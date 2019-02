Vane Sotelo: "Es una final bonita entre dos rivales que ya nos conocemos muchísimo"

hola qué tal muy buenas hola hora ahora sí te escuchamos bueno lo primero enhorabuena eh estáis en esa gran final me imagino que sois conscientes de que estáis haciendo historia no para el fútbol sala femenino en nuestro país

en al contra Portugal me imagino que lo esperábais no porque en esta semifinales el EILAS las selecciones más potentes no

bueno sí que es cierto que no es daban como favoritas a las que al final los cuatro selecciones que estamos aquí ha el propio Si bueno era un partido en el portal de Entel se pero bueno sí las una final bonita dos rivales que no conocemos muchísimo hay partir claro muy igualados pues será un gran espectáculo

como digo no es no es del todo buena

es es una es un momento histórico para él pues no lo hacen y no en España y en general el primer torneo oficial que podemos disputar así que podemos a todo este Neo el primer europeo social sino bueno pues él una fiesta para nuestro deporte

la revancha del Europeo masculino está ahí porque hace un año y unos pocos días Portugal ganó a España en la final del Europeo así que la revancha de feminidad tiene que estar por cierto ya te escuchaba antes que mencionábamos que en Alemania estaba arbitrando una una una colegiada uno evitará ahí en en la Liga Alemana en España ya pasa eso en fútbol sala hay una oquedad Raquel González Ruano que de hecho hoy ha sido la segunda árbitro del partido ese Portugal ucraniano sabe que el fútbol sala en ese sentido sí que ese ejemplo en España porque sí que hay un árbitro mujer una arbitra en en en en en la Liga Nacional Masculina que eso es algo que a ver si somos ejemplo también en el fútbol así que fue femenino fuera no hace historia en todas partes no que

Voz 1991

03:33

pues si damos segundo que creo que hemos recuperado o hemos mejorado un poco esa conexión van y me escuchas ahora sí es de escucho vale no no ahora estoy como un tiro no te muevas de ayer quédate y quieta como está como está el grupo de cara a esa final del del domingo imagino que sobre todo la palabra ilusión no