La obsesión de la derecha con España

Voz 2

00:21

a no hay manera que tiene la derecha española con España el domingo pasado los tres partidos de derechas y más allá se manifestaron en Madrid por la unidad de España Se lo fueron a pedir a Cristóbal Colón que era de Génova yo estaba en San Adrián es un municipio que se encuentra debajo de Barcelona en los mapas sale encima al norte pero institucionalmente toda la vida ha estado de debajo común sótano o como un vertedero la culpa siempre desde el más fuerte la vimos me refiero a la mani del domingo en la tele del bar Sánchez que lo lleva a una familia que vino de China cuando los colegas nos juntamos para tomar un vermut está siempre la mujer y el caso es que no sabemos su nombre en esto decir España es como decir Sánchez un hombre que sirve más para ver desde fuera que para dentro yo me senté de espaldas a la tele porque ya tengo la costumbre de cuando iba en coche sigan fútbol entonces mi amigo Mikel que ha dejado de afeitarse de salir un gesto de estoicismo griego el estoicismo de los griegos no es el mismo que el de los romanos una cosa con otra era Séneca empieza uno alejarse de su origen y acaba en Pemán volví la cabeza y encontré la imagen atiborrada de banderas españolas de las constitucionales con el escudo de las prêt à porter suelo con los colores lo decía Mc Luhan que llegó antes que Mclaren el medio es el mensaje de una bandera se convierte en un mensaje a lo mejor es que ella no hay nada que decir hace mucho tiempo que se decretó la abolición de las palabras es en esto en lo que se parecen tanto la radio los periódicos y los libros en que necesitan la palabra in que las banderas no se ven sino que hay que explicarlas otro día les hablaré de las patrias