanta juventud suficiente para mantener la producción y tal para toda esa gente mayor entonces habría que repensar esa tendencia de crecimiento poblacional sí es una tendencia que se puede confirmar una tendencia que va que no se confirma que realmente no va a ver ese crecimiento poblacional que indicaba hace unos años eso puede ocurrir en términos de productividad el hecho es que cuando en los años cincuenta y sesenta los gobiernos los Estados apuestan por la revolución verde como método para producir más alimentos se dejan de lado una manera de producir agro ecológica que si hubiera tenido esa atención desde los Estados esa inversión desde Estados diversidad diez asociaciones en fin todo el aparato investiga activo financiero seguramente hoy día el mundo no estaría afrontando las crisis ambiental que estamos teniendo energética bien tendríamos probablemente más producción porque el modelo productivo de la revolución reírse está gustando porque es un modelo insostenible algo hasta sueldos a agota aguas contamina entonces está agotando y está siendo cada vez más improductivo está produciendo cada vez menos y a un coste muy elevado a la salida la solución es el camino de lagos ecología pensando en el marco de la soberanía alimentaria según los datos que se han producido el sistema de producción han ecológico es más productivo que el método convencional donde la revolución verde sea si el campesinado del mundo a través del agro ecología y en el marco de la soberanía alimentaria tiene capacidad para alimentar a toda la población del mundo

Voz 1667 38:32 y hay un segundo aspecto después de producir esa

Voz 28 38:35 a esos alimentos que ese

Voz 1667 38:38 el del precio a día de hoy ya no hay una quién sigue marcando el precio que pagamos por nuestros alimentos

Voz 10 38:46 el las bolsas internacionales en especial la de Chicago

Voz 27 38:52 quince quieta

Voz 10 38:53 con el noventa por ciento del precio de alimento son los grandes atravesando eres sea eso que algunos llaman imperio alimentario otros llaman sistema agroalimentario en fin pero son unas pocas grandes empresas que nosotros llamamos que conforman el agro negocio que es una unión entre la burguesía agrícola la burguesía financiera internacional desde que transformar en la producción agrícola en cómo no son ellos los que marcan los precios lo que tenemos que apostar es pues la producción local de preferencias directamente de los campesinos y campesinas no poder decir a través de asociaciones a través

Voz 27 39:44 en ferias a través de en fin formas

Voz 10 39:48 de que la comiendo producida localmente sea consumido localmente porque ahí también hacemos un equilibrio de la biodiversidad del planeta obviamente en el mundo se produce un tipo de alimento se un tipo de alimento distinto no podemos en todo el mundo comer patatas fritas con hamburguesas eso es insostenible ostenta contra la biodiversidad de en todos los espacios del mundo entonces cuando atenta vamos para que alimentos se producen en nuestra zona como nos acercamos a ellos como son producidos qué alimentos hay en cada época del año hemos determinamos a consumir estos alimentos prioritariamente empezamos a tener una alimentación bastante más barata la alimentación ecológica es más barata es más accesible es la que preserva la que puedes sostener al mundo en la crisis de hoy

Voz 1667 40:45 hay hay una de las cosas que reivindica su movimiento que a mí me parece muy interesante y es que los alimentos no estén dentro de los acuerdos que promociona la Organización Mundial del del comercio porque ahora mismo sí que están en esos en esos acuerdos y por tanto se especula con con el precio de los alimentos no

Voz 10 41:06 el tema es que al alimento tiene que ser un derecho y no una mercancía las personas no necesariamente tienen que tener dinero mucho dinero para poder comer bien con mil saludable tener lo necesario por eso esta es nuestra lucha por la soberanía alimentaria es fútbol ver algo que al alimento ya fue hasta el año mil seiscientos manso menos que es un derecho de todas las personas si hay alimentos en un país en una región las personas de esta región de este país necesitan alimentarse aún que no obtengan el dinero para comprar el alimento entonces claro el alimento dentro del capitalismo es una mercancía estratégica porque tener el control de los alimentos es tener el control de la población incluso a falta de alimentos Rey está siendo usado como arma de guerra hay poblaciones aisladas ahora en en zonas de Líbano Somalia hay otras que fueron dejadas sin alimento para presionar e Fuerzas Armadas a hacer un nuevo otro movimiento entonces sí sí ve claramente que al alimento es tan estratégico cuanto tener o no tener una bomba atómica y al efecto de mortalidad sobre las personas y de control de las personas es el mismo y entonces desde los movimientos campesinos sin tierra hoy dentro de la Vía Campesina se organiza la lucha ir la defensa de la soberanía alimentaria que los diré que los alimentos sean derechos se mercancías

Voz 1667 42:44 por un comercio justo no me me llamaba la atención el porcentaje que decía que se quedan la industria alimentaria en todo esto cuanto recibe un campesino de media

Voz 10 42:52 entre uno y dos por cien del precio que llegue finalmente al consumidor a través de las grandes superficies principalmente a ver nada por eso el campeonato está entre las naciones que más sufren nombren en el mundo paradójicamente no el que produce el alimento también

Voz 27 43:12 sufre hambre y si esa es salón Vries

Voz 10 43:16 esa miseria material a la que se somete al campeonato es parte de este sistema de explotación de control de de estos elementos estratégicos no de quién es que hay en el campo el alimento el agua la madera los mineros la biodiversidad las semillas la fuente de muchas medicinas que ahora están investigando patentado en dos elementos naturales hierbas de ahí para la industria farmacéutica todo eso está en el campo el campo tiene un gran interés para el capital para aumentar sus beneficios por eso para mantener esos beneficios del capital en el campo hay que mantener sometidos a los campesinos y campesinas

Voz 1667 44:05 ya no hay nada muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo

Voz 27 44:09 yo agradezco ha sido un honor

Voz 10 44:13 seguiremos viéndonos y espero todos vosotros y vosotras en todas las trincheras en defensa de Ecología de la soberanía alimentaria

Voz 0861 44:21 Mundo Express aquí el mi punto de fuga o hemos hablado mucho del drama de la pobreza energética pero hoy os vamos a hablar de otra pesadilla que también está castigando a miles de familias españolas hablamos de la pobreza hídrica Noruega contar Javier Gregory

Voz 0882 44:39 cada año en España más de trescientas mil familias sufren cortes de agua por no poder pagar la factura además las compañías tanto públicas como privadas emiten también un millón de avisos anuales por falta de pago esta es sin duda la punta del iceberg del problema de la pobreza hídrica en nuestro país porque no hay ningún organismo nacional que recoja estos datos sin embargo el problema existe como advierte Luis Baiano gerente de la Asociación de Operadores Públicos de abastecimiento

Voz 29 45:05 cortes sistemáticos yo creo que que estamos todavía estamos por encima de los trescientos mil al año todavía es interesante porque son cifras que yo creo que son fácil

Voz 0882 45:17 a solucionar tenemos

Voz 0861 45:20 Truman replica de forma

Voz 0882 45:22 ya precisamente garantizar un suministro básico cien litros por habitante debía es uno de los nuevos derechos que pretende crear la reforma de la directiva europea del agua de haciendo treinta y seis entidades en España han denunciado que gobiernos como Alemania y Holanda están ahora intentando retrasar su aprobación mientras tanto el cuarenta por ciento de los ríos ya fui foros en nuestro país

Voz 0861 45:42 están ya en mal estado por contaminación de origen agrícola hoy lo bueno veremos en qué queda esa petición de ese centenar de organizaciones sociales que piden Europa aquí apruebe una Ley de Aguas que permitan suministro básico al día por persona de Geli bueno hay en España todavía hay mujeres que siguen siendo esclavas sexuales estas víctimas han participado en los últimos días en un congreso internacional donde han relatado la tortura irá terrible experiencia de ser explotadas sexualmente nuestra compañera Mario lo ha hablado con algunas de estas víctimas

Voz 0259 46:21 mediática annus es una joven rumana de treinta y cinco años dice que

Voz 0861 46:24 nunca soñó con ser puta era una adolescente

Voz 0259 46:27 te cuando la violaron fue una violación múltiple a partir de ahí empezó su marginación familiar y social una chica vulnerable captada engañada por tratantes que le prometieron una solución a su vida en España y aquí encontró el infierno de la prostitución

Voz 30 46:41 los campos de concentración que son los prostíbulos cuando contamos el terror de ser penetraba por boca vagina aquí anos por hombres que no deseamos que todavía me cuesta el recuerdo de sudor ajeno el asco que te puede llegar a dar y que te siete cae gota a gota encima

Voz 0259 47:00 después de cinco años Amelia logró salir de la esclavitud sexual ahora es un activista por la abolición pide el cierre de burdeles y multas para los clientes y ante las elecciones

Voz 30 47:09 creo que es el momento de de de exigir ídem es decir que no se puede postergar más hablar es sobre la prostitución no puede pasar ningún partido político sin que nos diga claramente qué piensa hacer por esas mujeres

Voz 0259 47:22 Amelia recuerda que España es el mayor consumidor de prostitución de Europa y la puerta de entrada para las mafias y traficantes de mujeres

Voz 0861 47:30 salimos de nuestras fronteras nos vamos hasta Palestina hasta Hebrón desde enero ya no existe la misión de observadores internacionales que se dedicaba hasta ahora entre otras cosas a escoltar a los niños palestinos hasta sus escuelas Netanyahu no autorizó esa misión y ante ese vacío bueno pues ahora son los jóvenes palestinos los que asumen esa tarea chicos y chicas que defienden una resistencia no violenta pero que cada día tienen que enfrentarse a los colonos y el Ejército hebreo para dejar a los niños en los colegios nuestra corresponsal Beatriz la se ha estado allí ya ha sido testigo de esa tensa

Voz 2 48:09 la situación

Voz 0101 48:13 buenos días pequeña por aquí son las ocho de la mañana y un grupo de voluntarios palestinos orientada varios niños hacia su colegio en el centro histórico de la ciudad de Hebrón su objetivo es protegerlos de los ataques de los colonos y Israelíes que también viven en estas calles irreemplazable de cierta manera a la misión de observación internacional que hacía este trabajo desde hace veintidós años y tuvo que abandonar Hebron después de que Israel no renovará su mandato en enero el grupo de voluntarios está dirigido por Amro conocido activista defensor de una resistencia pacífica ante la ocupación israelí

Voz 31 48:48 entonces que manto documentales protegemos y vigilados además de transmitir a los niños un poco

Voz 0101 48:53 acción de seguridad frente a los voluntarios uno de los colonos más radicales de Hebrón intenta provocarles les insulta

Voz 32 49:00 les intimida grabando con su teléfono móvil el ambiente comienza a callarse vería docenas de soldados

Voz 0101 49:08 permanecen impasibles y corta en el caso de AMRO del resto de los activistas

Voz 0861 49:12 el Vuitton aquí no tenemos ningún órgano de protección

Voz 31 49:15 los soldados de los vendían el corazón Historia

Voz 0101 49:17 no de Hebrón unos cuatro kilómetros cuadrados viven bajo control israelí treinta y cinco mil palestinos y ochocientos colonos

Voz 0861 49:27 llevamos algunas semanas sin hablar de Siria con la llegada del invierno del frío el precio de los productos básicos se ha disparado en Siria y eso ha provocado que muchísimas familias no puedan siquiera pagar por ejemplo la ropa de sus hijos también hay casos como el de Omar que con sólo catorce años trabaja para poder ir al

Voz 33 49:49 por lo visto copia ahora trabajo

Voz 1454 49:53 una fábrica de calentadores porque necesitamos dinero fuimos desplazados en nuestra casa

Voz 33 49:58 al área industrial de casi te lo empecé a trabajar para poder pagarme transporte a la escuela

Voz 1454 50:06 pero ir al colegio ser el mejor estudiante de mi clase para ser ingeniero de mayor haré lo que sea por seguir en la escuela

Voz 33 50:12 hala sabe ahí exigencia Alella han Unicef mantiene un programa de aprendizaje para ayudar a jóvenes como Marc la agencia

Voz 0861 50:20 o de la ONU que sigue denunciando que en algunas zonas de Siria se sigue denegando la entrega de ayuda humanitaria por ejemplo los fuera de Deir ez Zor cerca de la frontera con Irak donde está en mal

Voz 6 50:31 ahora mismo una ofensiva contra

Voz 0861 50:33 el último reducto del Estado Islámico vamos a conocer algún detalle más de esa ofensiva con la ayuda de nuestro compañero en Líbano Oriol Andres

Voz 34 50:42 francotiradores y minas terrestres son los principales obstáculos que las fuerzas kurdo árabes apoyadas por Estados Unidos están encontrando en su avance para acabar con la última bolsa de Estado Islámico en Siria los combates se reanudaron durante el fin de semana después de unos días de pausa que permitieron la evacuación de veinte mil civiles sólo ayer escaparon mil quinientos más lo hicieron en medio de enfrentamientos feroces y con los aviones de la coalición bombardeando la última zona en el noreste de Siria bajo control de los extremistas estos unos seiscientos se atrevieron incluso a lanzar un contrataque explicaba el portavoz de las fuerzas kurdo árabes Mustafa Bali en declaraciones a France Presse aseguraba

Voz 32 51:19 en la mayoría de los terroristas en pagos son extranjeros en los últimos meses la mayoría de los que se han intrigado o hemos arrestado volverán

Voz 34 51:27 pero estos son solo una pequeña parte de los miles de yihadistas la mayoría sirios e iraquís que habrían logrado escapar bien encontraron refugio en zonas desérticas bien habrían conformado células durmientes en núcleos urbanos una amenaza futura la que el anuncio de Donald Trump de retirar sus tropas próximamente ha dado aliento supere anunciada victoria total sobre Estado Islámico está lejos de producir

Voz 0861 51:48 eh

Voz 35 51:50 y mientras en Estados Unidos será llaman Arsene Wenger no muy Faith Walser sexta

Voz 0861 52:02 me parece que ya no hay vuelta atrás Donald Trump está decidido a declarar la emergencia nacional en su país es el paso que necesita para poder desviar fondos para levantar su muro de la vergüenza de momento los demócratas anuncian una batalla legal corresponsal en Washington Marta del Vado buenos días

Voz 1510 52:18 buenos días con la declaración de emergencia nacional Donald Trump va a abrir la puerta a una sucesión de batallas la primera en los tribunales tanto asociaciones civiles como el partido de la oposición estudian ya llevar al Tribunal Supremo esta medidas alegando que no existe una situación de emergencia nacional en la frontera Vic y muchos son cuyos detalles y ahí la líder en la Cámara asegura la que esta emergencia la ha creado el propio Trump Nancy Pelosi califica de abuso de poder esta medida que permitiría al presidente movilizar los cinco mil setecientos millones que exige para construir el muro sin tener el aval del Congreso el artículo uno de la Constitución establece que no se puede desviar dinero del Tesoro sin la autorización del Congreso pero una ley de mil novecientos setenta y seis otorga al presidente esta capacidad en casos excepcionales de emergencia ya esto sea

Voz 36 53:04 cerrar la administración

Voz 0861 53:09 pues hablando de quieres emigran huyendo de la violencia queremos rescatar ahora el relato que hizo esta semana aquí en La Ser en La Ventana Idoia Moreno enfermera y coordinadora de la clínica pediátrica de Médicos Sin Fronteras en Lesbos en Grecia todavía no puedo olvidar las historias que pasaron por sus manos

Voz 1365 53:28 pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca es una sensación de rabia impotencia muy difícil de gestionar porque por ejemplo cuando estoy viviendo en el medio del Congo y se me mueren porque no tengo un médico o están mal porque no hay absolutamente nada lo asumo pero no soy capaz ni yo ni mis compañeros de asumir que como insistía en Grecia dos horas de vuelo de aquí en plena unión europea en la que en la Unión Europea es la única causante irresponsable de este sufrimiento y de este horror que sabiendo que esto tiene nombres y apellidos que con el chasquido de dedos se puede mejorar y que sigamos perpetuando esto te produce una rabia hay una impotencia muy difícil