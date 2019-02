Tavares: “La Copa es muy exigente, son tres días muy intensos para los que hay que estar muy preparado”

Voz 1006 00:00 hola Tabares qué tal buenas noches muy bien más fácil de lo esperado no una frase no teníamos que hombre complicado tampoco

Voz 1 00:08 bueno no es fácil pero no es fácil jugar contra es lo que sabemos que tenía motivación extra que juegan en casa tenemos que hacer las cosas muy bien hemos hecho una salido bien la cosa

Voz 1991 00:18 sí lo lo había roto un segundo cuarto no a partir de ahí ya sido yo creo controlar no

Voz 1 00:22 claro a partir de ahí estaremos queremos convirtió pero en los partidos que Morante que estábamos estábamos ganando de veinte lo hemos perdido no sirvió como experiencia para poder mantener esa ventaja hasta el final

Voz 1991 00:35 además os ha tocado digamos en el turno de en el mejor de los casos es decir que lleguéis a la final jugar tres días seguidos que que exigentes que qué bonita es exigentes la Copa

Voz 1 00:45 bien lo dicho es es es muy exigente tienes copia pareció de hoy pensar de mañana si consiguen una de la mañana del el domingo así que es son tres muy intenso tenemos que estar mentalmente físicamente

Voz 1991 00:58 pero sobreponer Oscar algo positivo eh podríamos decir que el Joventut llega a un poquito más desgastado porque vosotros en el tramo final os habéis podido dejar llevar no digamos que el esfuerzo físico ha sido menor

Voz 1 01:08 bueno menor hemos intentado mantener el nivel alto y ser serios desde el final es hemos hecho pero este que has dicho que pueden que están Casado es como como trampa no no sabemos que que yo que va a estar ahí para despistar si es que ha visto el partido la vitola sí por eso tenemos que estar atentos porque conocemos se va a ser me prohibirlo mejor que lo que va a ser mejor que hoy

Voz 1991 01:34 lo ha estado mal el partido el partido que ha hecho hoy no sé si lo sabes pero es histórico ha hecho cincuenta de valoración el tío eh

Voz 1 01:39 no se lo vi lo estaba viendo pero luego cuando tenemos con cuando empezamos una charla ya ya perdimos el partido pero sabíamos que si él continuar así va háganos yo sí

Voz 1991 01:49 qué tal está Llull que desde fuera le vemos ahí como está al cien por cien au todavía la falta

Voz 1 01:54 bueno está está intentando hacer lo mejor que puede yo creo que mañana va a venir muy bien porque hoy hoy ha empezado a a jugar a alto nivel de creo que mañana ya te el cuerpo ya lastrada más más

Voz 1006 02:07 todo para para jugar Pacojó algo para Tabares no estaba mirando si lo habían puesto y los tapones que que debía justo te dan dos tampones en la estadística hoy bueno entre fueron tres vez mejor que él no lo vas a ver pero es que yo voy siempre siempre voy cuando hablo con el te voy a mirar la estadística a ver control de Dani cuántos a osea te tan roba uno o y no sí mejoró uno hay quienes son tres de rebotes catorce Tabares ahí no no hemos ido mal no está mal Narro comenzó a nosotros no hombre pero eso es lo has cogido la estadística rebotes es también la de enserio que te pasa con tapones de qué le pasa a la estadística de tapones

Voz 1 02:48 yo no sé que están dormido creen que manda la pelota fuera siempre cuando cuenta lo tapones que había que cuenta sobre los que van a agradar a la grada recreo

Voz 1991 02:58 a tener que poner el bar del fútbol para los tapones tuyos de también para ya en la revisión

Voz 1006 03:04 acabo acabo Tabares bueno Marta no sé si tenía

Voz 2 03:07 sí Bromera simplemente quería contaros que estamos hablando aquí con Edita bares que se semana leía un dato muy muy curioso me parece que es oportuno comentarlo con él el año pasado jugó su primera Copa del Rey con el Real Madrid este año en su segunda e IS el único jugador de la Copa que ha estado en la final de la Liga en la final de la NBA en la final de la Supercopa de la ACB de la Euroliga en la Eurocup un hombre de finales sede

Voz 1 03:27 claro que si eso no había pensado en eso pero mi cuñado y yo estábamos sentado en el sofá de ahí empezó a contarme de la final que he estado y cuando me he dicho eso para pensar a ese día sí que esto hay muchas finales y gracias a eso

Voz 3 03:47 no gracias a ese me da un poco de experiencia para saber en algunas cuantas también que no está mal que acabo Tabares

Voz 1991 03:55 que lo que lo comentaba ahora mismo con Pacojo qué ambiente tan bonito siempre tiene la Copa

Voz 1 03:59 ah claro que sí es como una fiesta de de Deba baloncesto español de siempre me encanta jugar la Copa fue donde donde dio mi nombre a conocer y se empezaría grata la Copa Davis siempre disfrutar de cada

Voz 3 04:13 en Tabares mil gracias un abrazo muy fuerte con una gran siete eh

Voz 1991 04:18 desear suerte porque el Joventut decirte pues ya que estamos a no no no no suerte ya la Liga pero joe para una vez Pacojó hace ya hace ante el Joventut

Voz 1006 04:27 hola tú eres el que estabas hablando de que las aficiones de baloncesto son deportiva tienes tienes giran quisiera escuchan nadie que recordaba a sacar esa confesión de Yago no pasa nada pero que verdad

Voz 1991 04:35 yo soy del Joventut ser un poquito más de suerte al Joventut claro eso no es deporte que antideportivo deseo que gane tu equipo no hace cuánto no estaba al Joventut en nada estás Pacojó es del dos mil quince correcto pues fíjate bueno cuatro años de cierto pero el último título de cuantos dos mil creo que en dos mil cinco

Voz 1006 04:55 espera que esta Tavares con ganas de decirte algo a ver hola parecen como que todos los años jugando la madre que han jugado hoy

Voz 1991 05:03 bueno y que sigan mañana en el mismo nivel no para ver por lo menos un buen partido