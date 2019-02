El Larguero: Hablamos con Tavares, Daimiel, Vane Sotelo y Juan Carlos Librado 'Nene' (15/02/2019)

Voz 1991 00:00 su último día a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero este quince de febrero un larguero que viene cargado de deporte hemos tenido un viernes con muchísimas cosas vamos a analizar las todas empezando por la Copa del Rey de baloncesto y han completado los cuartos de final se han disputado los dos partidos que que nos faltaban ya sabéis estaba celebrando en el Center de de Madrid en el primer encuentro sorpresa o podíamos decir relativa sorpresa porque le ha ganado el Joventut de Badalona Baskonia ocho nueve nueve ocho con un partido espectacular bueno es histórico lo que ha hecho el argentino Nicola provisto hola que ha terminado con treinta y seis puntos y un fin en cuenta de valoración es como digo un récord histórico ha superado a no caber en el año dos mil saque fijaros que han durado diecinueve años este record que consiguió en un partido de Copa un cuarenta y siete de valoración en aquella ocasión toca ver jugaba con Pamesa Valencia le ganó a Unicaja ya

Voz 2 01:44 como digo hoy la superado la provisto la con

Voz 1991 01:47 ese cincuenta de valoración eh ya terminado hace unos minutos el segundo partido el derbi madrileño entre Real Madrid Estudiantes no habido partido desde el segundo cuarto Real Madrid le ha pasado por encima conjunto estudiantil al final noventa y cuatro sesenta y tres perdón es decir treinta y un puntos de diferencia así que ya tenemos configuradas las semifinales de mañana Ana a las siete de la tarde Juventus Real Madrid Un clásico de nuestro baloncesto ya las nueve de la noche Barcelona Iberostar Tenerife eh a la espera de hablar con protagonistas en ese Bicing Center de Madrid os cuento resto noticias que nos ha dejado el día como que en fútbol el Barcelona anunciado la renovación de Ernesto Valverde es por una temporada más más una segunda opcional es decir ya sabéis que Ernesto Valverde terminaba contrato a final de esta temporada pues ha renovado hasta junio de dos mil veinte en junio dos mil de dos mil veinte se reunirán de nuevo decidirán si se cumple ese segundo año que tiene empatado o no

Voz 2 02:42 hasta allí han llegado los los caminos además

Voz 1991 02:45 anclado la vigésimo cuarta jornada de Liga en Primera División con el encuentro que ha disputado en Ipurúa entre el Eibar y el Getafe y el Getafe ha rozado ha rozado dormir esta noche en los puestos de Liga de Campeones porque esa puesto cero dos el conjunto madrileño con goles de Jaime Matthei de Full quiere en el tramo final en los últimos minutos Charles hizo los dos del Eibar para el empate definitivo el primero por cierto de penalti tras una revisión del bar en el que yo personalmente creo que acierta en su opinión personal porque determinó que había una mano dentro del área de llene en un centro desde la banda izquierda de esta forma el Getafe se queda como digo a las puesta a las puertas de alcanzar los puestos de Champions se queda quinto treinta y seis a uno de Sevilla el Eibar suena tranquila es décimo con treinta y un puntos para mañana otros cuatro partidos a la una Celta Levante a las cuatro y cuarto derbi madrileño el Rayo Vallecano Atlético de Madrid y con novedades en el equipo el recién renovado Cholo Simeone ya que el técnico argentino recupera para este encuentro a Savic y sobre todo a Diego Costa que podría disputar unos minutos me imagino con el objetivo de tenerlo un poquito más en forma aunque va a ser implicado para el partido de Champions de Champions frente a la Juventus de Turín a las seis y media en Anoeta Real Sociedad Leganés ya a las nueve menos cuarto el Barcelona recibe en el Camp Nou al Valladolid por cierto hoy han jugado los dos rivales de los equipos españoles de la semana que viene en Liga de Campeones ha jugado tanto la Juventus de Turín que ha ganado Alfonsín une tres cero con goles de diva a Cristiano Ronaldo y ha ganado también el Olympique de Lyon que es el rival del Barça ha ganado dos uno con goles de ríe de Kiir estamos con lo de siempre los equipos españoles porque a la Liga no le da la gana me van a encontrar con un día menos de descanso en ese partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ya sabéis que el señor Tebas le tiene mucho más aprecio al dinero que a la competición en Segunda División un resultado definitivo Córdoba uno Granada dos en la NBA tenemos este fin de semana de las estrellas el All Star Weekend que arranca esta madrugada a las tres de la mañana con el tradicional partido de rookies y jugadores de segundo año donde ya sabéis que está evolucionó haya ha cambiado en los últimos años

Voz 3 04:54 hay se van a enfrentar equipo de

Voz 1991 04:56 su hijo ahora segundo año Estados Unidos contra equipo de rookies y jugador de segundo año de en Europa mañana a los concursos tradicionales y para el domingo el Partido de las Estrellas en fútbol sala en el Europeo que se está celebrando en Oporto buenas noticias para la selección española que ha ganado en las semifinales a Rusia habló de él Europeo femenino cinco cero así que las nuestra Semana jugar el título contra el ganador del Portugal Ucrania que tenemos en juego tenemos en juego todavía ha terminado bueno está a punto de terminar a los digo cómo va ese partido las once y treinta y cinco contado todo empezamos

Voz 6 06:05 y hasta sintonías para hablar de baloncesto y además en un fin de semana que a mí me encanta porque esto sí que es baloncesto en estado puro el ver a ocho aficiones en la misma ciudad con un buen rollo fantástico

Voz 1991 06:16 pero sin ningún tipo de incidente en muchas ilusiones hoy el Joventut de Badalona la sorpresa cargándose a Baskonia eh es un fin de semana espetó al este que se celebra eh todos los años con motivo de la final de llegó el tramo final la fase final la Copa del Rey Francisco José Delgado Pacojo qué tal muy buenas noches Yago bonitos a todo como siempre eh ambiente extraordinario e como siempre no

Voz 0699 06:41 verdad es que eso puede sonar a un tópico de apertura una Copa del Rey pero es que es así se reúnen todas las opciones todas las visiones sobrepasan pipas lo pasan un poco mejor lo la de los equipos que gana lógicamente pero es verdad que hay una convivencia entre las aficiones del brutal de hecho hoy una de las ambiciones que ha perdido que es la de Baskonia ha estado animando durante todo el encuentro con la charanga para mí es una de las aficiones la chulas de el baloncesto español aunque a estas horas le dará igual que el Air digamos lo que les digamos porque están con el rejón de ir sacan los cuartos de final pero es verdad que la convivencia entre aficiones y la mezcla con el baloncesto dan una competición muy muy bonita evidentemente

Voz 1991 07:15 de que lo lo quiero llevar en comparación con el con el fútbol de lo que hemos visto en los últimos días de aficionados del Sevilla con incidentes en Roma con ultras del despacho bueno es que no los aficionados porque eso no no no ni aficionados evidentemente no en todos los lados pero desde luego muchísimos menos que en el mundo del fútbol luego hemos visto también aficionados del Betis que van a otro país a pegarse entre ellos es decir que además de violentos son tontos creo que entre todos tenemos que acabar con esta gentuza con esta lacra que tenemos que son estos aficionados que lo único que hacen es manchar la imagen en este caso del Sevilla del Betis pues existe lo saben ellos saben quiénes son Si viajan tienen que tener controlados pues está en su mano cargarse a esta gentuza que lo único que hace es encargársela la imagen de de sus propios equipos y al fin y al cabo dar una maleta dejen de de España aparte que no los queremos no los queremos dentro del deporte español porque esto de ir a un evento y encontrarte con un imbécil de estos y que tengas que ir con miedo porque por llevar una camiseta de soltó un guantazo el otro día lo vimos también en el Wanda Metropolitano que uno llevaba una camiseta el Madrid otro llega por detrás además muy cobarde Osama actitud muy mierda le soltó un puñetazo en la cara pues hay que acabar hay que acabar con esta gentuza eh es así es que no hay más que es tolerancia cero lo tienen en su mano el la directiva el Atlético de Madrid latino es humano la directiva del Sevilla el Betis y el resto de equipos que saben quiénes son pues acabemos con ellos sólo quería hacer esta acotación porque alucinado estos dos días viendo lo que ha pasado con aficionados del Sevilla del Betis que encima Sampe contra ellos que insisto encima violentos bobos que hay que ser tontos ir baloncesto gracias a Dios vemos a ocho aficiones no hay ningún tipo de incidente que evidentemente se puede colar algún imbécil en cualquier lado pero creo que el es mucho más sano el ambiente las cosas como son pero bueno vamos al lío Pacojó

Voz 2 09:10 me calendario gritaba bueno yo es verdad

Voz 3 09:37 exacto y yo creo que está por ahí también

Voz 2 09:41 me Marta Casas hola Marta qué tal muy buenas mola Yago buenas noches esperando a que salgan jugadores

Voz 7 09:45 pues mira justo en el momento elegido el mejor momento te podías elegir qué casuales

Voz 2 09:49 queda ya ha salido del vestuario ya está con el pinganillo

Voz 7 09:51 me puesto para entrar en El Larguero uno de los jugadores del Real Madrid semifinalista esta Copa del Rey editaban

Voz 8 09:56 hola Tabares qué tal buenas noches muy bien

Voz 1991 10:15 lo lo segundo cuarto no a partir de ahí ya sido yo creo controlar no

Voz 8 10:19 claro a partir de ahí estaremos queremos convirtió

Voz 9 10:21 mucho calor en los partidos

Voz 8 10:23 no estábamos ganando de veinte lo hemos perdido no sirvió como experiencia para poder mantener esa ventaja hasta el final

Voz 1991 10:31 sí además os ha tocado digamos en el turno de en el mejor de los casos es decir que lleguéis a la final jugar tres días seguidos que que exigentes que qué bonita es exigentes la Copa

Voz 8 10:41 está bien lo dicho es es es muy exigente tienes propia pareció de pensar de mañana si consiguen una de la mañana pensar el domingo así que es dio muy intenso tenemos que estar mentalmente físicamente

Voz 1991 10:54 pero sobre buscar algo positivo eh podríamos decir que el Joventut llega a un poquito más desgastado porque vosotros en el tramo final os habéis podido dejar llevar no digamos que el esfuerzo físico ha sido menor

Voz 8 11:05 bueno no ha sido menor hemos intentado mantener el nivel alto y ser serio desde el principio hasta el final es hemos hechos pero eso que has dicho que pueden que están cansados como como trampa no no sabemos que que va a estar bastaba para despistar decía eso de ahí

Voz 1991 11:22 el partido la se por eso tenemos

Voz 8 11:24 hay que estar atentos porque conocemos se va a ser mismo prohibirlo mejor que que va a ser mejor que hoy

Voz 1991 11:31 lo ha estado mal el partido el partido que estoy no sé si lo sabes pero es histórico ha hecho cincuenta de valoración el tío eh

Voz 8 11:36 no se lo vi lo estaba viendo pero luego cuando tenemos con cuando empezamos una charla ya ya perdimos el partido pero sabíamos que si el continuar así va háganos yo sí

Voz 1991 11:46 qué tal está Llull que desde fuera Le vemos ahí como está al cien por cien no todavía la falta

Voz 8 11:50 bueno está está intentando hacer lo mejor que puede es creo que mañana va a venir muy bien porque hoy hoy ha empezado a a jugar a alto nivel de creo que mañana ya te el cuerpo ya gastado más más preparado para para jugar Pacojo algo para Tabares no estaba mirando

Voz 0458 12:07 sí la habían puesto y los tapones que que debía

Voz 8 12:10 así en Peñalba

Voz 0458 12:12 Justo donde te dan dos tampones en la estadística hoy bueno entre fueron tres vez mejor que él no lo va a saber nada

Voz 0699 12:20 pero es que yo voy siempre siempre voy cuando hablo contaba el digo voy a mirar la estadística haber control de Dani cuántos a osea te tan roba uno hoy no

Voz 0458 12:27 sí mejoró uno hay que llevarla escasez cada casas son tres de rebotes catorce Tabares ahí no no hemos ido mal no está mal visto Narro comenzó a nosotras

Voz 0699 12:38 me he pero eso los has cogido la estadística de rebotes también la de en serio qué te pasa con los tapones y que le pasa la estadística de tapones

Voz 8 12:44 no no se están dormido creen que manda la pelota fuera siempre cuando cuenta lo tapones que había que cuenta sobre los que van a a la grada recreo cuál

Voz 1991 12:55 a tener que poner el bar del fútbol para los tapones tuyos se también para la revisión

Voz 2 13:01 cabo acabo Tabares y bueno Marta no sé si han tenido si simplemente quería contaros que estamos hablando aquí con

Voz 7 13:06 pedí Tabares que se semana leía un dato muy muy curioso me parece que es oportuno comentarlo con él el año pasado jugó su primera Copa del Rey con el Real Madrid este año en su segunda es el único jugador de la Copa que ha estado en la final de la Liga en la final de la NBA en la final de la Supercopa de la ACB de la Euroliga en la Eurocup un hombre de finales sede

Voz 8 13:24 claro que si eso no no había pensado en eso pero mi cuñado y yo estábamos sentado en el sofá y empezó a contarme de la final que estado y cuando me he dicho eso para comenzar a deseos tía sí que esto hay muchas finales gracias gracias y gracias a ese me da un poco de experiencia para saber compartan algunas cuantas

Voz 1991 13:49 también que no está mal que acabo Tabares que lo que lo comentaba ahora mismo con Pacojo qué ambiente tan bonito siempre tiene la Copa claro que sí

Voz 8 13:57 de las Coco es como una fiesta de de del baloncesto español de siempre me encanta jugar la Copa fue donde donde dio mi nombre a conocer y que estaría grata la Copa ahí siempre he disfrutado de cada

Voz 3 14:10 Knut Tabares mil gracias un abrazo muy fuerte a siete eh no

Voz 1991 14:14 la desear suerte porque el Joventut

Voz 2 14:17 quiero decirte pues ya que estamos no no no no suerte ya la Liga pero joe para una vez Pacojo hace ya hace contra el Joventut igual

Voz 0699 14:24 tú eres el que estaba hablando de que las aficiones de baloncesto son deportiva

Voz 2 14:27 tienes cuidado quisiera escuchando Eric es esa confesión de Yago no pasa nada pero no quiero decir yo soy del Joventut pues les un poquito más resulta el Joventut claro eso no es el deporte no será antideportivo es deseo que gane tu equipo no es nada hace cuánto no estaba al Joventut en nada estás Pacojó desde el dos mil quince correcto pues fíjate

Voz 1991 14:45 a cuatro manos cuatro años es cierto pero el último título de cuantos dos mil creo que es dos mil cinco gracias

Voz 0699 14:52 Tabares con ganas de decirte algo a ver Olave

Voz 8 14:54 me parecen como que llevan todos los años jugando pero queda la madre que han jugado hoy

Voz 2 14:59 bueno y que sigan mañana en el mismo nivel no para ver por lo menos un buen partido

Voz 8 15:03 claro que sí está claro partido todos los jugadores encanto juega te vas te has Tabares descansar no es así

Voz 2 15:09 suerte mañana

Voz 0458 15:11 es que yo creo que va ser bueno

Voz 1991 15:14 ahora ahora hablaremos de de ese partido si quieres remontamos lo de hoy Pacojo

Voz 0458 15:18 vale como tú te lo digo por cerrar el malo

Voz 1991 15:20 ido entre Real Madrid y Estudiantes la verdad es que nos hemos quedado en el segundo cuarto sin partido ha pegado la reúnen Real Madrid y luego es que ha sido realmente dosificarse

Voz 0699 15:29 sí ha habido un parcial a ver el el Estudiantes le aguantar un cuarto el Real Madrid ante el a plantear un partido a ver quién metía más estas porque ese partido en liga le había salido bien al Estudiantes había vencido ese partido de liga llegando a noventa y tres puntos dejando al Real Madrid en ochenta y ocho ya dicho bueno vamos a ver si haciendo el mismo planteamiento no sale bien pero claro con el Real Madrid plantearse los partidos a meter muchos puntos tú planteas diez veces el partido y te sale una vez y no te sale nueve y esta vez la salido cruz en el primer cuarto sigue aguantado pero ya el parcial del segundo cuarto ha sido diecinueve siete a favor del Real Madrid ha llegado con un cincuenta XXXIV el descanso ya a partir de ahí el Madrid ha seguido a los Ello es decir anotando por encima de veinte todos los cuartos cerrando mucho más la defensa y estudiantes no ha sido capaz de componer un aluvión porque en el Real Madrid podemos hablar de los catorce rebotes de Tabares ya está bien hablado me podemos hablar de los dieciséis puntos de los catorce puntos de Gabi DEC de los diez puntos de Anthony Randolph o de que todos los jugadores del Real Madrid han me han conseguido por lo menos dos puntos en en anotación

Voz 10 16:29 sí señor así es muy difícil

Voz 0699 16:32 jugando un partido a hacer más canastas que que tu rival si el rival se llama al Real Madrid es muy complicado ganar celular estudiantes yo diría que sólo Arteaga hasta el nivel que es el espera Nacho mal partido fue la pero sabiendo que es el mejor de del equipo lo nueve puntos se quedan muy cortos hizo el partido de Liga hizo veinticinco pues ya echó tanto

Voz 2 16:51 dicho esto lo voy a decir algo es algo

Voz 1991 16:52 con poco Andy popular no pero desde el cariño y el respeto que le tengo a estudiantes que es un club histórico de de nuestro país no merecía estar en esta Copa del Rey lo hace como anfitrión no estaba al nivel Pacojó desde mi punto de vista creo que había equipos más preparados para estar en esta fase final de la Copa del Rey

Voz 0699 17:10 sí pero bueno es que esto no es una cuestión de preparación todos los anfitriones están

Voz 2 17:15 sí pero es que esta caso había dos ya pero es que en este caso se pactó que haga Madrid pues si como anfitriones

Voz 1991 17:21 y ha invitado Estudiantes vale fenomenal sino no te digo que no pero quiero decir

Voz 2 17:27 estudiantes no ha estado al nivel ningún nombre durante la temporada tampoco lo está

Voz 0699 17:30 bien es verdad es verdad que hoy hoy te compro el razonamiento hoy sí que no ha estado al nivel que suelen desesperaba pero en

Voz 2 17:37 el año dos mil diecinueve es decir en lo que llevamos de

Voz 0699 17:39 de este año estudiantes plantea un balance positivo entre derrotas y victorias es decir está mucho mejor que en el que en el dos mil dieciocho dicho esto es verdad que en posición de de clasificación de la Liga Endesa era entre comillas el rival más flojito de de los que te podía tocar dentro de de la como antes

Voz 1991 17:57 ah y que quede claro que le tengo muchísimo cariño a estudiantes es que no lo digo a a malas y es algo más que buena noche no saludo a Javier Saisó o Xavi

Voz 2 18:05 muy buenas

Voz 1982 18:06 hola ya lo aguanta que tú fuiste de la Peña cuando están a punto de desaparecer el equipo estos ahora con

Voz 0699 18:13 digo yo no digo que no te de la peña yo digo que sea deportivo como toda la afición del basket que no intente arrimar el ascua a sabes a quién no sabemos qué sardina es la tuya

Voz 2 18:21 por hay superioridad aquí superioridad hay dos De la Peña oral si hay dos

Voz 0699 18:25 a De la Peña por supuesto

Voz 0458 18:28 pues vivo en Badalona Tengo el jardín el olímpicos mi jardín vamos cuando

Voz 0699 18:34 el Barça ya te lo preguntarle a ver cómo debemos

Voz 0458 18:37 barbacoa en Olímpico ahí cuando queráis

Voz 3 18:40 lo venal que algo que comentar del partido de del Real Madrid

Voz 1982 18:46 bueno que yo creo que al final pues ha cumplido el el guión no la verdad es que el Real Madrid pues sí

Voz 0458 18:52 a ver no hay que olvidar que juega en casa en los grandes también lo hacía

Voz 1982 18:54 no pero pero quiero decir que el Real Madrid es un equipo muy potente y bueno pues ha salido yo creo muy muy concentrado y sólo ha habido al primer cuarto no pero bueno de momento ese ese guión que dice que va a haber un Barça Madrid de el de final pues parece que se va cumpliendo aunque ojo que mañana está Iberostar en la Peña para intentar romper exiliados

Voz 1991 19:15 en el otro partido que ha sido un partidazo protagonismo para evidentemente para el tío que ha hecho historia la prohibir la pro vitola lo diré con ese cincuenta de valoración es una barbaridad Pacojó a veces uno no se da cuenta no pero nosotros es que estábamos además a la redacción que sabíamos que Tano caber por cierto otros jugador de De la Peña del Real Madrid en estamos mirando que sabía que había hecho cuarenta y siete en el año dos mil estamos actualizando porque da una pérdida ver pum pum pum vamos dando a ver tal y al final cuando ya la han cambiado con cincuenta hemos dicho este tío lo ha roto todo lo ha roto todo porque es que

Voz 0699 19:51 ese el récord de valoración en en una Copa del Rey Palop para valorar cincuenta no no hay que hacer un buen partido valorando cincuenta hay que hacer un partido descomunal un partido descomunal son treinta y seis puntos siete asistencias y cuatro rebotes es verdad que para hacer ese partido descomunal tienes que jugar muchos minutos que es lo que ha hecho Nicolás vitola en un poco el baloncesto del pasado que por cierto a mi me gusta quiero decir cuando un jugador está bien hay que mantenerlo mucho tiempo en la cancha eso significa que mañana estará hecho polvo porque porque es así pero hoy sin Nico provisto la este nivel seguramente hubiera ganado Baskonia porque es que ha sido la promotora es verdad que el resto de los compañeros han estado bien pero él hasta un nivel

Voz 2 20:31 sublime excepcional brutal para

Voz 0699 20:33 a echarse al equipo a la espalda iba a ser el mono pues el artífice de un record it de la victoria del Joventut de Badalona buscara

Voz 1991 20:41 Ashotel al en el día de hoy no

Voz 1982 20:43 sí sí sí cuento rápidamente la secuencia es decir a ha llegado el autocar del del debieran Joventut a al hotel ha bajado todo el equipo el último en bajar ha sido Nico Nicola prohibir Tola le esperaban sus padres bueno en su su familia estaba ahí estaba el tío hecho absolutamente polvo bueno pues la verdad es que un poco cosas quería quería decir gracias a Judith la responsable de prensa de la Peña acuerdo pues no ha hecho una gestión hemos podido acompañarle hasta hasta el ascensor ha subido luego ha bajado un rato a cenar muy poco en este momento bueno pues sí la verdad es que bueno pues el fisio debe estar ahí sacando sacando detrás porque Iker

Voz 0458 21:26 pero claro porque la cara que ponía

Voz 1982 21:29 eh Nico era realmente espectacular esta era la la secuencia y esto es lo que nos decía el gran protagonista del día

Voz 11 21:36 con el gran protagonista Nicola prohibir todas las buenas noches reflexión muchísimas gracias bueno que sientes ahora porque partir cincuenta valoración XXXVI puntos yo no os puedo decir que sientes a primer tenemos muy cansado muy cansado tengo que recuperar el cuerpo de mañana tenemos otra prueba muy importante igual ahora que es muy contento por la victoria por el partido del equipo sobre todo porque hemos demostrado mucho carácter e hemos estado muy bien iban vamos muy contenta significa esta victoria para la Peña para todos nosotros que teníais con todo como veníamos aquí sí eficaz mucho Civera mucho era un que es una victoria muy importante para parece equipo contra un equipo Euroliga pues de esta manera eh dominar el juego tenemos que estar muy orgulloso Si y seguir trabajando de la misma manera creo venimos haciendo con nosotros últimas Mikko cuantos visto ganado el partido no no el final pero al final sonó el lado cine y terminar el partido con una sonrisa

Voz 0458 22:44 bueno yo presidente que pongan candado porque va a venir ofertas aquí apuntado mala eh

Voz 11 22:48 no es una buena felicidad gracias

Voz 1991 22:52 ha sido sin lugar a dudas la clave del partido lo ha jugado prácticamente todos Saisó pero creo que el nivel de como decía Pacojo del del Juventus en general ha sido muy alto

Voz 1982 23:01 muy alto hay que recordar que en el primer cuarto la Peña se ha puesto dieciséis arriba e señora ha sido una de las claves porque ya luego Baskonia ha ido a remolque es cierto que ha llegado a superar a remontar el partido el el Baskonia pero es que la Peña no no ha aflojado yo creo que haya tenido un gran tridente de la Peña que ha sido lógicamente Nicolas la por un lado eh toro Beach que ha hecho un trabajo la pintura tremendo en el que que que la verdad es que eres un jugador que tiene

Voz 2 23:27 la mecánica de tiro realmente increíble

Voz 1982 23:30 pero qué es lo que se trato en este en este deporte entonces entre los tres bueno pues han resistido ahí y al final pues la Peña que ha ganado in lo que hablábamos un poco en el hotel Yago es que Baskonia no ha podido cuando lo ha intentado no ha podido con la peña porque hoy la Peña les salía absolutamente todo

Voz 1991 23:47 bueno mañana las semifinales y vamos a hacer la tradicional quiniela aquí ya lo decimos todo quiero decir aquí ya nos mojamos en las semifinales y la final incluso no pido el resultado de milagro Yellen Vicky

Voz 0458 24:02 y en qué momento se va a producir

Voz 2 24:04 cada canasta a ver Barcelona

Voz 0458 24:06 pero estar Tenerife Pacojó

Voz 1991 24:09 en pasa donde están las claves del partido

Voz 0699 24:12 el favorito es el Barça para para pasar el Iberostar Tenerife es un equipo que yo creo que de los que está es el que mejor sabe exprimir los recursos pero ha perdido a su estrella en el camino tan Mc Fadden le ha dicho adiós a Tenerife justo en la semana de la Copa y eso le da más mérito a que Tenerife esté aquí pero con la exigencia que tiene jugar un partido entre con cuarenta y ocho horas de diferencia la profundidad de banquillo del Barça le hace favorito al partido de mañana así que por potencial por profundidad de banquillo que en estos en estos partidos es importante yo creo que el Barça se sitúa como favorito para estar en la final

Voz 1991 24:56 Maiso

Voz 1982 24:58 bueno yo yo creo que el Barça efectivamente también como dicen Pacojó es favorito para para de estar yo creo que el Barcelona va va a sufrir para ganar al Iberostar Tenerife porque bueno no están están lanzados no con unas ganas tremendas tienen muchas ganas de intentar meterse en la final lo que pasa es que el Barça tiene una cosa que le falta al Iberostar que yo creo que es la profundidad de banquillo Iker lo que pasó ayer no que cuando se pone las rotaciones pues claro físicamente del Barcelona es una apisonadora los finales de partido por tanto yo creo que va a pasar el Barcelona pero no va a pasar de una manera

Voz 9 25:31 hola Marta

Voz 7 25:32 pues eh comparto la opinión de de los dos expertos de los dos sabias vamos son Pacojó Saisó eh yo creo que el gran candidato el gran favorito es el Barcelona Si bien es cierto que eh con con la ilusión que puede llegar el Iberostar Tenerife hablaba ahora hace un ratito con alguno de los miembros del cuerpo técnico con alguno de jugadores ellos ya han quitado toda la presión han llegado por segunda vez en su historia las semifinales de la Copa del Rey porque no pueden soñar con dar la campanada pero por nombres por profundidad de plantilla por ser el vigente campeón por ser el líder de la Liga Endesa ACB por todo eso el Barça en esa eliminatorias el el favorito

Voz 1991 26:05 Joventut de Badalona Real Madrid Pacojó claves y favorito o quién pasa

Voz 0699 26:10 qué pasa el Madrid que pasa el Real Madrid a ver me voy me voy a explicar vale para que a ver el favorito es el Real Madrid es el partido de un equipo contra un jugador con todos los respetos a la peña porque es verdad que la peñas más que la zona pero hoy sin la provisto la nos explicaría la victoria del Joventut de Badalona dicho esto es verdad que todo lo había hecho un gran partido es verdad que dejarán Godia al un gran partido es verdad que a mí me ha habido más jugadores de de Joventut de Badalona que queman

Voz 10 26:42 he estado sea no no sólo me queda ahí Conor Morgan

Voz 0699 26:45 con hoy me ha parecido que que ha estado muy muy bella

Voz 1991 26:47 canastas clave elementos clave

Voz 0699 26:50 lópez Aróstegui ha jugado bien también es decir me parece que es más que que la provisto nada pero creo que para que el el Joventut gana el Real Madrid necesita otro la progenitora de cincuenta de valoración y me parece muy difícil que un jugador que llega destrozado al hotel después de jugar treinta y cuatro minutos y marcarse el partido de su vida mañana pueda hacer el Rey partido de su vida entonces bueno las claves creo que vuelven a estar en el ajo es decir lo que se repite en la profundidad de banquillo el Real Madrid tiene dos plantillas y el Joventut Badalona hemos escogido a cinco jugadores que lo han hecho muy bien los demás son cinco bueno pero no están al nivel de los suplentes del Real Madrid por eso yo creo que el Real Madrid de favorito no creo que ni mucho menos vaya a encajar un más XXXI Joventut Badalona como ha hecho el Estudiantes pero pero pero creo que el que el Real Madrid no cómodo pero sí de llegar a ganar un partido en torno al los ocho o diez puntos lo pueda hacer mañana contra el Joventut Xavi

Voz 1982 27:45 bueno mira yo me voy a me voy a centrar en una cosa que que me decía esta mañana Pau Ribas que dice mira cómo será la Copa que el el año pasado estuvimos a punto de perderla en el último cuarto porque no podíamos más osea el Real Madrid estuvo Si te acordarás Yago a bulto desmontable al Barcelona en un último cuarto que fue espectacular y es que el Barça no a Pau no podía más estaba muerto bueno quiero decir con eso pues un poco lo que dice Pacojo no que pero ahí viendo las caras de los jugadores de la Peña pues se veían dos caras una la de la satisfacción tremenda de haber ganado la otra sala del terrible cansancio escribe la Peña hoy desgastado mucho entonces claro es difícil pensar que la Peña les puede aguantar un equipo físico como es también en el Real Madrid por tanto dicho esto yo yo creo que que mañana es claramente favorito gol real

Voz 7 28:31 Madrid Marta el Real Madrid es el el favoritos internadas darte buenas noticias en cuanto me opinión prefiere Yago pero por por poner el lado contrario de

Voz 1825 28:41 están diciendo tanto Pacojó como Xavi el can

Voz 7 28:44 Francia va a pasar factura en la peña eso seguro no van a pasar ni veinticuatro horas de aquí al partido de las semifinales mientras que el Real Madrid por esa profundidad de plantilla hoy se ha podido dar el el lujo incluso de dar minutos a Fabian coser a Clement en los últimos minutos de meter a Sergio Llull bastantes minutos después de estar dos semanas sin jugar debe darles rodaje de darles descanso a a las piezas fundamentales a las piezas claves que están llamados a ser importantes el partido de mañana así que yo creo que el Real Madrid

Voz 1991 29:10 pues yo digo que pasa al Joventut que gana la Copa Joventut después de ganarle a Baskonia Real Madrid Barcelona toma ya ver qué quiere

Voz 1982 29:17 Yago dime te voy a hacer una promesa mira que eso que le gusta tanto a Paco Ojeda

Voz 0699 29:21 me encanta me encanta verla pero en casa más que cumpla la promesa verdad

Voz 1982 29:24 no es esa la voy a cumplir si mira lo digo ahora ya eh que que quede grabado si seguir no

Voz 0699 29:30 quedado grabadas Xavi pero nos han cumplido

Voz 1982 29:32 si la Peña gana la Copa que será un hito histórico como dice Yago me voy a tener va a teñir el pelo de verdinegro

Voz 0458 29:40 no me quiero ir sola por eso que con el Joventut Marta no tiene el domingo por la noche aquí en el hotel no para que lo veamos nosotros nos ha y además no no le vamos a hacer el domingo por la noche en el hotel yo lo hago el domingo por la noche me comprometo a estar en el hotel para grabar si pasa eso yo me comprometo no agravar los sino a encontrar a alguien que se lo hagas ha hecho estas

Voz 1991 30:04 y acabo que me quedan dos minutos para la de Ascó un tuit voy a leer un tuit que es lo que estará disfrutando el gran Saisó hace un año en la cuerda floja en el filo de la desaparición Joy disfrutando como en sus mejores tiempos como dice un amigo hay que reconocerle que ha hecho bien las cosas y una camiseta que no estará más de nada mal del gran Juanan Morales que tiene unos cuantos añitos eso es mensaje para Digg de Diego Gonzales lo sepas

Voz 1982 30:31 muy bien muy bien más morales que que Juan Morales bueno pues la verdad es que está vio el infierno al tan de cerca ebria cuando beso el infierno tan cerca y aprendes muchas cosas yo hoy ha tenido la recompensa

Voz 1991 30:45 sí señor y os pregunto

Voz 1982 30:48 no Poor las semifinales y hablamos

Voz 2 30:50 la gran final del domingo vale vale ir déjame que te diga

Voz 0699 30:53 muy rápido que enhorabuena a Campazzo a Venezuela Alá provisto la ya Janine gracias a los puntos que han conseguido en los partidos hay siete mil euros para la lucha contra el cáncer infantil yo creo que eso es de chapó y eso hay que hay que decirlo

Voz 1991 31:06 sin lugar a dudas enhorabuena por supuesto hay que reconoce siempre la labor de la gente que ayuda a los demás y tanto abrazo a los tres hasta mañana

Voz 0458 31:13 un abrazo Carlos Ródenas aquí en la técnica lo cual

Voz 1991 31:16 un crack las doce y un minuto Nos vamos a Charlotte

Voz 1991 34:28 que nos tenemos que ir a Estados Unidos donde esta noche a las tres de la mañana hora española arranca el All Star el All Star Weekend de la NBA Anthony Daimiel qué tal muy buenas muy buenas noches

Voz 2 34:39 lo primero estás en Charlotte dice Charo

Voz 1991 34:41 Claude o Charlot Charlot vale Carolina no lo he dicho mal toda la vida fenomenal estupendo mira menos nunca es tarde para para aprender

Voz 3 34:51 eh eh eh

Voz 1991 34:53 dos All Star llevas

Voz 22 34:56 pues con la cobertura

Voz 23 34:59 aquí en Estados Unidos es decir en vivo son dieciséis ya pero en total porque cubierto algunos desde Madrid de retransmitiendo en directo pues demuestra sobre el XXI Ghost

Voz 2 35:11 hombre desde la temporada noventa y cinco noventa y seis que empezaste Movistar Canal plus de aquella

Voz 23 35:16 hubo un año que no hubo All Star local con un cierre patronal

Voz 1991 35:20 correcto es verdad prácticamente el resto

Voz 23 35:22 yo pues se o estando aquí desde Madrid lo hecho pero aquí creo esto conté hace dos semanas me salían dieciséis

Voz 1991 35:30 bueno no está mal dieciséis All Star no

Voz 2 35:32 no está mal no está en este momento con cuál te quedas

Voz 1991 35:35 los que ha vivido

Voz 23 35:37 pues me quedo con varios me quedo con el que se celebró en Nueva York que bueno pues se notó que que aquella ciudad eh le daba un toque festivo que ya de por sí tiene este fin de semana de mediada la temporada NBA eh fue muy bonito fue hubo una gran inversión de la NBA en cuestión de fiestas como conciertos luego desde el punto de vista deportivo me quedaría con un clan dos mil por el concurso de mates de cárteles cifran Zisma crediticio

Voz 2 36:07 bueno el último que jugo Jordan

Voz 23 36:10 eh en el dos mil tres en Atlanta tengo muy buen recuerdo de aquel partido y también el fin de semana

Voz 1991 36:17 y es curioso pero cada vez que Anthony va a Estados Unidos a cubrir un evento hay terremoto en España cada vez que te mueves

Voz 23 36:25 aquí pasa algo o no si bueno es las finales pasadas que estuvimos doce o trece días porque además acabó cuatro cero no fue una final larga ni mucho menos pero en esos días eh nos encontramos una España diferente a la totalmente entre la selección española de fútbol eh que pasó todo de Lopetegui

Voz 2 36:46 el hierro y tal

Voz 23 36:49 la moción de censura a Rajoy por parte de Pedro ante de esta claro es que he nos

Voz 2 36:55 dimos con Rajoy de presidente volvimos practicamente con Pedro

Voz 23 36:58 los Sánchez de presidente con otro seleccionador Iborra pues ahora también ya estando en Charlotte vi lo de la convocatoria de elecciones generales

Voz 0749 37:09 a finales de abril y bueno pues sí

Voz 23 37:11 pasan muchas cosas por eso no me quedo a vivir en Estados

Voz 0458 37:16 no podemos darles perspectiva de esto es que el el país se derrumba vamos al lío en lo primero como están Tony Davis

Voz 23 37:28 pues de hicieron unas pruebas anoche después de esa las molestias en un hombro y en ese partido contra Oklahoma is no tiene daño estructura

Voz 24 37:39 tal pero bueno tiene dolorido en el hombro

Voz 23 37:42 sí pero

Voz 24 37:44 yo creo que viaja algo pero va a ser difícil que juegue

Voz 23 37:48 algo podría entrar Doncic

Voz 1991 37:50 te das posibilidades si no puede estar definitivamente

Voz 23 37:53 veo mira y siendo realista por por todos esos suele estar donde estado esta es un caso que han sido en muchas ocasiones no en el último partido de la semana el jueves al viernes lesión algún jugador previsto para jugar el domingo hizo el año pasado hubo un ejemplo conmigo les yo creo que si Anthony Davis viaja hasta aquí es muy difícil que entre Donkey eh porque yo creo que él va a tratar de entrenar de probarse y luego pues al final entrará Don sí seguramente ni jugar a Anthony Davis jugará poco veo difícil la verdad

Voz 1991 38:27 el perro del hortelano vamos al final es a las tres de la mañana tenemos él es el cuarto año que se celebra este partido de Estados Unidos contra Resto del mundo que esperamos bueno al margen de de Al margen de estar pendientes de Doncic en este partido que hay que tenemos que estar atentos

Voz 23 38:44 bueno yo creo que es en un partido que ha ido calando desde el año noventa y cuatro que empezó este formato en el que la jornada el viernes la NBA reúne a los mejores de primero el segundo año esto sustituyó en el año noventa y cuatro un partido que había de viejas glorias que acabó siendo dramático porque se lesionaba no

Voz 2 39:01 Josu muchos ex estrellas de de cuarenta y tanto ahí hay entendían años ahí tenían que llevar Antoria veinticuatro provocaba aquí

Voz 23 39:10 sí desde ciudad mucho entonces este

Voz 2 39:12 formatos yo creo que ha ido cuajando

Voz 23 39:15 punto Yago en el partido el domingo que hay entre un asco entre un lesionado y los invitados no Beastie Boys eh pues hay Veïns siete jugadores elegidos para el All Star Game pues veinticinco de ellos XXV de los Veintisiete han jugado en su carrera este partido el viernes eso quiere decir que los jugadores que vamos a ver aquí jugar con las diez de la mañana la mayor parte de ellos van a ser en un futuro es decir va a no ser jugadores de primera línea en la NBA van a ser jugadores dominantes y seguramente alguno de ellos porque ha habido muy buena hornada de novatos tanto el año pasado como este alguno de ellos pueda ser MVP en alguna temporada de la NBA y eso esos está hablando relativo a Doncic pero a otros jugadores de este partido como Jason Terry tuvo como ven Simmons eh como Donovan Michel son jugadores que ya están en una primera línea de la NBA y vemos que el que está

Voz 2 40:07 los viernes potencialmente estará en un futuro en un All Star quiero decir es una de las estrellas quiero decir el el bueno el del domingo dos de donde se reparte el bacalao de verdad

Voz 3 40:17 mañana tenemos el el

Voz 1991 40:19 concurso o el día de concursos va a ser la despedida de digno Aubisque que creo que va a ser uno de los puntos de atención en el en el concurso de triples hay alguna novedad este año al margen bueno va a estar Djukic dos trece en el concurso habilidades no

Voz 23 40:33 de habilidades bueno es que es un jugador habilidoso iba a ascender bueno es un aliciente es verdad que es un concurso que las habilidades con el paso del tiempo se han hecho algo más sencillas prima más la velocidad con lo cual pues muy habilidoso que sea en labores de pase de bote e dirigible yo creo que lo es va a ser complicado que pueda ganar este concurso aún así yo creo que de los tres concursos de mañana es bueno pues el el que es un trámite mayor diría yo no yo es menos atractivo y yo tengo muchas ganas fíjate con todos los que llevo deber el concurso de triples creo que llevamos tres cuatro años de muy buen nivel y el de mañana tiene todos los ingredientes para ser un gran concurso y luego los mates siempre es una incógnita pero ojalá ojalá veamos buenos mates Si bueno los participantes que son todos jóvenes no regalen algún muy buen concurso que también últimamente sobre todo ese de Zack Lavinia Aaron Gordon pues

Voz 2 41:31 se ha habido muy buenos si Bretón mana

Voz 1991 41:33 Mas y Antoni esto es lo que era me refiero a ese Wilkins Jordan qué es irrepetible sin aditivos sin chorradas de coches sin tonterías de mascotas es decir uno contra uno saltando y lo que suele ocurrir no había aditivos de ningún tipo eso es irrepetible a día de

Voz 3 41:53 hoy el concurso de Detrick

Voz 2 41:56 de Yola saber lo que pasa tienen que

Voz 23 41:59 eh ha ido más allá han pasado muchos años usando estás hablando de compuso

Voz 2 42:02 en los años ochenta

Voz 23 42:05 entonces se ha ido más rápido o lo que es nuestra nuestro deseo es nuestra ansiedad de ver cosas nuevas que la evolución de la naturaleza humana

Voz 0458 42:13 pues bien

Voz 23 42:15 en capacidad de salto en creatividad ETA también hay que considerar que en aquella época era una gran novedad el concurso iban algunos de los mejores jugadores de la liga ya ahora casi siempre los participantes están entre jugadores de primero segundo un tercer año de experiencia no son no suelen ser estrellas

Voz 1991 42:34 pues también es verdad ya no son no son los top realmente lo da porque otra de las grandes imágenes en el en el ochenta y ocho ese concurso de triples de la river que quiere quitarse la chaqueta de calentamiento Levante al de hito al final otro otro que se llevó para casa