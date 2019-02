Daimiel: “Siendo realistas, si Anthony Davis viaja hasta aquí, es muy difícil que juegue Doncic”

Voz 1 00:00 Anthony Daimiel qué tal muy buenas

Voz 0753 00:03 muy buenas noches lo primero es tasa Charlie

Voz 1991 00:05 no se dice Charlotte o Charlotte

Voz 2 00:08 establos Charlotte vale Carolina no lo he dicho mal toda la vida fenomenal estupendo mira menos nunca es tarde para para aprender

Voz 1991 00:15 eh Daimiel cuántos All Star llevas

Voz 0753 00:21 pues con la cobertura aquí en Estados Unidos es decir en vivo son dieciséis arrea pero en total porque cubierto algunos desde Madrid retransmitiendo en directo pues demostrar sobre veintiuno

Voz 1991 00:35 hombre desde la temporada noventa y cinco noventa y seis que empezaste Movistar Canal plus de aquella

Voz 0753 00:40 sí hubo un año que no hubo All Star por un local con un cierre patronal

Voz 2 00:44 correcto es verdad hay prácticamente el resto

Voz 0753 00:47 yo pues se o estando aquí uno desde Madrid lo hecho pero aquí creo conté hace dos semanas me salían dieciséis

Voz 1991 00:54 bueno no está mal dieciséis All Star lo estaban de momento con cuál te quedas de los que ha vivido

Voz 0753 01:02 pues me quedo con varios me quedo con el que se celebró en Nueva York que bueno pues se notó que que aquella ciudad eh le daba un toque festivo que ya depositó tiene este fin de semana de mediada la temporada NBA eh fue muy bonito fue hubo una gran inversión de la NBA en cuestión de fiestas como conciertos luego desde el punto de vista deportivo me quedaría con un clan dos mil por el concurso de mates de cárteles cifran Francis crediticio el último que jugo Jordan y en el dos mil tres en Atlanta tengo muy buen recuerdo de aquel partido y también del fin de semana

Voz 1991 01:42 y es curioso pero cada vez que Anthony va a Estados Unidos a cubrir un evento hay te remontó en España cada vez que te mueves

Voz 2 01:49 aquí pasa algo o no

Voz 0753 01:52 sí sí bueno es el las finales pasadas que estuvimos doce o trece días porque además acabó cuatro cero no fue una final larga ni mucho menos pero en esos días nos encontramos una España diferente algo totalmente entre la selección española de fútbol eh que pasó todo lo de Lopetegui hierro y tal si la moción de censura a Rajoy por parte Pedro ante de esta claro es que he nos fuimos con Rajoy de presidente volvimos practicamente con Pedro Sánchez presidente ir con otro seleccionador Ivana pues ahora también ya estando en Charlotte vi lo de la convocatoria de elecciones generales para finales de abril muy bueno pues sí pasan muchas cosas por eso no me quedo a vivir en Estados

Voz 2 02:42 no una pila de esto es que

Voz 1991 02:47 ahí se derrumba

Voz 2 02:49 vamos al lío en lo primero como está Anthony Davis

Voz 0753 02:53 pues de hicieron unas pruebas anoche después de esa las molestias en un hombro y en ese partido contra Oklahoma is no tiene daño estructural

Voz 3 03:04 pero bueno tiene dolorido en el hombro sí pero yo creo que viaja a cabo pero va a ser difícil que juegue

Voz 0753 03:12 tengo podría entrar Doncic

Voz 1991 03:15 le das posibilidades si no puede estar definitivamente This

Voz 0753 03:18 veo mira eh siendo realista por por todos esos suele estar donde estado Ésta es un caso que ha habido en muchas ocasiones no en el último partido de la semana y después al viernes lesión algún jugador previsto para jugar el domingo el año pasado hubo un ejemplo con Jimmy Butler yo creo que si Anthony Davis viaja hasta aquí es muy difícil que entre Donkey eh porque yo creo que el va a tratar de entrenar de probarse y luego pues al final entrará Doncic seguramente ni jugadas Anthony Davis jugará poco veo difícil la verdad

Voz 1991 03:51 el perro del hortelano vamos al final es a las tres de la mañana tenemos él es el cuarto año que se celebra este partido de Estados Unidos contra Resto del Mundo que esperamos buenas Marge de de Al margen de estar pendientes de Doncic en este partido que hay que tenemos que estar atentos

Voz 0753 04:08 bueno yo creo que eso es un partido que ha ido calando desde el año noventa y cuatro que empezó este formato en el que la jornada el viernes la NBA reune a los mejores de primero segundo año esto sustituyó en el año noventa y cuatro un partido que había de viejas glorias que acabó siendo dramático porque seleccionaban mucho muchas sexo

Voz 2 04:28 tres días de de cuarenta y tanto ahí ahí tenían años ahí tenían que llevar Antoria veinticuatro por cada

Voz 0753 04:34 eso sí desde ciudad mucho entonces este formato yo creo que ha ido cuajando hasta tal punto Yago que en el partido el domingo que hay entre un asco entre un lesionado y los invitados no Beastie igual eh pues hay Being siete jugadores elegidos para el All Star Game pues veinticinco de ellos veinticinco de los veintisiete han jugado en su carrera este partido el viernes eso quiere decir que los jugadores que vamos a ver aquí jugar con las diez de la mañana la mayor parte de ellos van a ser en un futuro es decir a no ser jugadores de primera línea en la NBA van a ser jugadores dominantes seguramente alguno de ellos porque ha habido muy buena hornada de novatos tanto el año pasado como este alguno de ellos pueda ser MVP en alguna temporada de la NBA ir esos está hablando relativo a Doncic pero a otros jugadores de este partido como Jason Terry tuvo un eh cómo ven Simmons eh como Donovan Michel son jugadores que ya están en una primera línea de la NBA y vemos que el que está

Voz 1991 05:32 es potencialmente estará en un futuro en un All Star quiero decir en una de las estrellas quiero decir el el bueno el del domingo dos de donde se reparte el bacalao de verdad

Voz 1 05:41 y si mañana tenemos el el

Voz 1991 05:43 concurso o el día de concursos va a ser la despedida de Dirk Nowitzki que creo que va a ser uno de los puntos de atención en el en el concurso de triples hay alguna novedad este año al margen bueno va a estar Djukic dos trece en el concurso habilidades no

Voz 0753 05:58 de habilidades bueno es que es un jugador habilidoso aquí basta leer bueno es un aliciente es verdad que es un concurso que las habilidades con el paso del tiempo se han hecho algo más sencillas prima más la velocidad con lo cual pues muy habilidoso que sea en labores de pase de bote de Griffin Djukic que lo es va a ser complicado que pueda ganar este concurso aún así yo creo que de los tres concursos de mañana es bueno pues el el que es un trámite mayor diría yo no soy el menos atractivo y yo tengo muchas ganas fíjate con todos los que llevo deber el concurso de triples creo que llevamos tres cuatro años de muy buen nivel y el de mañana tiene todos los ingredientes para ser un gran concurso y luego los mates siempre es una incógnita pero ojalá ojalá veamos buenos mates Si bueno los participantes que son todos jóvenes no regalen algún muy buen concurso que también últimamente sobre todo ese de Zack Lavinia Aaron Gordon pues se ha habido muy buenos

Voz 1991 06:57 sí Bretón maneras Antoni esto es lo que era me refiero a ese Wilkins Jordan qué es irrepetible sin aditivos sin chorradas de coches sin tonterías de mascotas es decir uno contra uno saltando y lo que suele ocurrir no había aditivos de ningún tipo eso es irrepetible a día de hoy

Voz 2 07:19 concurso de triples si Yola sabes lo que pasa Gallego que

Voz 0753 07:23 eh ha ido más allá han pasado muchos años usando estás hablando de confusa

Voz 1991 07:27 dieciocho los años ochenta

Voz 0753 07:29 entonces se ha lo más rápido o lo que es nuestra nuestro deseo es nuestra ansiedad de ver cosas nuevas que la evolución de la naturaleza humana mejorar en en capacidad de salto en creatividad y también hay que considerar que en aquella época era una gran novedad el concurso Iván algunos de los mejores jugadores de la liga y ahora casi siempre los participantes están entre jugadores de primero segundo o tercer año de experiencias no son no suelen ser estrella

Voz 1991 07:59 pues también es verdad ya no son no son los top realmente lo da porque otra de las grandes imágenes en el en el ochenta y ocho este concurso de triples de la river que Kidd sin quitarse la chaqueta de calentamiento Levante al de ido al final otro otro que se llevó para casa

Voz 0753 08:15 sí sí sí sí concursos de triples eh bueno pues sabido aquí sí que lo podemos Meryl estadísticas hayan fue una cuestión de gusto que te guste más un mate que otro aquí sí que hay más acierto menos acierto hizo bueno pues Larry Bell por supuesto es uno de los más destacados a nivel histórico cree hijos es que era un tirador que jugaban los Bulls de Jordan eh tiene el mejor récord en cuanto a porcentaje de tiros y también triples consecutivos anotados de manera consecutiva creo que son diecinueve una barbaridad sí bueno últimamente Carrie en el dos mil quince Devin buques del año pasado que están entre los en el top seis siete en cuanto a cierto en un concurso de triples yo creo que el de mañana promete mucho con los hermanos carry que que se crearon aquí que estudiaron en un instituto de aquí uno de ellos una megaestrella de la Liga el otro jugador prácticamente desconocido conocido por ser hermano de Stephen pero hay muy buenos tiradores como el propio Booker el campeón del año pasado va Vigil así que se puede ver un buen espectáculo

Voz 1991 09:16 si para el domingo el tradicional partido de las estrellas a las dos de la mañana la segunda edición con capitanes no

Voz 0753 09:23 sí eso es la hacer una edición con capitanes es decir no juega un equipo del Este contra uno dejó este sino que hubo votaciones por conferencias e los más fueron en el oeste Lebron en el este ante esto cupo estos Capitanes uno en los que como se dice en algunos lugares en España erigiendo a pies no de manera alternativa pues drapeado eligiendo los compañeros que querían que jugarán en sus respectivos equipos Sigrid y así han quedado confirmados la gente piensa que hay mejores jugadores en el equipo de Lebron pero ante todo culpo a buscarlo jugadores eh por ejemplo muchos de la Conferencia Este muchos no estadounidenses jugadores que él piensa que se toman más en serio el partido y eso puede ser condicionante también muy interesante para ese encuentro el domingo donde están los mejores jugadores de la liga

Voz 1991 10:08 pues nada es el espectáculo de la NBA el All Star Weekend y Antoni disfrútalo sólo llevas dieciséis más que yo así que fenomenal