Voz 1991

00:03

muy muy bonita evidentemente es que lo lo quiero llevar en comparación con el con el fútbol de lo que hemos visto en los últimos días de aficionados del Sevilla con incidentes en Roma con ultras del despacho bueno es que no los aficionados porque eso no no no ni aficionados lentamente en el baloncesto también cafres como en todos los lados pero desde luego muchísimos menos que en el mundo del fútbol luego hemos visto también aficionados del Betis que se van a otro país a pegarse entre ellos es decir que además de violentos son tontos creo que entre todos tenemos que acabar con esta gentuza con esta lacra que tenemos que son estos aficionados que lo único que hacen es manchar la imagen en este caso del Sevilla del Betis pues lo saben ellos saben quiénes son Si viajan los tienen que tener controlados pues está en su mano cargarse a esta gentuza que lo único que hace es encargársela la imagen de de sus propios equipos y al fin y al cabo dar una mala imagen de de España aparte que no los queremos no los queremos dentro del deporte español porque esto de ir a un evento y encontrarte con un imbécil de estos que tengas que ir con miedo porque por llevar una camiseta de soltó un guantazo el otro día lo vimos también en el Wanda Metropolitano que uno llevaba una camiseta el Madrid otro llega por detrás además muy cobarde osado actitud muy mierda eh Illes soltó un puñetazo en la cara pues hay que acabar hay que acabar con esta gentuza y así es que no hay más es que Mas es tolerancia cero lo tienen en su mano el la directiva del Atlético de Madrid la tienes humano la directiva del Sevilla el Betis y el resto de equipos que saben quiénes son pues acabemos con ellos sólo quería hacer esta acotación porque alucinado estos dos días viendo lo que ha pasado con aficionados del Sevilla del Betis que encima Sampedro entre ellos que insisto encima violentos bobos que hay que ser tontos en el baloncesto gracias a Dios vemos a ocho aficiones no hay ningún tipo de incidente que evidentemente se puede colar algún imbécil en cualquier lado pero creo que el es mucho más sano el ambiente las cosas como son pero bueno vamos al lío Pacojó que me calentara