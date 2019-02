Janaina Stronzake: "Se ha utilizado el hambre como arma de guerra"

Voz 1 00:00 con tu

Voz 1667 00:20 desde hace casi cuarenta años el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil está peleando por los derechos de los campesinos por una industria que garantice algo importantísimo como es la soberanía alimentaria es decir la capacidad de producir de garantizar nuestros propios alimentos hemos hablado con una de sus lideresa que ha participado esta semana en Madrid en un taller de inmediato Prado que busca precisamente soluciones a los problemas que plantea la actual industrial hasta allí nos fuimos para hablar

Voz 1667 00:54 en mil novecientos ochenta más o menos cuando inició el camino el movimiento en el que usted participa el cincuenta por ciento de las tierras cultivables de Brasil pertenecía sólo al uno por ciento de la población y el treinta por ciento de los brasileños vivía en situación de pobreza extrema con menos de un dólar al día esto hace ya casi cuarenta años cuál es la situación actual

Voz 3 01:21 también da un poco de vergüenza de cómo a través del acto la gente pone los gobernantes que pone pero después de diez años de mejora en la vida de las personas cuando cuarenta millones de personas han pasado de tener tres comidas al día estamos ahora volviendo a lo que fueron los años ochenta mucha más gente en la calle mucha más gente con hambre mucho más gente perdiendo escuelas mucha más gente pendiendo tierras el Akron negocio acaparando de tierra a súper explorador de gentes la naturaleza se está extendiendo cada día es más sobre la masonería principalmente pero también sobre otros vio a mas de Brasil como el cerrado que es muy rica en agua dulce ir el genocidio de las Naciones Indígenas sigue ocurriendo y además ahora con el beneplácito del Gobierno en general

Voz 1667 02:21 a ver qué hemos sacado muchos temas vamos a seguir hablando de todo eso no uno en primer lugar el nuevo Gobierno de Brasil porque a pesar de toda de de de todos esos problemas que afectan a clases muy populares en Brasil el país sea entregado a alguien como bolso en Haro aquí en España se ha hablado mucho intentado entender mucho las claves de de esta elección pero en qué ha podido fallar el Partido de los Trabajadores la izquierda brasileña para que esto ocurra para que sonara acabe en la presidencia de un país como Brasil

Voz 3 03:03 damas de siete centro que ha hecho políticas públicas bastante interesantes pero no suficientes ahí dentro de estos de estos equívocos por ejemplo hay uno bastante claro

Voz 3 03:22 énfasis en lo que son los bienes públicos colectivos

Voz 3 03:29 estar esa conciencia de la importancia del espacio público de la calle de la plaza del centro de salud del centro educativo como también un espacio donde estalla un espacio importante para el bienestar sí a las ciento el el acento ha sido sobre el consumo privado la casa el coche los muebles dentro de la casa que el viaje que está muy bien que está muy interesante guías importante la gente no tenía neveras no tenía ni comida comida a tener nevera antes por ejemplo no entonces la gente ha podido acceder a unos niveles consumo básicos mínimos para esa sociedad occidental pero lo que tenemos que tener en cuentan es que en Brasil

Voz 3 04:20 colonialismo de un capitalismo salvaje de una súper explotación de las personas de un alejamiento del pueblo de los espacios de educación de culturas de formación entonces nuestra gente estaba sumida en una miseria por quinientos años pero una miseria material también cultural espiritual eso no significa que no haya una cultura riquísima desde el pueblo pero toda esa cultura ha estado sumida ha estado pisoteada y fueron solamente diez años dentro de quinientos que el pueblo finalmente ha podido mirarse asimismo tener orgullo decir somos brasileños somos brasileños podemos ser gente podemos estudiar podemos hacer carreras mira fue la primera vez en la historia de Brasil en que los ir hijos hijas de la clase trabajadora obreros obreros campesinos campesinas hemos podido ir a la universidad fue la primera vez en la historia de Brasil en quinientos años de historia

Voz 3 05:35 inicial de emancipación frente a quinientos años de historia de estos quinientos años casi cuatrocientos con esclavitud

Voz 3 05:48 solamente en los equívocos cometidos en estos diez años el tema de que ahora la derecha vuelva al poder

Voz 1667 05:56 con la derecha en el poder ya no nada que rumbo puede tomar ahora sobre todo por qué lo que ha sido el pulso que usted representa por los derechos laborales de los campesinos que rumbo puede tomar convulso en el poder que es lo que más le preocupa

Voz 3 06:13 algunos indicativos eh

Voz 3 06:18 la ha dado no por ejemplo

Voz 3 06:23 sociales incluido la M al Moviment Sin tierra como movimientos terroristas sea hacer la ducha social por comida por agua por Mora día trabajo significa se terrorista IRA lo otro indicativo que ya

Voz 3 06:43 quitar las tierras de los campesinos y campesinas que ya la tienen conquistada y algunas grandes empresas transnacionales subgrupos económicos empezaran a pedir devuelta tierras que dicen ser suyas pero que esta propiedad nunca ha sido comprobada porque son tierras ilegalmente apropiados por estos grupos el MSC ha conquistado en base a la Ley de Reforma Agraria que existe en Brasil entonces lo que vemos que es que este Gobierno no tiene ningún respeto e incluso las leyes burguesas que existen ha dicho que no tiene no va a respetar la ley de reforma agraria los asentamientos que están consolidados a nosotros y a nosotros nos toca ser lo que siempre quisimos ir lo que hacíamos en los años ochenta y noventa que es seguir organizando la gente seguir luchando por la tierra pues la reforma agraria pues la transformación social ya tuvimos otros momentos también de mucha persecución de muchos asesinatos masacres contra nuestra gente los campesinos de campesinos sin tierra parece que volvemos a de nuevo a estos tiempos la verdad es que tanto como MST tenemos experiencia y a lo largo de la historia de los movimientos sociales en todo el mundo también ha habido otros momentos como estos entonces

Voz 3 08:11 mente con creatividad con imaginación cómo serán las luchas sociales en esta coyuntura

Voz 1667 08:18 hablemos de la industria alimentaria que es lo que les ha traído aquí

Voz 1667 08:23 hay para empezar hay un reto que atrae cada vez más apremiante no que es el de garantizar la alimentación de una población mundial que va en aumento para empezar tenemos capacidad de producir la cantidad de alimentos suficientes para alimentar a esa población

Voz 3 08:40 ahí hay hay hay dos hay dos cosas como como mínimo no dos elementos uno es que si hay unos datos que dice impresor del grupo ST de de Méjico y que tenemos capacidad de producir alimentación hoy día para doce mil millones de personas en nuestra población ahora está un poquito ponen bajo de siete millones no o alrededores ya te mil millones sin sea tendríamos capacidad para alguien alimentar casi el doble de personas

Voz 3 09:17 pero también hay un tema sobre esa tendencia al aumento de la población porque realmente estamos haciendo que en muchos espacios del mundo hay muchas zonas está haciendo un problema con la falta de nacimientos sea están haciendo muy poca gente esa preocupar que va a ocurrir cuando haya tantas personas mayores y no va a haber tanta juventud suficiente para mantener la producción y tal para estos esa gente mayor entonces habría que repensar esa tendencia de crecimiento poblacional sí es una tendencia que se puede confirmar una tendencia que va que no se confirma que realmente no va a ver ese crecimiento poblacional que síndica vacío no si eso puede ocurrir en términos de productividad el hecho es que cuando en los años cincuenta y sesenta los gobiernos los Estados apuestan por la revolución verde como método para producir más alimentos se dejan de lado una maneras de producir agro ecológica que si hubiera tenido esa atención desde los Estados inversión desde Estados diversidad diez asociaciones en fin todo el aparato investiga activo financiero seguramente hoy día el mundo no estaría afrontando las crisis ambiental que estamos teniendo energética también tendríamos probablemente más producción porque el modelo productivo de la revolución firmes esta porque es un modelo insostenible ácrata sueldos a Ágata aguas contamina entonces está agotando y está siendo Kadafi es más improductivo está produciendo cada vez menos y a un coste muy elefante a la salida la solución es el camino de la ecología pensando en el marco de la soberanía alimentaria según los datos que desde el M acepte se han producido en el sistema de producción hambre ecológico es más productivo que el método convencional de la revolución verde sea si sí campesinado del mundo a través del agro ecología en el marco de la soberanía alimentaria tiene capacidad para alimentar a toda la población del mundo

Voz 1667 11:43 los alimentos que ese el del precio a día de hoy una quién sigue marcando el precio que pagamos por nuestros alimentos

Voz 3 11:53 las bolsas internacionales en especial la de Chicago

Voz 3 11:59 con el noventa por ciento del precio del alimento son los grandes atravesando eres sea eso que algunos llaman imperio alimentario otros llaman sistema agroalimentario en fin pero son unas pocas grandes empresas que nosotros llamamos que conforman el agro negocio que es una unión entre la burguesía agrícola la burguesía financiera internacional desde que transformara en la producción agrícola en commodities son ellos los que marcan los precios lo que tenemos que apostar es pues la producción local de preferencias directamente de los campesinos y campesinas no poder seguir a través de asociaciones a través

Voz 3 12:54 de que la comiendo produciendo localmente sea consumido localmente porque ahí también hacemos un equilibrio de la biodiversidad del planeta obviamente en el mundo se produce un tipo de alimento se consuman tipo de alimento distinto no podemos en todo el mundo comer patatas fritas con hamburguesas eso es insostenible ostenta contra la biodiversidad de en todos los espacios del mundo entonces cuando atenta hemos para que alimentos se producen en nuestra zona como nos acercamos a ellos como son producidos qué alimentos hay en cada época del año hemos determinamos a consumir estos alimentos prioritariamente empezamos a tener una alimentación bastante más barata la alimentación ecológica es más barata es más accesible es la que preserva la que puedes sostener el mundo en la crisis de hoy

Voz 1667 13:51 hay hay una de las cosas que reivindica su movimiento que a mí me parece muy interesante y es que los alimentos no estén dentro de los acuerdos que promociona la Organización Mundial del del comercio porque ahora mismo sí que están en esos en esos acuerdos y por tanto se especula con con el precio de los alimentos no

Voz 3 14:12 el tema es que al alimentos tiene que ser un derecho y no una mercancía las personas no necesariamente tienen que tener dinero mucho dinero para poder comer bien comer saludable tener lo necesario esta es nuestra lucha por la soberanía alimentaria es algo que al alimento ya fue hasta el año mil seiscientos más que es un derecho de todas las personas si hay alimentos en un país en una región las personas de esta región de este país necesitan alimentarse aún que no obtengan el dinero para comprar el alimento entonces claro el alimento dentro del capitalismo es una mercancía estratégica porque tener el control de los alimentos es tener el control de la población incluso la falta de alimentos resta está siendo usado como arma de guerra hay poblaciones aisladas ahora en en zonas de Líbano Somalia hay otras que fueron dejadas sin alimento para presionar a fuerzas armadas a ser uno u otro movimiento entonces sí sí ve claramente que al alimento Stone estrategia cuánto tener o no tener una bomba atómica al efecto de mortalidad sobre las personas y de control de las personas es el mismo y entonces desde los movimientos campesinos y ahí al Movimiento Sin Tierra dentro de la Vía Campesina se organiza la lucha la defensa de la soberanía alimentaria que los diré que los alimentos sean derechos sean mercancías

Voz 1667 15:50 por un comercio justo no me me llamaba la atención el porcentaje que decía que se queda la industria alimentaria en todo esto cuanto recibe un campesino de media

Voz 3 15:59 entre uno y dos por cien del precio que llegue finalmente al consumidor a través de las grandes superficies principalmente

Voz 3 16:09 por eso el campesina Hato está entre las poblaciones que más sufren nombren en el mundo paradójicamente no el que produce la alimento también es el que sufre hambre y si esa es salud umbría esa miseria material a la que se somete al campesinado es parte de este sistema de super explotación el control de de estos elementos estratégicos no de que es que hay en el campo el alimento el agua la madera los mineros la biodiversidad las semillas la fuente de muchas medicinas que ahora están investigando atentando elementos naturales hierbas plantas de ahí para la industria farmacéutica todo eso está en el campo el campo tienen un gran interés para el capital para aumentar sus beneficios por eso para mantener es es beneficios del capital en el campo hay que mantener sometidos a los campesinos y campesinas

Voz 1667 17:12 ya no hay nada muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este domingo