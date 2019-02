Voz 1 00:00 este viaje no comienza hoy en un estación en un autobús sino más atrás en la escuela en la casa en el barrio en el corazón de cada uno de nosotros tienes lo emprendemos piano pensamos en cómo cambiar el mundo sino en cómo impedir su destrucción somos náufragos que acuden al socorro de otros náufragos náufragos de nuestro malestar de nuestro modo de vida de nuestra compi

Voz 1667 00:58 vamos a hablar de estos náufragos vamos a hablar de una película que nos habla de esos náufragos de los voluntarios que se movilizan indignados por la pasividad de la Unión Europea frente a un drama humano de dimensiones colosales personas como esta mujer se llama Emilia

Voz 1454 01:19 llegaba muchísima gente diez quince barcas llenas de gente al día sin parar los pescadores salían a faenar por la noche y se encontraban barcas llenas de niños pequeños que llevaban a puerto los pescadores ayudaron mucho también las mujeres y todo el mundo todos somos hijos de refugiados y sabíamos lo que les nuestras madres lo eran siento tristeza de que nuestras madres también sufrieran esto porque ser refugiado no es algo bueno que empiezo una guerra ahí te vayas de tu país dejar tu hogar dejar tus posesiones dejarlo todo dejar toda tu vida tras llegar sin alma

Voz 1454 02:07 ibamos a ayudarles con lo que podíamos un día llegó una barca en la que traían un bebé en brazos estaba mojado lo dijimos cambiarlo de ropa lo cogimos y les dimos el biberón hacíamos lo que podíamos que hacíamos sino dejarlos en el mar Le di de comer como si fuera hijo mío a esa criatura no le trataba como si fuera un extraño sino como si fuera mi propio Nieto los matan los bombardean quién lo hace pues los estadounidenses los rusos alemanes los franceses todos ellos venden munición montan guerras matan a gente que Hunt

Voz 1667 02:52 Juan Zarza es el autor del documental salida de emergencia buenos días Juan bueno yo creo que esta mujer que escuchábamos Emilia es la esencia de este documental por la lógica de sus palabras por el peso que le da la razón diciendo es que al final todos somos refugiados quién es exactamente cuál es la historia de Emilia

Voz 1265 03:10 bueno Emilia es una señora de un pueblo de pescadores muy pequeño que es bueno se hizo algo conocida a nivel mundial en los medios pues porque se hizo se dio a conocer una fotografía en la que salía ella dándole el biberón a a un bebé que venían una de las vacas de refugiados y por ese motivo acabó siendo Novi nominada al Premio Nobel de la Paz bueno y además es su historia interesante porque además ella a su vez procede de una familia refugiado es es su madre era refugiada ella ya nacieron en Grecia pero sus padres venían de fuera se vuelca ayudar a los refugiados que llevan años pues si ella hay todo el pueblo en realidad ella venía siendo nominado al Premio Nobel de la paz pero en representación de toda esa población tu hablabas allí con pescadores o con cualquier persona todos sabían sabían volcado en eso había pescadores que me decían que incluso tuvieron alguna vez problemas para llegar a final de mes porque ellos salían uno iban a pescar iban a recoger son sobre supervivientes o cadáveres

Voz 1667 04:17 en realidad es un sentimiento que comparten los protagonistas de tu documental Un que es al final un retrato de un movimiento solidario como decíamos en respuesta a esa pasividad de la Unión Europea

Voz 1 04:27 llevamos ya varios años así yo no sé si se anestesiado a la sociedad frente a esa realidad Juan

Voz 1265 04:33 llevamos desde dos mil seis ya es vergonzoso que desde Europa no se haya hecho lo nada por por estas personas que vienen huyendo de ni siquiera estamos hablando de un discurso que pueda tener fisuras son complicaciones a la hora de que haya personas querían bueno pues es que personas que vienen por la guerra opresor o migrantes económicos en este en este caso es que es sangrante personas que vienen huyendo de que les caiga una bomba barril en su cocina y se produce como una fricción un poco entre lo que tú estás diciendo esa es anestesia de la gente que ya se ha cansado de ver imágenes en televisión y que no sabe qué hacer pero por otro lado también hay un movimiento muy fuerte desde la ciudadanía de actuar de una forma muy diferente incluso contraria a las políticas migratorias que se están llevando en Europa que a todas luces son vergonzosas da igual si hablas con una activista o con esta señora de un pueblo de pescadores creo que todos coinciden en que no se sientan representado por eso sí

Voz 1667 05:34 hay una secuencia de impacto de este documental que es el momento en el que un grupo de voluntarios visita uno de los centros de internamiento de estos refugiados allí se pasan meses sin saber qué va a ser de ellos hablan a través de una verja

Voz 0867 05:52 común oyeron que Europa iba a proteger a las personas que no tenían casa o trabajo en sus países por eso vinimos todos los otros por nuestra seguridad porque tenemos graves problemas en nuestros países sólo nos queda la esperanza de que Europa nos proteja pero aún estamos esperando saber qué iban a hacer por nosotros en esta espera llevamos encerrados casi cinco meses sin entrevistas

Voz 1667 06:21 cinco meses encerrados decía este este joven todo esto lo has grabado allí Juan Cuéntanos que viste tú

Voz 1265 06:27 sí lo he grabado cinco meses en el mejor de los casos el mejor de los que bueno ese edificio hay que decir que sí al igual que otros como moría por ejemplo son edificios que fueron creados parecer prisión son prisiones en algunos casos no en este pero en moría por ejemplo en esas prisiones por ejemplo Murias es un edificio que está creado para setecientas plazas cuando yo estuve allí el director me dijo que había tres cero dos mil quinientos tres mil personas familias cuando es muy difícil que no está preparado para Familias porque era parada sólo para presos era una prisión eh esa es después cuando llegue allí a a España resulta que hay un incendio fruto de incendios asume una investigación ya había más de cuatro mil personas sea de setecientos pasamos a los dos mil quinientos que me he dicho el director y luego resulta que había cuatro mil en condiciones de hacinamiento en tiendas de campaña y con unos servicios pésimos en el caso de esta persona que estaba hablando me hablaba a través de una verja pues debo decir que yo yo trataba de grabar en ese lugar jamás me dieron permiso allí te te introducen en un laberinto legal en el cual jamás te van a permitir entrar curiosamente entré pues porque un grupo de activistas fueron allí a hacer presión en ese ese esos grupos de activistas que muchas veces desde los medios de comunicación se criminaliza mucho Iker resulta que pues permitieron que de allí salieran mis imágenes y en esas imágenes se muestra una cosa que es doblemente preocupante ya no sólo es que tengan a personas que no son delincuentes presas durante meses es que hay me menores de edad dentro de esas prisiones esta grabado eso es gravísimo que en Europa tengamos a menores de edad internados en prisiones

Voz 1667 08:05 en el mejor de los casos cinco meses decías hay un joven que denuncia o que habla no del deliberado retraso administrativo en la tramitación de las peticiones de asilo Un funcionario de hecho que dice bueno aquí nadie les garantiza nada hilo lo que pueden hacer también es volver a casa nosotros les facilitamos la vuelta a casa es curioso cómo funciona diría eso no Toxo eso también lo has visto a gente que habla de una estrategia deliberada para para retrasar esas tramitaciones

Voz 1265 08:34 bueno tampoco hace falta que nos lo cuenten simplemente tenemos que echar una mirada atrás ver que la guerra empezó en dos mil seis que llevan ya no meses años atrapados en Grecia o a través del tratado con Turquía pues incluso expulsados de Europa hacia ese país en forma parte de esa estrategia de las políticas europeas de ralentizar muchísimo en primer lugar para que como tú decías antes a nivel mediático la sociedad Se se canse ya de ver que bueno que se normaliza esa situación y luego pues también se dan muchísimos casos de que a través de esa situación de desesperación a la que se les somete muchos de ellos incluso solicitan ser deportados sea te dicen ya no quiero ser refugiado porque a bordo de de volverme a mi casa a mi país porque llevo seis meses en una prisión

Voz 6 09:30 Estrella Galán directora general de CEAR la Comisión Española de Ayuda al Refugiado buenos días hay una estrategia de desgaste hay una

Voz 1667 09:38 estrategia de agotar psicológicamente a los refugiados encerrados en esas condiciones que no ha descrito Juan en fin para no darles más solución que volver

Voz 1247 09:46 hay claramente iniciativas para desincentivar que las personas soliciten protección internacional que no llegue en Europa por supuestísimo que si llegan desenvolver claramente hay muchas políticas orientadas a eso y en ese sentido desde luego todo lo que cuenta Juan es algo que nosotros estamos viviendo en primera línea desde hace mucho tiempo la situación de Grecia en particulares e inadmisible que está ocurriendo dentro del territorio Leonor

Voz 1667 10:18 Cear ha presentado esta semana su balance anual sobre el derecho de asilo en España y fue estrella dos mil dieciocho un año en el que se acentuó el repunte de solicitudes de asilo en nuestro país no

Voz 1247 10:29 sí así es hemos vivido un crecimiento de un setenta y tres por ciento un número de solicitudes que frente a lo histórico de nuestro país que ha sido un país

Voz 7 10:39 en muy

Voz 1247 10:42 ausente no en materia de asilo y de protección internacional en estos momentos está poniendo a la cabeza de otros países está claro que los convenios que la Unión Europea con perversos que ha firmado con Turquía y que no han dado ningún fruto positivo y lo estamos viendo en en Grecia en concreto o el convenio con Libia ha desviado la ruta esa ruta ha hecho que hay en estos momentos España sea la primera ruta de entrada a la Unión Europea por tanto también se vean afectadas en número de solicitudes de protección internacional en en en en España en ese en ese sentido

Voz 1667 11:17 en cambio ese rechazan tres de cada cuatro solicitudes de asilo incluso la Italia de Salvini concede más estrella que está ocurriendo

Voz 1247 11:24 sí desgraciadamente la foto es trágica en estos momentos España está diez puntos por debajo de la media de concesión del resto de países de la Unión Europea España está eh afectando favorablemente el veinticuatro por ciento de las solicitudes como veis es un dato bajísimo es decir que una de cada tres es rechazada y desde luego son datos inadmisibles cuando me preguntas qué está pasando este año hemos tenido un año de dos velocidades eh nosotros también lo hemos identificado claramente no en primer semestre unos años anteriores donde el asilo era una cuestión que no estaba en la agenda que está en esa misma dinámica de dejar dormir los temas de este nuevo Gobierno tuvo cambio de narrativa importante pero realmente tampoco ha abordado finalmente con mucha solución toda esta situación así que nos hemos quedado un poquito con las ganas de que realmente esas iniciativas y esas propuestas que plantearon al principio de resolver se hayan podido fraguar ahora ya con la selección pues claramente estamos en un paso de incertidumbre fuerte fuerte

Voz 1667 12:37 ahora ahora te preguntaré por eso estrella pero quería incidir más en las cifras porque decíamos se rechazan tres de cada cuatro solicitudes de asilo que ahora mismo recibe España el problema es que se siguen acumulándose sigue retrasando la tramitación como decíamos ahora mismo hay más de setenta y ocho mil pendientes

Voz 1247 12:51 no hay un stock de solicitudes de asilo sin resolver que es inaceptable estamos hablando casi de ochenta mil personas están pendiente de una decisión para saber qué va que va a ser de sus vidas estamos P eh hablando de personas que han huido del terror que han huido ya sea en una guerra ya sea en la violencia extrema ya sea de cualquier cuestión que suponga la flagrante violación de los derechos humanos que cómo es ser humano tenemos y en ese sentido eh pues no saben si este país es decir España va a permitir que empiecen una nueva vida aquí o van a ser rechazados y por tanto van a tener que volver o que buscar un nuevo espacio una nueva forma no debida por tanto es muy grave que esto se produzca

Voz 1667 13:36 este psicológico brutal hay hay otro testimonio en el documental de Juan que refleja muy bien el yo creo que el sentimiento de muchos europeos es el de la perplejidad no del que no se habían vendido otra Unión Europea bien diferente capaz de afrontar una crisis que tampoco para lo que son las dimensiones de Europa tampoco sería tan muy complicado verdad estrella gestionar esta esta llegada de Beni de de inmigrantes de refugiados no comenta un testigo en el documental de Juan dice yo me imaginaba que la Unión Europea capaz de gestionar esto está mirando para otro lado no están haciendo nada

Voz 1247 14:11 capaces somos otra cosa es que queramos de otro que esto es una cuestión de voluntad política y no una cuestión de capacidad pero la Unión Europea yo creo que ha dado por cerrado la etapa de los derechos humanos ha dado por cerrada la etapa de los valores y ahora estamos en la etapa de Emma en políticas migratorias sólo exclusivamente con un enfoque que en lo que tiene que ver con el cierre de fronteras en el control migratorio eso no son políticas migratorias y que eso debe quedar muy claro para todos los que están gobernando ustedes no están haciendo políticas migratorias estamos hablando otra cosa están hablando están haciendo política que sube cuando los vendrán otros

Voz 6 14:50 estoy totalmente de acuerdo con lo que con estrella creo que la historia que valora muy negativamente esta esta etapa quiero recalcar una cosa que me que creo que muestra mucho la la la hipocresía con la que se está actuando Europa es la creadora de de la figura del refugiado precisamente ahora precisamente Europa después de erigirse mundialmente como el el el núcleo la meca de los derechos humanos ahora precisamente está restringiendo y negando ese derecho a países donde en ningún momento se han postulado como los mayores defensores de de los derechos humanos pero donde ha llegado a ver hasta un veinticinco por ciento de población refugiada gente activista en refugiados me contaban allí en Grecia como cuando eran niños iban al colegio y uno de cada década cuatro compañeros suyos era palestino allí hay allá los palestinos cuando tuvieron problemas Si tuvieron que acoger leen en Siria concretamente hablo de Siria se les acogió con todos los derechos

Voz 1265 15:54 es él es él es él les

Voz 6 15:57 porque cedieron viviendas en ningún caso estuvieron viviendo en tiendas de campaña en el campo de refugiados entonces claro esa gente ahora viene a nuestras fronteras donde les estamos recibiendo con el Ejército y lanzándole gases lacrimógenos y no se lo terminan de creer a

Voz 1667 16:15 ya antes de antes de acabar me gustaría llevar a los oyentes a otro de los puntos que tú reflejasen el documental en salida de emergencia es el gran cementerio de chalecos de Grecia son los chalecos que los refugiados utilizan en en su trayecto y que forman ya varias montañas en Lesbos

Voz 1247 16:31 simplemente no sea Lesbos Molly

Voz 1667 16:34 a esto que van a escuchar de qué están hechos por dentro los chalecos

Voz 8 16:39 de de souvenir les venden esta bazofia estamos hablando de gente que viene del desierto estamos hablando que sin ningún tipo de experiencia marinera que no sabe lo que hay y claro compran esto por su seguridad y mira de lo que está relleno pues este es envuelve los jarrones está este tipo de espuma en el momento en que se llena de agua se va el fondo en media hora el ya máximo se va al fondo ya no te va a ayudar pero esto es por lo que pagan o los propios críos es vergonzoso yo a mi me gustaría de verdad traerá más de uno por ahí arriba y que viera esto que viera esto o incluso meterlo en un dique

Voz 9 17:23 pero lo bien que unen es una a la embarcación una una patera si oye tremendo lo que cuenta este hombre de lo que están hechos los los chalecos por dentro que les engañan al final a los refugiados totalmente vienen unas

Voz 1265 17:35 tienes infrahumanas y bueno y la prueba está en que ha habido decenas de miles de muertes no sé qué escritores leí por ahí que decía que los pescadores de determinadas zonas del Mediterráneo ya en sus mapas están marcando algunos lugares con calaveras para no echar las redes porque recogen cuerpos en lugar de peces

Voz 1667 17:57 qué tremendo esto estrella estamos tú lo decías en un momento clave en el que España afronta unas nuevas elecciones unas nuevas generales que pediría hacer nuevos partidos que ya sabemos que suelen incumplir lo que dicen en campaña sino que pide a los votantes para aquellos tengan en cuenta a la hora de ejercer su voto

Voz 10 18:17 pues en primer lugar pedimos que exija que exijan que exigimos yo también como ciudadano responsabilidad a las autoridades a todo aquel que se ponen un micrófono delante tenemos que exigirles mensajes responsables primero por qué utilizar las migraciones sobre el asilo y refugio como moneda de cambio como estrategia de oposición política lo más irresponsable que a lo que nos podemos enfrentar precisamente porque en lo que está en juego no es otra cosa más que la cohesión y la convivencia social en ese sentido yo creo que es la máxima exigencia a España más allá de las últimas vivencias que nos ha dejado impactados a todos en Andalucía hay estos brotes nuevos partidos políticos antiinmigración que no estábamos muy acostumbrados a ellos España es un país acogedor los ciudadanos son acogedores las ciudadanas somos acogedoras y en ese sentido hagamos un ejercicio de que España siga siendo un espacio de acogida para todos aquellos que en algún momento necesitan un nuevo lugar donde vivir yo creo que es la primera exigencia que tenemos que pone encima de la mesa

Voz 1667 19:28 Juan llevará salida de emergencia por Europa pero estos testimonios se tienen que ver en todos los colegios y entonces sí

Voz 11 19:36 bueno pero no desde las instituciones siempre se quiere que se vea dentro de la precariedad en la que los estamos manejando en el documental sí que ya hay grupos de personas que se han ofrecido para hacer traducciones a Bari

Voz 1265 19:46 los idiomas y la idea es ir a mi mi única intención a la hora de hacer este documental es que se vea lo que lo vea el mayor número de personas posible en todo el mundo se claro