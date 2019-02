Música y deporte

Voz 1 00:00 de sus todas hervía Bildarratz que estando aún sus Llum Camelot

Voz 2 00:11 en su opinión tienen mucho

Voz 1 00:14 bueno You Chendo huyó solo dos que veces difíciles

Voz 4 00:55 sí pero bueno como te gusta el y a Juan Aranaz reconoce que que da buen rollo no despertarse así con esta sangría de sus gustos musicales que son diferentes en general para mi tranquilidad es buena que hay un motivo para que lo que está sonando después que tiene que ver con la noticia a la que vas a poner banda sonora el pelo hay claros Madness no yo más gotas

Voz 5 01:16 dente oigo o en tu línea es decir hoy toca deportes que creo que es algo que tiene un poquito descuidado no tiene la vivir irá noticia deportiva a la que hoy le vamos a poner música es la siguiente es de fútbol aviso no te pongas nervioso no te pone nervioso si hay algo que lo entienda me lo pregunta bueno yo te es que cuando despacito para que lo vaya entendiendo todo vale vale la noticia al Manchester City esto es un equipo de la liga inglesa de fútbol la Liga es ese grupo de equipos que juegan entre ellos pie disculpas al Chelsea otros tiempos

Voz 4 01:46 hola no voy a decirte

Voz 5 01:49 es pero bueno otro equipo de la misma Liga bueno pidan disculpas por la música que sonó en el estadio del Manchester City el pasado domingo nada más terminar el partido no no esto sonaba a ese Pijoan exacto el tema originales del músico jamaicano Prince Buster pero bueno MANES la grabó su primer disco se convirtió enseguida en un éxito para el primero y seguramente único

Voz 4 02:09 no hombre no tuvo una larga carrera siguen tocando no me he dicho la siguen tocando esa canción

Voz 5 02:18 estamos negociando ya te informar de esto cuando llegue el momento siguen empezando sus conciertos con esta canción resulta que es la canción que normalmente suena en el estadio del Chelsea cada vez que el equipo local gana cada el tema es que esta vez no había jugado en el campo de Chelsea ni el Chelsea había ganado alguien del Manchester City tuvo la felicidad ponerles esta canción cuando acababan de colocaron seis cero

Voz 4 02:37 el fútbol se exacto

Voz 5 02:39 hay luego hablamos de tenis que ya sé que sino hablábamos de tenis hablando deportes tienes a poner un poco triste ahí pero bueno de momento hemos arrancado decir con fútbol tú tranquilo yo todavía explicando hoy en esta pequeña gran sección de la vivir musitó si deporte

Voz 4 04:03 mejor manera de levantarse por la mañana que con este sábado otra noche después de demandas buenos músicos y deporte en el otro día me hablaba de músicos que habían ejercido de alguna manera o en algún momento de su vida de Periodismo serás capaz de empezar no músicos que sean dedicada alguna vez al deporte profesional

Voz 6 04:18 no hay reconozco que no no ha encontrado de eso

Voz 5 04:22 sí tengo músicos profesionales que alguna manera han estado o están muy vinculadas con el deporte esto no quiere decir que han llegado a ejercer el deporte profesional y sobre todo ha encontrado también deportistas profesionales

Voz 6 04:32 que sean metido en la música y lo han hecho las series sobre Julio Iglesias se me ocurre mira eh hubiera estado bien buen buen ejemplo

Voz 5 04:40 imagino ya algún oyente habitual que estará echando de menos que ahora mismo ponga aquí el de niña a mujer no sé yo a un clásico de julio pero no de torpe no me he dado cuenta podía haber tenido a Julio me lo quedo para otro día en su lugar te traigo al tan John que tampoco está mal no

Voz 4 04:55 muy bien de hecho si es verdad que es un equipo de fútbol o a su presidente no me acuerdo

Voz 5 05:00 mira en concreto el equipo en el Watford es otro equipo de la liga inglesa y la historia viene de atrás desde niño Elton John era seguidor de este equipo jugaban en cuarta división en el año setenta y siete que es el año en el que tú lo compra en un momento de crisis estaban a punto de desaparecer y consiguió algo espectacular en sólo cinco años el equipo pasó de esa cuarta división a jugar en la premia en Square en en Primera desde entonces el Toño siempre ha estado ahí con el equipo hoy tiene una grada en el estadio dedicada dedicado a él es presidente honorífico es bueno siempre que hace falta ha vuelto a echar una mano de hecho en dos mil cinco de nuevo que estaban a punto de desaparecer por deudas salvo el equipo gracias a un concierto que organizado en Johnny todos los recaudados fue para

Voz 4 05:38 aseguró que tiene un trono de terciopelo dorado algo hijo Joaquín cosa hoy qué tal va algo que usted sí

Voz 5 05:44 por veo que te interesa el fútbol tener interesando esbozo no va mal empezó muy fuerte la temporada ganando los seis personas partidos bélico en estos momentos que si ahora estar en una zona tranquila sabes lo que es la zona tranquila es que estás ahí en medio no que no está en mi para ganarle para ver si este

Voz 4 05:56 cómo se llama el sitio en el que estén las entrevistas a los jugadores

Voz 5 05:59 pues sí siempre de escuchas de deportes zona mixta zona mixta sí señor bueno y no le va mal elevó algo mejor al cero

Voz 6 06:09 Dick en la Liga escocesa del CETI que es una seguidora el siguiente Museo de te traigo

Voz 9 06:28 no

Voz 10 06:30 de ello a ser

Voz 4 07:18 se espera Rod Stewart nunca habíamos traído a Rodes tú no te has estado si me gusta ahí estuve en el concierto vaya yo no le he visto nunca que habrá que empezar a hablar me he acordado de que en el escenario había dibujado supongo que era una mujer con poca ropa porque sabes que has discos también sí cuando un balón de fútbol inmenso es muy futbolero esto fue en el último lo otra vez que vino hace un año dos au pues esto fue pues sería ya durante el Mundial ochenta y dos una cosa así ya ya ya

Voz 6 07:46 no lo he visto yo nunca en directo me viene al recuerdo cuando yo empezaba tocarle leyeron

Voz 4 07:50 entrevista de contando que no hacía falta saber mucha música para triunfar que él de hecho sólo se sabía tres So cuanto acordes ícono eso había compuesto hay grupos de música que han hecho una carrera con este es el día que con eso había compuesto dos lotes grandes éxitos eso bajistas que son capaces de llegar lejos a mí eso me

Voz 6 08:05 no sólo algunas de las cuatro cuerdas medio ánimos me viene a mí me venía arriba yo estuve allí

Voz 5 08:08 los años confiando en que a mí también me podía pasar porque luego ya me cuenta que que debía faltar algo más no que cada uno funciona talento

Voz 4 08:15 no

Voz 5 08:22 bueno al margen de estos acordes entonces todas de pequeño quería ser futbolista hecho hasta los quince años no estuvo intentando jugaba en la cantera del otro equipo de Tercera División después cuenta la leyenda que lo dejó cuando se dio cuenta de que con la música también salió iba a pasar muy bien cómo se lo ha pasado con el fútbol pero es además esto le iba a permitir seguir bebiendo algo le queda porque como dices no es raro que en los escenarios Se anima a alguna vez a dar alguna patada un balón y bueno de hecho alguna vez ha jugado ha participado con Elton John en algún entrenamiento del del bazo eso el ex del Celtic de la web muy de antes no te esto es esta canción que suena no está hablando en a lo mejor está hablando de del Celtic estas en mi corazón estas en mi alma recuerdo comentó mucho una foto del la hace unos años en la que bueno se les veía llorando de emoción porque en la grada porque el CETI que acababa de ganar al Barcelona no partido de Champions oye me sabe mal ahora que te voy interesado en el fútbol que desde esta cogiendo gusto

Voz 4 09:29 bueno sea cambiar pensaba que iba sentado

Voz 5 09:31 mejor con el tenis tenis vas a ver que qué

Voz 6 09:33 sí hay mucha música hay muchos músicos

Voz 12 09:36 soy soy yo

Voz 13 09:52 por Eliseo Bento quiero ver entero pinchando Aranca no quiero ver me de blog

Voz 6 10:12 debajo funky bienes bajo eh qué es esto a ver quién es este es el primero es que Guillermo Bill

Voz 4 10:18 claro hombre símbolo del tenis Argentina no famoso por sus mates de revés

Voz 5 10:23 lo hacía el Vilas o personas más de fondo de pista no eso ya pues eso Guillermo Vilas cantando ganador de varios Gran Slam sólo se le resistió un león y resulta que bueno cuando se retiró probó suerte con la música entre los años noventa y noventa de hecho sacó tres discos e muy variados e uno de tecno pop el primero otro que era con un grupo que se llamaba doctor Silva ha sido más heavy este tercero en el que está este tema toda una rareza que se llama Bjorn Borg di explica tú para tus oyentes jóvenes esos que mentes delantera quiere avión Borge igual lo saben

Voz 4 10:55 digamos por Bjorn Borg como no a saber quién quiénes el tenista no todo dicho

Voz 13 11:07 todo

Voz 4 11:09 el Mallorca no tiene un club el Mallorca sí es cierto que era el mejor tenista de Mallorca pobre tenista sueco Bjorn Borg marcó una época es un poco pesado jugando muy

Voz 5 11:22 el fondo no pero pero bueno marcó época ese rumoreaba incluso con esta canción es el propio por el que grababa esa frase al principio de eso Bjorn Borg Vilas entre tanto pues canta hay cosas como quiero verte blanco en Roland Garros la volea no era su fuerte y este es mi passing shot tiene gracia e admite lo la canción porque bueno yo no sé si es una auto parodia del propio Vila o una venganza no porque por Dios le ganó que ganó pues diez de las once finales que que jugaron sin sin símbolos la verdad es que Vila hubiera sido mucho más grande no

Voz 4 11:50 deberíamos pues a lo mejor porque insisto era un poco un poco pesado exigir topes Piqueras muy de fondo ahí no me lo recuerdes

Voz 5 11:56 yo por lo menos era más de otros desde aquella época que también se metieron después en en la música cuando dejaron la raqueta atento mira este es el primero que te Tiger

Voz 14 12:09 le preocupa alta China existe para amo Túnez Tiflis eh la entrada de comer que Dzomba Nicky eh

Voz 6 12:43 reconoce eso te imaginas que puede ser no

Voz 4 12:45 hombre me lo estoy imaginando es que me quedamos mal te queda mal que haya muy bien Yannick no no no lo no lo primero está sobrevalorado pues es el único tenista francés que ha ganado algo francés ustedes ha valorado secundaba diciendo cosas muy feas de Rafa Nadal y eso es inanes

Voz 5 13:00 quién lo tuyo con nada es otra cosa claro no se puede perdonar pero bueno reconoce que era divertido por lo menos verle jugar no se retira cuando deja al tenis Se retira a comienzos de los años noventa y hay empieza una carrera musical en serio lleva ya ocho discos esto que suena en el año dos mil diez se llama

Voz 4 13:15 fronteras fijos juega en la NBA cosas sacar discos de otra cosa es tengo una carrera musical hombre yo no sé te has saca ocho discos en tu no pero eso es como un amigo mío que dice cuando alguien le dice no es que yo yo soy artista le pregunta plena gentes alguno de tus cuadros dice no entonces no eres artista pintar cuadros

Voz 5 13:31 y entonces yo como como Llopis discos

Voz 4 13:34 sí

Voz 6 13:39 bueno el siguiente ya digno a no te ha gustado ver si te convence el siguiente que es una auténtica referencia pero que si John Mccain no

Voz 4 14:06 Mccain tocando son los Pretenders no de sus yo creo que a lo mejor el mayor éxito si yo creo que fue en donde él no excluye Jaén escribió esta canción pensando precisamente en John Mc en lo que es un buen amigo suyo

Voz 5 14:18 esto hay que explicar también que bueno cuando se retiró ese centro en aprender a tocar la guitarra creo que tuvo de maestros a gente como decíamos Halle no Eric Clapton no es poca cosa informó una banda incluso de John Smith Dance llamaban hizo alguna gira pequeña eh pero bueno esa amistad con la cantante de The Pretenders viene de antes de dedicarse a la a la guitarra cuando aún estaba en activo jugando al tenis era bueno seguidor de de la banda de los Pretenders iba a muchos conciertos y acabó haciéndose amigo de todos ellos y en especial de la cantante de crisis que no sólo compuso esta canción como ella mismo dijo pensando en él sino que invitó a tocar la guitarra después en el tema el primer disco en solitario entiende hasta luego

Voz 4 14:55 cada concierto es la invita a tocar es verdad hay vídeos

Voz 5 14:57 LB tocando esa Gipson Les Paul dorada tremendas que tiene más que sí

Voz 4 15:01 me gusta mínimamente el tenis o la música rock que lea el libro de John Mc Enroe la última autobiografía que pública consejo diciendo el Pino adiós adiós