Manual de supervivencia para las elecciones

Voz 0874 00:41 qué pensabas hasta el último momento Lourdes que había un giro de guión si cambiaría todo

Voz 1312 00:46 es que estamos mal acostumbrados yo creo que nos ha acostumbrado fatales por un momento soñé que salía a Pedro Sánchez como para anunciar elecciones que era cualquier cosa menos esa tenemos adelanto electoral es la noticia ya lo lo han escuchado yo insisto que la noticia hubiese sido todo lo contrario ECI mi elección lección no

Voz 0874 01:27 claro la noticia es el calendario que nos esperan deberíamos estar pensando en la Semana Santa donde vamos de vacaciones sino cruzado la política de por medio de qué manera

Voz 1312 01:36 si la agenda es la siguiente el próximo uno de marzo se aprobará el adelanto lo adelanto electoral en el último Consejo de Ministros la ley dice que cincuenta y cuatro días antes de las elecciones se tiene que disolver las Cámaras por tanto el cinco de marzo es el tope para disolver tanto el Congreso como el Senado y el doce de abril empezará oficialmente la campaña electoral

Voz 0874 01:55 yo estoy pensando además que los periodistas que cubren política sus vacaciones iban a empezar el día que va a ser el día de la pegada de carteles con lo cual van a cubrir la política la campaña electoral con no con desgana si no se poco infundados contra quién ha convocado esta selecta tan acostumbrada ha cancelado las vacaciones a mí Imma Imma

Voz 1312 02:14 Carretero cuando le dije cancela los billetes chica dice yo estoy acostumbrado a no haces planes a dos semanas vista ya últimamente

Voz 0874 02:20 es que con Ryan depende varios conflictos pendientes oye las vacaciones de Semana Santa del dieciocho al veintidós lo digo porque algún despistado yo creo que no lo tiene claro

Voz 1660 02:28 por eso convocar elecciones porque saben que cada mes que pasara se estaban descargando en votos pero me da la sensación de que ni convocando las tan pronto ni haciendo uso durante tres semanas de Consejo de Ministros ni convocando las en la Semana Santa para verse algún cofrades no va a votar dar ni aún así pueden evitar un desgaste tremendo porque todos los españoles les han visto pactando con los que quieren destruir su nación

Voz 0874 02:55 claro que hay un subtexto muy interesante varias tanto por hecho que todos los cofrades son de derechas y yo no sé si es verdad ahí no me meto

Voz 1312 03:03 ayer que yo no tengo criterio ninguno no sé no sé cómo se iban a organizar los partidos para afrontar este rally electoral porque se iban a tener que colocar tantas urnas que van a tener que pedirse las prestadas a los del uno de octubre a esas que comprar los chinos te acuerdas porque

Voz 0874 03:18 Qatar dirán buen preciosa en las prestan claro hay

Voz 1312 03:20 Perales el veintiocho de abril pero es que el domingo veintiséis de mayo son municipales autonómicas menos en Andalucía que fueron en diciembre País Vasco Galicia Cataluña también son elecciones al Parlamento Europeo vamos a ver cómo se lo se lo tendría no solo deberían montar desde la estrategia política los partidos políticos se lo vamos a preguntar Antoni Gutiérrez Gutiérrez Rubí que es experto y asesor en comunicación política buenos días Antoni días como experto que estrategia plantearía espera afrontar dos citas electorales tan cercanas con intereses tan diferentes

Voz 5 03:52 bueno entrada dar más armarse de paciencia y de determinación porque desgaste es también para los equipos claro a los militantes y los activistas de todas las fuerzas políticas va a ser muy importante hay establecer una fuerte vinculación entre unas y otras para evitar que que un partido que unos activistas unos militantes sientan más interés por una campaña local y menos por la general o más por autonómica y menos para para la europea en definitiva es una campaña que habrá querido dar a a conectar para que haya una tensión y continuada y constante que permita competir

Voz 0874 04:35 este país no pasa nunca lo de la tensión constante y continuada Antonio además son son hasta tres y cuatro convocatorias ámbitos diferentes estatal municipal cabe la posibilidad de que cualquier pacto posterior a las elecciones de abril también se aplace esté condicionado a los resultados de mayo es decir tú me apoyasen en Madrid yo a lo mejor te apoyo en en el Gobierno central

Voz 5 04:57 no me cabe ninguna duda de que las elecciones generales de abril no resolverán de manera inmediata un gobierno y una mayoría ningún acuerdo todo el mundo va estar esperando el resultado de las elecciones municipales no solamente para equilibrar a pactos sino para ver realmente cómo iniciamos una larga legislatura espero no haces mayorías estabilizadas y no en cuenta la fragmentación electoral y la diversidad digamos también de de los procesos va a ser inevitable incluso hasta diría que conveniente ver cómo se clarifica el panorama electoral para tomar decisiones de calado profundo como puede ser una mayoría parlamentaria eventualmente qué tipo de presidente y que que Gobierno no

Voz 6 05:48 a abordará los retos de España esto que que esta es la ahora esa esa esa panorámica que estas trazando ahora forma parte

Voz 1312 05:56 de de lo que dicen que es la política moderna no que es la política de de coalición algo de lo que no hay demasiada tradición en España nos vamos a tener que ir acostumbrando porque es el horizonte más probable es evidente

Voz 5 06:10 no creo acostumbrado a que las fuerzas políticas con posibilidad de gobernar no llegan a los cien escaños de hecho el presidente del Gobierno ganó una moción de censura con ochenta y cuatro cinco escaños es decir a los hombre morados a a mayorías de geometría es muy variables a gobiernos de coalición de facto con mayoría parlamentaria incluso algún día espero también con con gobiernos de coalición en al Ejecutivo esta va a ser la tónica de de nuestro país adelante el bipartidismo que hace tan solo el cinco seis años representaba el ochenta y cinco por ciento de los votos de los electores hoy no va van llegar al cincuenta por ciento los rozará o los superará por muy poco es decir que España es plural diversa

Voz 7 07:03 lo normal es que su Parlamento lo refleja así

Voz 5 07:05 el Gobierno también Antonio

Voz 0874 07:08 de Rubí ese experto en comunicación política veraces Antonin un abrazo

Voz 1312 07:24 como tú te acuerdas de unos versos de Antonio Machado que hablaban de las cabezas que envisten en lugar de pienso

Voz 0874 07:30 cabezas nueve embisten y una piensa exacto eh

Voz 1312 07:32 esa es pues con el nacionalismo desatado en todo el territorio los discursos del odio y contra alguien que estamos escuchando continuamente deberíamos prepararnos un una especie de manual de supervivencia para todos esos mensajes tóxicos o corrosivos que han ido apareciendo y que aparecerán seguro durante la campaña las campañas electorales saludamos a Ignacio Morgado que es catedrático en Psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona buenos días Ignacio muy buenos días estás buenas en unas campañas polarizada así con muchos sentimientos y emociones corrosivas como como usted las ha calificado hay hay alguna forma de neutralizar o paliar el ambiente tan tenso que se puede producir

Voz 7 08:13 bueno hay muchos tipos de emociones corrosivas la peor de todas como ya está ahí reflejando en vuestra manifestaciones es el odio el odio es la más difícil de todas de combatir y también la más corrosiva la que más daño hace yo creo que una forma de combatir el odio y aunque no lo podamos combatir nunca al cien por cien consiste en pensar que los interlocutores son siempre también personas como nosotros no y que detrás esa persona pues hay familias hay amigos hay compañeros hay padres hay fin toda una serie de personas que se pueden sentir también dañadas que acusaciones personales muy dirigida más a la persona que a los programas que a las ideas que que a los actos no entonces yo ese es el consejo que les daría a los políticos frente a las próximas elecciones evitar en lo posible súper personalizar no estamos aquí en una lucha ideológica para intentar gobernar nuestro país a lo mejor posible no estamos en una lucha personal no estamos en el ataque furibundo a determinada persona me da lo mismo que sea una persona de derecha de izquierda de un bando de otro mire cierto que decir pues determinadas ideologías pues son más generadoras de de odio que otras no es nacionalismo siempre es una de ella porque el nacionalismo separa siempre el nosotros y el vosotros no esa doble fase pues e invita siempre a la la rotación de los partidos

Voz 0874 09:41 concurren a las elecciones adopta un tono más agresivo un ataque directo eso es contagioso el lenguaje de odio es rápidamente adoptado por los contrincantes

Voz 7 09:51 absolutamente y lo que tiene muchas veces los políticos es a transferir ese odio a sus bases a sus gentes para que después ese odio es un motor después de de comportamiento se refleje los votos no de tal manera que puede llegar un momento en que seamos tan inmaduros que ya no votemos por haber reflexionado sobre lo que queremos sino simplemente porque estamos lleno de odio hacia determinados personajes es ese lamentable que muchas veces nuestras decisiones tengan más que ver con lo que no queremos que con lo que verdaderamente queremos no se vota pues eso para para eliminar a alguien no porque estés contento con lo que quieres votar no ese es lamentable también indica a falta de madurez

Voz 1312 10:32 y puede producirse Ignacio un efecto contrario a esa tensión y crispación política que se está generando no sé si si cree que la ciudadanía está un poco harta de de el ambiente de crispación que se ha ido formando

Voz 7 10:44 espero ir sobretodo deseo que sí espero que la ciudadanía vaya madurando muchas veces más que determinados políticos empiece a comprender que no debemos da dejar de negarnos por esos mensajes que muchas veces son digamos que ella es muy personalizadas como digo poco racionalizar a poco basadas en las necesidades reales que tiene nuestro país no yo también le aconsejaría mucho combatir el odio y combatirlas Nvidia a los recelos que se crean en una campaña electoral con con con humildad con una humildad que cualquier emoción siempre la la la la provoca un determinado razonamiento una determinada situación determinados pensamientos no pues pensemos que incluso los políticos más exitosos pero acaban teniendo también su su mal día el día en que las cosas ya no van bien y por eso hay que saber administrar yo diría que con mucha dignidad y las derrotas y las victorias no sabiendo que que al final todo puede acabar mal aunque empiece bien o al revés eso que puede acabar miedo aunque empiece mal mucha humildad mucha dignidad mucho pensar que somos todos personas que no solamente es persona en el que está aquí sino el que está enfrente también en esos sentimientos y sobre todo eso pensar que los políticos tienen familias in fíjense ustedes lo que significa que aun políticos en ataque muy muy muy personalizada mente para sus hijos para su esposa paso padres eso eso quema mucho de verdad el ataque personal daña todos daña al que atacan al atacado también a todas las familias

Voz 0874 12:25 claro los políticos incluso a veces tienen algún buen día una curiosidad ustedes éticos Psicobiología en Estados Unidos cada cuatro años siempre surge el debate sobre si a los candidatos a presidente además de un examen de salud médica que hacerles un examen de salud mental debate que surgió mucho más en época de Bush eran de poca de Trump usted sería partidario de instaurar Stone España nuestro quedaría quedaríamos más tranquilos a lo mejor

Voz 7 12:47 bueno sería sería complicado porque entraríamos en el debate sobre cuáles serían las características digan

Voz 9 12:54 pues de un análisis de de de salud mental no

Voz 7 12:57 lo malo es que acabaríamos también introduciendo las ideas políticas en ese análisis desde el punto de vista de mi especialidad de la ciencia pues no tendría que haber ideas políticas en ellos no de asma basadas pues en lo que es el comportamiento humano positivo o no el el crear más cooperación que que confrontación no yo soy un profesor y un investigador que está absolutamente convencido de que la ciencia está demostrando que es mucho mejor cooperar que competir ciertamente muchas ideologías que tenemos y hemos tenido la la competencia se ha dignificado como motor de progreso pero ahora la ciencia está demostrando que que la cooperación es muy importante y a mí me gustaría algún día tener un país donde nuestros políticos además grandes dosis de competencia incluyeran también grandes dosis de cooperación porque a fin de cuentas lo que nos jugamos es de todos porque el países de todo porque va a seguir siendo de todos gane uno o gane otro aquí no se va a ir nadie

Voz 10 13:57 vamos a seguir estando todos su no

Voz 0874 14:00 el psicólogo había dado un mitin en este proceso

Voz 10 14:03 hacía por favor

Voz 7 14:04 sí pero desde el punto de vista de ya digo de la ciencia de de defender la verdad miro que la ciencia ha descubierto se ha descubierto que hay que cooperar que hay que competir menos y cooperar para

Voz 0874 14:16 Pepe pero que usted y yo estoy seguro de que ve hablar a algunos políticos sí ve ciertas patologías que tenga que ver con Narcís sismos con egocentrismo

Voz 7 14:24 sí sí por supuesto los hay hay de todo hay de todo en política en los hay muy narcisista no vamos a decir nombres todos sabemos quiénes son mal momento a quienes necesitan una época en su vida después pues los hechos lo ponen en su sitio y como también la cara por Moris un poquito cuando las cosas no van como a uno le gustaría pero bueno son características detalles de la personalidad que habría que analizar en esos exámenes que usted Javier decía uno de cada cuatro años exámenes digamos el estado mental no del estado de salud mental de los políticos bueno pues nada si algún colega mío se atreve a hacer un test de nada por aletas lo ponen que ahí eso funciona bueno pues porque no

Voz 0874 15:07 no veo complicado Ignacio Morgado es catedrático en Psicobiología en el Instituto de Neurociencia en la Autónoma de Barcelona gracias Ignacio de un abrazo fuerte ha sido un placer un abrazo a todos hasta luego

Voz 0874 15:26 que tengo algunas combaten el narcisismo Hacienda terminales el Consejo de Ministros ordinario aprobó algunas de las medidas que formaban parte del programa de gobierno de Pedro Sánchez va a quedar sin efecto porque no hay que puede tramitar las implementarlas muchas leyes

Voz 1312 15:38 me dijo que se iban a quedar medidas como la subida del Salario Mínimo subida de los funcionarios revalorización de las pensiones y otras que se quedan ahí pendientes bien por el bloqueo institucional de la oposición en la Mesa del Congreso o en el Senado o bien por otros motivos como es el caso de la promesa de sacar a Franco del mausoleo de Cuelgamuros ayer aprobaron en el Consejo de Ministros la orden que autoriza la exhumación de Franco y que da a la familia quince días para elegir donde quiere enterrarlo ya saben más o menos que no se va a poder hacer o por lo menos que es muy difícil que se produzca en breve pero Dolores Delgado ministra de Justicia no quiso especular

Voz 0506 16:10 en primer lugar deberá plantearse en su caso un recurso ante el Tribunal Supremo que en este momento evidentemente no se ha planteado en no intentar hacer justicia ficción porque hasta que no transcurran los plazos hasta que no se tomen las decisiones no sabemos exactamente lo que va a ocurrir

Voz 0874 16:33 lo que sí sabemos es que la familia Franco ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión ante el Supremo el abogado es Luis Felipe Utrera Molina que si no recuerdo mal es cuñado de Alberto Ruiz-Gallardón las pues esto en sí no

Voz 11 16:44 y advertirle al Gobierno que no puede ejecutar me acuerdo con lo que dispuso el auto del Tribunal Supremo auto que es firme porque no fue recurrido tampoco por la Abogacía del Estado en el que se advierte algo que no que no puede no puede ejecutar esa decisión sin antes se sin que antes haya pronunciado

Voz 1312 17:04 y es hijo de José Utrera Molina ministro franquista bueno entre que llega al límite del plazo para recurrir al Supremo el Supremo que tiene ahora la agenda complicada y que además si igual cambia el Gobierno y el tema se queda como está pues mira trabajo que se ahorran no pero bueno te imaginas que este caso de la exhumación de Franco acaban el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Voz 0874 17:21 pues sí que podría pasar para dos terrible no porque sea hablamos de arrestos a exhumar de derechos humanos en la cabeza otra asignatura que sigue pendiente en este país pese haber tenido décadas de gobiernos socialistas en Madrid y en las autonomías se ha hecho muy poco por recuperar restablecer la paz y la dignidad para tantas familias otra asignatura que todo el mundo sabe muy bien cuáles

Voz 1312 17:55 otro de los temas que siguen pendientes porque no se han aprobado los presupuestos generales del Estado y ahora vamos a las elecciones es el aumento de dotación presupuestaria para el plan contra la violencia de género

Voz 0874 18:04 esos veinte millones de más que se iban a invertir quedan en el aire aunque problemas cada vez más grave no sé si dará tiempo a aprobar en Pleno del Senado el aumento de las pensiones para huérfanos de la violencia machista ayer Ana

Voz 1312 18:15 a nos contaba un estudio sobre la reincidencia de los maltratadores según estudios europeos la cifra de reincidencia de maltratadores sin rehabilitaciones del veintiuno al treinta y cinco por ciento nos hablaba Ana de un reciente informe de Instituciones Penitenciarias que dice que el porcentaje es muy inferior cuando los condenados aceptan someterse a un tratamiento obligatorio como fórmula para eludir la cárcel en esos casos la tasa de reincidencia es del seis coma ocho

Voz 0874 18:38 imagino que esto casos a los que se les ofrece en la rehabilitación no son los menos graves este informe nos hace pensar en que quizás parte de problema también pasa por actuar en el lado de maltratado

Voz 1312 18:47 en España el precursor de este enfoque y de la actuación en el ámbito de las víctimas pero también de los maltratadores para acabar con este problema es Enrique H Bourgeois catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco buenos días Enrique

Voz 6 18:59 hola buenos días hacer terapia y rehabilitar

Voz 1312 19:01 a los maltratadores cuesta mentalizar sobre este tema porque es situarse en la perspectiva de del maltratador

Voz 9 19:08 bueno realmente es así pero en realidad es un mandato constitucional es un mandato que esa también en la ley

Voz 13 19:14 sí

Voz 9 19:17 soluciones penitenciarios en qué

Voz 13 19:19 que en El objetivo principal

Voz 9 19:22 al de la pena es rehabilitar realmente a la persona que ha cometido un delito por grave que esto sea y esto no se cuestiona por ejemplo en el caso de los agresores sexuales en donde se les somete a tratamiento a aquellas personas que lo desean tampoco debería hacerse en el caso de las personas que han Cometa pido un delito contra la mujer incluso en delitos graves especialmente repugnantes como sólo los feminicidios pues porque realmente lo que se trata es de aplicar la Ley de ofrecer una segunda oportunidad a estas personas

Voz 0874 19:58 parte de la solución de la violencia de género pasa por captar interactuar con los maltratadores para que no reincidan que no sé si hay datos sobre tasas de reincidencia sin tratamiento o con tratamiento

Voz 9 20:09 bueno el los datos que ha ofrecido recién ofreció recientemente y a los que han eludido ustedes me parece un poco optimistas en lo digamos las revisiones o los estudios internacionales hablan de que las tasas de reincidencia son muy altas pero hay que concretar varias cosas primero los tratamientos no son hablaban ustedes antes no son obligatorios porque un tratamiento psicológico no puede hacerse obligatorio por definición quiero decir que una persona tiene que aceptar formar parte de ese programa de tratamiento para formar parte de ese programa de tratamiento uno tiene que tener una motivación en ocasiones en lo que se refiere a las prisiones al margen de que no obtengan un beneficio penitenciario concreto pero realmente yo siempre cuentan con que si forman parte de estos tratamientos tienen más posibilidades de poder acceder en el futuro a beneficios penitenciarios dicho esto si estas personas entran a formar parte de ese programa toman conciencia del daño realmente que han causado si no corrigen las razones o las pausas que han podido llevar a ese tipo de a ese tipo de maltrato como puede ser el control de la ida las actitudes machistas los problemas de celos el los déficit que presentan en expresar emociones o en solucionar problemas pues pueden tener un futuro alentador pero para eso hay que hacer seguimientos a largo plazo que por qué en la prisión no tienen ocasión de poder interactuar con mujeres con lo cual lo que hay que ver es qué es lo que ocurre cuando estas personas abandonan la prisión empiezan a esa entablar contacto con otras mujeres Iber el tipo de relación que tienen

Voz 1312 22:13 imagino que ahora un cambio de gobierno que no apueste como apostaba este por la por aumentar por ejemplo a votación para el plan contra la violencia de de género es una mala noticia no

Voz 9 22:23 hombre sin duda que el porque el problema de la violencia de género al margen de que si hablamos de los datos más graves los feminicidios no han aumentado sino tienen ligeramente a disminuir lo que ocurre es que hay una conciencia social cada vez más fuerte en España en contra realmente de estas actitudes vejatorias contra las mujeres por tanto el las actitudes e invertir dinero sobre todo cuando ese dinero está bien invertido me refiero por ejemplo en programas de prevención en programas de atención a las víctimas que eso es lo prioritario de atención psicológica atención económica atiendo John social etcétera y también de atención a los hombres maltratadores porque definitivo a los maltratadores para salir de prisión van a seguir

Voz 7 23:17 en el caso de que entren en prisión

Voz 9 23:20 van a seguir manteniendo relaciones con otras mujeres lo que sí sabemos es que si una persona ha ejercido la violencia con una mujer va a volver a ejercer la contra otras porque realmente esa conducta la tiene sobre aprendida ir que ha obtenido una serie de beneficios que ha sido la sumisión de la víctima excepto que medie un programa de tratamiento por tanto la inversión de dinero en todos estos frentes que estoy señalando prevención en general en el ámbito de los más jóvenes me refiero en la escuela

Voz 7 23:54 claro

Voz 9 23:54 se en segundo lugar tratamiento de las víctimas en sus distintos planos tratamiento todos los agresores que tengan una mínima motivación para el cambio bien sea en prisión pero es que muchos de ellos no están en prisión sino que si han cometido un delito que no es suficientemente grave pues pueden tener al Itínere una pena por ejemplo inferior a dos años estas personas se encuentran una suspensión de

Voz 1312 24:21 adiós al de combina están en el

Voz 9 24:23 entorno comunitario y por tanto hay que tratarles hay hay que tratarles en ese contexto

Voz 0874 24:29 porque es muy posible que siendo reincidan Enrique catedrático de Psicobiología Clínica en la Universidad del País Vasco gracias un abrazo de acuerdo

